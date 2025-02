 IBA et Jabil signent un contrat pour l'installation d'une solution Be-Wide X-ray dans le Mississippi, aux États-Unis

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 25 février 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions d'irradiation industrielle par faisceau d'électrons et rayons X, IBA et Jabil Inc., un leader mondial dans les solutions d'ingénierie et de chaîne d'approvisionnement, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat pour l'installation d'une solution Be-Wide X-ray à Byhalia, Mississippi, États-Unis, afin d’accroître les capacités de stérilisation de Jabil.

La solution Be Wide X-Ray est une technologie de pointe en matière de stérilisation et est alimentée par l'accélérateur Rhodotron® d'IBA. Elle permettra à Jabil d'élargir le panel de produits à stériliser à une large gamme de dispositifs médicaux. La solution comprend un convoyeur de palettes, un système de contrôle de la ligne de production Beagle ainsi qu’un système de sécurité du bâtiment.

Pour Jabil, cet investissement dans une solution Be Wide d'IBA et leur réseau mondial leur procureront l'efficacité, la fiabilité et l'évolutivité nécessaires pour répondre aux besoins des clients partout dans le monde tout en maintenant des normes de sécurité et de conformité élevées. Cela leur donnera une capacité de production à grande échelle, de qualité, et qui tient compte des cycles de stérilisation, de la logistique et de l'approvisionnement.

La construction du nouveau centre de stérilisation de Jabil devrait être achevée au cours du second semestre 2026. La solution Be Wide devrait être pleinement opérationnelle fin 2027. IBA réalisera l'installation et les tests du système et assurera la formation des équipes de Jabil.

Mike Mahaz, vice-président senior de la division Santé de Jabil, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à IBA pour accroître nos services de stérilisation par irradiation avec des rayons X dans notre nouveau centre près de Memphis. L'expertise d'IBA nous garantit une grande efficacité et qualité de nos services d’irradiation. »

Thomas Servais, président d'IBA Industrial Solutions, a ajouté : « Nous sommes fiers d'accompagner Jabil Healthcare dans cette étape de transformation qui leur permettra de répondre aux demandes croissantes de l'industrie des dispositifs médicaux. Notre solution Be Wide X-ray va accroître leurs capacités de stérilisation à l'échelle mondiale, et leur garantir également de disposer des dernières technologies en matière de traitement par irradiation d’une gamme complète de produits. »

Le prix usuel d'une solution Be Wide X-ray varie généralement entre 16 et 19 millions d'euros, selon la configuration et les options.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, la radiopharmacie et la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de JABIL

Chez Jabil (NYSE : JBL), nous sommes fiers d'être un partenaire de confiance pour les plus grandes marques mondiales, en leur proposant des solutions complètes d'ingénierie, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. Avec plus de 50 ans d'expérience dans de nombreux secteurs et un vaste réseau de plus de 100 sites dans le monde, Jabil allie une portée mondiale à une expertise locale pour fournir des solutions évolutives et personnalisées. Notre engagement va au-delà de la réussite commerciale, car nous nous efforçons de mettre en place des processus durables qui minimisent l'impact environnemental et favorisent des communautés dynamiques et diversifiées dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.jabil.com.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

