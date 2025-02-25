Mavenir 携手 Aira Technologies 助力提升 5G 频谱效率和数据吞吐量

得克萨斯州理查森和加利福尼亚州萨拉托加, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家致力于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商，Mavenir 今日携手全球电信运营商领域人工智能驱动的网络自动化和基于意图的智能技术的先驱企业 Aira Technologies，联合宣布成功展示了一项人工智能驱动的高保真 MIMO 信道估测与预测解决方案。

这一突破性集成技术可利用 Mavenir 基于 Open RAN 的 O-DU 提高网络容量。Aira 的仿真数据显示，在相同频谱资源下可使数据传输能力提升高达 35%。 这一成果不仅提升了网络速度，还能让更多用户同时享受更优质的 5G 体验，有望为多用户 MIMO (MU-MIMO) 性能树立全新标杆。

Aira 基于人工智能的频谱效率解决方案依托先进的专有机器学习算法，可提升频谱效率，增加数据吞吐量，大幅降低移动网络运营商的整体拥有成本。 该解决方案可与 Mavenir 的商用 O-DU 无缝集成，充分利用现有基带处理硬件运行，无需额外配备 GPU 或加速器等人工智能专用硬件。 这一创新方法助力运营商以最低的运营复杂性和成本，实现性能提升。

Mavenir 提供的 Open RAN 框架实现了 Aira 人工智能软件的无缝集成，确保有效满足基带处理的严格时序要求。 Aira 的 Insight Engine 利用人工智能更精确地估测信噪比 (SNR)、用户移动性及射频环境指标。 这些数据将输入 Aira 的人工智能驱动信道预测模型。 其结果是 MU-MIMO 效率和网络吞吐量的提升。

Aira Technologies 首席技术官兼联合创始人 RaviKiran Gopalan 表示：“在这一层面上将机器学习应用于无线基带处理，堪称业界首创。” “我们与 Mavenir 一同展示了三项关键突破：Open RAN 生态系统加速创新的强大动力、机器学习在下一代无线应用中尚未发掘的潜力，以及人工智能在重新定义 RAN 方面的变革能力。”

Mavenir 的 RAN 高级副总裁兼总经理 Sachin Karkala 表示：“我们与 Aira 的合作，通过将人工智能技术直接嵌入到时效性强的信道估测过程中，展示了 Open RAN 的潜力——它能够迅速将第三方创新成果引入 RAN 生态系统。” 正在进行的户外试验结果十分令人振奋，显示 TDD MU-MIMO 系统的下行链路吞吐量和频谱效率有所提升。 Open RAN 将加速人工智能在 RAN 生态系统中的应用，从而为运营商带来显著的收益。”

在 Mobile World Congress 2025 上展示

在 Mobile World Congress 2025 上，参会者可以在 Mavenir 展位亲眼见证这项突破性技术的实际应用（2 号馆，2H60 展台）。 本次展示将呈现 Aira 和 Mavenir 如何携手为 5G 网络的效率与性能树立全新标准。

在 #MWC25 期间，预约与 Mavenir 和 Aira 团队的会议： MWC 2025 - Mavenir

关于 Maveneir

Mavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来，这些解决方案通过设计实现绿色环保，助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 联系人：Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

关于 Aira Technologies

Aira Technologies 成立于 2019 年，是一家致力于利用人工智能 (AI) 推动无线电信革新的先驱企业。 Aira 的愿景是利用数据驱动、机器学习 (ML) 赋能的方法，从根本上重新构想无线通信的设计、部署与控制，以提升效率与性能。 Aira 专注于实现未来的 RAN——一个完全自主且具备自我学习能力的 RAN。 Aira 组建了一支拥有 5G 无线技术与前沿人工智能专业知识的独特团队。 如需了解更多信息，请访问 www.aira-technology.com。

Aira Technologies 联系人：Maureen Bradford pr@triaza.com