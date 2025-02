TCM Group A/S: Årsrapport 2024

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 201/2025

Tvis, 26. februar 2025



Kvartalsrapport Q4 2024 (1. oktober – 31. december)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2023 – AUBO Production A/S er inkl. i tallene pr. 3. juli 2023)

B2C-salgsopsving midt i udfordrende B2B-markedsforhold.

CEO Torben Paulin:

“ Salget i fjerde kvartal udviklede sig som forventet med faldende B2B-projektsalg og en solid vækst i B2C-salget. Organisk faldt salget i kvartalet med 2% år-til-år til DKK 301 millioner, da faldet i B2B-projektsalget kun delvist blev opvejet af en vækst i B2C-salget på mere end 5% år-til-år. Årets samlede omsætning var DKK 1.204 millioner og lå dermed i den øvre ende af vores finansielle guidance.

Ordreindgangen i B2C udviklede sig positivt i fjerde kvartal med tocifret vækst år-til-år, mens B2B-ordrer faldt en smule på grund af den fortsatte nedgang i projektmarkedet. Den samlede ordreindgang i kvartalet var positiv med en høj encifret vækst år-til-år.

Bruttomarginen steg til 22,5% i 4. kvartal, sammenlignet med 22,3% i 4. kvartal 2023. De positive effekter af et forbedret salgsmix blev delvist opvejet af øgede produktionsomkostninger relateret til kortsigtede flaskehalse i dele af forsyningskæden.

Justeret EBIT i 4. kvartal var DKK 29,8 millioner sammenlignet med DKK 17,8 millioner i 4. kvartal 2023, og den justerede EBIT-margin var 12,9% mod 9,5% i 4. kvartal 2023. Som tidligere kommunikeret blev justeret EBIT positivt påvirket af en regulering af den betingede betalingsforpligtelse relateret til AUBO Production A/S på DKK 9,5 millioner, sammenlignet med en lignende regulering på DKK 1.0 million i 4. kvartal 2023. Den justerede EBIT for hele året endte på DKK 90 millioner sammenlignet med DKK 56 millioner i 2023 og lå også i den øvre ende af vores finansielle guidance.

De frie pengestrømme i 4. kvartal var DKK 15 millioner sammenlignet med DKK 60 millioner i 4. kvartal 2023, hvor 4. kvartal 2023 blev positivt påvirket af forbedringer i arbejdskapitalen efter opkøbet af AUBO Production A/S. Gearingen faldt yderligere til 2,50 (ned fra 2,78 i det foregående kvartal) og var dermed godt inden for de aftalte lånevilkår.

I lyset af TCM’s styrkede finansielle position vil bestyrelsen foreslå den ordinære generalforsamling at udbetale et ordinært udbytte på DKK 3 pr. aktie for 2024. Dette svarer til en samlet udlodning på DKK 31 millioner, hvilket repræsenterer 54% af nettoresultatet for 2024 og er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik.

Ved indgangen til 2025,forbliver vi forsigtigt optimistiske med hensyn til markedsudsigterne generelt. Mens noget af det inflationære pres er aftagende, og centralbankerne er begyndt at sænke de kortsigtede renter, er den fulde effekt af rentejusteringerne på forbrugertilliden og aktivitetsniveauet på boligmarkedet stadig usikker. Vores finansielle forventninger til 2025 afspejler denne forsigtige optimisme, med en forventet omsætningsvækst på vores kernemarkeder i Danmark og Norge, drevet af et fortsat opsving i B2C-segmentet kombineret med en potentiel bedring på B2B-projektmarkedet i anden halvdel af året. Vi forventer at kunne konvertere væksten i salget til øget rentabilitet gennem løbende effektivitetsforbedringer og yderligere integrationssynergier i AUBO. På den anden side forventer vi fortsat inflation på råvarepriser, lønninger og transportomkostninger, hvilket vil lægge pres på marginerne i det omfang, vi ikke kan overføre disse stigninger til vores salgspriser.

Vi forventer at opnå fuld kontrol over Celebert ApS ved at erhverve de resterende 55% af selskabet i anden halvdel af 2025. Celebert ApS har leveret imponerende vækst i både omsætning og indtjening på onlinemarkedet i de seneste år. Ved at erhverve den resterende ejerandel opnår vi fuld kontrol over denne vigtige salgskanal, hvilket muliggør yderligere salgs- og omkostningsmæssige synergier.

For 2025 forventer TCM Group en samlet årsomsætning i intervallet DKK 1.250-1.400 millioner og justeret EBIT på DKK 90-120 millioner. Dette forudsætter fuldt ejerskab af Celebert i de sidste måneder af året.”

Finansielle nøgletal 4. kvartal 2024

Omsætningen blev DKK 301,4 millioner (DKK 306,2 millioner) svarende til et omsætningsfald på 1,6%.

Justeret EBITDA DKK 38,8 millioner (DKK 29,0 millioner). Justeret EBITDA margin var 12,9% (9,5%).

Justeret EBIT DKK 29,8 millioner (DKK 17,8 millioner). Justeret EBIT margin var 9,9% (5,8%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 4,7 millioner).

EBIT på DKK 29,8 millioner (DKK 13,1 millioner), svarende til en EBIT margin på 9,9% (4,3%).

Periodens resultat på DKK 23,0 millioner (DKK 5,6 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 14,5 millioner (DKK 60,3 millioner).

Cash conversion ratio var 84,3% (34,2%).

Finansielle nøgletal 12 måneder 2024

Omsætningen blev DKK 1.203,8 millioner (DKK 1.084,1 millioner) svarende til en omsætningsstigning på 11,0% med et organisk fald på 0,5%.

Justeret EBITDA DKK 125,9 millioner (DKK 85,3 millioner). Justeret EBITDA margin var 10,5% (7,9%).

Justeret EBIT på DKK 90,3 millioner (DKK 55,6 millioner). Justeret EBIT margin var 7,5% (5,1%).

Engangsposter havde en negativ indvirkning på DKK 0,0 millioner (DKK 9,8 millioner).

EBIT på DKK 90,3 millioner (DKK 45,8 millioner), svarende til en EBIT margin på 7,5% (4,2%).

Periodens resultat DKK 57,7 millioner (DKK 21,5 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 58,9 millioner (DKK 40,3 millioner).





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret onsdag den 26. februar 2025 kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/w8yy8krf.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register.vevent.com/register/BIea1630cd0a9d4772b273de2bcbe50e85

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

