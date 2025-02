Selskabsmeddelelse nr. 08/2025

26. februar 2025

Sydbanks årsrapport 2024

Rekord i basisindtjening sikrer et særdeles tilfredsstillende resultat

Basisindtjeningen stiger til et nyt rekordniveau på 7.227 mio. kr. fra rekordniveauet i 2023 på 7.071 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til en stigning i indtægterne på kapitalforvaltning som følge af en

markant stigning i kapital under forvaltning.

Sydbank-koncernens regnskab for 2024 viser et resultat før skat på 3.645 mio. kr. mod 4.281 mio. kr. i 2023. Faldet på 636 mio. kr. kan primært henføres til nedskrivningerne, der er 622 mio. kr. højere i 2024 end i 2023. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 24,6 pct. p.a.

Årets resultat udgør 2.762 mio. kr. mod 3.342 mio. kr. i 2023 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18,6 pct. efter skat. Ved indgangen til 2024 forventedes et resultat efter skat i intervallet 2.500-2.900 mio. kr.

Administrerende direktør Mark Luscombe siger om resultatet:

- Det er positivt, at vi i 2024 – som følge af en stigning i basisindtjeningen – kan fastholde resultatet før nedskrivninger på det rekordhøje niveau vi præsterede i 2023. Nedskrivningerne udgør en udgift på 595 mio. kr., hvoraf 446 mio. kr. kan henføres til rekonstruktionen af Better Energy. Resultatet efter skat er i den øvre ende af de i januar 2024 udmeldte forventninger til årets resultat.

Mark Luscombe udtaler om udviklingen i basisindtjeningen:

- Effekten af at Nationalbanken siden juni 2024 har sænket styringsrenten med 1 procentpoint kan ses på nettorenteindtægterne, der falder med 79 mio. kr. fra rekordniveauet i 2023. Faldet sker på trods af en stigning i bankudlån på 8 mia. kr. svarende til 11 pct. De øvrige basisindtægter stiger med 235 mio. kr., og løfter den samlede basisindtjening til et nyt rekordniveau. Dette er understøttet af stærkt forretningsmomentum og højt niveau af kundeaktivitet indenfor opsparing og investeringer. Jeg vil gerne takke vores medarbejdere for deres hårde arbejde og bidrag til dette stærke resultat og også udtrykke min taknemmelighed til vores kunder og aktionærer for deres fortsatte støtte.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:

- Det er glædeligt at kunne konstatere, at banken, efter at Karen Frøsig valgte at gå på pension medio 2024, under Mark Luscombes ledelse har kunnet fortsætte den meget positive udvikling, banken var i under Karen Frøsigs ledelse. Dette er blandt andet sikret med en velplanlagt overdragelse med fuld fokus på, at skiftet af administrerende direktør ikke skulle påvirke Sydbanks forretning. Bankens forretning

udviklede sig særdeles tilfredsstillende i 2024, og den meget høje indtjening og bankens stærke kapitalforhold giver mulighed for udlodning af 2.727 mio. kr., svarende til 99 pct. af resultatet for 2024. 50 pct. af resultatet udloddes som udbytte og resten via et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr. Efter udlodningen er banken fortsat velkapitaliseret.

Forventninger til 2025

Der forventes moderat vækst i dansk økonomi.

Resultat efter skat forventes at være i intervallet 2.200-2.600 mio. kr.

Forventningen til resultatet er baseret på, at Danmarks Nationalbank i 2025 nedsætter indskudsbevisrenten med 1 procentpoint.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Hovedpunkter for 2024

• Stigning i basisindtjening på 2 pct.

• Stigning i basisomkostninger på 6 pct.

• Nedskrivninger på udlån en udgift på 595 mio. kr.

• Fald i årets resultat på 580 mio. kr. til 2.762 mio. kr.

• Bankudlån stiger med 11 pct. til 82,5 mia. kr.

• Indlån på 116,7 mia. kr.

• Kapitalprocent på 21,4, heraf egentlig kernekapitalprocent på 17,8

• Foreslået udbytte på 26,88 kr. pr. aktie

• Nyt aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Pressechef Lars Grubak Lohff, tlf. 20 31 54 65

Vedhæftede filer