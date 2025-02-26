Bitget 利用人工智能提升招聘效率，令招聘時間縮短 38%

維多利亞，塞舌爾, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發表報告，強調了人工智能對招聘流程帶來的變革性影響。 報告結果顯示，利用人工智能 (AI) 後，Bitget 將招聘時間縮短 38%，精簡聘請人才的流程，改善應徵者與工作之間的匹配程度，顯著提高勞動力效率。

重點內容

在聘請流程中引入 AI，令 Bitget 將平均招聘時間縮短 38% 。

。 採用由 AI 驅動的履歷篩選， 將人手處理的時間減低 76% ，讓人力資源部門得以專注於職位較高的應徵者。

，讓人力資源部門得以專注於職位較高的應徵者。 有了自動化的招聘工作流程， 招聘成本降低 25% 。

。 員工留任率提升 15% ，因為應徵者與工作性質更加吻合，令入職後首年的流失率降低。

，因為應徵者與工作性質更加吻合，令入職後首年的流失率降低。 由 AI 驅動的應徵者等級評定以及技能與工作匹配度分析，不但提高了招聘的準繩度，更將招募決策中存有的偏見降低 38%。



傳統招聘方式往往導致聘請週期緩慢、成本高企、應徵者與職位不符等問題。 Bitget 實施了由 AI 驅動的招募解決方案，可自動執行履歷篩選、安排面試並對應徵者作出評估。 通過善用機器學習和預測分析，該平台按照技能與工作的兼容性、過往的績效指標和文化契合程度，令招聘決策更趨完善。 過渡至這種由 AI 驅動的聘請方式，加快了公司的招聘流程，同時亦維持了高標準的選拔。

在實施 AI 招聘流程前，Bitget 倚仗人手篩選應徵者及依靠外間的招聘機構，令招聘成本高企又費時， 平均招聘週期達 48 天，某些技術職位空缺甚至需要 50 天才能填補。 對第三方機構高度依賴，佔據總招聘成本近40%，而內部人力資源團隊每月需處理多達 500 份應徵者履歷，導致營運效率欠佳。 儘管公司發展迅速，但傳統的招聘方式限制了有效率地拓展新市場和產品領域的能力。

為了應對這些挑戰，Bitget 引進了由 AI 驅動的招募系統，目的在於通過自動化履歷篩選、完善應徵者與工作的配對分析及改善決策，從而精簡招聘流程。 此 AI 模型按照過往招聘數據進行訓練，對技能兼容性、過往表現及文化契合程度等關鍵指標作出評估。 藉著與現有的人力資源系統互相整合，該項技術能迅速對應徵者進行等級評定和甄選，同時減少人為偏見。

最終取得的成果相當顯著， 平均招聘時間縮減了 38%，將聘請週期由 48 天減少至 30 天； 履歷表篩選效率提升了 76%，讓人力資源部門專才可重點關注高價值的應徵者，而無須再以人手篩選； 成本可減省達 25%，主要原因是減少了對外間招聘機構的依賴，以及對招募行政流程進行自動化； 員工留任率提升 15%，因為應徵者與工作性質更加吻合，令入職後首年流失率降低。 此外，由 AI 作出的評估有助盡量降低在招聘決策中未有意識到的偏見，令招聘的準繩度提高 38%。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「人工智能不僅令我們的招聘流程更迅速，而且更加精明。 這項技術有助我們更有效率地吸引頂尖的人才，同時亦能優化成本，提高長期留任率。」

Bitget 採用 AI 在招聘上作出變革，彰顯了自動化流程如何能在競爭白熱化的行業中提升員工團隊效率。 透過將 AI 融入招募流程，該公司為效率、準確性和成本效益設定了全新基準，為加密貨幣及科技領域提供了一種可重塑人才網羅策略的模式。

欲了解更多關於 Bitget 於招聘中採用 AI 的詳情，請往 此處 查閱完整報告。

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透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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