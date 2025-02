Šiaulių Bankas Groupi 2024. aasta majandusaasta tulemused

Finantseesmärgid

Šiaulių Bankas Group näitas häid tulemusi ja saavutas edukalt kõik oma 2024. aasta finantseesmärgid.

Šiaulių Bankas Group teenis rekordilise 78,8 miljoni euro suuruse puhaskasumi.

Laenuportfell kasvas aastaga 17% ehk üle 3,4 miljardi euroni.

Hoiuste maht kasvas aastaga 12%, ulatudes 2024. aasta lõpuks peaaegu 3,6 miljardi euroni.

Teenus- ja vahendustasu puhastulu kasvas aastaga 44%, ulatudes üle 29 miljoni euroni.

Šiaulių Bankas Group plaanib teha ettepaneku jaotada 50% oma 2024. aasta puhaskasumist, makstes dividende 0,061 eurot aktsia kohta.

Kuni 5% 2024. aasta puhaskasumist eraldatakse oma aktsiate tagasiostuks.

Šiaulių Bankase rebrändimise ettepanek tehakse eelseisval aktsionäride koosolekul.

„2024. aastal ühendasid Baltikumi juhtiv investeeringute halduse ja elukindlustusega tegelev kontsern Invalda INVL ning Šiaulių Bankas Group edukalt oma jaeärid, uuendasime oma pikaajalist visiooni ja strateegiat ning algatasime ärimuutuse, mis meie hinnangul toob suurema väärtuse meie klientidele, aktsionäridele ja ühiskonnale.

Strateegiliste projektide käivitamisel, näiteks põhipanganduse platvormi välja vahetades ja rebrändimist ette valmistades, säilitasime kõrge kasumlikkuse ja teenuse kvaliteedi ning haldasime tõhusalt riske ja kulusid.

Meie esimeste rahvusvaheliste võlakirjaemissioonide edukas elluviimine ning uuendatud dividendipoliitika üleminekuperioodil kinnitavad meie pühendumust kapitali tõhusale kasutamisele ja aktsionäridele kõrge tootluse pakkumisele,“ ütles Šiaulių Bankase tegevjuht Vytautas Sinius.

Šiaulių Bankas Group teenis 2024. aastal auditeerimata puhaskasumit 78,8 miljonit eurot, mis on 5% rohkem kui 2023. aastal. Ärikasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas 107,3 ​​miljonit eurot, mis on 3% vähem võrreldes 2023. aasta 111 miljoni euro suuruse ärikasumiga.

Intresside netotulu kasvas aastaga 2% ehk kuni 160,2 miljoni euroni, samas kui teenus- ja vahendustasu netotulu kasvas 44%, ulatudes üle 29 miljoni euroni. See kasvas ainuüksi 2024. aasta viimases kvartalis sama aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11%.

Kogu laenumaht kasvas aasta jooksul ja suurenes 17% (503 miljoni euro võrra), ulatudes 3,43 miljardi euroni. Aasta jooksul sõlmiti uusi krediidilepinguid 1,5 miljardi euro väärtuses, mis on 14% rohkem kui 2023. aastal (1,3 miljardit eurot).

Laenuportfelli kvaliteet püsib tugevana – 2024. aastal tehti eraldisi 11,3 miljoni euro ulatuses, mis on 4 miljonit eurot vähem kui 2023. aastal. Laenuportfelli riskikulu (CoR) oli 2024. aastal 0,35% (2023. aastal 0,54%).

Hoiuste maht kasvas aasta algusest 12% (383 miljonit eurot) ja ületas aasta lõpuks 3,5 miljardi euro piiri. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas aastaga 22% (348 miljonit eurot) ehk üle 1,9 miljardi euroni ning osatähtsus hoiuste koguportfellis kasvas 5 protsendipunkti võrra, 54%-ni.

Panga kapitalistruktuuri tugevdas neljandas kvartalis täiendav 50 miljoni euro suurune esimese taseme (AT1) võlakirjade emissioon. Kõik 2024. aastal tehtud emissioonid on kapitalibaasi oluliselt tugevdanud ja mitmekesistanud, võimaldades kiiret kasvu jätkata ning tagades samal ajal investoritele kõrge tootluse.

Võttes arvesse uuendatud dividendipoliitikat, panga 2024. aasta tugevat majandustulemust ning kindlat kapitalipositsiooni ja soodsat tegevuskeskkonna väljavaadet, otsustas panga juhatus teha üldkoosolekule kinnitamiseks ettepaneku maksta dividende 50% 2024. aasta puhaskasumist (0,061 eurot aktsia kohta).

Šiaulių Bankas on oma aktsiaid 10,2 miljoni euro väärtuses tagasi ostnud ning plaanib tagasiostuprogrammidega jätkata, järgides Euroopa Keskpanga (ECB) 15. augustil 2024 antud luba. Pank teeb ka ettepaneku eraldada kuni 5% oma 2024. aasta puhaskasumist kapitali vähendamise eesmärgil tehtud aktsiate tagasiostmiseks ning jaotada aktsiaid osana Šiaulių Bankase grupi töötajate edasilükatud muutuvtasust.

Kontserni kulude ja tulude suhe (C/I) oli aasta lõpus 49,0%1 (2023. aastal 41,2%1) ja omakapitali tootlus (RoE) oli 14% (2023. aastal 15,5%). Panga kapitali- ja likviidsuspositsioon püsis tugev ning usaldatavusnormatiive ületatakse suure varuga. Kapitali adekvaatsuse määr (CAR) oli 22,8%² ning likviidsuse kattekordaja (LCR) 232%2.

Kasumiaruanne (miljonites eurodes) 2024. aasta 2023. aasta % ∆ Intressi netotulu 160,2 156,9 2% Teenus- ja vahendustasu netotulu 29,1 20,3 44% Muud tulud 34,4 19,3 78% Kogutulu 223,7 196,5 14% Palgakulud (49,5) (36,2) 37% Muud tegevuskulud (66,9) (49,3) 36% Tegevuskulud kokku (116,4) (85,5) 36% Ärikasum 107,3 111,0 (3%) Allahindluste kulu (10,9) (15,2) (28%) Tulumaksukulu (17,7) (20,4) (13%) Puhaskasum 78,8 75,4 5%



Bilansi näitajad (miljonites eurodes) Dets 2024 Dets 2023 % ∆ muutus Laenude maht 3435 2932 17% Varade maht 4923 4808 2% Hoiuste maht 3561 3178 12% Omakapital 585 543 8% Hallatava vara maht3 1977 1556 27% Hoiustatava vara maht 1936 1943 0% Põhinäitajad 2024. aasta 2023. aasta ∆ muutus Netointressimarginaal (NIM) 3,3% 4,2% -93 bps Kulude ja tulude suhe (C/I)1 49,0% 41,2% +779 bps Omakapitali tootlus (RoE) 14,0% 15,5% -146 bps Riskikulu (CoR) 0,3% 0,5% -19 bps Kapitali adekvaatsuse määr (CAR)2 22,8% 22,4% +36 bps

Ülevaade ärisegmentidest

Ärikliendid

Šiaulių Bankas on aastaga oluliselt suurendanud ettevõtete finantseerimise mahtu – 2024. aastal sõlmiti uusi ärilaenulepinguid 960 miljoni euro väärtuses, mis on 29% rohkem kui aasta varem. 2024. aastal on ärilaenuportfell kasvanud 20% (308 miljonit eurot), üle 1,8 miljardi euroni. Kasv on olnud hästi hajutatud mitmes strateegilises sektoris, sealhulgas tööstuses, jaekaubanduses ja taastuvenergeetikas. Soodne ettevõtluskeskkond on soodustanud investeerimist ja loonud täiendavaid võimalusi laienemiseks.

Šiaulių Bankas jätkas oma pühendumust jätkusuutlikkuse edendamisel ning allkirjastas muudatused 2016. aastal Euroopa Investeerimispangaga (EIB) sõlmitud finantseerimis- ja laenulepingutes, et suurendada panga investeeringut Leedu korterelamute tervikrenoveerimisprogrammi rahastamiseks 195 miljonilt eurolt 255 miljoni euroni.

Erakliendid

2024. aastal realiseeris Šiaulių Bankas edukalt võtmetähtsusega strateegilised algatused, mis tugevdasid panga turupositsiooni ja tagasid jätkusuutliku kasvu. INVL-i jaepanganduse eduka integreerimisega jõuti olulise verstapostini, mis võimaldas pangal laiendada oma teenuseportfelli ja pakkuda klientidele veelgi rohkem võimalusi. Uue põhipangandusplatvormi juurutamine kulgeb plaanipäraselt ning see tagab suurema efektiivsuse ja parema kliendikogemuse.

Oma kuvandi tugevdamiseks ja klientide ootustele vastamiseks on Šiaulių Bankas alustanud ettevalmistusi rebrändimiseks. See ettepanek tehakse eelseisval aktsionäride koosolekul.

Uute hüpoteeklaenulepingute maht kasvas 2024. aastal 21%, kuni 213 miljoni euroni, kuid portfell kasvas 17% (136 miljonit eurot) ulatudes 0,9 miljardi euroni. Uute tarbimislaenulepingute maht kasvas aastaga 5%, kuni 232 miljoni euroni ning tarbimislaenuportfell on 2024. aastaga kasvanud 19% (57 miljonit eurot), üle 0,35 miljardi euroni.

Investeerimiskliendid

Pank on jätkuvalt aktiivne kohalikul ettevõtete võlakirjaturul, olles 2024. aasta neljandas kvartalis oma klientidele välja andnud 10 emissiooni kogumahuga 42 miljonit eurot. Aastaga ulatus ettevõtete võlakirjade koguemissioon 227 miljoni euroni. Nasdaq Balticsi andmetel on Šiaulių Bankas juhtiv väärtpaberite emiteerija Baltikumis ning omab suurimat turuosa väärtpaberitehingutes Leedu börsil.

Šiaulių Bankas näitas 2024. aastal head tulemuslikkust varahalduse valdkonnas. Klientide hallatavate varade maht (AuM) ulatus 1,46 miljardi euroni ja kasvas aastaga 277 miljoni euro võrra. Kasvu toetasid uued kliendiinvesteeringud ja investeeringute tootlus. 2024. aastal teenis Šiaulių Bankase varahaldusettevõte II taseme pensionifondide klientidelt 164,4 miljonit eurot ja III taseme klientidelt 19,8 miljonit eurot. Kokku teeniti klientidele aasta jooksul 184,2 miljonit eurot kasumit.

Leedu jaeinvestoritele uusi investeerimisvõimalusi pakkuv SB Alternative Investment Fund III käivitati edukalt, kaasates 2024. aastal üle 6 miljoni euro. Investeerimisfondi osakute jaotus jätkub.

Elukindlustussegment näitas samuti stabiilset kasvu ning selle riskijuhtimine (Risk Under Management, RUM) ulatus 2024. aasta neljandas kvartalis 1,7 miljardi euroni, mis on 174 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi.

1 pärast SB Draudimase kliendiportfelli mõju kõrvaldamist

2 esialgsed andmed

3 sisaldab varahaldust ja moderniseerimisfondide hallatavat vara (AuM)

Šiaulių Bankas kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ja kõiki huvilisi veebiseminarile, kus tutvustatakse 2024. aasta majandustulemusi ja tipphetki. Veebinar algab 27. veebruaril kell 8.30 (EET) ja see toimub inglise keeles. Palun registreeruge siin. Lisatud on veebiseminaril esitletav teave.

