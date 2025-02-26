Nordic Capital 完成對 Anaqua 的收購

波士頓, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的創新和知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務供應商 Anaqua 今天宣布，全球技術和支付領域的資深私募股權投資者 Nordic Capital 已從 Astorg 手中收購了 Anaqua 的控股權。

此次收購是 Nordic Capital 的一項重要策略性投資，注重透過開發日益創新的知識產權管理解決方案來推動 Anaqua 持續發展。 Nordic Capital 將支援 Anaqua 進行全球擴張及持續提升其一流的軟件水平和營運能力，以進一步鞏固公司的市場地位。 Anaqua 的差異化平台 AQX® 和 PATTSY WAVE® 將最佳實踐工作流程、數據分析、國外申請以及專利和商標續約付款整合到為知識產權專業人士而設的單一關鍵任務軟件平台。 該平台提供獨特的端到端價值主張，以簡化營運、提供策略資訊，並圍繞客戶寶貴的知識產權組合而提供決策支援。

Nordic Capital 在推動創新技術公司發展方面擁有 20 多年經驗，對相關公司的技術投資已達 33 項，企業總值約為 260 億歐元。

Anaqua 行政總裁 Bob Romeo 評論說：「Nordic Capital 將成為 Anaqua 和我們客戶未來的絕佳合作夥伴，我們擁有共同的願景，即以軟件為主導的知識產權管理平台，可推動行業轉型。」 Anaqua 營運總監 Justin Crotty 補充說：「Nordic Capital 將幫助 Anaqua 實現我們的發展策略，並為我們的客戶和知識產權市場提供由技術驅動的解決方案。」

Nordic Capital Advisors 合夥人兼技術與支付業務主管 Fredrik Näslund 表示：「我們期待支援 Anaqua 進入下一發展階段，幫助他們進一步擴大全球影響力，並為創新驅動型行業建立領先的知識產權管理平台。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家在知識產權 (IP) 方面提供綜合技術解決方案和服務的優質供應商。 Anaqua 的 AQX® 和 PATTSY WAVE® 知識產權管理平台將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務相結合，以創建一個智能環境，為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策並簡化知識產權流程。 如今，近一半的美國前 100 名專利申請者和全球品牌，以及全球各地愈來愈多的律師事務所使用 Anaqua 的解決方案。 超過兩百萬名知識產權管理人員、律師、律師助理、管理者和創新者使用 Anaqua 平台來進行知識產權管理。 公司總部位於波士頓，同時在美國、歐洲、亞洲和澳洲設有辦事處。 如需了解更多資訊，請瀏覽 anaqua.com 或 LinkedIn。

關於 Nordic Capital

Nordic Capital 是領先的行業專業私募股權投資者，堅定致力於透過改善營運和轉型發展來開創更強大、可持續發展的業務。 Nordic Capital 特別關注其擁有豐富經驗和悠久歷史的特定地區和領域。 其重點領域是醫療保健、技術與支付、金融服務以及服務和工業技術。 醫療保健、技術與支付方面的投資重點地區是歐洲和全球。 自 1989 年成立以來，Nordic Capital 已完成 近 150 項投資，總值約為 260 億歐元。 最新成立的實體包括具有 90 億歐元承諾資本的 Nordic Capital XI 和具有 20 億歐元承諾資本的 Nordic Capital Evolution II，主要由退休基金等國際機構投資者提供。 Nordic Capital Advisors 在瑞典、英國、美國、德國、丹麥、芬蘭、挪威和韓國設有辦事處。 www.nordiccapital.com。

根據具體情況，「Nordic Capital」指的是部分或全部 Nordic Capital 品牌旗下的實體、工具、結構和有聯繫實體。 Nordic Capital 實體和工具的普通合夥人和/或受委託的投資組合經理由多家非全權委託次級諮詢實體提供諮詢，其中部分或全部被稱為「Nordic Capital Advisors」。

公司聯絡人：

Nancy Hegarty

營銷副總裁

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com