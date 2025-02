Virtune meddelar att man har ingått ett avtal med Tydliga gällande dess marknadsplattform Spartorget

Stockholm, 26 februari 2025 – Virtune meddelar idag att man har ingått ett avtal med Tydliga, en av Sveriges största fristående organisationer för försäkringsförmedlare. Tydliga stödjer över 400 medlemmar, inklusive försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare, som tillsammans representerar över 300 000 kunder och genererar cirka 7 miljarder kronor i premier till spar- och försäkringsbolag.

Genom detta avtal kommer Virtune kunna marknadsföra sina börshandlade produkter (ETP:er) inom kryptotillgångar för Tydligas omfattande nätverk av rådgivare och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtalet syftar till att öka kännedomen om kryptotillgångar som tillgångsslag, börshandlade produkter, och hur dessa kan utgöra en naturlig del i en välbalanserad portfölj.

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av börshandlade produkter (ETP) noterade på reglerade marknadsplatser inklusive Nasdaq Stockholm. Virtune förvaltar i dagsläget cirka 3,3 miljarder SEK och deras produktutbud består idag av 13st ETP:er.

"Samarbetet med Tydliga är ett betydelsefullt steg för oss på Virtune. Det ger oss möjlighet att nå ut till en bredare kundbas genom Tydligas omfattande nätverk av professionella rådgivare och försäkringsförmedlare." säger Christopher Kock, VD för Virtune.

Detta samarbete markerar ett viktigt steg i att göra kryptoinvesteringar via börshandlade produkter mer tillgängliga för den svenska marknaden, samtidigt som det säkerställer att investeringarna sker genom reglerade kanaler.

Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com .