COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON DÉVOILE EDGE OF MEMORIES, LA NOUVELLE PRODUCTION DE MIDGAR STUDIO

NACON DÉVOILE EDGE OF MEMORIES, LA NOUVELLE PRODUCTION DE MIDGAR STUDIO





Le studio montpelliérain livre les premiers détails de son nouveau projet basé dans l’univers de Edge of Eternity

Lesquin, le 25 février 2025 – NACON et Midgar Studio sont heureux d’annoncer Edge of Memories, le nouveau projet dans l’univers de Edge of Eternity. Sorti en 2021, ce JRPG indépendant made in France a séduit plus de 1 million de joueurs dans le monde sur PC et consoles. Avec Edge of Memories, les joueurs pourront découvrir une nouvelle aventure dans le monde d’Heryon à l’automne 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, et PC (Steam).

Basé à Montpellier, Midgar est un studio à taille humaine, composé de créateurs fans de jeux de rôle japonais qui veulent aller encore plus loin dans leur passion. Avec Edge of Memories, il offre aux joueurs une nouvelle aventure, accessible aussi bien aux fans qu’aux nouveaux venus, alliant richesse du JRPG et touche artistique inspirée de l’animation française. Cet Action RPG épique à la 3ème personne a été conçu en collaboration avec des artistes renommés du genre tels que le concepteur de personnages Raita Kazama (Xenoblade Chronicles™ X), la scénariste Sawako Natori (NieR™), la chanteuse Emi Evans (NieR™ / NieR: Automata™) ainsi que les compositeurs Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger® / Xenogears™) et Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles™ 3 / ONINAKI™).



Ce nouvel opus se déroule sur le continent d’Avaris, où un fléau appelé la Corrosion transforme faune et humains en abominations. Eline, une jeune Confidente des Âmes itinérante parcourt les terres pour exorciser les tourments des habitants à travers un rituel de guérison. Développé sous Unreal® Engine 5, Edge of Memories plonge les joueurs au cœur d'une épopée passionnante rendant hommage au genre du JRPG. Le jeu propose un monde idyllique et coloré ainsi qu’une histoire abordant des thèmes forts tels que l’exode des peuples, un monde en proie à la maladie, la quête des origines et la nécessité de s’adapter à un environnement en constante évolution.





Avec un gameplay dynamique et du combat en temps réel, Edge of Memories propose une expérience résolument orientée action : les joueurs doivent maîtriser les compétences d’Eline, enchaîner des combos spectaculaires avec ses deux compagnons et éveiller la puissance dévastatrice du Berserk qui sommeille en elle pour remporter la victoire.



« Nous sommes heureux d’enrichir l'univers de la licence Edge of avec un nouvel opus qui adopte une nouvelle direction artistique et qui marque un tournant dans le gameplay, passant du tour par tour stratégique de son prédécesseur à une approche plus dynamique et immersive propre à l’Action RPG. En tant que véritable passionnés de JRPG, nous avons mis beaucoup d’amour dans ce projet que nous sommes impatients de faire découvrir aux fans du genre comme aux néophytes. » déclare Jérémy Zeler-Maury, directeur de Midgar Studio.

***

Edge of Memories sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, et PC (Steam) à l’automne 2025.

--

Retrouvez la page Steam du jeu



Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com



-



Contacts presse :

7C Com – nacon@7ccom.fr

NACON – Vianney Jouve, vjouve@nacon.fr

A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com





A propos de Midgar Studio

Midgar Studio est une société de développement de jeux vidéo située à Montpellier, l'une des villes les plus ensoleillées de France. Studio à taille humaine, il est composé d'une équipe de passionnés de jeu de rôle japonais qui met son savoir-faire au service de la création de mondes immersifs et captivants. Qu'il s'agisse de mondes futuristes comme Hover ou d'univers heroic-fantasy comme Edge of Eternity et Edge of Memories, Midgar Studio s'engage à offrir des expériences de jeu rafraîchissantes permettant aux joueurs de découvrir des univers originaux. Toujours à l'écoute de sa communauté, le studio reste proche des joueurs et cherche sans cesse à repousser les limites de la créativité et de l'innovation. Depuis 2022, NACON, l'un des principaux éditeurs européens de jeux vidéo, détient une participation de 100 % dans la société. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.midgar-studio.com.

Pièce jointe