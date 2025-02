Theratechnologies présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 2024

Un BAIIA ajusté* positif record de 20 millions de dollars a été inscrit pour l’exercice 2024 (perte nette de 8,3 millions de dollars), supérieur aux dernières prévisions de 17 à 19 millions de dollars

Des revenus trimestriels records de 25 millions de dollars et des revenus annuels de 85,9 millions de dollars ont été dégagés

Les taux d’intérêt et les calendriers d’amortissement favorables des nouvelles facilités de crédit libèrent des liquidités d’environ 19 millions de dollars en 2025

Deux nouveaux actifs d’Ionis mis sous licence au Canada stimuleront la croissance à long terme

MONTRÉAL, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé, a présenté aujourd’hui ses faits saillants commerciaux et ses résultats financiers pour son quatrième trimestre et son exercice complet clos le 30 novembre 2024. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Revenus du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 – Faits saillants

(en milliers de dollars américains) Trimestres

clos les

30 novembre

Variation

(%)

Exercices

clos les

30 novembre

Variation

(%)

2024

2023

2024

2023

Ventes nettes d’EGRIFTA SVMD 17 674 16 958 4,2 % 60 147 53 705 12,0 % Ventes nettes de TrogarzoMD 7 328 6 494 12,8 % 25 719 28 059 (8,3) % Revenus 25 002 $ 23 452 $ 6,6 % 85 866 $ 81 764 $ 5,0 %

*Il s’agit d’une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR des États-Unis » ci-après.

« Le quatrième trimestre de 2024 a marqué une fin d’exercice exceptionnelle, avec des revenus de 25 millions de dollars qui ont mené à des revenus annuels de 85,9 millions de dollars », a déclaré Paul Lévesque, président et chef de la direction. « Notre bénéfice net a été encore plus solide, puisque nous avons dégagé un BAIIA ajusté positif de 7,8 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 56 % par rapport au quatrième trimestre de 2023, et un BAIIA ajusté pour l’exercice complet dépassant les 20 millions de dollars, comparativement à un BAIIA ajusté négatif de 3 millions de dollars en 2023. Notre succès financier a été récompensé par de nouvelles facilités de crédit de 75 millions de dollars conclues avec la Banque TD et Investissement Québec, ce qui témoigne de la confiance qu’inspire notre stratégie de croissance à long terme, qui consiste à renforcer et à accroître nos activités commerciales soutenues par notre portefeuille dans le domaine du VIH. Nous avons constaté une demande sans précédent pour EGRIFTA SVMD au cours de la dernière année qui s’est traduite par des ventes de 60,1 millions de dollars pour l’exercice complet, ce qui représente une croissance de 12 % d’un exercice à l’autre. Nous continuerons de fabriquer des lots d’EGRIFTA SVMD jusqu’à la transition prévue à la formulation F8. »

M. Lévesque a également ajouté : « L’ajout de l’olezarsen et du donidalorsen au Canada devrait stimuler la croissance à long terme bien au-delà de nos activités fondamentales liées au VIH. Je suis tout aussi convaincu que l’expérience et l’expertise démontrées de notre équipe dans la commercialisation de traitements aux États-Unis et au Canada nous permettra de créer d’autres actifs avec de nouveaux partenaires ou nos partenaires existants. Parallèlement, nous recherchons activement un partenaire pour notre programme d’oncologie afin de poursuivre l’importante évaluation de nos nouveaux CPM. Grâce à une modification du protocole de la FDA en cours afin de poursuivre l’essai de phase 1 à des doses plus élevées et à un ensemble complet de données précliniques et cliniques, nous croyons que nous pouvons trouver le bon partenaire pour poursuivre ces recherches scientifiques importantes. »

Faits saillants récents

Prise de mesures correctives à l’égard de l’interruption temporaire de l’approvisionnement d’EGRIFTA SVMD

Le 9 janvier 2025, la Société a annoncé une interruption temporaire de l’approvisionnement d’EGRIFTA SVMD, en raison d’une fermeture volontaire inattendue des installations du fabricant contractuel de la Société en 2024 à la suite d’une inspection par la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis. Le fabricant a repris la fabrication d’EGRIFTA SVMD en novembre 2024. Afin de reprendre la distribution d’EGRIFTA SVMD, la Société a dû déposer auprès de la FDA un supplément d’approbation préalable (Prior Approval Supplement, ou « PAS ») décrivant les modifications apportées par son fabricant. La Société a déposé le PAS, qui doit faire l’objet d’une période d’examen de quatre mois, le 18 décembre 2024.

Le 13 février 2025, la FDA, par l’entremise de son personnel responsable des pénuries de médicaments, a indiqué qu’elle autoriserait la Société à vendre et à distribuer les lots nouvellement fabriqués d’EGRIFTA SVMD pendant que l’examen du PAS est en cours. Ce faisant, la Société peut vendre deux lots fabriqués d’EGRIFTA SVMD qui représentent un approvisionnement pour six mois au plus. La distribution du produit a repris le 13 février 2025.

Dans sa communication datée du 13 février 2025, la FDA a indiqué que si la Société prévoit soumettre une proposition nouvelle ou mise à jour afin de continuer d’atténuer cette pénurie après les deux lots susmentionnés, la Société devrait soumettre sa proposition d’atténuation de la pénurie au personnel responsable des pénuries de médicaments pour que la FDA puisse évaluer cette proposition. Le fabricant contractuel de la Société a déjà fabriqué un lot supplémentaire d’EGRIFTA SVMD, et deux autres lots sont prévus avant la fin du troisième trimestre de 2025.

Theratechnologies reçoit de la FDA une date de mesure réglementaire en vertu de la PDUFA fixée en mars 2025 pour la licence de produit biologique mise à jour pour la formulation F8 de la tésamoréline

Le 10 décembre 2024, la Société a annoncé que la FDA a attribué à la Société une date de mesure réglementaire fixée au 25 mars 2025 en vertu de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), concernant le supplément à la licence de produit biologique (sBLA) pour la formulation F8 de la tésamoréline (la « formulation F8 ») soumis le 26 novembre 2024. Si la formulation F8 est approuvée par la FDA, elle sera destinée à remplacer la formulation F4, qui est vendue aux États-Unis sous le nom commercial EGRIFTA SVMD. La formulation F8 est protégée par un brevet aux États-Unis jusqu’en 2033.

La Société obtient de nouvelles facilités de crédit pouvant atteindre 75 millions de dollars auprès de la Banque TD et d’Investissement Québec

Le 2 décembre 2024, la Société a annoncé qu’elle avait obtenu un financement syndiqué garanti de premier rang non dilutif de 40 millions de dollars sur trois ans auprès de la Banque TD, agissant en tant qu’agent (le « financement de la Banque TD »). Cette nouvelle facilité de crédit comprend une facilité de crédit renouvelable de 15 millions de dollars et un prêt à terme de 25 millions de dollars. La facilité de crédit est aussi assortie d’une option accordéon de 20 millions de dollars, ce qui pourrait porter le total des engagements à 60 millions de dollars. Investissement Québec (« IQ »), l’actionnaire principal de la Société, a également accepté de fournir un prêt à terme subordonné garanti de deuxième rang de 15 millions de dollars (le « prêt subordonné d’IQ »). Le produit net des nouveaux prêts et l’encaisse ont servi à rembourser l’ensemble des obligations, y compris les pénalités de remboursement anticipé prévues aux termes de la facilité existante que la Société a obtenue auprès de sociétés du même groupe que Marathon Asset Management, L.P. (« Marathon ») conformément à la convention de crédit conclue avec Marathon en juillet 2022

(la « convention de crédit de Marathon »), ainsi que pour financer la contrepartie initiale de 10 millions de dollars associée aux licences de produits d’Ionis.

Contrat de licence exclusive avec Ionis visant la commercialisation de l’olezarsen et du donidalorsen au Canada

Le 4 décembre 2024, la Société a annoncé qu’elle avait conclu avec Ionis Pharmaceuticals, Inc. (« Ionis ») un contrat de licence visant deux médicaments expérimentaux ciblant l’ARN mis au point par Ionis. Aux termes du contrat, Theratechnologies obtient les droits exclusifs au Canada à l’égard de l’olezarsen, lequel est actuellement évalué pour le traitement du syndrome de chylomicronémie familiale (SCF) et de l’hypertriglycéridémie sévère (HTGS), et à l’égard du donidalorsen, lequel est actuellement évalué pour le traitement de l’angiœdème héréditaire (AOH).

Sudocetaxel zendusortide (« TH1902 ») et plateforme technologique SORT1+MC

Le 9 décembre 2024, la Société a annoncé les données préliminaires sur l’efficacité et l’innocuité de la partie 3 (augmentation de la dose, schéma posologique hebdomadaire) de son essai de phase 1b portant sur le sudocétaxel zendusortide (TH1902), son principal conjugué peptide-médicament (CPM) expérimental, mené auprès de patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé. D’après les résultats, qui montrent un profil de tolérabilité favorable et des signaux d’efficacité, le comité d’examen médical, formé de chercheurs de l’étude et d’experts externes, a recommandé à l’unanimité la poursuite de l’évaluation et l’étude de doses supérieures. Le 31 janvier 2025, la Société a obtenu de la FDA l’approbation de procéder à une modification du protocole de l’étude de phase 1 visant à augmenter la dose de sudocetaxel zendusortide selon le même schéma posologique hebdomadaire pour la porter à 3,33, suivie d’une dose de 3,90 mg/kg/semaine.

La Société communique actuellement avec des sociétés pharmaceutiques en vue de concéder sous licence les droits relatifs au sudocétaxel zendusortide et à sa plateforme de la Technologie SORT1+MC.

Sommaire des résultats financiers

Les résultats financiers présentés dans le présent communiqué de presse sont tirés du rapport de gestion (le « rapport de gestion ») et des états financiers consolidés audités

(les « états financiers audités ») de la Société pour la période de douze mois close le 30 novembre 2024, ou l’exercice 2024, lesquels ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards, ou « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). Le rapport de gestion et les états financiers audités sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, sur EDGAR au www.sec.gov et au www.theratech.com . Sauf indication contraire, tous les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans notre rapport de gestion.

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2024

Revenus

Les revenus consolidés se sont chiffrés à 25 002 000 $ pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, contre 23 452 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, représentant ainsi une hausse de 6,6 %.

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, les ventes d’EGRIFTA SVMD ont atteint 17 674 000 $, contre 16 958 000 $ au quatrième trimestre de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 4,2 %. La croissance des revenus tirés d’EGRIFTA SVMD s’explique surtout par un nombre accru de ventes unitaires (+4,2 %) et un prix de vente plus élevé (+5 %), et elle a été freinée par l’augmentation de la facturation interne et des remises gouvernementales (-1,5 %).

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, les ventes de TrogarzoMD se sont établies à 7 328 000 $, contre 6 494 000 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice 2023, soit une hausse de 12,8 %. La hausse s’explique avant tout par l’augmentation du nombre de ventes unitaires (+11,2 %) au cours du trimestre par rapport à l’exercice précédent, ainsi que par un prix de vente plus élevé (+3,4 %), et elle a été freinée par l’augmentation de la facturation interne et des remises gouvernementales (-1,8 %).

Coût des ventes

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, le coût des ventes s’est établi à 6 096 000 $, comparativement à 5 066 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2023.

Coût des ventes

Trimestres clos les

30 novembre 2024 2023 (en milliers

de dollars) % des

revenus (en milliers

de dollars) % des

revenus EGRIFTA SVMD 2 289 13,0 % 1 713 10,1 % TrogarzoMD 3 807 52,0 % 3 353 51,6 % Total 6 096 24,4 % 5 066 21,6 %

Pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, le coût des ventes d’EGRIFTA SVMD reflète l’incidence négative d’une provision au titre des stocks de 661 000 $ (50 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2023) liée à la fabrication d’un lot de formulation F8, puisque la formulation F8 n’a pas encore été approuvée par la FDA à des fins de commercialisation. Aucune provision comparable n’a été constituée pour le trimestre clos le 30 novembre 2023. Le coût des ventes de TrogarzoMD est fixé par contrat à 52 % des ventes nettes, sous réserve d’ajustements périodiques pour les retours ou d’autres facteurs.

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement ont totalisé 5 884 000 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, contre 5 229 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2023. La hausse des frais de recherche et de développement s’explique par la perte de valeur sur des immobilisations incorporelles liées à notre programme d’oncologie (3 488 000 $). Cette hausse a été contrebalancée par la réduction des autres frais de recherche et de développement pour le trimestre clos le 30 novembre 2024 et réduite par la comptabilisation de crédits d’impôt fédéral canadien non remboursables (838 000 $).

Les frais de recherche et de développement au quatrième trimestre de 2024 ont subi l’incidence défavorable d’une perte de valeur sur des immobilisations incorporelles de 3 488 000 $ découlant de l’acquisition de notre programme d’oncologie. Aucune dépréciation de cette nature n’a été comptabilisée au cours de la période de trois mois close le 30 novembre 2023.

Frais de vente

Les frais de vente se sont élevés à 7 044 000 $ pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, contre 6 748 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2023, soit une hausse de 4,4 %.

L’augmentation des frais de vente est en grande partie attribuable à la croissance globale des activités commerciales, dans la foulée de l’objectif stratégique visant à assurer une progression continue des revenus.

Le poste « Frais de vente » comprend également l’amortissement de la valeur des immobilisations incorporelles pour les droits de commercialisation d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD. Ainsi, nous avons inscrit une charge d’amortissement de 360 000 $ pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, inchangée par rapport à la période correspondante de l’exercice 2023.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs ont totalisé 5 059 000 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, comparativement à 3 739 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2023. L’augmentation des frais généraux et administratifs est essentiellement attribuable à la charge de rémunération fondée sur des actions plus élevée.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s’est établi à 7 756 000 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, contre 4 958 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2023. Se reporter à la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR des États-Unis » ci-dessous et se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté » ci-dessous pour obtenir un rapprochement avec la perte nette pour les périodes visées.

Charges financières nettes

Les charges financières nettes se sont chiffrées à 7 801 000 $ pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, contre 5 352 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation des charges financières nettes est attribuable à la charge d’intérêts plus élevée sur la facilité d’emprunt de Marathon, ainsi qu’à l’accroissement de la perte découlant des modifications apportées à la dette à long terme et de son remboursement relativement au remboursement de la facilité d’emprunt de Marathon.

Charge d’impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat s’est élevée à 1 021 000 $, contre 73 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse pour le quatrième trimestre de 2024 par rapport à la période correspondante de 2023 est attribuable au bénéfice net imposable plus élevé dégagé par nos activités d’exploitation. La Société a comptabilisé des crédits d’impôt fédéral canadien non remboursables pour le trimestre clos le 30 novembre 2024 (838 000 $) en réduction des frais de recherche et de développement, ce qui a largement compensé l’impôt fédéral canadien à payer. Se reporter à la note 20 afférente aux états financiers audités.

Perte nette

Compte tenu des variations des revenus et des charges susmentionnées, la Société a inscrit une perte nette de 7 903 000 $, soit 0,16 $ par action, pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, en comparaison d’une perte nette de 2 755 000 $, soit 0,08 $ par action, pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023.

Résultats financiers de l’exercice 2024 par rapport à ceux de l’exercice 2023

Revenus

Les revenus consolidés pour l’exercice 2024 se sont établis à 85 866 000 $, en regard de 81 764 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 5,0 %.

Pour l’exercice 2024, les ventes d’EGRIFTA SVMD ont atteint 60 147 000 $, contre 53 705 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, soit une augmentation de 12 %. La hausse des ventes nettes d’EGRIFTA SVMD est principalement attribuable au plus grand nombre d’unités vendues par rapport à l’exercice précédent (+9,0 %) et à un prix de vente plus élevé (+5,6 %), et elle a été freinée par l’augmentation de la facturation interne et des remises gouvernementales (-2,6 %). La croissance globale des ventes unitaires d’EGRIFTA SVMD a été ralentie au premier trimestre de 2024 par des prélèvements sur les stocks des pharmacies spécialisées, une situation qui est maintenant revenue à la normale.

Pour l’exercice 2024, les ventes nettes de TrogarzoMD se sont chiffrées à 25 719 000 $, en regard de 28 059 000 $ pour l’exercice précédent, soit une baisse de 8,3 %. Le recul des ventes de TrogarzoMD est principalement lié à la diminution des ventes unitaires attribuable aux pressions concurrentielles dans le segment de marché des infections au VIH-1 multirésistantes aux médicaments, où Trogarzo représente toujours une part importante de l’arsenal de traitement, bien que sa part de marché ait régressé au profit des chefs de file du marché dans ce segment. Nous croyons que les nouveaux arrivants sur le marché auront une incidence moindre dans l’avenir. La diminution s’explique par le plus petit nombre d’unités vendues par rapport à l’exercice précédent (-11,4 %), atténuée par le prix de vente plus élevé (+3,7 %). Le reste de l’écart s’explique par la baisse des ventes en Europe, qui ont été minimes depuis que nous avons décidé de mettre fin à nos efforts de vente en Europe en 2022.

Coût des ventes

Le coût des ventes s’est établi à 20 448 000 $ pour l’exercice 2024, contre 19 635 000 $ pour l’exercice 2023.

Coût des ventes

Exercices clos les

30 novembre 2024 2023 (en milliers

de dollars)

% des

revenus (en milliers

de dollars)

% des

revenus EGRIFTA SVMD 7 190 12,0 % 4 998 9,3 % TrogarzoMD 13 258 51,5 % 14 637 52,2 % Total 20 448 23,8 % 19 635 24,0 %

Pour l’exercice 2024, le coût des ventes d’EGRIFTA SVMD reflète l’incidence négative d’une provision au titre des stocks de 1 749 000 $ (220 000 $ pour l’exercice 2023) liée à la fabrication d’un lot de formulation F8, puisque la formulation F8 n’a pas encore été approuvée par la FDA à des fins de commercialisation. Le coût des ventes de TrogarzoMD est fixé par contrat à 52 % des ventes nettes, sous réserve d’ajustements périodiques pour les retours ou d’autres facteurs.

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement se sont élevés à 16 973 000 $ pour l’exercice 2024, contre 30 370 000 $ pour l’exercice 2023, soit une baisse de 44,1 % du fait surtout de la diminution des dépenses au titre de nos divers programmes. Les frais de recherche et de développement de l’exercice 2024 ont également été réduits par la comptabilisation de crédits d’impôt fédéral canadien non remboursables (1 488 000 $).

Les frais de recherche et de développement au quatrième trimestre de 2024 ont subi l’incidence défavorable d’une perte de valeur sur des immobilisations incorporelles de 3 488 000 $ découlant de l’acquisition de notre programme d’oncologie. Aucune provision de cette nature n’a été comptabilisée au cours de la période de trois mois close le 30 novembre 2024.

Les frais de recherche et de développement de l’exercice 2023 ont subi l’incidence défavorable d’une provision de 3 042 000 $ liée à du matériel visant le sudocétaxel zendusortide, qui pourrait expirer avant que Theratechnologies soit en mesure de l’utiliser dans son programme clinique. Aucune provision de cette nature n’a été comptabilisée au cours de l’exercice 2024.

Frais de vente

Les frais de vente se sont établis à 25 419 000 $ pour l’exercice 2024, contre 26 769 000 $ pour l’exercice 2023. La diminution des frais de vente pour l’exercice 2024 est en grande partie attribuable à une gestion plus serrée des frais liés aux activités de commercialisation. Les dépenses se sont stabilisées aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2024 par suite des mesures de réduction des coûts mises en œuvre au cours de l’exercice 2023.

Le poste « Frais de vente » comprend également l’amortissement de la valeur des immobilisations incorporelles pour les droits de commercialisation d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD. Ainsi, la Société a comptabilisé des charges d’amortissement de 1 440 000 $ pour l’exercice 2024, comparativement à 2 513 000 $ pour l’exercice 2023.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs ont totalisé 14 852 000 $ pour l’exercice 2024, contre 15 617 000 $ pour l’exercice 2023. La diminution des frais généraux et administratifs est en grande partie attribuable à la mise en œuvre des mesures de réduction des coûts annoncées au cours de l’exercice 2023. Les frais généraux et administratifs devraient se stabiliser lorsque la Société aura achevé la mise en œuvre des mesures de réduction des coûts.

Charges financières nettes

Les charges financières nettes se sont chiffrées à 14 475 000 $ pour l’exercice 2024, contre 12 909 000 $ pour l’exercice 2023. L’augmentation des charges financières nettes pour l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023 découle principalement de la charge d’intérêts plus élevée sur la dette à long terme de la Société (687 000 $), ainsi que de l’accroissement de la perte découlant des modifications apportées à la dette à long terme et de son remboursement relativement aux modifications et au remboursement de la convention de crédit de Marathon (2 358 000 $). Ces charges plus élevées ont été compensées par la diminution de la désactualisation et de l’amortissement des coûts de financement différé (1 599 000 $).

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s’est établi à 20 207 000 $ pour l’exercice 2024, comparativement à (2 914 000) $ pour l’exercice 2023. Se reporter à la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis » ci-dessous et se reporter à la rubrique « Rapprochement du BAIIA ajusté » ci-dessous pour obtenir un rapprochement avec la perte nette pour les périodes visées.

Charge d’impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat s’est élevée à 2 005 000 $ pour l’exercice 2024, contre 421 000 $ pour l’exercice précédent. La hausse pour l’exercice 2024 est attribuable au bénéfice net imposable plus élevé dégagé par nos activités d’exploitation. La Société a comptabilisé des crédits d’impôt fédéral canadien non remboursables (1 488 000 $) en réduction des frais de recherche et de développement, ce qui a largement compensé l’impôt fédéral canadien à payer. Se reporter à la note 20 afférentes aux états financiers audités.

Perte nette

Compte tenu des variations des revenus et des charges susmentionnées, nous avons comptabilisé une perte nette de 8 306 000 $, soit 0,17 $ par action, pour l’exercice 2024, en comparaison d’une perte nette de 23 957 000 $, soit 0,91 $ par action, pour l’exercice 2023.

Situation financière, situation de trésorerie et sources de financement

Incertitude quant à la continuité de l’exploitation

Dans le cadre de la préparation des états financiers, il incombe à la direction d’identifier les événements ou situations indiquant l’existence d’une incertitude significative qui jette un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation existe si des événements ou des conditions, considérés collectivement, indiquent que la Société pourrait ne pas être en mesure d’honorer ses obligations à leur échéance pendant une période d’au moins 12 mois à compter du 30 novembre 2024. Si la Société conclut que des événements ou des conditions indiquent l’existence d’une incertitude significative à l’égard de sa capacité à poursuivre son exploitation, elle doit évaluer si les plans élaborés par la direction pour atténuer ces événements ou conditions permettront de lever l’incertitude significative.

Pour l’exercice clos le 30 novembre 2024, la Société a inscrit une perte nette de 8 306 000 $ (23 957 000 $ en 2023; 47 237 000 $ en 2022) et enregistré des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation positifs de 2 379 000 $ (flux de trésorerie négatifs de 5 678 000 $ en 2023; flux de trésorerie négatifs de 14 692 000 $ en 2022). Au 30 novembre 2024, la trésorerie s’élevait à 5 899 000 $, les placements obligataires et dans des fonds du marché monétaire totalisaient 3 937 000 $ et le déficit accumulé s’établissait à 416 887 000 $. Pour être en mesure de poursuivre son exploitation, la Société doit dégager des flux de trésorerie positifs au moyen de la génération de produits et de la gestion des dépenses, ainsi que respecter en tout temps les clauses de la convention de crédit de la Banque TD et de la convention de crédit d’IQ, lesquelles doivent être évaluées chaque trimestre.

Le 9 janvier 2025, la Société a annoncé une interruption temporaire de l’approvisionnement d’EGRIFTA SVMD, en raison d’une fermeture volontaire inattendue des installations du fabricant contractuel de la Société au troisième trimestre de 2024 à la suite d’une inspection par la FDA. Le fabricant a repris la fabrication d’EGRIFTA SVMD en novembre 2024. Afin de reprendre la distribution d’EGRIFTA SVMD, la Société a dû déposer auprès de la FDA un PAS décrivant les modifications apportées par son fabricant. La Société a déposé un PAS le 18 décembre 2024. La FDA examine habituellement un PAS dans les quatre mois suivant sa réception.

Le 13 février 2025, la FDA, par l’entremise de son personnel responsable des pénuries de médicaments, a indiqué qu’elle autoriserait la Société à vendre et à distribuer les lots nouvellement fabriqués d’EGRIFTA SVMD même si le produit a été fabriqué sans PAS approuvé. Elle permet ainsi à la Société de vendre deux lots fabriqués d’EGRIFTA SVMD qui représentent un approvisionnement pour six mois au plus. La distribution du produit a repris le 13 février 2025.

Dans sa communication datée du 13 février 2025, la FDA a indiqué que si la Société prévoit soumettre une proposition nouvelle ou mise à jour afin de continuer d’atténuer cette pénurie après les deux lots susmentionnés, la Société devrait soumettre sa proposition d’atténuation de la pénurie au personnel responsable des pénuries de médicaments pour que la FDA puisse évaluer cette proposition. Le fabricant contractuel de la Société a déjà fabriqué un lot supplémentaire d’EGRIFTA SVMD, et deux autres lots sont prévus avant la fin du troisième trimestre de 2025.

L’évaluation de la capacité de la Société à continuer de générer des produits tirés de la vente d’EGRIFTA SVMD et à respecter en tout temps les clauses fondées sur le BAIIA ajusté, lesquelles doivent être évaluées chaque trimestre, contenues dans la convention de crédit de la Banque TD et la convention de crédit d’IQ pendant une période d’au moins 12 mois à compter du 30 novembre 2024 nécessite de poser des jugements importants et dépend de la reprise complète de la distribution d’EGRIFTA SVMD, qui est tributaire de l’approbation de la FDA.

Si les plans de la direction ne se concrétisent pas, la Société pourrait être en situation de défaut à l’égard de la convention de crédit de la Banque TD et de la convention de crédit d’IQ, être forcée de réduire ou de reporter des dépenses et des entrées d’immobilisations ou de vendre ou liquider ses actifs. Une partie des plans de la direction échappent à son contrôle, par exemple le moment de la reprise complète de la distribution qui nécessite l’approbation de la FDA. C’est pourquoi il pourrait y avoir des cas où une combinaison d’événements ou de conditions pourraient soulever une incertitude significative et jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

Les états financiers audités ont été préparés selon l’hypothèse que la Société poursuivra son exploitation, laquelle suppose que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et qu’elle pourra réaliser ses actifs et régler ses passifs et ses engagements dans le cadre normal de ses activités. Les états financiers audités ne comprennent pas les ajustements de la valeur comptable et du classement des actifs et des passifs ainsi que des charges présentées qui pourraient résulter de la résolution de cette incertitude et qui pourraient s’imposer si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation n’était pas appropriée aux fins des états financiers audités. Si la Société devait se trouver dans l’impossibilité de poursuivre son exploitation, une dépréciation significative de la valeur comptable des actifs de la Société, immobilisations incorporelles comprises, pourrait être nécessaire.

Analyse des flux de trésorerie

Au 30 novembre 2024, la trésorerie, les équivalents de trésorerie détenus en mains tierces, les placements obligataires et dans des fonds du marché monétaire totalisaient 19 836 000 $, contre 40 387 000 $ au 30 novembre 2023. La trésorerie disponible est investie dans des titres à revenu fixe hautement liquides, notamment d’organismes gouvernementaux, municipaux et paragouvernementaux, dans des obligations de sociétés de qualité supérieure et dans des fonds du marché monétaire. En date du 30 novembre 2024, une somme de 10 000 000 $ était entiercée en attendant la conclusion de la transaction avec Ionis, c’est pourquoi elle est présentée en tant qu’équivalents de trésorerie détenus en mains tierces. Se reporter à la rubrique « Événements postérieurs à la date de clôture ».

La Société a modifié volontairement sa méthode comptable au cours de l’exercice 2023 afin de classer les intérêts payés et reçus dans les activités d’exploitation, tandis qu’ils étaient précédemment classés dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement et que les intérêts reçus étaient classés dans les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement.

Pour l’exercice 2024, les rentrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont élevées à 2 379 000 $, contre des sorties de 5 678 000 $ pour l’exercice 2023.

Au cours de l’exercice 2024, les variations des actifs et des passifs d’exploitation ont eu une incidence défavorable de 5 017 000 $ sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (incidence favorable de 8 133 000 $ en 2023). Ces variations comprennent les incidences défavorables d’une hausse des clients et autres débiteurs (2 195 000 $), d’une baisse des provisions (1 760 000 $), d’une baisse des créditeurs et charges à payer (1 830 000 $) et d’une augmentation des frais payés d’avance et des acomptes (298 000 $), tandis que la baisse des crédits d’impôt et subventions à recevoir (281 000 $) et la diminution des stocks (785 000 $) ont eu une incidence favorable sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Au cours de l’exercice 2024, la Société a reçu un produit net de 44 576 000 $ provenant de l’émission de titres d’emprunt à long terme et a affecté un montant de 64 908 000 $ (compte tenu des pénalités et des frais de remboursement anticipé) au remboursement intégral de la facilité de crédit de Marathon.

Pour l’exercice 2024, les activités d’investissement comprennent le versement de la deuxième tranche du paiement d’étape à TaiMed Biologics par suite de l’approbation de la méthode d’administration par injection IV directe de TrogarzoMD (1 500 000 $), lequel a été compensé par le produit net de la vente de placements obligataires et de fonds du marché monétaire (2 383 000 $).

Données sur les titres en circulation

Au 25 février 2025, le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation se chiffrait à 45 980 019. Les titres suivants ont été également été émis et sont en circulation : 5 000 000 de bons de souscription de Marathon exerçables contre 1 250 000 actions ordinaires, 5 688 186 options d’achat d’actions et 3 381 816 reçus de souscription échangeables.

Événements postérieurs à la date de clôture

Contrat de licence

Le 3 décembre 2024, la société a conclu avec Ionis un contrat de licence visant deux médicaments expérimentaux ciblant l’ARN mis au point par Ionis. Aux termes du contrat, la Société obtient les droits exclusifs au Canada à l’égard de l’olezarsen, lequel est actuellement évalué pour le traitement du syndrome de chylomicronémie familiale (« SCF ») et de l’hypertriglycéridémie sévère (« HTGS »), et à l’égard du donidalorsen, lequel est actuellement évalué pour le traitement de l’angiœdème héréditaire (« AOH »).

La Société a versé un montant de 10 000 000 $ le 5 décembre 2024 à la signature du contrat, sous forme d’équivalents de trésorerie qui étaient détenus en mains tierces au 30 novembre 2024 auprès d’IQ. La Société a également convenu de verser des paiements d’étape en trésorerie en fonction de l’atteinte du jalon lié à l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation et du jalon lié à l’obtention de l’approbation du remboursement par les entités publiques (jusqu’à concurrence de 5 750 000 $) et des cibles de ventes annuelles à trois différents échelons (jusqu’à concurrence de 7 000 000 $) pour le donidalorsen uniquement. De plus, Ionis pourra également recevoir des redevances progressives à deux chiffres basées sur les ventes nettes annuelles de chaque médicament. Les redevances basées sur les ventes nettes annuelles des deux médicaments seront payables pour une période allant jusqu’à 12 ans.

La Société sera responsable du dépôt de documents ainsi que de l’obtention et du maintien de l’approbation des autorités de réglementation pour l’olezarsen et le donidalorsen au Canada. Ionis fabriquera et fournira les deux produits à Theratechnologies et a accordé à la Société le droit de fabriquer les deux produits dans certaines circonstances limitées.

Le contrat de licence conclu avec Ionis demeure en vigueur jusqu’à ce que la Société cesse définitivement de commercialiser tous les produits concédés sous licence au Canada, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément aux dispositions habituelles en matière de résiliation pour des opérations de cette nature.

Tarifs douaniers

Le 1er février 2025, le président des États-Unis a signé un décret selon lequel, à compter du 4 février 2025, la plupart des biens importés aux États-Unis devaient être assujettis à un tarif douanier de 25 %. L’application de ce décret a par la suite été suspendue, mais des discussions se poursuivent quant à la possibilité de réinstaurer de tels tarifs sur les biens importés du Canada vers les États-Unis.

EGRIFTA SVMD est exporté aux États-Unis. Il est trop tôt pour déterminer si les tarifs s’appliqueront aux produits pharmaceutiques et quelle serait leur incidence directe sur la Société. La Société s’attend à ce que ces tarifs, s’ils entrent en vigueur, aient une incidence négative sur ses résultats financiers.

Rapprochement du BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos les

30 novembre Exercices clos les

30 novembre 2024 2023 2024 2023 2022 Perte nette (7 903 ) (2 755 ) (8 306 ) (23 957 ) (47 237 ) Ajouter : Amortissement1 493 576 2 761 3 315 12 471 Charges financières nettes2 7 801 5 352 14 475 12 909 6 886 Charge d’impôt sur le résultat 1 021 73 2 005 421 443 Rémunération fondée sur des actions 2 195 418 3 549 2 215 3 872 Provision au titre des stocks3 661 50 1 749 220 1 477 Coûts de restructuration4 – 1 244 486 1 963 – Perte de valeur des immobilisations incorporelles 3 488 – 3 488 – – BAIIA ajusté 7 756 4 958 20 207 (2 914 ) (22 088 )

_____________________



1 Compte tenu de l’amortissement des immobilisations corporelles et de l’amortissement des immobilisations incorporelles, des autres actifs et des actifs au titre de droits d’utilisation. 2 Compte tenu de la totalité des produits financiers et des charges financières, à savoir : l’effet du change, les produits d’intérêts, la charge de désactualisation et l’amortissement des coûts de financement différés, les charges d’intérêts, les sorties du bilan, le profit ou la perte sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur et la perte découlant des modifications apportées à la dette et de son remboursement et le profit sur la résiliation de bail. 3 Provision au titre des stocks dans l’attente de l’approbation de la commercialisation de la formulation F8. 4 Les coûts de restructuration comprennent des charges liées à des indemnités de départ et à d’autres charges associées aux cessations d’emploi dans le cadre de la réorganisation annoncée en juillet 2023 et achevée en octobre 2023, ainsi qu’à la décision de cesser les activités de recherche et de développement peu avancées en 2024.

Détails sur la conférence téléphonique

La conférence téléphonique aura lieu à compter de 8 h 30 (HE) le 26 février 2025 pour discuter des résultats et des récentes mises à jour commerciales.

Paul Lévesque, président et chef de la direction, animera la conférence téléphonique à laquelle se joindront d’autres membres de l’équipe de direction, notamment Philippe Dubuc, vice-président principal et chef de la direction financière, Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale, et John Leasure, chef de la direction commerciale mondiale. Ils seront disponibles pour répondre aux questions des participants après la présentation.

Les participants sont invités à se connecter au moins dix minutes à l’avance afin d’avoir accès à la conférence. Les renseignements relatifs à l’accès et à la retransmission de la conférence téléphonique se trouvent ci-dessous :

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Date de la conférence téléphonique 26 février 2025 Heure de la conférence téléphonique 8 h 30 HE Lien de la webdiffusion https://edge.media-server.com/mmc/p/2h9ningt Numéro de téléphone 1 877 513-4119 (sans frais) ou 1 412 902-6615 (international) Code d’accès 4430181 ENREGISTREMENT DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Numéro à composer pour l’Amérique du Nord (sans frais) 1 877 344-7529 (É.-U.) / 1 855 669-9658 (Canada) Numéro international 1 412 317-0088 Code d’accès pour la rediffusion 3856571 Date de fin de la rediffusion 5 mars 2025 Pour accéder à la rediffusion en utilisant un numéro d’appel international, veuillez sélectionner ce lien :

https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html

Un enregistrement sera également disponible sur la page Web destinée aux investisseurs de la Société, dans la section des « é vénements antérieurs ».

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr , sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X .

Mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR des États-Unis

Les renseignements présentés dans le présent communiqué de presse comprennent une mesure financière non conforme aux IFRS et non conforme aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Le « BAIIA ajusté » est la mesure que la Société utilise comme indicateur de la performance financière. Le « BAIIA ajusté » est calculé en ajoutant, au bénéfice net ou à la perte nette, les produits financiers et les charges financières, les amortissements, la perte de valeur sur les immobilisations incorporelles (nouvel ajustement à l’exercice 2024), l’impôt, la rémunération fondée sur des actions au moyen d’options d’achat d’actions, certains coûts de restructuration et certaines dépréciations de stocks (ou les reprises connexes). Le « BAIIA ajusté » exclut les effets d’éléments qui reflètent principalement l’incidence des décisions d’investissement et de financement à long terme plutôt que les résultats des activités courantes. La Société est d’avis que cette mesure peut être un indicateur utile de sa performance opérationnelle d’une période à l’autre. Elle utilise cette mesure non conforme aux IFRS pour prendre des décisions de nature financière, stratégique et opérationnelle. Le « BAIIA ajusté » n’est pas une mesure financière normalisée aux termes du référentiel comptable utilisé pour établir les états financiers de la Société auxquels la mesure se rapporte et il pourrait ne pas être comparable à des mesures financières semblables présentées par d’autres émetteurs. Un rapprochement quantitatif du « BAIIA ajusté » est présenté plus haut sous le tableau intitulé « Rapprochement du BAIIA ajusté ».

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur : i) notre stratégie de croissance à plus long terme qui s’appuie, entre autres, sur l’approbation par Santé Canada de l’olezarsen et du donidalorsen; ii) la fabrication ininterrompue de lots d’EGRIFTA SVMD; iii) l’approbation de la formulation F8; et iv) la recherche d’un partenaire afin de poursuivre l’essai clinique de phase 1 portant sur l’étude du sudocétaxel zendusortide et/ou poursuivre le développement de la plateforme technologique SORT1+MC.

Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose actuellement, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces données, car les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs. Parmi les hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs, mentionnons les suivantes : i) les ventes d’EGRIFTA SVMD ne subiront pas l’incidence négative de la pénurie de médicament temporaire qui s’est produite pendant la première partie du premier trimestre de 2025; ii) notre fournisseur d’EGRIFTA SVMD sera capable de poursuivre la fabrication de ce médicament et de répondre aux demandes du marché pour ce produit; iii) le PAS déposé par la Société sera approuvé d’ici le 18 avril 2025 afin que la Société puisse mettre en marché des lots supplémentaires d’EGRIFTA SVMD; iv) la Société sera en mesure d’obtenir l’autorisation de la FDA pour mettre en marché des lots supplémentaires d’EGRIFTA SVMD si le PAS n’est pas approuvé d’ici le 18 avril 2025; v) la formulation F8 sera approuvée par la FDA et cette approbation aura lieu dans les délais annoncés par la FDA; vi) l’olezarsen et le donidalorsen, lorsqu’ils seront soumis à Santé Canada, seront approuvés par cet organisme aux fins de la commercialisation au Canada; vii) l’olezarsen et le donidalorsen seront remboursés par les régimes publics; viii) la Société réussira à trouver un partenaire pour poursuivre le développement du sudocétaxel zendusortide et/ou de sa plateforme technologique SORT1+MC; ix) la Société ne sera partie à aucun litige important; x) nous respecterons les clauses restrictives, les obligations et les engagements prévus dans la convention de crédit de la Banque TD et la convention de crédit d’IQ; xi) nous contrôlerons nos charges de façon rigoureuse; xii) aucun événement exigeant que nous affections des fonds à des activités non budgétées ne se produira; et xiii) aucun événement ne se produira qui nous empêchera de mettre à exécution les objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, i) une baisse ou une stagnation des ventes de nos produits en 2025; ii) des rappels de produits ou des changements réglementaires qui auraient un effet négatif sur la vente de nos produits; iii) des problèmes inconnus liés à la sécurité ou à l’efficacité de nos médicaments approuvés entraînant un repli de la demande à l’égard de ces produits; iv) des cas de défaut à l’égard de la convention de crédit de la Banque TD ou de la convention de crédit d’IQ provoquant un cas de défaut donnant le droit à la Banque TD ou à IQ de déclarer que tous les montants exigibles aux termes de leur convention de crédit respective immédiatement remboursables; v) la non-approbation du PAS par la FDA et, dans un tel cas, l’incapacité pour la Société d’obtenir une ordonnance de la FDA permettant la mise en marché de lots supplémentaires d’EGRIFTA SVMD; vi) une nouvelle pénurie d’EGRIFTA SVMD si la Société est incapable de mettre en marché de lots supplémentaires d’EGRIFTA SVMD; vii) la non-approbation de la formulation F8; viii) la non-approbation de l’olezarsen et du donidalorsen par Santé Canada ayant une incidence négative importante sur notre croissance et nos perspectives à long terme; ix) l’incapacité de la Société à trouver un partenaire pour poursuivre le développement du sudocétaxel zendusortide et/ou de sa plateforme technologique SORT1+MC; x) un différend ou un litige avec des tiers, y compris nos fournisseurs; xi) notre incapacité à repérer des actifs commerciaux additionnels ou notre incapacité à conclure des ententes commerciales à l’égard de tels actifs selon des modalités qui nous conviennent; xii) des modifications de notre plan d’affaires.

Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter aux facteurs de risque décrits à la section « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 30 novembre 2024 daté du 25 février 2025 et aux facteurs de risque décrits à la rubrique 3.D de notre rapport sur formulaire 20-F daté du 26 février 2025, accessible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à l’entreprise.

Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Personnes-ressources :

Relations avec les investisseurs :

Joanne Choi

Directrice principale des relations avec les investisseurs

jchoi@theratech.com

1 551 261-0401