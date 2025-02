Šiaulių banko grupės 2024 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

Finansiniai tikslai. Šiaulių banko grupė 2024 metais pademonstravo stiprius rezultatus ir sėkmingai pasiekė visus savo finansinius tikslus

Šiaulių banko grupė 2024 metais pademonstravo stiprius rezultatus ir sėkmingai pasiekė visus savo finansinius tikslus Pelnas. Šiaulių banko grupė uždirbo rekordinį grynąjį pelną – 78,8 mln. Eurų

Šiaulių banko grupė uždirbo rekordinį grynąjį pelną – 78,8 mln. Eurų Paskolų portfelis. Paskolų portfelis per metus išaugo 17 proc. ir viršijo 3,4 mlrd. eurų

Paskolų portfelis per metus išaugo 17 proc. ir viršijo 3,4 mlrd. eurų Indėliai . Klientų laikomų lėšų portfelis per metus augo 12 proc. ir pasiekė beveik 3,6 mlrd. eurų

. Klientų laikomų lėšų portfelis per metus augo 12 proc. ir pasiekė beveik 3,6 mlrd. eurų Paslaugų ir komisinių pajamos. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus augo 44 proc. ir viršijo 29 mln. eurų

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus augo 44 proc. ir viršijo 29 mln. eurų Dividendai . Akcininkams ruošiamasi siūlyti išmokėti 50 proc. 2024 m. grynojo pelno, t.y. 0,061 euro akcijai, dividendų

. Akcininkams ruošiamasi siūlyti išmokėti 50 proc. 2024 m. grynojo pelno, t.y. 0,061 euro akcijai, dividendų Savų akcijų supirkimas. Skirsime iki 5 proc. 2024 m. grynojo pelno savoms akcijoms įsigyti

Skirsime iki 5 proc. 2024 m. grynojo pelno savoms akcijoms įsigyti Naujas pavadinimas. Artimiausiame akcininkų susirinkime bus teikiamas siūlymas pakeisti Šiaulių banko pavadinimą

„2024 metais sėkmingai integravome INVL mažmeninį verslą į Šiaulių banko grupę, pristatėme atnaujintą ilgalaikę banko viziją ir strategiją bei pradėjome verslo transformaciją, kuri, tikime, atneš daugiau vertės mūsų klientams, akcininkams ir visuomenei.

Pradėję įgyvendinti strateginius projektus, tokius kaip pagrindinės bankininkystės platformos keitimą, pasirengimą prekės ženklo atnaujinimui, išlaikėme ir aukštą pelningumą bei paslaugų kokybę, sėkmingai valdydami rizikos rodiklius ir sąnaudas.

Pirmą kartą įgyvendintos mūsų obligacijų emisijos ir atnaujinta dividendų politika rodo mūsų įsipareigojimus efektyviai naudoti kapitalą ir išlaikyti aukštą grąžą akcininkams transformacijos laikotarpiu“, – sako banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per 2024 m. uždirbo 78,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno - 5 proc. daugiau nei 2023 m. Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 107,3 mln. eurų - 3 proc. mažiau, palyginti su 2023 m., kai veiklos pelnas siekė 111,0 mln. eurų.

Grynosios palūkanų pajamos per metus augo 2 proc. ir siekė 160,2 mln. eurų, o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 44 proc. ir viršijo 29 mln. eurų. Vien paskutinį 2024 m. ketvirtį pastarosios pajamos augo 11 proc. palyginti su 2024 m. III ketvirčiu.

Per metus augo visi pagrindiniai finansavimo segmentai, o bendras paskolų portfelis padidėjo 17 proc. (503 mln. eurų) iki 3,43 mlrd. eurų. Per metus pasirašyta 1,5 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, 14 proc. daugiau nei per 2023 m. (1,3 mlrd. eurų).

Paskolų portfelio kokybė išlieka gera – per 2024–uosius buvo suformuota 11,3 mln. eurų atidėjinių paskoloms, t.y. 4 mln. eurų mažiau nei 2023 m. Praėjusių metų paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,35 proc. (2023 m. atitinkamo laikotarpio – 0,54 proc.).

Klientų indėlių portfelis nuo metų pradžios augo 12 proc. (383 mln. eurų) ir metų pabaigoje viršijo 3,5 mlrd. eurų. Per metus terminuotųjų indėlių suma išaugo 22 proc. (348 mln. eurų) ir viršijo 1,9 mlrd. eurų, o jų dalis visame indėlių portfelyje išaugo 5 p.p. iki 54 proc.

Ketvirtąjį šių metų ketvirtį banko kapitalo struktūra buvo sustiprinta 50 mln. eurų papildoma pirmo kapitalo lygio (AT1) obligacijų emisija. Per 2024 m. išleistos emisijos reikšmingai sustiprino bei diversifikavo kapitalo bazę kas leidžia toliau sparčiai augti ir tuo pačiu užtikrinti aukštą grąžą investuotojams.

Valdyba, atsižvelgdama į atnaujintą dividendų politiką bei vertindama sėkmingus metus, stiprią kapitalo poziciją ir prognozuojamą veiklos aplinką, ketina svarstyti ir eiliniam Banko visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti tvirtinti sprendimą išmokėti 50 proc. 2024 m. grynojo pelno, t.y. 0,061 euro akcijai, dividendų.

Šiaulių bankas yra supirkęs savo akcijų už 10,2 mln. bei planuoja toliau skelbti naujas supirkimo programas atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko (ECB) leidimą, suteiktą 2024 m. rugpjūčio 15 d. Bankas taip pat siūlys skirti iki 5 proc. 2024 m. grynojo pelno savų akcijų įsigijimui, kad sumažintų kapitalą, bei siekdamas suteikti akcijų, kaip dalį atidėto kintamojo atlygio, Šiaulių banko grupės darbuotojams.

Grupės išlaidų ir pajamų santykis metų pabaigoje siekė 49,0 proc.1 (2023 m. - 41,2 proc.1), o nuosavo kapitalo grąža - 14,0 proc. (2023 m. - 15,5 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) siekė 22.8 proc.2, o padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) siekė 232 proc.2

Pajamų / išlaidų santrauka (€'m) 2024 12 mėn. 2023 12 mėn. % ∆ Palūkanų pajamos 160.2 156.9 2% Paslaugų ir komisinių pajamos 29.1 20.3 44% Kitos pajamos 34.4 19.3 78% Visos pajamos 223.7 196.5 14% Atlyginimai ir susijos išlaidos (49.5) (36.2) 37% Kitos veiklos išlaidos (66.9) (49.3) 36% Visos veiklos išlaidos (116.4) (85.5) 36% Veiklos pelnas 107.3 111.0 (3%) Atidėjiniai (10.9) (15.2) (28%) Pelno mokesčio sąnaudos (17.7) (20.4) (13%) Grynasis pelnas 78.8 75.4 5% Balanso santrauka (€'m) 2024-12-31 2023-12-31 % ∆ Paskolų portfelis 3 435 2 932 17% Iš viso turto 4 923 4 808 2% Indėlių portfelis 3 561 3 178 12% Nuosavybės kapitalas 585 543 8% Klientų valdomas turtas3 1,977 1,556 27% Klientų saugomas turtas 1,936 1,943 0% Pagrindiniai rodikliai 2024 12 mėn. 2023 12 mėn. ∆ Grynoji palūkanų marža (NIM) 3.3% 4.2% -93bps Išlaidų ir pajamų santykis (C/I)1 49.0% 41.2% +779bps Nuosavo kapitalo grąža (RoE) 14.0% 15.5% -146bps Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis 0.3% 0.5% -19bps Kapitalo pakankamumo rodiklis2 22.8% 22.4% +36bps

Verslo segmentų apžvalga

Verslo klientų segmentas

Šiaulių bankas per pastaruosius metus reikšmingai augino verslo finansavimo apimtis – per 12 mėnesių pasirašyta naujų verslo finansavimo sutarčių už 960 mln. eurų, o tai 29 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Nuo 2024 m. pradžios verslo paskolų portfelis padidėjo 20 proc. (308 mln. eurų) ir viršijo 1,8 mlrd. eurų. Banko augimas buvo gerai diversifikuotas įvairiuose strateginiuose sektoriuose, įskaitant gamybą, mažmeninę prekybą ir atsinaujinančiąją energetiką. Palankios verslo aplinkos sąlygos skatino investicijas ir suteikė papildomų galimybių plėtrai.

Tęsiant pastangas didinti Lietuvos gyventojų būsto energinį efektyvumą, Šiaulių bankas su Europos investicijų banku (EIB) pasirašė 2016 metais sudarytų išankstinio finansavimo (angl. pre-financing) ir tarpininkavimo (angl. contingent loan) sutarčių pakeitimus, pagal kuriuos numatyta galimybė nuo 195 mln. eurų iki 255 mln. eurų padidinti banko investicijų į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimą.

Privačių klientų segmentas

Šiaulių bankas 2024 metais sėkmingai įgyvendino svarbias strategines iniciatyvas, kurios sustiprino banko pozicijas rinkoje ir užtikrino tvarų augimą. Vienas reikšmingiausių pasiekimų – sklandi INVL mažmeninio verslo integracija, leidusi išplėsti paslaugų pasiūlą ir suteikti klientams dar daugiau galimybių. Bankas taip pat tęsia pagrindinės bankinės sistemos modernizavimą – projekto įgyvendinimas vyksta pagal planą ir leis užtikrinti didesnį efektyvumą bei geresnę klientų patirtį.

Siekdamas sustiprinti savo įvaizdį ir dar labiau atitikti klientų lūkesčius Šiaulių bankas taip pat pradėjo pasiruošimą atnaujinti prekės ženklą.

Per metus naujų būsto paskolų sutarčių apimtys išaugo 21 proc. iki 213 mln. eurų. Nuo 2024 m. pradžios būsto paskolų portfelis augo 17 proc. (136 mln. eurų) ir viršijo 0,9 mlrd. eurų. Naujų vartojimo sutarčių apimtys per metus išaugo 5 proc. iki 232 mln. eurų. Nuo 2024 m. pradžios vartojimo paskolų portfelis augo 19 proc. (57 mln. eurų) ir viršijo 0,35 mlrd. eurų.

Investuojančių klientų segmentas

Bankas aktyviai veikė pirminė obligacijų rinkoje – per paskutinį 2024 metų ketvirtį organizuotos 10 emisijų, kurių bendra vertė siekė 42 mln. eurų. Per visus 2024 metus išleista obligacijų už 227 mln. eurų. „Nasdaq Baltics“ duomenimis, Šiaulių bankas yra vertybinių popierių platinimo lyderis Lietuvoje ir Baltijos šalyse bei išlaiko didžiausią investuotojų prekybos biržoje dalį Lietuvoje.

Šiaulių bankas toliau demonstruoja stiprius rezultatus turto valdymo srityje – klientų valdomas turtas (AuM) pasiekė 1,46 mlrd. eurų ir per metus išaugo 277 mln. eurų. Prie šio augimo prisidėjo tiek nauji klientų investicijų srautai, tiek teigiami turto valdymo rezultatai. Per 2024 metus Šiaulių banko turto valdymo įmonė „SB Asset Management“ II pakopos pensijų fondų klientams uždirbo 164,4 mln. eurų, o III pakopos pensijų fondų klientams – 19,8 mln. eurų. Bendrai per metus klientams sugeneruota 184,2 mln. eurų pelno.

Sėkmingai veiklą pradėjęs naujų investavimo galimybių Lietuvos mažmeniniams investuotojams atveriantis „SB alternatyvių investicijų fondas III“ 2024 m. pritraukė daugiau nei 6 mln. eurų ir fondo vienetų platinimas tęsiamas toliau.

Gyvybės draudimo veiklos segmentas taip pat stabiliai augo – valdomas ir rizikos turtas (RuM) ketvirtąjį ketvirtį pasiekė 1,7 mlrd. eurų, o tai yra 174 mln. eurų daugiau nei prieš metus.

1 eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką

2 preliminarūs duomenys

3 apima turto valdymo ir modernizavimo fondų valdomą turtą

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2024 metų finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia – 2025 m. vasario 27 d. 8.30 val. (EET). Seminaras vyks anglų kalba. Kviečiame registruotis čia . Pridedame informaciją, kuri bus pateikiama seminaro metu.

Jeigu norite Šiaulių banko naujienas investuotojams gauti tiesiai į savo pašto dėžutę, užsisakykite naujienlaiškį.

Papildoma informacija:

Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas

tomas.varenbergas@sb.lt

Priedai