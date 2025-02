Grâce à l’IA, Bitget améliore l’efficacité de son recrutement et réduit ses délais d’embauche de 38 %

VICTORIA, Seychelles, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, a publié un rapport mettant en avant l’impact révolutionnaire de l’intelligence artificielle sur son processus de recrutement. Les conclusions du rapport révèlent que l’utilisation de l’IA par Bitget a permis de réduire ses délais d’embauche de 38 %, de rationaliser l’acquisition de talents et d’améliorer l’adéquation entre candidats et emplois à pourvoir, améliorant ainsi considérablement l’efficacité de la main-d’œuvre.

Principaux points à retenir

L’intégration de l’IA dans le processus de recrutement a réduit de 38 % les délais moyens d’embauche de Bitget .

. L’analyse des CV par l’IA a réduit le traitement manuel de 76 %, ce qui a permis au service des RH de se concentrer sur les candidats les plus qualifiés.

ce qui a permis au service des RH de se concentrer sur les candidats les plus qualifiés. Grâce aux flux de travail automatisés, les coûts de recrutement ont diminué de 25 % .

. La fidélisation du personnel s’est améliorée de 15 % , car une meilleure adéquation entre candidats et postes à pourvoir a conduit à un taux d’attrition plus faible au cours de la première année.

, car une meilleure adéquation entre candidats et postes à pourvoir a conduit à un taux d’attrition plus faible au cours de la première année. Grâce à l’IA, le classement des candidats et l’adéquation entre compétences et postes ont amélioré la précision du recrutement et réduit de 38 % les biais dans les décisions d’embauche.



Souvent, les méthodes de recrutement traditionnelles impliquent des cycles de recrutement lents, des coûts élevés ainsi que des inadéquations entre candidats et postes à pourvoir. Bitget a mis en œuvre une solution de recrutement basée sur l’IA qui automatise la sélection des CV, la planification des entretiens ainsi que l’évaluation des candidats. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’analyse prédictive, la plateforme a optimisé les décisions d’embauche en fonction de la compatibilité des compétences avec les postes à pourvoir, des performances passées et de l’adéquation culturelle. Cette transition vers le recrutement basé sur l’IA a accéléré le processus d’embauche de l’entreprise tout en maintenant des normes de sélection élevées.

Avant la mise en œuvre du recrutement basé sur l’IA, Bitget s’appuyait sur la sélection manuelle des candidats et sur des agences de recrutement externes, ce qui rendait le recrutement coûteux et chronophage. Le cycle d’embauche moyen durait 48 jours, certains postes techniques nécessitant jusqu’à 50 jours pour être pourvus. La dépendance élevée de l’entreprise aux agences tierces représentait près de 40 % du coût total de recrutement, tandis que les équipes RH internes traitaient jusqu’à 500 CV par mois, générant des inefficacités opérationnelles. Malgré la croissance rapide de l’entreprise, ses méthodes de recrutement traditionnelles limitaient sa capacité à se déployer de manière efficace sur de nouveaux marchés et secteurs de produits.

Afin de relever ces défis, Bitget a mis en place un système de recrutement basé sur l’IA. Conçu dans le but de rationaliser le recrutement, il automatise la sélection des CV, optimise la mise en correspondance entre candidats et postes à pourvoir, et améliore le processus de prise de décision. Le modèle d’IA utilisé par Bitget a d’abord été entrainé à l’aide d’un historique de données de recrutement afin d’évaluer des indicateurs clés tels que la compatibilité des compétences, les performances antérieures et l’adéquation culturelle. Après son intégration aux systèmes RH existants, cette technologie a permis d’obtenir un classement et une sélection rapides des candidats tout en réduisant les biais humains.

Les résultats ont été significatifs. Le délai moyen d’embauche a baissé de 38 %, réduisant les cycles de recrutement de 48 à 30 jours. Grâce à une amélioration de 76 % de l’efficacité de la sélection des CV, les spécialistes des RH peuvent désormais se concentrer sur les candidats à forte valeur ajoutée plutôt que sur le filtrage manuel. Les économies de coûts ont atteint 25 %, principalement en raison d’une moindre dépendance à l’égard des agences externes et de l’automatisation des processus administratifs de recrutement. La fidélisation du personnel s’est améliorée de 15 %, car une meilleure adéquation entre candidats et emplois à pourvoir a entraîné une diminution de l’attrition au cours de la première année. En outre, les évaluations par l’IA ont réduit les biais inconscients dans les décisions d’embauche, améliorant ainsi la précision des recrutements de 38 %.

« Grâce à l’IA, non seulement nos recrutements ont gagné en rapidité, mais ils sont aussi plus intelligents », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Cette technologie nous aide à attirer les meilleurs talents avec une efficacité accrue, tout en optimisant les coûts et en améliorant la fidélisation du personnel à long terme. »

Cette transformation du processus de recrutement mise en œuvre par Bitget grâce à l’IA souligne la manière dont l’automatisation peut améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre dans des secteurs hautement compétitifs. En intégrant l’IA à son processus de recrutement, l’entreprise a fixé un nouveau standard en matière d’efficacité, de précision et de rentabilité. Elle offre désormais un modèle qui pourrait remodeler les stratégies d’acquisition de talents dans les secteurs de la cryptomonnaie et de la technologie.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’IA par Bitget dans le cadre de son processus de recrutement, consultez le rapport complet ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

