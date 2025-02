Merus annonce sa participation aux prochaines journées Investisseurs

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, État du Massachusetts, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société d’oncologie au stade clinique développant des anticorps multispécifiques de pleine longueur novateurs et des conjugués anticorps-médicaments (Biclonics®, Triclonics® et ADClonics®), a annoncé ce jour la présence de son PDG Bill Lundberg, docteur en médecine, aux journées Investisseurs suivantes :

45e conférence annuelle de TD Cowen sur les soins de santé : mardi 4 mars à 9 h 10, heure de l’Est

Conférence mondiale de Leerink Partners sur les soins de santé : lundi 10 mars à 11 h 20, heure de l’Est

Les webcasts de ces présentations seront disponibles en simultané sur la page dédiée aux investisseurs du site Internet de la Société. À l’issue de l'événement, les présentations archivées y seront également disponibles pour une durée limitée.

À propos de Merus

Merus est une société d’oncologie au stade clinique qui met au point des anticorps humains bispécifiques et trispécifiques de pleine longueur novateurs, appelés Multiclonics ® . Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Leur observation lors d’études précliniques et cliniques révèle plusieurs des mêmes caractéristiques que les anticorps monoclonaux humains traditionnels, notamment une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Merus et la page LinkedIn de Merus.

Multiclonics®, Biclonics®, Triclonics® et ADClonics® sont des marques déposées de Merus N.V.