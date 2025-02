Fnac Darty : Solides résultats annuels 2024, objectifs dépassés

Ivry-sur Seine, le 26 février 2025, 17h45 CET

SOLIDES RÉSULTATS ANNUELS 2024, OBJECTIFS DÉPASSÉS1

PERTINENCE DE LA TRANSFORMATION PORTÉE PAR LE PLAN STRATÉGIQUE EVERYDAY

LEADERSHIP EUROPÉEN RENFORCÉ AVEC L’ACQUISITION D’UNIEURO

CROISSANCE DES VENTES ET SURPERFORMANCE DU MARCHÉ1

Chiffre d’affaires : +1% à près de 8Mds€

Progression des ventes omnicanales : +1,7 point, 52% des ventes en ligne du Groupe

+1,7 point, 52% des ventes en ligne du Groupe Gain de parts de marché lors des grands événements commerciaux de fin d’année





CROISSANCE DE LA MARGE BRUTE ET OBJECTIF DE ROC 2024 ATTEINT1

Marge brute à 30,6% (vs. 30,2% en 2023), portée par les Services qui rapportent +50 bps de marge

(vs. 30,2% en 2023), portée par les Services qui rapportent +50 bps de marge Résultat opérationnel courant : 182M€ (+6% vs 2023) : démonstration de l’efficacité des plans de performance déployés dans l’ensemble des directions

CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL CUMULÉ 2021-2024 : OBJECTIF DÉPASSÉ1

195M€ réalisés en 2024, en progression de 15M€ par rapport à 2023

en progression de 15M€ par rapport à 2023 515M€ cumulés sur la période 2021-2024, au-dessus de l’objectif du plan stratégique

SOLIDITÉ DU PROFIL FINANCIER

Extension de la maturité de la dette : Pas d’échéance majeure avant 2029

Pas d’échéance majeure avant 2029 Proposition d’un dividende de 1€ par action, en hausse de 55 cents2

SUCCÈS DE L’ACQUISITION D’UNIEURO : LEVIER DE CROISSANCE FUTURE

Acquisition du #1 de la distribution de produits électroniques et d’électroménager en Italie

de la distribution de produits électroniques et d’électroménager en Italie Flexibilité financière du Groupe préservée

Création d’un leader européen de la distribution spécialisée de plus de 10Mds€ de chiffre d’affaires 3 et de près de 30 000 employés

de plus de 10Mds€ de chiffre d’affaires et de près de 30 000 employés Synergies significatives attendues de plus de 20M€4, principalement issues de l’optimisation des conditions d’achat

PERSPECTIVES 2025

Croissance du Résultat opérationnel courant (ROC) « mid single digit » hors Unieuro et billetterie 5

Nouveau plan stratégique en juin 2025

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « En 2024, Fnac Darty a enregistré des résultats très solides malgré un marché en baisse. Nous sommes parvenus à asseoir une position très particulière sur le marché du retail, grâce à notre transformation réussie, à l’accent mis sur la durabilité, au tournant de l'innovation et à l'avance que nous avons prise sur l'IA. L’omnicanalité et la diversification de notre offre, plaçant les services au cœur de notre business model, contribuent à notre surperformance. Année marquée par des événements et célébrations à fort potentiel de rayonnement pour nos marques (les Jeux Olympiques et Paralympiques, les 70 ans de la Fnac, les 50 ans du contrat de confiance Darty), 2024 aura aussi été celle de l'acquisition d'Unieuro, leader de la distribution spécialisée en Italie, qui marque l'accélération de notre développement et consolide notre position de leader européen. Cette opération de croissance externe, la plus importante du Groupe depuis sa création, nous ouvre des perspectives prometteuses de croissance, de consolidation et de synergies. 2025 verra l’aboutissement de notre plan Everyday et le lancement d'un nouveau cycle stratégique. Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour ces résultats et ces réussites et je souhaite la bienvenue aux équipes d’Unieuro au sein du Groupe. »

CHIFFRES CLÉS RÉSULTATS ANNUELS 2024

(en millions d’euros) 2023





2024

Hors Unieuro6 2024

Pro forma7 2024

publié Chiffre d’affaires 7 875 7 932 10 540 8 253 Variation vs 2023 +0,7% +4,8% Variation LFL8 +0,2% Marge brute 2 380 2 425 2 977 2 481 En % du chiffre d’affaires 30,2% 30,6% 28,2% 30,1% EBITDA courant 533 549 689 565 Résultat opérationnel courant 171 182 209 189 Taux de rentabilité opérationnelle 2,2% 2,3% 2,0% 2,3% Résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté9 31 71 69 73 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 180 195 N/A 175

COMMENTAIRE SUR LES COMPTES PUBLIÉS

Les comptes publiés au 31 décembre 2024 incluent 12 mois d’activité Fnac Darty et 1 mois d’activité Unieuro, consolidé depuis le 26 novembre 2024.

Le chiffre d’affaires 2024 publié s’établit à 8 253 millions d’euros, en croissance de 4,8% par rapport à 2023. Le résultat opérationnel courant s’élève à 189 millions d’euros, contre 171 millions d’euros en 2023. La contribution d’Unieuro aux résultats publiés du Groupe représente 321 millions d’euros de chiffre d’affaires et 7 millions d’euros de résultat opérationnel courant.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ 2024 FNAC DARTY1

Le chiffre d’affaires 2024 s’établit à 7 932 millions d’euros, en progression par rapport à 2023 de +0,7% en données réelles et de +0,2% en données comparables3.

Le taux de marge brute atteint 30,6% en 2024 (+50 pdb par rapport à 2023 hors effet dilutif de la franchise et intégration de MediaMarkt). Cette forte progression reflète la contribution croissante des activités de services, qui ont affiché une performance solide pendant l’année, et dans une moindre mesure, un effet mix produits positif lié à la baisse d’activité du gaming.

Les coûts opérationnels s’élèvent à 2 243 millions d’euros en 2024 contre 2 209 millions d’euros en 2023. Retraités de l’impact du démarrage de l’activité de Weavenn et de l’intégration des magasins MediaMarkt au Portugal, ils ne progressent que de 13 millions d’euros grâce aux plans de performance qui ont continué d’améliorer la productivité de chacune des directions.

L’EBITDA courant s’élève à 549 millions d’euros et est en croissance de +3% par rapport à 2023, il inclut l’application de la norme IFRS 16 pour un montant de 270 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant est conforme à l’objectif annoncé d’au moins 180 millions d’euros et atteint 182 millions d’euros à fin décembre 2024, contre 171 millions d’euros en 2023. Cette évolution provient de la croissance de l’activité sur l’exercice, de l’impact positif du mix produit sur la marge brute et de la solide maîtrise des coûts. Le taux de marge opérationnelle s’élève à 2,3%.

Evolution par canal de distribution10

En 2024, les ventes en magasins affichent une solide dynamique, avec près de 72 millions de passages en caisse (+1,5% par rapport à 2023). Les ventes en ligne renouent avec la croissance (+2,2% vs 2023) et représentent 22% des ventes totales du Groupe, notamment portées par l’attractivité des reverse marketplaces déployées avec nos partenaires. Les ventes omnicanales sont en progression de +1,7 point et représentent désormais 52% des ventes en ligne du Groupe. Ces résultats viennent confirmer, une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie omnicanale adoptée par Fnac Darty.

Evolution par catégorie de produits1

Les produits techniques sont en légère progression après plusieurs années de baisse. Les ordinateurs et la téléphonie bénéficient des prémices du cycle de rééquipement ainsi que du déploiement d’innovations. Les tablettes et les casques poursuivent leur trajectoire de croissance. Les services continuent leur progression dans toutes les régions. La diversification affiche également une solide performance grâce à la croissance à deux chiffres du jeu-jouet et de la papeterie. Les produits éditoriaux sont en recul, impactés, comme anticipé, par une base de comparaison élevée pour le gaming qui avait bénéficié d’un line-up très dense en 2023. La performance du livre reste solide, portée principalement par l’attrait de nouvelles tendances de lecture. Enfin, l’électroménager est en croissance, porté par une excellente dynamique du petit électroménager tandis que les ventes de gros électroménager restent en retrait, subissant toujours le point bas du cycle immobilier.

Evolution par zone géographique1

FRANCE ET SUISSE



(en millions d’euros) 2023 2024 Variation Chiffre d’affaires 6 515,1 6 493,0 (0,3)% Résultat opérationnel courant 152,4 160,0 +7,6 Taux de rentabilité opérationnelle 2,3% 2,5% +20 pdb

La zone France et Suisse affiche, en 2024, une stabilité de son chiffre d’affaires à données comparables11. En France, le Groupe surperforme le marché en 2024 de près de 2 points au regard des chiffres publiés par la Banque de France12. Nature & Découvertes affiche un fort recul de ses ventes et de sa rentabilité par rapport à l’an dernier, résultant de la baisse de la consommation discrétionnaire en France et d’une très forte concurrence d’acteurs low cost. Depuis le début de l’année, une nouvelle gouvernance a été mise en place et une nouvelle feuille de route sera intégrée dans le nouveau plan stratégique qui sera présenté en juin 2025.

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 160 millions d’euros pour l’exercice 2024, contre 152,4 millions d’euros pour l’exercice 2023. Le taux de rentabilité opérationnelle courante s’établit à 2,5%.

PÉNINSULE IBÉRIQUE



(en millions d’euros) 2023 2024 Variation Chiffre d’affaires 731,7 819,4 +12,0% Résultat opérationnel courant 12,3 16,3 +4,0 Taux de rentabilité opérationnelle 1,7% 2,0% +30 pdb

En Péninsule Ibérique, le chiffre d’affaires est en progression de +12,0% en données publiées et de +2,8 % à données comparables2. Le Portugal et l’Espagne affichent tous les deux une croissance de leurs ventes grâce notamment à une amélioration des indicateurs macro-économiques.

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 16,3 millions d’euros pour l’exercice 2024 contre 12,3 millions d’euros pour l’exercice 2023. Le taux de rentabilité opérationnelle courante atteint 2,0%.

BELGIQUE LUXEMBOURG



(en millions d’euros) 2023 2024 Variation Chiffre d’affaires 628,0 619,7 (1,3)% Résultat opérationnel courant 6,0 5,4 (0,6) Taux de rentabilité opérationnelle 1,0% 0,9% (10) pdb

La zone Belgique et Luxembourg enregistre en 2024 un recul de ses ventes de -1,3% à données publiées et de -0,9% en données comparables13 liée principalement à une forte intensité concurrentielle.

Le résultat opérationnel courant du segment Belgique et Luxembourg s’établit à 5,4 millions d’euros en 2024, contre 6,0 millions d’euros pour l’exercice 2023. Le taux de rentabilité opérationnelle courante s’établit à 0,9%.

Autres éléments du compte de résultat14

Les éléments non courants s’établissent à -31 millions d’euros en 2024 contre -131 millions d’euros en 2023. Ce montant inclut notamment :

-39 millions d’euros de complément à l’amende due dans le cadre du litige ADLC 15 et de charge d’impairment de goodwill sur l’activité de la Belgique ;

et de charge d’impairment de goodwill sur l’activité de la Belgique ; -17 millions d’euros de charges d'impairment de divers projets informatiques

-22 millions d’euros de charges de restructuration principalement liées à la gestion du parc immobilier ;

+61 millions d’euros de résultat positif liés à la perte de contrôle de l’activité Billetterie ;

d’autres éléments composés des coûts d’acquisition d’Unieuro et de charges de restructuration liées à l’adaptation du périmètre.





Le résultat financier atteint -85 millions d’euros en 2024 contre -79 millions d’euros en 2023. La hausse de 6 millions d’euros s’explique notamment par une progression du coût de l’endettement financier net (11 millions d’euros) et par l’augmentation des charges IFRS 16 (14 millions d’euros) conséquences de la hausse des taux d’intérêt. En 2023, la cession des parts Daphni Purple avaient généré une moins-value de l’ordre de 11 millions d’euros.

La charge d’impôt s’élève à -29 millions d’euros stable par rapport à 2023. Le taux effectif d’impôt s’élève à 42,5%.

Retraité des 39 millions d’euros d’éléments non courants exceptionnels décrits ci-dessus, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté16 s’élève à 71 millions d’euros en 2024.

Structure financière

Le cash-flow libre opérationnel2 hors IFRS 16 s’établit à 195 millions d’euros, en amélioration par rapport à fin 2023. Cette évolution reflète la maîtrise rigoureuse du BFR et des CAPEX du Groupe. Sur la période 2021-2024, le Groupe a généré un cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 cumulé de 515 millions d’euros, dépassant l’objectif de 500 millions d’euros cumulés sur la période 2021-2024 annoncé dans le plan stratégique Everyday en 2021.

L’endettement brut du Groupe s’élève à 838 millions d’euros et est principalement composé :

d’une émission obligataire convertible (OCEANE) de 200 millions d’euros à échéance 2027 ; et

d’une émission obligataire de 550 millions d’euros à échéance mars 2029 ;

Après prise en compte de la trésorerie disponible (1,1 milliard d’euros), le Groupe affiche une position nette de trésorerie de 224 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, le Groupe dispose d’une ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros et d’un delayed drawn term loan (DDTL) de 100 millions d’euros, non tirés à fin 2024 et dont la maturité a été allongée à mars 2028 (avec deux options d’extension confirmées à mars 2029 et mars 2030).

Grâce à cette solide position de liquidité, le Groupe est confiant dans sa capacité à arbitrer de manière opportuniste l’allocation stratégique de ses moyens (M&A, désendettement, retour à l’actionnaire, etc.) tout en restant attentif à son niveau de ratio de levier.

Fnac Darty respecte au 31 décembre 2024 la totalité de ses engagements contractuels au titre de ses crédits obligataires et corporate.

Enfin, le Groupe est noté par les agences de notation Standard & Poor’s, Scope Ratings et Fitch Ratings qui ont attribué respectivement, au cours de l’année 2024, les notations BB+, BBB et BB+ assorties de perspectives négatives (S&P) ou stables (Fitch et Scope).

INITIATIVES STRATÉGIQUES

La croissance des résultats annuels 2024 démontre encore une fois la puissance et la singularité du modèle omnicanal du Groupe avec pour ambition d’être, au quotidien et dans la durée, l’allié du consommateur pour l’accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de son foyer.

La transformation de Fnac Darty autour de services à haute valeur ajoutée, générant des cash-flows récurrents se poursuit. À aujourd’hui, 1,4 million de clients ont placé leur confiance dans nos services d’abonnement emblématiques Darty Max et Vanden Borre Life.

Le Groupe poursuit également sa stratégie de diversification, avec des initiatives variées qui contribuent à la progression des résultats du Groupe.

Retailink, la régie publicitaire du Groupe, omnicanale et 100 % intégrée, imagine et déploie des offres et des dispositifs innovants permettant aux marques d’atteindre leurs objectifs de notoriété, d’engagement et de vente en se rapprochant de leurs communautés.

Elle propose une offre de supports de visibilité parmi les plus complètes du marché. Avec plus de 1 500 écrans digitaux positionnés stratégiquement dans les points de vente, l'offre DOOH (Display Out Of Home) permet un ciblage fin en fonction du contexte de diffusion. Sur le web, les formats publicitaires nativement intégrés aux parcours d’achat en ligne touchent chaque mois plus de 22 millions d’internautes et prouvent aussi leur efficacité en magasin grâce à la mesure de l’effet ROPO (Research Online Purchase Offline). À fin 2024, l’activité Retailink réalise près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et continue sa très forte progression avec une croissance à deux chiffres depuis 2019.

Weavenn, la filiale dédiée à la logistique e-commerce et au SaaS marketplace du Groupe a été lancée à l’été 2024 en partenariat avec Ceva Logistics. Le développement des activités est conforme aux anticipations. L’ambition à horizon cinq ans de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros avec une marge opérationnelle à deux chiffres est confirmé.

L’activité 2nde Vie affiche, pour la seconde année consécutive, une croissance à deux chiffres et un volume d’affaire de près de 150 millions d’euros. Dans le cadre du développement du marché de la seconde main, et toujours avec l’idée d’accompagner les consommateurs vers une consommation plus durable et responsable, Fnac Darty a lancé en 2024 le passeport digital des produits électroménagers. Ce nouvel outil permettra de retracer avec fiabilité le cycle de vie de l’appareil, depuis sa fabrication jusqu’à son recyclage. Une première version de ce passeport est déjà disponible sur les « 2nde vie collectors », 4 000 produits issus du reconditionnement des appareils fournis par Darty au village des athlètes de Paris 2024, en tant que Supporteur Officiel.

Par ailleurs, le Groupe propose des guides d'achat écoresponsables (publication de la 7ème édition du Baromètre SAV) et des services de réparation pour prolonger la durée de vie des produits (2,6 millions de produits réparés par le Groupe en 2024).

La réduction de l'empreinte carbone est également au cœur des préoccupations de Fnac Darty, qui vise à diminuer ses émissions de CO 2 de 50% d'ici 2030 par rapport à 2019. Des actions concrètes sont déployées pour, entre autres, améliorer l'efficacité énergétique des magasins et des entrepôts (consommation d’électricité en baisse de 27% vs 2022) ou promouvoir les produits éco-conçus avec un étiquetage « Le choix durable » en magasin et sur les sites marchands.

Les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance de Fnac Darty sont ainsi valorisés par les différentes notations reçues, en progression constante depuis plusieurs années (Moody’s Analytics VE : 65/100 en progression de 4 points par rapport à 2022, Sustainanalytics : 11,8 vs. 12,8 en 2023, Ethifinance 80/100 vs 75/100). Par ailleurs, début 2025, Groupe a obtenu « A », la meilleure note au questionnaire CDP Climat, le plaçant ainsi parmi les meilleures entreprises au monde.

ACQUISITION D’UNIEURO

Le 16 juillet 2024, Fnac Darty a lancé une offre publique d’achat mixte sur Unieuro, leader italien des produits électroniques et de l’électroménager. Les différentes étapes de l’offre publique d’achat d’Unieuro se sont achevées le 30 décembre 2024. L’action Unieuro a été sortie de la cote de Milan le 8 janvier 2025.

Le rapprochement entre Fnac Darty et Unieuro s’inscrit en cohérence avec le plan Everyday, les deux entités partageant des ambitions stratégiques communes centrées sur l’omnicanalité, le développement des services d’assistance du foyer par abonnement et l’orientation des clients vers des comportements plus durables et responsables.

La combinaison de Fnac Darty et Unieuro donne naissance à un leader de la vente de produits électroniques, d’électroménager, de produits éditoriaux et de services en Europe de l’Ouest et du Sud avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 30 000 collaborateurs et plus de 1 500 magasins.

PERIMÈTRE

Le 2 décembre 2024, Fnac Darty et CTS Eventim ont annoncé avoir finalisé la cession de 17% de FranceBillet après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des autorités de la concurrence.

Fnac Darty conserve une participation de 35% et continue à participer à la gouvernance de la société, l’activité billetterie est mise en équivalence depuis le 1er décembre 2024.

L’impact de cette cession n’est pas significatif dans les résultats 2024 et représentera en 2025, une baisse d’environ 10 millions d’euros du résultat opérationnel courant.

ADLC

La décision de l’Autorité de la concurrence, rendue publique le 19 décembre 2024, a fixé le montant de l’amende dont Fnac Darty est redevable à l’issue de la procédure de transaction à 109 millions d’euros. Une provision de 85 millions d’euros ayant déjà été enregistrée dans les comptes du Groupe au deuxième trimestre 2023, une charge additionnelle de 24 millions d’euros est donc comptabilisée sur l’exercice 2024, sans impact sur le résultat opérationnel courant. Les financements à court terme du Groupe permettront d’assurer le règlement de la transaction qui devrait intervenir en 2025.

GOUVERNANCE ET ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2024, Vesa Equity Investment est l’actionnaire de référence du Groupe avec 28,28% du capital17, suivi de Ceconomy avec 21,95% du capital et GLAS SAS pour le compte d’ICG avec 10,22% du capital.

Le 29 janvier 2025, Unieuro, qui fait désormais partie du groupe Fnac Darty, a nommé son nouveau Conseil d’administration, dont Enrique Martinez devient le Président. Maria Bruna Olivieri a également été nommée directrice générale Italie de Fnac Darty et rejoint ainsi le comité exécutif.

Le Conseil d’administration de Fnac Darty proposera à l’assemblée générale le renouvellement de Monsieur Jacques Veyrat et de Mesdames Sandra Lagumina et Caroline Grégoire Sainte-Marie, ainsi que la ratification de la cooptation de M. Stefano Meloni en tant d’administrateur, en remplacement de M. Nonce Paolini, décédé en juillet 2024.

DIVIDENDE

Fnac Darty proposera à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 28 mai 2025, d’approuver la distribution d’un dividende de 1,00 euro par action, en hausse de 55 cents par rapport à 2023. Ce montant représente un taux de distribution de 40% calculé sur le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté18, conforme aux années précédentes et à la politique de retour à l’actionnaire présentée dans le plan stratégique Everyday. La date de détachement du dividende est fixée au 2 juillet 2025 et la mise en paiement au 4 juillet 2025.

PERSPECTIVES 2025

La présentation d’un nouveau plan stratégique interviendra en juin 2025 et permettra d’inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du Groupe.

Le Groupe aborde 2025 avec confiance et anticipe une croissance « mid single digit » de son Résultat Opérationnel Courant (ROC) hors Unieuro, par rapport au ROC 2024 hors activités billetterie19.

*********

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2024

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront une présentation virtuelle des résultats en français, avec traduction simultanée en anglais, le

26 février 2025 à 18h30 (heure continentale) ; 5:30 p.m. (UK) ; 12:30 p.m. (East Coast USA).

CALENDRIER FINANCIER

23 avril 2025 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

28 mai 2025 : Assemblée générale 2025

Juin 2025 : Journée investisseurs

23 juillet 2025 (après Bourse) : Résultats semestriels 2025

22 octobre 2025 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

COMPTE DE RÉSULTAT 2024 PRO FORMA NON AUDITÉ

L’information financière ci-dessous est présentée à titre illustratif et reflète une situation par nature hypothétique. Elle n’est ni représentative ni indicative de la performance réelle des opérations qui aurait été observée si ces opérations avaient effectivement été réalisées au 1er janvier 2024. Elle ne constitue pas non plus une indication des résultats futurs du nouveau groupe Fnac Darty qui résulte de l’opération.



(en M€) 2024

Fnac Darty

(12 mois) 2024

Unieuro

(1 mois) 2024

Groupe

publié 2024

Unieuro

(11 mois) 2024

Groupe

Pro forma Chiffres d'affaires 7 932,0 321,1 8 253,2 2 286,5 10 539,7 Marge brute 2 424,8 56,1 2 480,9 496,2 2 977,1 % Chiffre d'affaires 30,6% 17,5% 30,1% 28,2% Total coûts (2 243,1) (49,2) (2 292,3) (476,2) (2 768,5) % Chiffre d'affaires 28,3% 15,3% 27,8% 26,3% Résultat opérationnel courant 181,7 6,9 188,7 19,9 208,6 Produits et charges opérationnels non courants (31,0) (0,5) (31,4) (0,1) (31,6) Résultat opérationnel 150,8 6,5 157,3 19,8 177,1 Charges financières nettes (84,7) (0,6) (85,3) (12,4) (97,6) Impôt sur le résultat (28,7) (1,9) (30,6) (10,3) (40,9) Résultat net des activités poursuivies 37,4 4,0 41,4 (2,8) 38,6 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 31,8 2,1 33,8 (4,5) 29,4 Résultat net des activités non poursuivies 2,1 - 2,1 6,2 8,3 Résultat net consolidé, part du Groupe 33,9 2,1 35,9 1,7 37,6 EBITDA courant20 548,7 16,4 565,1 123,4 688,5 % Chiffre d'affaires 6,9% 5,1% 6,8% 5,4% 6,5% EBITDA courant1 hors IFRS 16 278,7 9,8 288,6 54,9 343,5



ANNEXES – DONNÉES PUBLIÉES

Le Conseil d’administration de Fnac Darty SA, sous la présidence de Monsieur Jacques Veyrat, s’est réuni le 26 février 2025 et a arrêté les comptes consolidés pour l’exercice 2024. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2024.

Les comptes consolidés 2024 non audités du Groupe sont disponibles sur le site www.fnacdarty.com.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T4 2024 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) T4 2024











Variation vs T4 2023 Réelle A périmètre et à taux de change constants Données comparables - LFL21 France et Suisse 2 226,1 +0,1% +0,4% +0,6% Péninsule Ibérique 283,5 +1,6% +1,6% +4,8% Belgique et Luxembourg 184,2 (2,4)% (2,4)% (1,9)% Fnac Darty – T4 2 693,7 +0,1% +0,3% +0,8% Italie22 – Unieuro (1 mois) 321,1 N/A N/A N/A Groupe - publié 3 014,8 +12,0% N/A N/A

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) 2024











Variation vs 2023 Réelle A périmètre et à taux de change constants Données comparables – LFL1 France et Suisse 6 493,0 -0,3% -0,3% 0% Péninsule Ibérique 819,4 +12,0% +12,0% +2,8% Belgique et Luxembourg 619,7 (1,3)% (1,3)% (0,9)% Fnac Darty 12 mois 7 932,0 +0,7% +0,8% +0,2% Italie² - Unieuro 1 mois 321,1 N/A N/A N/A Groupe - publié 8 253,2 +4,8% N/A N/A

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2024 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) 2023 % du CA 2024 % du CA France et Suisse 152,4 2,3% 160,0 2,5% Péninsule Ibérique 12,3 1,7% 16 ,3 2,0% Belgique et Luxembourg 6,0 1,0% 5,4 0,9% Fnac Darty 12 mois 170,7 2,2% 181,7 2,3% Italie² - Unieuro 1 mois N/A N/A 6,9 2,2% Groupe - publié 170,7 2,2% 188,7 2,3%



COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

(en M€) 2023

publié 2024

publié Var. Chiffres d'affaires 7 875 8 253 +378 Marge brute 2 380 2 481 % Chiffre d'affaires 30,2% 30,1% Total coûts 2 209 2 292 % Chiffre d'affaires 28,1% 27,8% Résultat opérationnel courant 171 189 +18 Autres produits et charges opérationnels non courants (131) (31) Résultat opérationnel 40 157 +117 Charges financières nettes (79) (85) Impôt sur le résultat (31) (31) Résultat net des activités poursuivies (69) 41 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe (75) 34 +109 Résultat net des activités non poursuivies 125 2 Résultat net consolidé, part du Groupe 50 36 EBITDA courant23 533 565 +32 % Chiffre d'affaires 6,8% 6,8% EBITDA courant1 hors IFRS 16 269 289 +20

CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

(en M€) 2023

publié 2024

publié Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 496 546 Impact IFRS 16 (264) (291) Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 232 255 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 63 (3) Impôts sur le résultat payés 8 (47) Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 302 205 Investissements opérationnels (132) (122) Désinvestissements opérationnels 17 93 Variation des dettes et créances sur immobilisations (7) (2) Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels (122) (31) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 180 175



BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2023 Au 31 décembre 2024 Goodwill 1 680 2 009 Immobilisations incorporelles 566 615 Immobilisations corporelles 544 531 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 105 1 532 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 50 Actifs financiers non courants 22 31 Actifs d’impôts différés 63 91 Autres actifs non courants 0 23 Actifs non courants 3 981 4 882 Stocks 1 158 1 659 Créances clients 189 246 Créances d’impôts exigibles 8 13 Autres actifs financiers courants 22 30 Autres actifs courants 536 597 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 121 1 062 Actifs courants 3 034 3 606 Actifs détenus en vue de la vente - - Total actif 7 015 8 488 Passif (en M€) Au 31 décembre 2023 Au 31 décembre 2024 Capital social 28 30 Réserves liées au capital 987 1 040 Réserves de conversion (6) (6) Autres réserves 513 546 Capitaux propres part du Groupe 1 522 1 610 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 17 127 Capitaux propres 1 539 1 737 Emprunts et dettes financières à long terme 604 791 Dettes locatives à plus d’un an 898 1 295 Provisions non courantes - 12 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 167 177 Autres passifs non-courants 9 255 Passifs d’impôts différés 199 135 Passifs non courants 1 876 2 665 Emprunts et dettes financières à court terme 319 46 Dettes locatives à moins d’un an 246 320 Autres passifs financiers courants 9 18 Dettes fournisseurs 2 153 2 658 Provisions 115 38 Dettes d’impôts exigibles 1 10 Autres passifs courants 758 996 Passifs courants 3 600 4 086 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente - - Total passif 7 015 8 488



PARC DE MAGASINS

31-déc.-23 Ouverture Fermeture 31-déc.-24 France et Suisse* 838 18 20 836 Traditionnel Fnac 96 1 1 96 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 37 4 3 38 Proximité Fnac 82 3 1 84 Connect Fnac 7 0 1 6 Darty 492 9 10 491 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 106 1 4 103 Dont magasins franchisés 431 17 18 430 Péninsule Ibérique 88 2 5 85 Traditionnel Fnac 53 0 3 50 Travel Fnac 4 0 1 3 Proximité Fnac 18 2 0 20 Connect Fnac 3 0 1 2 MediaMarkt Portugal 10 0 0 10 Dont magasins franchisés 6 2 1 7 Belgique et Luxembourg 84 2 2 84 Traditionnel Fnac*** 12 2 1 13 Proximité Fnac 1 0 0 1 Darty (Vanden Borre) 71 0 1 70 Fnac Darty 1 010 22 27 1 005 Traditionnel Fnac 161 3 5 159 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 41 4 4 41 Proximité Fnac 101 5 1 105 Connect Fnac 10 0 2 8 Darty/Vanden Borre 563 9 11 561 Fnac/Darty 1 0 0 1 MediaMarkt 10 0 0 10 Nature & Découvertes 106 1 4 103 Dont magasins franchisés ou affiliés 437 19 19 437 Unieuro N/A 522 TOTAL Groupe - Publié 1 010 1 527

* y compris 13 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun, 1 en Arabie Saoudite et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer. Hors 14 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

** y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 4 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal et 5 franchises dans les Outre-mer.

*** Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

SUIVI DES INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS DU PLAN EVERYDAY

INDICATEURS 2021 2022 2023 2024 Objectif 2025 Score de durabilité24 114 128 131 133 135 Nombre de produits réparés 2,1 millions 2,3 millions 2,5 millions 2,6 millions 2,5 millions Part des femmes dans le Top 200 managers 27% 30% 33% 33% 35% Part des femmes au Comité exécutif 38% 46% 42% 30 % >40%

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Libellé de l’indicateur Définition de l’indicateur Autres produits et charges opérationnels non courants Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments inhabituels et significatifs à l’échelle de l’ensemble consolidé, de nature à perturber le suivi de la performance économique du Groupe et exclus du résultat opérationnel courant : les coûts de restructurations et les coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs ;

les pertes de valeur sur actifs immobilisés constatées principalement dans le cadre des tests de dépréciations des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) et des goodwill ;

les plus ou moins-values liées à l’évolution du périmètre de consolidation (acquisition ou cession) ;

les litiges majeurs qui ne naissent pas de l’activité opérationnelle du Groupe. Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles et aux flux nets de trésorerie des investissements opérationnels (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et la variation des dettes des fournisseurs d’immobilisations). L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative le cash-flow libre opérationnel du Groupe. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires détaillées ci-dessous. EBITDA courant Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

L’EBITDA courant n’est pas un indicateur prévu par les normes IFRS et ne figure pas dans les comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant n’a pas de définition standard et par conséquent, la définition utilisée par le Groupe pourrait ne pas correspondre aux définitions données à ces mêmes termes par d’autres sociétés. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative L’EBITDA courant du Groupe. L’EBITDA courant hors IFRS 16 est utilisé dans le cadre des covenants financiers applicables au titre du Contrat de Crédit. EBITDA courant hors IFRS 16 EBITDA courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16, utilisé dans le cadre des covenants financiers applicables au titre du Contrat de Crédit. Endettement financier net L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013, diminué de la trésorerie brute et des équivalents de trésorerie. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative l’endettement financier net du Groupe. Endettement financier net hors IFRS 16 Endettement financier net minoré de la dette locative Pro forma 2024 Les données Pro forma correspondent à la somme des données publiées du Groupe (12 mois Fnac Darty + 1 mois Unieuro) et des données d’Unieuro de janvier à novembre 2024 (11 mois) pour le compte de résultat uniquement Résultat financier hors IFRS 16 Résultat financier moins les intérêts financiers des dettes locatives Résultat opérationnel Le résultat opérationnel total de Fnac Darty inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles. Résultat opérationnel courant Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».



Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. Trésorerie nette La trésorerie nette est constituée de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie, diminués de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative la trésorerie nette du Groupe. Trésorerie nette hors IFRS 16 Trésorerie nette hors dette locative Variation du chiffre d’affaires

à taux de change constant La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Variation du chiffre d’affaires

à périmètre constant La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe). Variation du chiffre d’affaires à magasins constants La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.



APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses interprétations. Cette norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d’un actif (le droit d’utilisation) et d’un passif (dette de loyers) calculé sur la base des loyers inévitables actualisés.

Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Afin d’assurer la transition entre la norme IAS 17 et la norme IFRS 16, l’ensemble des contrats de location et l’ensemble des contrats de prestation rentrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 ont été analysés.

Pour le suivi de sa performance financière, le Groupe publie des indicateurs qui excluent l’application de la norme IFRS 16. Ces indicateurs sont l’EBITDA courant hors IFRS 16, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16, ainsi que l’endettement financier net hors IFRS 16.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA courant Loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16





EBITDA courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA courant incluant les charges

de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Décaissement des loyers

entrant dans le champ d’application d’IFRS 16





Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant

les impacts relatifs aux loyers entrant

dans le champ d’application

de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative





Endettement financier net

hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net

minoré de la dette locative Résultat financier Intérêts financiers

des dettes locatives Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative





1 Activité Fnac Darty 2024 hors Unieuro – objectifs tels que communiqués : Résultat Opérationnel Courant d’au moins 180 millions d’euros et Cash-flow libre opérationnel cumulé 2021-2024 de 500 millions d’euros (hors IFRS 16)

2 Proposition soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 28 mai 2025

3 Pro forma : non audité : données publiées Groupe (12 mois Fnac Darty + 1 mois Unieuro) + données 11 mois Unieuro (janvier à novembre 2024)

4 En année pleine à horizon 2026

5 Impact de la déconsolidation de l’activité Billetterie sur le ROC : environ 10 millions d’euros.

6 Activité Fnac Darty 2024 hors Unieuro

7 Non audité : données publiées Groupe (12 mois Fnac Darty + 1 mois Unieuro) + données 11 mois Unieuro (janvier à novembre 2024).

8 Données comparables - LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

9 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies ajusté de la charge additionnelle relative à la transaction avec l’Autorité de la concurrence (24M€) et de charge d’impairment de goodwill sur la Belgique (15M€).

10 Activité Fnac Darty 2024 hors Unieuro

11 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

12 Données marché sur l’année 2024 publiées par Banque de France le 20 janvier 2025.

13 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

14 Activité Fnac Darty 2024 hors Unieuro

15 La décision de l’Autorité de la concurrence, rendue publique le 19 décembre 2024, a fixé le montant de l’amende dont Fnac Darty est redevable à l’issue de la procédure de transaction à 109 millions d’euros. Une provision de 85 millions d’euros ayant déjà été enregistrée dans les comptes de Fnac Darty au deuxième trimestre 2023, une charge additionnelle de 24 millions d’euros est donc comptabilisée sur l’exercice 2024.

16 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies ajusté de la charge additionnelle relative à la transaction avec l’Autorité de la concurrence (24M€) et de charge d’impairment de goodwill sur la Belgique (15M€)

17 Détention directe déclarée le 18 novembre 2024, Avis AMF 224C2372.

18 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies ajusté de la charge additionnelle relative à la transaction avec l’Autorité de la concurrence (24M€) et de charge d’impairment de goodwill sur la Belgique (15M€)

19 Impact de la déconsolidation de l’activité Billetterie : environ 10 millions d’euros.

20 EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

21 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

22 Unieuro est consolidé depuis le 1er décembre 2024.

23 EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

24 Score de durabilité : moyenne d’un score de fiabilité et d’un score de réparabilité, construits à partir des données collectées par le SAV de Fnac Darty au cours des deux dernières années pour chaque référence, et pondérés par les volumes et empreinte carbone des produits vendus par le Groupe dans l’année considérée.

