Automarken im China Auto Valley fassen schnelleres Wachstum ins Auge

WUHAN, China, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 23. Februar traten mehrere Autohersteller aus Wuhan gemeinsam bei einer Pressekonferenz anlässlich einer globalen Markteinführung im globalen Innovatinoszentrum der Dongfeng Motor Corporation in der Economic & Technological Development Zone (WEDZ) im chinesischen Wuhan auf, die auch als China Auto Valley bekannt ist.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Zu diesen Automarken aus Wuhan zählen u. a. Dongfeng Voyah, Dongfeng Honda, Dongfeng M-Hero, Lotus, Dongfeng Eπ, Dongfeng Aeolus und Dongfeng Nammi.

Das WEDZ, das von der Automobilindustrie aufgebaut und zum Erfolg geführt wurde, beherbergt 10 Automobilhersteller, 14 Gesamtanlagen für die Automobilproduktion und über 1000 Teilehersteller.

„Partnerschaft in der Automobilkultur ist für uns äußerst wichtig. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kollegen, um qualitativ hochwertige Fahrzeuge für sie herzustellen,“ so Tang Chao, Leiter des Managementkomitees des WEDZ. Er betonte außerdem, dass die Zone ein umfassendes Fahrzeug-Lineup erarbeitet hat, das von Mainstream-Autos bis hin zu Luxusmodellen sämtliche Bereiche abdeckt.

Über die nächsten drei Jahre sollen in jedem Quartal ein bis zwei neue Modelle herausgebracht werden, die ein Preissegment zwischen 50.000 und 1 Million Yuan abdecken und Plug-in-Hybridfahrzeuge, Fahrzeuge mit vergrößerter Reichweite und reine Elektrofahrzeuge, aber auch wasserstoffbetriebene Optionen für sämtliche Nutzeranforderungen umfassen sollen, bekräftigt Tang.

Mit einem Jahresumsatz, der im Vorjahresvergleich um 70 % zulegte, erzielte Voyah 2024 acht Monate in Folge eine positive Umsatzentwicklung. Li Boxiao, der stellvertretende Generaldirektor der Vertriebsservicegesellschaft für die Marke bestätigte, dass im Unternehmen dieses Jahr „sämtliche Zeiger auf Intelligenz stehen“ und ein Jahresumsatzziel von 200.000 verkauften Fahrzeugen angestrebt wird.

Die Marke will mehr als vier neue oder überarbeitete Modelle herausbringen und das gesamte Lineup mit fortschrittlichen intelligenten Funktionen ausstatten, so Li weiter. Das erste Modell mit autonomer Fahrtechnologie nach Level 3 befindet sich demnach derzeit in der Entwicklung.

Der erste rein elektrische LINGXI-L, der im neuen Werk von Dongfeng Honda produziert wurde, stellt einen Meilenstein in der EV-Transformation der Marke dar, sagt Gong Xi, Assistent des geschäftsführenden Vorsitzenden bei Dongfeng Honda. Des weiteren merkt er an, dass der Dongfeng Honda S7, Hondas erster rein elektrischer SUV im Luxussegment, elektrische Fahrfreude für noch mehr Nutzer in China verspricht.

Qiao Xinyu, der Vizepräsident für Marketing bei Lotus China, führt an, dass die Rückkehr der chinesischen Handelsmarke Lotus im Januar eine überaus wichtige Rolle für die Erneuerung der Marke spielt. Lotus wird seine Funktion Navigation on Autopilot (NOA) in 16 chinesischen Städten einführen und ist somit die einzige Luxus-Sportwagenmarke der Welt, die die NOA-Funktion ohne Karte anbietet, so Tang.

„Dieses Jahr können wir uns auf eine schnellere Expansion in der Produktentwicklung von Dongfeng M-Hero einstellen,“ sagt Tao Haiying, Director of Brand Operations bei Dongfeng M-Hero. Im April will die Marke für luxuriöse Elektro-SUVs die erweiterte Version des M-Hero 917 auf den Markt bringen; ein neuer, smarter Geländewagen, der gemeinsam mit Huawei entwickelt wurde, soll unterdessen in der zweiten Jahreshälfte herausgebracht werden.

Dongfeng Motor verwaltet drei große Marken: Dongfeng Eπ, Dongfeng Aeolus und Dongfeng Nammi. Hu Yang, Leiter der Marketing-Supportabteilung bei der Vertriebsgesellschaft für Passagierfahrzeuge von Dongfeng, erklärt, dass die drei Marken in den nächsten drei Jahren insgesamt 30 neue Produkte einführen werden.

Das neue Modell Nammi 06 steht in den Startlöchern und mehrere weitere Modelle sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, darunter der eπ007 und die alljährliche Neuauflage des eπ008, aber auch das neue Plug-in-Hybridmodell von Aeolus, so Hu.

Quelle: WEDZ