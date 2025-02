DANONE : Résultats très solides en 2024 ; Danone entame le prochain chapitre de Renew avec confiance

Résultats annuels 2024

Communiqué de presse – Paris, le 26 février 2025

Résultats très solides en 2024

Danone entame le prochain chapitre de Renew avec confiance

Chiffre d’affaires de 27 376 millions d’euros en 2024 , en progression de +4,3% en données comparables , portée par un volume/mix de +3,0% et un effet prix de +1,3%

, en progression de , portée par un volume/mix de +3,0% et un effet prix de +1,3% Chiffre d’affaires en croissance de +4,7% en données comparables au T4 , grâce à une forte hausse du volume/mix de +4,2% et un effet prix résilient à +0,6% Poursuite de la forte dynamique en Amérique du Nord, notamment dans les gammes hyper protéinées, les produits liés au café et les eaux 5 e trimestre consécutif de volume/mix positif en Europe, notamment grâce aux avancées réalisées pour améliorer la compétitivité d’EDP Croissance compétitive soutenue en Chine, Asie du Nord et Océanie, portée par toutes les catégories

, grâce à une forte hausse du volume/mix de +4,2% et un effet prix résilient à +0,6% Marge opérationnelle courante en hausse de +39 pb à 13,0% , grâce à une forte amélioration de la marge des opérations, tout en réinvestissant continuellement dans la croissance future

, grâce à une forte amélioration de la marge des opérations, tout en réinvestissant continuellement dans la croissance future BNPA courant en progression de +2,5% à 3,63 euros

Free cash-flow à un niveau record de 3,0 milliards d’euros, en hausse de +14,0%

en hausse de +14,0% Dividende proposé à 2,15 euros, en progression de +2,4%

Objectifs 2025 en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires





Chiffres clés de l’exercice 2024





en millions d’euros sauf mention contraire 2023 2024 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 27 619 27 376 -0,9% +4,3% Résultat opérationnel courant 3 481 3 558 +2,2% Marge opérationnelle courante 12,6% 13,0% +39 pb Produits et charges opérationnels non courants (1 438) (179) +1 259 Résultat opérationnel 2 042 3 379 +65,4% Marge opérationnelle 7,4% 12,3% +495 pb Résultat net courant – Part du Groupe 2 283 2 345 +2,7% Résultat net non courant – Part du Groupe (1 402) (324) +1 078 Résultat net – Part du Groupe 881 2 021 +129,4% BNPA dilué courant (en €) 3,54 3,63 +2,5% BNPA dilué (en €) 1,36 3,13 +130,2% Trésorerie provenant de l’exploitation 3 442 3 831 +11,3% Free cash-flow1 2 633 3 003 +14,0%

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Nous clôturons le premier chapitre de Renew Danone avec des résultats très solides, parfaitement en ligne avec les objectifs à moyen terme que nous nous sommes fixés en 2022. En 2024, la qualité de notre croissance, qui a atteint +4,3% en données comparables, s'est encore améliorée, portée par une hausse du volume/mix de +3%.

Cette performance nous a permis de générer un effet de levier opérationnel pour réinvestir davantage dans nos marques et nos compétences clefs, et soutenir ainsi la croissance de nos catégories, tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. L’accent mis sur la création de valeur et des choix d’investissement clairs ont conduit à une amélioration significative de notre retour sur investissement (ROIC), qui atteint de nouveau un niveau supérieur à 10%.

Nous restons convaincus que l’univers de l’alimentation est à un tournant décisif et que nous disposons de tous les atouts pour saisir les opportunités qui s’ouvrent à nous : un éventail de catégories unique, axé sur la santé ; la priorité réaffirmée de mettre la science au service des consommateurs et des patients ; un portefeuille de marques fortes et une volonté de sans cesse progresser. Nous entamons ainsi le prochain chapitre de notre stratégie plus forts et déterminés à aller encore plus loin.

I. RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L’ANNEE 2024

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’année 2024

Au T4 2024, le chiffre d’affaires s’est établi à 6 716 millions d’euros, en croissance de +4,7% en données comparables, grâce à une hausse de +4,2% du volume/mix et un effet prix de +0,6%. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de +0,9%, reflétant en particulier un effet périmètre négatif (-3,8%), principalement lié à la cession d’Horizon Organic et Wallaby. Le chiffre d’affaires publié a aussi été pénalisé par l’impact négatif des taux de change (-2,3%), reflétant la dépréciation de plusieurs devises face à l’euro, dont le peso argentin, le peso mexicain, le real brésilien et la livre turque. Enfin, l’hyperinflation a contribué positivement au chiffre d’affaires publié (+1,8%).

En 2024, le chiffre d’affaires s’est établi à 27 376 millions d’euros, en croissance de +4,3% en données comparables, grâce à une hausse de +3,0% du volume/mix et un effet prix de +1,3%. En données publiées, le chiffre d’affaires a affiché une baisse de -0,9%, reflétant notamment un effet périmètre négatif (-4,8%), principalement lié à la sortie des activités EDP en Russie et d’Horizon Organic et Wallaby, ainsi qu’un impact négatif des taux de change (-2,8%). Enfin, l’hyperinflation a contribué positivement au chiffre d’affaires publié (+1,6%).

Chiffre d’affaires par segment opérationnel

En million d’euros

Excepté % T4

2023 T4

2024 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix FY

2023 FY

2024 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 313 2 358 +2,0% +1,8% +3,0% 9 382 9 568 +2,0% +1,7% +1,4% Amérique du Nord 1 725 1 636 -5,2% +7,7% +5,9% 6 889 6 579 -4,5% +5,2% +4,1% Chine, Asie du Nord & Océanie 822 886 +7,8% +6,8% +9,8% 3 496 3 694 +5,7% +8,0% +9,1% Amérique Latine 704 724 +2,9% +4,7% +1,2% 2 794 3 029 +8,4% +4,2% +0,0% Reste du Monde 1 092 1 112 +1,8% +5,4% +1,7% 5 058 4 506 -10,9% +5,7% +1,4%



PAR CATÉGORIE EDP 3 462 3 355 -3,1% +4,7% +3,8% 14 322 13 463 -6,0% +3,8% +2,7% Nutrition Spécialisée 2 174 2 308 +6,1% +4,6% +5,3% 8 504 8 936 +5,1% +4,6% +3,4% Eaux 1 019 1 053 +3,3% +5,3% +3,0% 4 793 4 977 +3,8% +5,1% +2,9% TOTAL 6 655 6 716 +0,9% +4,7% +4,2% 27 619 27 376 -0,9% +4,3% +3,0%

Au T4 2024, le chiffre d’affaires de l’Europe a progressé de +1,8% en données comparables, avec un volume/mix de +3,0% et un effet prix de -1,2%. La zone a enregistré son cinquième trimestre consécutif de volume/mix positif, notamment grâce aux avancées progressives pour améliorer la compétitivité d’EDP. La Nutrition Spécialisée a affiché une performance solide, alors que les Eaux ont généré une forte croissance, soutenue par les marques evian, Volvic et Zywiec Zdroj.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a augmenté de +7,7% en données comparables, porté par une forte hausse de +5,9% du volume/mix, et un effet prix résilient à +1,9%. La croissance a été tirée par la poursuite de la forte dynamique des gammes hyper protéinées, des produits liés au café et des eaux, ainsi que par une croissance solide de la Nutrition Spécialisée, portée par la Nutrition Médicale.

En Chine, Asie du Nord & Océanie, le chiffre d’affaires a progressé de +6,8% en données comparables, reflétant une forte hausse de +9,8% du volume/mix, et un effet prix de -3,0%. Dans la catégorie Nutrition Spécialisée, les laits infantiles ont continué de gagner des parts de marché, au sein d’une catégorie en amélioration, et la Nutrition Médicale a maintenu sa bonne dynamique. Dans la catégorie Eaux, Mizone a affiché un nouveau trimestre de forte croissance, tandis que la catégorie EDP a poursuivi sa forte performance au Japon.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires a augmenté de +4,7% en données comparables, avec un volume/mix en hausse de +1,2%, et un effet prix de +3,5%. Dans la catégorie EDP, la croissance est toujours pénalisée par la mise sous licence de l’activité lait au Brésil, alors que les marques Danone, Danette et YoPro ont connu une performance solide. La Nutrition Spécialisée a généré une forte croissance, portée par la marque Aptamil, tandis que les Eaux ont bénéficié d’une normalisation des conditions météorologiques.

Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a progressé de +5,4% en données comparables, avec un volume/mix de +1,7% et un effet prix de +3,7%, porté notamment par la croissance solide de la Nutrition Spécialisée et des Eaux à travers la région. Dans la catégorie EDP, le portefeuille de produits laitiers a poursuivi ses progrès en Afrique, comme en témoigne le maintien de la forte croissance au Maroc.

Chiffre d’affaires par géographie par catégorie

T4 2024



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 075 +0,0% 1 474 +7,8% 95 +8,2% 712 +5,2% 3 355 +4,7% Nutrition Spécialisée 819 +2,0% 89 +3,2% 700 +6,6% 699 +6,1% 2 308 +4,6% Eaux 464 +5,6% 73 +12,3% 91 +7,2% 424 +3,5% 1 053 +5,3% Total 2 358 +1,8% 1 636 +7,7% 886 +6,8% 1 836 +5,1% 6 716 +4,7%





FY 2024



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 4 318 +0,9% 5 922 +5,4% 372 +11,6% 2 850 +3,8% 13 463 +3,8% Nutrition Spécialisée 3 154 +1,4% 353 -3,0% 2 557 +6,3% 2 873 +7,9% 8 936 +4,6% Eaux 2 096 +3,6% 304 +10,9% 764 +12,2% 1 813 +3,0% 4 977 +5,1% Total 9 568 +1,7% 6 579 +5,2% 3 694 +8,0% 7 536 +5,1% 27 376 +4,3%

Marge opérationnelle courante

Résultat opérationnel courant (M€) et marge opérationnelle courante (%)



2023 2024 Variation en

données publiées M€ Marge (%) M€ Marge (%)



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 1 076 11,5% 1 143 11,9% +48 pb Amérique du Nord 699 10,1% 749 11,4% +124 pb Chine, Asie du Nord & Océanie 1 052 30,1% 1 086 29,4% -70 pb Amérique Latine 123 4,4% 113 3,7% -68 pb Reste du Monde 530 10,5% 468 10,4% -11 pb



PAR CATÉGORIE EDP 1 224 8,5% 1 142 8,5% -6 pb Nutrition Spécialisée 1 772 20,8% 1 842 20,6% -22 pb Eaux 485 10,1% 574 11,5% +142 pb Total 3 481 12,6% 3 558 13,0% +39 pb

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3 558 millions d'euros en 2024. La marge opérationnelle courante a atteint 13,0%, en hausse de +39 points de base (pb) par rapport à l'année précédente. Cette hausse s’explique par la forte amélioration de la marge des opérations (+242 pb), notamment grâce à des niveaux records de productivité. Danone a continué de réinvestir davantage dans ses marques, la supériorité de ses produits et ses compétences clés, pour un effet de -173 pb. Les frais généraux avant réinvestissements ont eu un effet négatif de -18 pb, tandis que les autres effets ont eu un impact combiné de -12 pb, incluant principalement un impact négatif des taux de change.

Résultat net et Bénéfice net par action

2023 2024 (en millions d’euros excepté %) Courant Non-courant Total Courant Non-courant Total Résultat opérationnel 3 481 (1 438) 2 042 3 558 (179) 3 379 Coût de l’endettement financier net (172) (172) (197) (197) Autres produits et charges financiers (135) (49) (185) (108) (75) (183) Résultat avant impôts 3 173 (1 487) 1 686 3 253 (254) 2 999 Impôt sur les bénéfices (864) 95 (768) (888) (41) (929) Taux d’imposition effectif 27,2% 45,6% 27,3% 31,0% Résultat net des sociétés intégrées 2 309 (1 392) 917 2 365 (295) 2 070 Résultat net des sociétés mises en équivalence 55 (19) 36 76 (46) 30 Résultat net 2 364 (1 411) 953 2 441 (340) 2 100 • Part du groupe 2 283 (1 402) 881 2 345 (324) 2 021 • Part des intérêts minoritaires 81 (9) 72 96 (17) 79 BNPA dilué (€) 3,54 1,36 3,63 3,13

Le BNPA courant s’est établi à 3,63 euros, en progression de +2,5%, portée par l’amélioration du résultat opérationnel courant et une bonne gestion des coûts financiers.

Les Produits et charges opérationnels non-courants se sont établis à -179 millions d’euros en 2024, incluant notamment des coûts exceptionnels liés aux projets de transformation, principalement en Europe et aux États-Unis. En 2023, les autres produits et charges opérationnels s’élevaient à -1 438 millions d’euros, reflétant la déconsolidation des activités EDP en Russie et la dépréciation relative à la signature d’un accord pour la vente des activités Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis. Ainsi, le BNPA publié a atteint 3,13 euros, en hausse de 130,2%.

Flux de trésorerie et endettement

Le Free cash-flow a atteint 3 003 millions d’euros en 2024, contre 2 633 millions d’euros en 2023, reflétant la hausse du résultat opérationnel courant, ainsi que l’amélioration significative du besoin en fonds de roulement, qui a atteint

-8,5% des ventes. Les investissements industriels se sont élevés à -923 millions d'euros.

Au 31 décembre 2024, la dette nette s'est établie à 8,6 milliards d'euros, en baisse par rapport à l’an dernier (10,2 milliards d’euros au 31 décembre 2023), principalement grâce la forte génération de free cash-flow.

Dividende

Le conseil d’Administration de Danone proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le 24 avril 2025, un dividende de 2,15 euros par action au titre de l’exercice 2024, en hausse de +2,4% par rapport à celui de l’année précédente. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l’action le 3 mai 2025 et sera payable le 7 mai 2025.

II. OBJECTIFS 2025

Objectifs 2025 en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

III. RACHAT D’ACTIONS

Danone a l'intention de racheter 2,7 millions d'actions, en une ou plusieurs tranches en 2025, afin de compenser les impacts dilutifs résultant des augmentations de capital réservées aux salariés et des plans de rémunération long terme qui seront mis en œuvre en 2025. Les actions rachetées seront allouées aux plans d'actionnariat salarié. Le descriptif du programme de rachat d'actions figure dans la section 7.2 du Document d'Enregistrement Universel 2023 de Danone, disponible sur le site web de Danone.

IV. ÉVENEMENTS IMPORTANTS RÉCENTS

8 novembre 2024 : Danone a été classée en première position dans l'indice mondial ATNi (Access To Nutrition index) 2024, qui évalue les 30 plus grands fabricants mondiaux de produits alimentaires et de boissons. Cette distinction souligne l'engagement de Danone à promouvoir la santé et la nutrition pour les consommateurs et les patients.





Danone a été classée en première position dans l'indice mondial ATNi (Access To Nutrition index) 2024, qui évalue les 30 plus grands fabricants mondiaux de produits alimentaires et de boissons. Cette distinction souligne l'engagement de Danone à promouvoir la santé et la nutrition pour les consommateurs et les patients. 21 février 2025 : A l’issue du processus de médiation ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris saisi le 9 janvier 2023 par trois ONG qui avaient introduit une action judiciaire à l’encontre de Danone, un accord entre les parties a permis de mettre fin à leur procédure concernant le plan de vigilance de Danone. Cet accord s’appuie sur un enrichissement de ce plan, qui décrit désormais de manière plus approfondie les conséquences de l’utilisation des emballages plastiques et détaille l’ensemble des actions que Danone met en œuvre dans ce domaine.





V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉTATS FINANCIERS

Lors de sa réunion du 25 février 2025, le Conseil d'administration a approuvé les projets de résolutions qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires le 24 avril 2025. En particulier, le Conseil propose aux actionnaires de renouveler les mandats d'Antoine de Saint-Affrique, Patrice Louvet, Géraldine Picaud et Susan Roberts, dont les mandats actuels expireront lors de la prochaine Assemblée Générale. Il soumettra également à l'Assemblée Générale des résolutions notamment sur la rémunération des dirigeants et sur le renouvellement des autorisations financières existantes.

Lors de sa réunion du 25 février 2025, le Conseil d'administration a arrêté les comptes sociaux et consolidés pour l'exercice 2024. S'agissant du processus de certification des comptes, les commissaires aux comptes ont à ce jour réalisé de manière substantielle leurs procédures d'audit et les travaux de vérification sur les informations de durabilité.

VI. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T4 2024 FY 2024 Chiffre d’affaires 3,8 126,1 Croissance du chiffre d’affaires (%) 0,06% 0,46% Résultat opérationnel courant -68 Résultat Net – Part du groupe -114

Répartition du chiffre d’affaires 2024 par trimestre après application d’IAS 29

Le chiffre d’affaires 2024 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T4 2024 publié ;

le chiffre d’affaires du T1, T2 et T3 2024 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2024 au chiffre d’affaires des entités des pays en hyperinflation (application du taux d’inflation des entités des pays en hyperinflation jusqu’au 31 décembre 2024 et conversion en euros au taux de clôture du 31 décembre 2024) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

En millions d’€ T1 20241 T2 20242 T3 20243 T4 2024 FY 2024 Europe 2 336 2 447 2 427 2 358 9 568 Amérique du Nord 1 737 1 594 1 611 1 636 6 579 Chine, Asie du Nord & Océanie 840 1 001 967 886 3 694 Amérique Latine 761 825 720 724 3 029 Reste du Monde 1 172 1 093 1 130 1 112 4 506 Total 6 846 6 960 6 855 6 716 27 376

1Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2024 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

2Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2024 au chiffre d’affaires T2 des entités des pays en hyperinflation

3Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 31 décembre 2024 au chiffre d’affaires T3 des entités des pays en hyperinflation

Définitions des zones géographiques

L’Europe désigne les pays européens.

L’Amérique du Nord désigne les Etats-Unis et le Canada.

La Chine, Asie du Nord & Océanie désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’Amérique Latine désigne le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.

Le Reste du Monde désigne Asie, Moyen-Orient incluant la Turquie, Afrique, et CEI.

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Passage des données comparables aux données publiées

(en million d’€ sauf %) Chiffre d’affaires 2023 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées Chiffre d’affaires 2024 T4 6 655 +4,7% -3,8% -1,8% +1,8% +0,9% 6 716 FY 27 619 +4,3% -4,8% -1,9% +1,6% -0,9% 27 376

La marge des opérations désigne le ratio marge brute sur chiffre d’affaires, la marge brute correspondant au chiffre d’affaires diminué des coûts industriels, hors initiatives de réingénierie et coûts logistiques et de transport.

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent notamment les variations de valeur des participations non consolidées et les gains et pertes sur position monétaire nette.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition effectif courant mesure le taux d’imposition effectif relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations des titres mis en équivalence ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.





Le résultat net courant (ou résultat net courant – part du groupe) correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts sur bénéfices non courants ainsi qu’au Résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant (ou résultat net courant – part du groupe, par action après dilution) correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

2023 2024 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’€) 2 283 881 2 345 2 021 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts

(en millions d’€) (8) (8) (4) (4) Nombre d'actions • Avant dilution 641 030 818 641 030 818 643 283 916 643 283 916 • Après dilution 641 738 674 641 738 674 644 436 743 644 436 743 BNPA (en €) • Avant dilution 3,55 1,36 3,64 3,14 • Après dilution 3,54 1,36 3,63 3,13

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3, avant prise en compte (i) des coûts d'acquisition relatifs aux sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’€) 2023 2024 Trésorerie provenant de l'exploitation 3 442 3 831 Investissements industriels (847) (923) Cessions et réalisations d'actifs industriels & frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 38 95 Free cash-flow 2 633 3 003

1 Correspond aux frais d'acquisition relatifs aux prises de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, (i) après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs aux prises de contrôle, et (ii) nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’€) 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Dettes financières non courantes 10 739 10 175 Dettes financières courantes 4 270 3 799 Placements à court terme (3 638) (4 685) Disponibilités (2 363) (1 475) Découverts bancaires 1 264 828 Instruments dérivés – actifs non courants1 (34) (3) Instruments dérivés – actifs courants1 (16) (37) Dette nette 10 221 8 601 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante - - Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs à des prises de contrôle - part courante (356) (317) Dette financière nette 9 865 8 285

1En gestion de la dette uniquement

Le ROIC correspond au ratio résultat net d’exploitation de l’exercice considéré sur les capitaux investis moyens de l’exercice considéré et de l’exercice précédent.

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que

« estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif »,

« planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 8h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.



ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique et par catégorie (en millions d’euros)

T1 T2 T3 T4 FY 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 248 2 336 2 429 2 447 2 392 2 427 2 313 2 358 9 382 9 568 Amérique du Nord 1 714 1 737 1 704 1 595 1 747 1 611 1 725 1 636 6 889 6 579 Chine, Asie du Nord & Océanie 824 840 954 1 001 896 967 822 886 3 496 3 694 Amérique Latine 689 727 779 810 771 706 704 724 2 794 3 029 Reste du Monde 1 486 1 150 1 369 1 084 1 100 1 115 1 092 1 112 5 058 4 506



PAR CATÉGORIE EDP 3 768 3 474 3 731 3 298 3 474 3 283 3 462 3 355 14 322 13 463 Nutrition Spécialisée 2 143 2 183 2 142 2 213 2 070 2 189 2 174 2 308 8 504 8 936 Eaux 1 051 1 132 1 362 1 426 1 362 1 354 1 019 1 053 4 793 4 977 TOTAL 6 962 6 789 7 235 6 938 6 906 6 826 6 655 6 716 27 619 27 376





T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 FY 2024 Variation données publiées Variationdonnées comparables Variation données publiées Variation données comparables Variation données publiées Variation données comparables Variation données publiées Variation données comparables Variation données publiées Variation données comparables PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe +3,9% +2,8% +0,7% +0,7% +1,5% +1,4% +2,0% +1,8% +2,0% +1,7% Amérique du Nord +1,3% +2,5% -6,4% +5,0% -7,7% +5,8% -5,2% +7,7% -4,5% +5,2% Chine, Asie du Nord & Océanie +1,9% +8,9% +5,0% +8,4% +7,9% +8,0% +7,8% +6,8% +5,7% +8,0% Amérique Latine +5,4% +4,1% +4,0% +5,0% -8,5% +2,7% +2,9% +4,7% +8,4% +4,2% Reste du Monde -22,7% +6,0% -20,8% +5,3% +1,4% +6,0% +1,8% +5,4% -10,9% +5,7%



PAR CATÉGORIE EDP -7,8% +3,0% -11,6% +3,3% -5,5% +4,1% -3,1% +4,7% -6,0% +3,8% Nutrition Spécialisée +1,9% +3,8% +3,3% +4,7% +5,7% +5,2% +6,1% +4,6% +5,1% +4,6% Eaux +7,6% +8,1% +4,7% +4,4% -0,6% +3,2% +3,3% +5,3% +3,8% +5,1% TOTAL -2,5% +4,1% -4,1% +4,0% -1,2% +4,2% +0,9% +4,7% -0,9% +4,3%

Avertissement : Ce communiqué de presse présente les résultats de l'exercice 2024, issus des comptes consolidés de Danone au 31 décembre 2024 (non audités). S'agissant du processus de certification des comptes, les Commissaires aux Comptes ont à ce jour réalisé de manière substantielle leurs procédures d'audit et les travaux de vérification sur les informations de durabilité.

COMPTES CONSOLIDÉS

(NON AUDITÉS)

Résultat consolidé et résultat par action (non audités)

Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros sauf résultat par action en euros) 2023 2024 Chiffre d’affaires 27 619 27 376 Coût des produits vendus (14 535) (13 769) Frais sur vente (6 288) (6 572) Frais généraux (2 748) (2 928) Frais de recherche et de développement (398) (447) Autres produits et charges (170) (102) Résultat opérationnel courant 3 481 3 558 Autres produits et charges opérationnels (1 438) (179) Résultat opérationnel 2 042 3 379 Produits de trésorerie et des placements à court terme 341 403 Coût de l’endettement financier brut (513) (600) Coût de l’endettement financier net (172) (197) Autres produits financiers 60 41 Autres charges financières (245) (224) Résultat avant impôts 1 686 2 999 Impôts sur les bénéfices (768) (929) Résultat des sociétés intégrées 917 2 070 Résultat des sociétés mises en équivalence 36 30 RÉSULTAT NET 953 2 100 Résultat net – Part du Groupe 881 2 021 Résultat net - Part des intérêts ne conférant pas le contrôle 72 79 Résultat net – Part du Groupe par action 1,36 3,14 Résultat net – Part du Groupe par action dilué 1,36 3,13

Bilan consolidé (non audité)

Au 31 décembre (en millions d’euros) 2023 2024 ACTIF Goodwill 17 340 18 062 Marques 5 256 5 390 Autres immobilisations incorporelles 498 556 Immobilisations incorporelles 23 093 24 009 Immobilisations corporelles 6 441 6 519 Titres mis en équivalence 416 583 Autres titres non consolidés 324 325 Autres immobilisations financières et prêts à plus d'un an 515 538 Autres actifs financiers 839 864 Instruments dérivés - actifs 34 3 Impôts différés 746 528 Actifs non courants 31 570 32 505 Stocks 2 341 2 277 Clients et comptes rattachés 2 919 2 922 Autres actifs courants 1 259 1 387 Prêts à moins d’un an 3 2 Instruments dérivés - actifs 16 37 Placements à court terme 3 638 4 685 Disponibilités 2 363 1 475 Actifs détenus en vue de leur cession 376 – Actifs courants 12 916 12 786 TOTAL DE L'ACTIF 44 486 45 292





Au 31 décembre (en millions d’euros) 2023 2024 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capital 169 170 Primes 5 256 5 331 Bénéfices accumulés et autres 16 845 17 546 Écarts de conversion (4 036) (3 134) Autres résultats enregistrés directement en capitaux propres (507) (592) Actions propres (1 552) (1 527) Capitaux propres - Part du Groupe 16 176 17 795 Intérêts ne conférant pas le contrôle 46 59 Capitaux propres 16 222 17 853 Financements 10 447 9 929 Instruments dérivés - passifs 293 246 Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle – – Dettes financières non courantes 10 739 10 175 Provisions pour retraites et autres avantages à long terme 904 900 Impôts différés 1 489 1 480 Autres provisions et passifs non courants 1 149 1 152 Passifs non courants 14 281 13 707 Financements 5 154 4 291 Instruments dérivés - passifs 23 19 Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs à des prises de contrôle 356 317 Dettes financières courantes 5 533 4 627 Fournisseurs et comptes rattachés 4 779 5 147 Autres provisions et passifs courants 3 580 3 957 Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur cession 90 – Passifs courants 13 982 13 732 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 44 486 45 292

Tableau des flux de trésorerie consolidés (non audité)

Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2023 2024 Résultat net 953 2 100 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes (13) (7) Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels 1 611 1 168 Variation nette des autres provisions et des passifs (52) (21) Variation des impôts différés (46) 61 Plus ou moins-value de cession d'actifs industriels et financiers (7) (225) Charges liées aux rémunérations en actions et épargne salariale 61 71 Coût de l'endettement financier net 170 196 Intérêts décaissés nets (181) (167) Variation nette des intérêts financiers (11) 29 Autres éléments sans impact sur la trésorerie 669 122 Marge brute d’autofinancement 3 165 3 297 Variation des stocks 41 50 Variation des créances clients 74 (7) Variation des dettes fournisseurs 324 353 Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs (162) 137 Variation des éléments du besoin en fonds de roulement 277 534 Trésorerie provenant de l’exploitation 3 442 3 831 Investissements industriels (847) (923) Cessions d’actifs industriels 15 18 Acquisitions d'actifs financiers (162) (153) Cessions d’actifs financiers 177 507 Variation nette des prêts et des autres immobilisations financières (17) 87 Trésorerie provenant des opérations d’investissement/ désinvestissement (834) (463) Augmentation du capital et des primes 69 76 Acquisition d’actions propres (nettes de cession) – – Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée (750) – Rémunération et prime de rachat des titres subordonnés à durée indéterminée (18) (5) Dividendes versés aux actionnaires de Danone (1 279) (1 348) Rachat d'intérêts ne conférant pas le contrôle (118) – Dividendes versés aux intérêts ne conférant pas le contrôle (62) (108) Contribution des intérêts ne conférant pas le contrôle aux augmentations de capital – 1 Transactions avec les détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle (181) (108) Financements obligataires émis au cours de l’exercice 1 597 1 397 Financements obligataires remboursés au cours de l’exercice (1 852) (2 006) Flux nets des autres dettes financières courantes et non courantes 577 (808) Flux nets des placements à court terme (220) (1 015) Trésorerie affectée aux opérations de financement (2 057) (3 817) Incidence des variations de taux de change et autres (503) (2) VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE 49 (452) Disponibilités au 1er janvier 1 051 2 363 Disponibilités au 31 décembre 2 363 1 475 Disponibilités nettes au 1er janvier 721 1 099 Disponibilités nettes au 31 décembre 1 099 647 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Flux de trésorerie liés au paiement d’impôts sur les bénéfices (730) (766)





Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, marge des opérations, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, free cash-flow et dette financière nette, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 6 à 9 ci-après.

Pièce jointe