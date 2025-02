- SAVE THE DATE -

LA NACON CONNECT EST DE RETOUR LE 6 MARS 2025

Lesquin, le 26 février 2025 – NACON convie les joueurs du monde entier à assister à sa conférence annuelle le 6 mars prochain à 19h CET. Annonces de jeux, vidéos inédites, extraits de gameplay exclusifs et révélations sur les prochains accessoires gaming, la NACON Connect sera riche en nouveautés.

Découvrez le teaser trailer de la NACON Connect 2025 : ICI

Comme chaque année, le show mettra à l’honneur l’écosystème gaming de NACON, à la fois développeur/éditeur de jeux et créateurs d’accessoires premium. Les joueurs en apprendront davantage sur des titres déjà annoncés comme Hell is Us, Edge of Memories ou encore Ravenswatch, mais découvriront aussi des projets encore tenus secrets qui viendront enrichir le catalogue de NACON dans les mois à venir.

Rendez-vous sur les chaines officielles de NACON le 6 mars à 7.00PM CET / 10AM PST pour suivre les annonces et réagir en direct. #NACONCONNECT

Restez connectés ! Plus d’informations seront dévoilées très prochainement.

À propos de NACON:

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

