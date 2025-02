WENDEL : Activité et résultats annuels 2024 : une année très active, un modèle dual concrétisé, une forte création de valeur et un retour aux actionnaires en croissance

Activité et résultats annuels 2024 : une année très active, un modèle dual concrétisé, une forte création de valeur et un retour aux actionnaires en croissance

Actif net réévalué dilué1: 185,7 € par action, soit une création de valeur totale de +16,9 % y compris le dividende versé

Forte hausse proposée de +17,5% du dividende,

à 4,7 € par action

Forte rotation du portefeuille: plus de 2 milliards d’euros

de réallocation du capital

Expansion de la plateforme de Gestion pour compte de tiers en Europe et aux USA et développement du modèle d’affaires dual, générant plus de cash flows récurrents et plus de croissance

Actif net réévalué dilué2 au 31 décembre 2024 de 185,7 € par action, en hausse de +14,4%

Ajusté du dividende par action de 4,0 euros payé en mai 2024, la création de valeur totale est en hausse de +16,9 % 3 , reflétant : La hausse de +28,3% du cours de bourse de Bureau Veritas en 2024 grâce notamment à la mise en œuvre de son plan stratégique LEAP | 28. L’évolution de la valorisation des actifs non cotés, à périmètre constant, en ligne avec leurs performances opérationnelles respectives et l’évolution des multiples et une gestion dynamique des actifs non cotés pour créer de la valeur à long terme avec des recentrages stratégiques et des acquisitions relutives (Stahl, Scalian et CPI). La forte hausse de la génération de FRE d’IK Partners (69,9 M€), au-dessus des estimations initiales (60 M€). Les AuM d’IK Partners progressent de +24%, totalisant 13,8 Mds€ sur l’année, et avec 3,4 Mds€ de levées de fonds en 2024.

, reflétant :

Un retour aux actionnaire élevé et récurrent, en ligne avec la feuille de route stratégique publiée en 2023

Dividende ordinaire de €4,70 par action pour l’année 2024, en croissance de +17,5% comparé à celui payé au titre de l’année 2023, correspondant à légèrement plus de 2,5% 4 de l’ANR et représentant un rendement de 4,8% 5 par rapport au cours de l’action au 21 février 2025. Le niveau de ce dividende prend en compte la première intégration partielle des activités d’Asset Management chez Wendel en 2024, dont l’effet sera mécaniquement plus élevé en 2025. Il sera proposé au vote de l’Assemblée générale du 15 mai 2025. Le rachat d’actions de 100 M€ lancé en octobre 2023 a été totalement réalisé en juillet 2024. 92,5 M€ ont été rachetés en 2024.

de l’ANR et représentant un rendement de 4,8% par rapport au cours de l’action au 21 février 2025. Le niveau de ce dividende prend en compte la première intégration partielle des activités d’Asset Management chez Wendel en 2024, dont l’effet sera mécaniquement plus élevé en 2025. Il sera proposé au vote de l’Assemblée générale du 15 mai 2025.

Forte activité d'investissement et d'allocation de capital

Investissements pour compte propre : 2,3 Mds€ de cessions et de cristallisation de valeur 0,7 Mds€ investis dont 0,6 Md€ pour l’acquisition de Globeducate

Gestion d'actifs pour compte de tiers : 0,4 Md€ investis pour l'acquisition de 51% d'IK Partners 1,13 Mds€ seront investis pour l’acquisition de 75% du capital de Monroe Capital, comme annoncé le 22 octobre 2024 (Finalisation de l’opération prévue au T1 2025)



Structure financière solide, engagement de rester Investment Grade

Maturité moyenne de la dette de 3,6 ans et un coût moyen de 2,4 %

Ratio LTV de 7,2 % 6 au 31 décembre 2024 et 22,9 7 % en pro forma, en tenant compte notamment des futurs engagements d’investissements dans les fonds d’IK Partners et de l’acquisition de Monroe

au 31 décembre 2024 et 22,9 % en pro forma, en tenant compte notamment des futurs engagements d’investissements dans les fonds d’IK Partners et de l’acquisition de Monroe Liquidité pro forma de 1,2 Mds€8 au 31 décembre 2024, incluant 0,4 Md€ d’euros de trésorerie et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée en totalité)

Reconduction du Directoire de Wendel

Le 26 février 2025, le Conseil de surveillance de Wendel a décidé de renouveler les mandats des membres du Directoire. Laurent Mignon et David Darmon ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de Président du Directoire de Wendel et de Membre du Directoire, Directeur général de Wendel, pour une période de quatre ans jusqu’au 6 avril 2029.

Résultat net part du Groupe : 293,9 M€, en très forte progression

Le résultat net des activités passe de 711 M€ à 753,7 M€, en hausse de 6%

Résultat net consolidé part du Groupe de 293,9 M€ en 2024, contre 142,4 M€ en 2023, s’expliquant par la cession de Constantia Flexibles en 2024.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré:



« 2024 a été très active pour Wendel et les sociétés de son portefeuille. La croissance de l’Actif Net Réévalué fully diluted combiné au dividende de 4,0 euros versé en 2024, s’élève de 16,9%, portée en particulier par les bonnes performances boursières et opérationnelles de Bureau Veritas, ainsi que par la forte croissance de notre nouvelle activité de Gestion pour compte de tiers.



Nous avons poursuivi, avec détermination, rigueur et discipline financière, le déploiement de nos orientations stratégiques, définies en 2023.



En 2024, nous avons encore amélioré notre profil de génération de flux de trésorerie et de création de valeur, notamment avec l'acquisition annoncée de Monroe Capital, nous permettant d’acquérir une masse critique pour le développement de notre plateforme de Gestion pour compte de tiers. Dans notre activité de gestion pour compte propre nous nous sommes concentrés sur des actifs de qualité, avec l’acquisition de Globeducate, finalisée en octobre 2024.



Ces transformations, créatrices de valeur et génératrices de flux de trésorerie récurrents, nous permettent aujourd’hui de proposer un dividende en hausse de 17,5% par rapport à celui de l’an dernier, pour atteindre 4,70 euros au titre de l’exercice 2024.



Notre transformation vers un modèle dual est désormais bien ancrée, avec des partenaires de premier plan dans la gestion d'actifs, tels que IK Partners dans le domaine du capital-investissement et Monroe Capital pour la dette privée, portant à plus de 33 milliards d’euros les actifs sous gestion pour compte de tiers. Les priorités des équipes de Wendel sont la création de valeur sur les actifs existants, la bonne réalisation de la plate-forme de gestion d’actifs privés autour d’IK Partners et de Monroe Capital, et le maintien d’une structure financière solide.



Je tiens à remercier les membres du Conseil de surveillance pour leur plein soutien renouvelé, ainsi que les équipes de Wendel qui accompagnent avec talent notre transformation créatrice de valeur.



En 2025, les équipes de Wendel vont poursuivre la feuille de route définie il y a deux ans, en accompagnant nos sociétés gérées pour compte propre dans leur processus de création de valeur, en constituant la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers grâce à la bonne intégration de Monroe Capital, la poursuite du développement d’IK Partners ainsi que la mise en place de synergies commerciales entre les deux entités, et en continuant à avoir une gestion agile de notre bilan pour saisir les bonnes opportunités tout en conservant une structure financière solide. Nous sommes confiants que le développement de modèle dual continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents à nos actionnaires.»

Actif net réévalué de Wendel au 31 décembre 2024 : 185,7€ par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 31 décembre 2024 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 185,7 € par action au 31 décembre 2024 (détail dans le tableau ci-après), contre 162,3 € par action au 31 décembre 2023, ce qui correspond à une hausse de + 14,4 % depuis le début de l’année et de + 16,9 % retraité du dividende payé en mai 2024. La décote sur l’ANR au 31 décembre 2024 ressort à - 49,6 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 décembre 2024.

Bureau Veritas a contribué de manière très positive à l’Actif Net Réévalué, son cours moyen sur 20 jours ayant fortement progressé depuis le début de l'année (+32,5%). L'impact des cours de bourse d'IHS Towers (- 28,0%) et de Tarkett (+15,4%) est négligeable compte tenu du poids de Bureau Veritas dans l'actif net réévalué. La création de valeur totale par action des actifs cotés se monte ainsi à +25,9 € sur l’année 2024.

La contribution des actifs non cotés à l'ANR a été négative au cours de l’année, avec une variation de valeur totale par action de -4,9 € reflétant les performances opérationnelles de certaines des sociétés de portefeuille compensant la bonne performance de CPI.

Les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers ont été consolidées pour la première fois à fin juin avec l’acquisition d’IK Partners et comptabilisés dans l’ANR à compter de cette date. Il n'y a pas encore de sponsor money à comptabiliser dans l’ANR, les capitaux n'ayant pas encore été appelés. La valorisation d’IK Partners est en hausse de +6,0€ par action sur la période, reflétant une excellente performance et l’évolution positive des multiples de marché.

Les charges opérationnelles, les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de -1,0 € sur l'ANR, Wendel ayant eu un bon contrôle de ses coûts et bénéficiant d'un portage positif. L'impact du rachat d'actions est de + 1,4 € par action au 31 décembre 2024,

La création de valeur totale de l'ANR par action s'est élevée à 27,4 € sur l’année 2024.

ANR de 185,7 € fully diluted au 31 décembre 2024

(en millions d’euros) 31/12/2024 31/12/2023 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 3 793 3 867 Bureau Veritas 120,3 M / 160,8 M 29,5€ / 22,2€ 3 544 3 575 IHS 63,0 M / 63,0 M 3,2$ / 4,4$ 192 251 Tarkett 10,5€ / 9,1€ 57 40 Participations non cotées (2) 3 612 4 360 Activités d’Asset Management (3) 616 - Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (4) 174 6 Trésorerie et placements financiers (5) 2 407 1 286 Actif Brut Réévalué 10 603 9 518 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 401 - 2 401 Paiement différé d’IK Partners - 131 - Actif Net Réévalué 8 071 7 118 Dont dette nette -124 - 1 115 Nombre d’actions au capital 44 461 997 44 430 554 Actif Net Réévalué par action 181,5 € 160,2€ Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 93,5€ 79,9€ Prime (Décote) sur l’ANR - 48,5 % - 50,1 % Nombre de titres fully diluted 42 466 569 43 302 016 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 185,7 € 162,3 € Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted - 49,6 % - 50,7 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2023.

(2) Participations non cotées (Globeducate, Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian et Wendel Growth au 31.12.2024. Au 31.12.2023, incluait également Constantia Flexibles et excluait Globeducate). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(3) Activité d’IK Partners, pas d’engagements d’investissements relatifs au sponsor money à ce stade

(4) Dont 1 995 428 actions propres Wendel au 31 décembre 2024 et 1 128 538 actions propres Wendel au 31 décembre 2023.

(5) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR. La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 246 du document de référence 2023.

Rotation du portefeuille géré pour compte propre

Depuis le début de l’année, Wendel a réalisé, pour son compte propre un total de 2,3 Mds€ de cessions et a investi environ 0,7Md€, illustrant l’accélération de la diversification de son portefeuille d'investissements principaux, conformément à la stratégie annoncée il y a quelques mois :

Wendel a finalisé le 4 janvier 2024 la cession de Constantia Flexibles pour un produit net 9 de 1 121 M€, soit au total une valorisation supérieure de plus de 10 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023.

de 1 121 M€, soit au total une valorisation supérieure de plus de 10 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023. Wendel a réalisé le 5 avril 2024 la cession de 40,5 millions d’actions de Bureau Veritas (représentant c. 9 % du capital de cette société) pour un produit total d’environ 1,1 Md€. Cette opération a été réalisée à un cours de 27,127€, soit une décote de seulement 3 % par rapport au cours de clôture précédent.

Wendel Growth a réalisé la cession de son investissement dans Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l’aérospatial et de la défense. La réalisation de l'opération a généré pour Wendel un produit net d'environ 14,6 M€, soit un TRI brut de 28% 10 . Par ailleurs, Wendel Growth a annoncé le 11 juin 2024 l’acquisition d’une part minoritaire du capital de YesWeHack, pour un investissement de 14,5 M€ de fonds propres.

. Par ailleurs, Wendel Growth a annoncé le 11 juin 2024 l’acquisition d’une part minoritaire du capital de YesWeHack, pour un investissement de 14,5 M€ de fonds propres. Nouvel investissement de Wendel de 43,7 M€ dans Scalian à l’occasion de l’acquisition de Mannarino le 21 juin 2024. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique.

Finalisation le 16 octobre 2024 de l’acquisition par Wendel du co-contrôle de Globeducate, un groupe leader d’écoles bilingues de la maternelle au secondaire, auprès de Providence Equity Partners, À l'issue de la transaction, Providence Equity Partners, et Wendel détiennent chacun environ 50% de Globeducate. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi 607 M€ en fonds propres aux côtés de Providence, sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 2 Md€11.





Évolution de la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers

L'acquisition de Monroe Capital élargit considérablement la plateforme de gestion d'actifs de Wendel, et renforce son profil de croissance et de génération récurrente de trésorerie,

Wendel a annoncé le 22 octobre 2024 avoir conclu un accord de partenariat définitif en vue d'acquérir 75 % de Monroe Capital LLC ("Monroe Capital" ou "la société") pour 1,13 Mds€, de participer aux futures levées de fonds à hauteur de 800 M$ pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 M$ d’engagements du General Partner.

Pour Wendel, l'acquisition d'une participation majoritaire dans Monroe Capital, un leader américain du marché de la dette privée, bénéficiant d’un excellent track record sur le marché américain des entreprises de taille moyenne (lower middle market), représenterait une avancée significative et transformante dans le développement de sa plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers. Cette opération est parfaitement alignée avec la stratégie annoncée en mars 2023, ayant pour objectif le développement d’une activité de gestion d’actifs privés en parallèle des activités historiques d’investissement pour compte propre de Wendel.

Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel atteindra plus de 33 Mds€ d'actifs sous gestion12, et devrait générer en 2025, en année pleine, environ 455 M€ de revenus pour environ 160 M€ de FRE avant impôts, soit environ 100 M€ de FRE, en part Wendel. L’objectif de Wendel est d’atteindre 150 M€ de FRE, en part Wendel, en 2027.

Création de valeur des activités de gestion d’actifs pour compte de tiers

Performance sur l’année 2024

Au cours de l’année 2024, IK Partners a connu une activité particulièrement soutenue, avec 163,3 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de +31%, générant un FRE total en croissance à 69,9 M€. Le total des actifs sous gestion (13,8 Md€, dont 3 Md€ de Dry Powder13) a augmenté de 24 % depuis le début de l'année, et les AuM générateurs de commissions (« FPAuM ») de +33 % (10,1 Md€). Sur la période, 3,4 Md€ de nouveaux fonds ont été levés (IK X, IK PF III, IK SC IV and IK CV I) et 11 cessions d’actifs ont été annoncées pour plus de 1,6 Mds€ de produits.

Sponsor money investi par Wendel

Wendel a engagé 500 M€ dans les fonds d’IK Partners, dont 300 M€ dans IK X. Ces engagements n'ont pas encore été déployés au 31 décembre 2024.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille pour compte propre

Les chiffres présentés sont après IFRS 16, sauf mentions contraires.

Actifs cotés: 36% de l’Actif Brut Réévalué

Bureau Veritas : La stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas affiche des résultats remarquables en 2024. Confiance dans les perspectives 2025

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires de l’année 2024 s'est élevé à 6 240,9 M€, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2023. La croissance organique s'est établie à 10,2 %, dont 9,6 % au quatrième trimestre 2024, bénéficiant de solides tendances sous-jacentes dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 7,1 %, atteignant 996,2 M€. Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 16,0 %, en hausse de 11 points de base sur un an et de 38 points de base à taux de change constant.

Bureau Veritas affiche un flux de trésorerie disponible record de 843,3 M€ (+ 27,9 % sur un an).

Au 31 décembre 2024, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 226,3 M€, soit 1,06x l’EBITDA, contre 0,92x au 31 décembre 2023.

En ligne avec la stratégie LEAP | 28 d’un portefeuille recentré et grâce à une gestion active du portefeuille, Bureau Veritas a réalisé en 2024 : i) l’acquisition de 10 sociétés bolt-on représentant un chiffre d'affaires annualisé total d'environ 180 M€ ; ii) la cession de son activité de tests alimentaires et d’une activité de supervision technique de projets de construction en Chine (environ 165 M€ de chiffre d'affaires annualisé cumulé). En décembre 2024 Bureau Veritas a fait son entrée dans l’indice CAC, l’indice phare de la Bourse Paris. Cet accomplissement est une reconnaissance de la performance opérationnelle constante du Groupe et marque une étape importante dans le parcours remarquable réalisé par Bureau Veritas.

Perspectives 2025

S’appuyant sur des tendances solides en 2024, un pipeline d’opportunités prometteur, un carnet de commandes solide et une forte dynamique du marché sous-jacent, et conformément aux ambitions financières de LEAP | 28, Bureau Veritas prévoit d’atteindre pour l'ensemble de l'année 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion14 du cash supérieur à 90 %.

Pour plus d’information : group.bureauveritas.com





IHS Towers publiera ses résultats 2024 en mars 2025

Tarkett a publié ses résultats le 20 février 2025.

Pour une information complète : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Actifs non cotés : 34% de l’Actif Brut Réévalué

(en millions) Chiffres d’affaires EBITDA Dette nette 2023 2024 2023 incluant IFRS 16 2024 incluant IFRS 16 Δ Au 31/12/204 incluant IFRS 16 Stahl 913,5€ 930,2€ 204,0€ €206,9€ +1,4% 383,8€ CPI 138,4$ 150,1$ 68,6$ 74,0$ +7,8% 378,2$ ACAMS 102,9$ 102,1$ 24,6$ 25,1$ +2,0% 165,0$ Scalian

539,9€ 533,4€ 63,9€ 59,8€ -6,3% 345,6€ Globeducate (1) n/a 352,2€ n/a 84,2€ n/a n/a

(1) L’acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. L’exercice fiscal de Globeducate se termine en août, et les chiffres indiqués correspondent aux douze derniers mois à la fin août 2024. Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités pour l’exercice se terminant en août 2024.





Stahl – Hausse du chiffre d’affaires de +1,8% en 2024 dans un contexte volatil des marchés automobile et du luxe. Forte marge d'EBITDA en hausse à 22,2%. En 2024, Stahl a finalisé sa transformation stratégique en formulateur de revêtements spécialisés pour les matériaux flexibles.

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, a réalisé un chiffre d'affaires total de 930,2 M€ en 2024, soit une hausse totale de +1,8% par rapport à 2023.

Les ventes ont légèrement baissé organiquement de -1,1%, dans un contexte de marché automobile et du luxe plus difficiles, et les effets de change ont eu un impact négatif de -1,5%. Les acquisitions réalisées ont contribué positivement de +4,4% à la croissance du chiffre d’affaires total.

L'EBITDA 2024 s'est élevé à 206,9 M€15 (+1,4% par rapport à 2023), se traduisant par une forte marge d'EBITDA de 22,2%, résultant d'une gestion disciplinée des coûts fixes et des marges, ainsi que d’une bonne diversification par segments et géographies.

La dette nette au 31 décembre 2024 était de 383,8 M€16, contre 329 M€ à la fin de 2023, et l'effet de levier s'élevait à 1,7 x17.

Le 18 novembre 2024, Stahl a annoncé la cession de son activité de produits chimiques pour le cuir « Wet-end », qui marque une étape importante dans sa transformation stratégique. Le projet de cession complète en effet la transformation de Stahl en un formulateur de revêtements spécialisés pour les matériaux flexibles. La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au 1er semestre 2025.

Retraité de la cession des activités de produits chimiques pour le cuir Wet-end et de l’acquisition de Weilburger Graphics GmbH, le chiffre d’affaires 2024 proforma de Stahl s’élèverait à environ 759 M€, l’EBITDA à environ 180 M€ (soit une marge de 23.7%) et son levier financier à environ 1,6x. Ces opérations ont ainsi un impact relutif pour la marge d’EBITDA de Stahl, et viennent également renforcer son profil de croissance, la société étant désormais mieux positionnée pour générer une croissance plus rapide.

CPI enregistre une croissance de + 8,5 % de son chiffre d'affaires et de + 7,8 % de son EBITDA

(Intégration globale)

CPI a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires de 150,1 M$, en hausse de +8,5% par rapport à 2023, dont +8,4% en organique (l'impact des taux de change est de +0,1%). La croissance résulte d'une forte croissance de la consommation de matériel de formation, reflétant la formation active d’un panel plus large de personnel chez ses principaux clients dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services à la personne. En outre, la société a bénéficié d'une croissance continue dans son segment Entreprise, un axe stratégique central ciblant les grands systèmes de santé.

L'EBITDA 2024 s'élève à 74,0 M$18, soit une marge de 49,3%. L'EBITDA a augmenté de +7,8% par rapport à l'année dernière, les marges sont globalement stables (49,6 % en 2023), et ce malgré des investissements sur les marchés internationaux.

Au 31 décembre 2024, la dette nette s'élevait à 378,2 M$19, soit 4,6 x l'EBITDA tel que défini dans la documentation de crédit de CPI, à la suite du versement d'un dividende d'environ 100 M$ à Wendel en avril de cette année. Compte tenu du levier actuel, CPI a renégocié son Term Loan et a bénéficié d'une réduction de 50 points de base de son taux d'intérêt, soit une économie annuelle d'environ 1,4 M$.

Le 21 janvier 2025, CPI a annoncé l'acquisition de Verge, un leader norvégien de la formation dans l'intervention comportementale. Cette acquisition étend la présence de CPI dans les pays nordiques et renforce sa capacité à soutenir les professionnels dans le monde entier, en s'appuyant sur les techniques innovantes de Verge pour traiter les comportements complexes, l'agression et la violence.

ACAMS – Chiffre d'affaires total stable et marge en hausse à 24,6 % dans un contexte de forte dynamique de transformation

(full consolidation)

ACAMS, le leader mondial de la formation et des certifications pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière, a généré un chiffre d'affaires total de 102,1 M$, en baisse de -0,8 % par rapport à 2023. Les résultats de 2024 reflètent une croissance continue et une expansion du marché en Amérique du Nord et en Europe, largement compensée par un début d’année morose en Asie et un ralentissement de l’activité avec les clients non bancaires dans les cabinets de conseil et les gouvernements. L'EBITDA20 en 2024 était de 25,1 M$, en hausse de 2% par rapport à 2023 et reflétant une marge de 24,6%, en hausse de 70 points de base d'une année sur l'autre.

Au 31 décembre 2024, la dette nette s’élevait à 165,0 M$21, en légère progression par rapport aux 155,8 M$ à fin 2023. Cela représente un levier de 6,7x l’EBITDA, tel que défini dans la documentation de crédit d’ACAMS, qui dispose ainsi d’une marge de manœuvre importante par rapport à son covenant de 9,5x.

2024 a été une année charnière dans la transformation de la société, avec la nomination du PDG Neil Sternthal, qui a rejoint le groupe en provenance de Thomson Reuters début 2024, et a ensuite procédé à plusieurs recrutements au sein de l'équipe de direction. Il a également réorienté l'entreprise vers la croissance de son cœur de métier auprès des grandes entreprises clientes, l'expansion des produits et des marchés, notamment avec l'introduction de sa certification Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS), et des investissements clés dans la plateforme technologique. Ces investissements essentiels visent à renforcer l'impact de la mission d’ACAMS qui consiste à lutter contre la criminalité financière. Ils permettront d’accélérer sa stratégie et de développer davantage sa position de fournisseur de technologie d'informations, de données et d'analyses fiables pour la communauté de la lutte contre la criminalité financière (AFC).

ACAMS s'attend à ce que ces changements conséquents créent, au fil du temps, une plateforme plus solide pour la communauté mondiale de la lutte contre la criminalité financière et un modèle commercial plus évolutif et cohérent avec une croissance rapide pour ACAMS. ACAMS prévoit une croissance modeste en 2025, les récents changements ancrant une croissance accrue d’ici la fin de l'année et en 2026.

Scalian – Léger recul du chiffre d'affaires total de -1,2% en 2024, dans un contexte de ralentissement prolongé du secteur. La marge d’EBITDA s’établit à 11,2% du chiffre d’affaires, en baisse d’environ 60 points de base, notamment en raison de la baisse du taux d’utilisation et du ralentissement d’activité marqué dans certains secteurs (automobile en Allemagne et aéronautique civile). Acquisition de Dulin en janvier 2024 et de Mannarino en juin 2024.

(Intégration globale depuis juillet 2023)

Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle, a réalisé un chiffre d’affaires de 533,4 M€ au 31 décembre 2024, en baisse de 1,2% par rapport à 2023. Le ralentissement touche notamment les secteurs de l’automobile en Europe et l’industrie aéronautique (tension sur les chaînes d’approvisionnement). La croissance organique s’est élevée à - 4,0% et les acquisitions contribuent positivement à la croissance du groupe à hauteur de +2,8%.

Scalian a généré un EBITDA22 de 59,8 M€ en 2024. La marge d’EBITDA s’établit à 11,2% du chiffre d’affaires, soit une baisse d’environ 60 points de base par rapport à 2023, notamment lié à la baisse du taux d’utilisation, partiellement compensée par une gestion stricte des frais généraux.

Au 31 décembre 2024, la dette nette23 s’établit à 345,6 M€ (levier de 6,46 x24 l’EBITDA).

En 2024, Scalian a annoncé en janvier l’acquisition de Dulin Technology, société de conseil basée en Espagne et spécialisée dans la cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que celle de Mannarino en juin, un spécialiste reconnu pour son savoir-faire dans l'ingénierie des technologies avancées dans le secteur de l’avionique, basé au Canada.

Globeducate – Chiffre d’affaires total en hausse de +10 %25 sur les 12 derniers mois à fin Août 2024. Forte marge d’EBITDA de 23,9 %26 conforme aux attentes.

(Mise en équivalence. L’acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. L’exercice fiscal de Globeducate se termine en août, et les chiffres indiqués ci-dessous correspondent aux douze derniers mois à la fin août 2024 et aux trois premiers mois de l’année Globeducate (septembre – novembre). Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités pour l’exercice se terminant en août 2024.).

Globeducate, l’un des principaux groupes bilingues d’éducation de la maternelle au secondaire, a réalisé un chiffre d’affaires total de 352,2 M€4 pour l’exercice clos en août 2024, soit une augmentation totale de +10 % par rapport à l’année précédente.

L’EBITDA5 pour l’exercice clos en août s’est élevé à 84,2 M€, ce qui se traduit par une marge élevée de 23,9 %, conforme aux attentes. Cette solide performance financière a été portée par une combinaison de croissance organique et externe.

Au cours du premier trimestre de l'année fiscale de Globeducate (septembre-novembre), Globeducate a mené à bien trois acquisitions : Les acquisitions d'Olympion School à Chypre, de l'Ecole des Petits et de Battersea au Royaume-Uni.

Au 30 novembre 2024, la dette nette s’élevait à 490 M€27 et le levier6 s’établissait à 6.2x.

États financiers consolidés

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 26 février 2025 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 21 février 2024. Les procédures d’audit réalisées par les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis mi-mars 2025.

Le chiffre d’affaires consolidé28 du Groupe Wendel s’élève à 8 063,5 M€, en hausse de + 13,1 % en données publiées et en croissance organique de + 8,4 %. La contribution du change a été de - 3,9 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 8,6 %.

La contribution totale des sociétés du portefeuille du Groupe au résultat net des activités part du Groupe est de 274,1 M€, en baisse de - 24,3 % en raison de la cession de Constantia Flexibles et de la vente de 25% de la participation de Wendel dans Bureau Veritas. Le résultat net des activités, part du groupe s’est élevé à 232,7 M€, en baisse de – 5,8 %.

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel SE s’élève à 63,0 M€ (dont 22,4 M€ d’éléments non cash), en forte baisse de - 45.4 % par rapport aux 115,3 M€ (dont 25,3 M€ d’éléments non cash) de 2023. Les frais généraux sont en légère baisse et les frais financiers ont un impact positif sur l’année, avec des coûts de portage de la trésorerie favorable à Wendel générant un produit financier net de 35,6 M€. 2024 est impactée par une dépréciation des goodwill de 188,2 M€, principalement liée à Scalian et la division de Stahl “wet-end” qui est en cours de cession.

Le résultat net part du Groupe est en forte hausse, s’établissant ainsi à 293,9 M€ contre 142,4 M€ en 2023, reflétant le gain de cession de 418,6 M€ part du Groupe relatif à la vente de Constantia Flexibles au 1er semestre 2024.

ESG

Notations extra-financières : Wendel améliore sa notation CSA de S&P et confirme sa présence dans le DJSI World

Pour la 6e année consécutive, Wendel figure dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Best-in-Class Index (anciennement Dow Jones Sustainability index), faisant ainsi partie des 10 % des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la catégorie Diversified Financials. Avec un score de 76/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur (26/100). Cette notation place Wendel dans le 1er percentile de son secteur « Services financiers diversifiés et marchés de capitaux »

Avec l’analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. Les 10 % d’entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Best-in-Class Index (anciennement Dow Jones Sustainability index).

Nouvelle feuille de route ESG 2024-2027

En 2024, le groupe Wendel a défini une nouvelle feuille de route ESG, validée par le Conseil de surveillance et le Directoire, notamment pour tenir compte des récents développements stratégiques du Groupe, y compris la nouvelle activité de gestion d’actifs pour compte de tiers (acquisitions d’IK Partners et de Monroe Capital).

Cette feuille de route comprend cinq priorités : Gouvernance et éthique des affaires, Fiabilité des informations extra-financières, Santé et sécurité, Changement climatique et adaptation, Parité.

Ces 5 priorités s’appliqueront à l’ensemble des activités d’investissement de Wendel, incluant l’investissement pour compte propre et aussi la gestion d’actifs pour compte de tiers. Les politiques et plans d’actions détaillés de la feuille de route seront présentés dans le rapport de durabilité inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2024.

Reconduction du Directoire de Wendel

Le 26 février 2025, le Conseil de surveillance de Wendel a décidé de reconduire, à compter du 7 avril 2025, Laurent Mignon et David Darmon dans leurs fonctions respectives de Président du Directoire de Wendel et de Membre du Directoire, Directeur Général de Wendel, pour une période de quatre ans jusqu’au 6 avril 2029.

Renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance

Lors de l'Assemblée générale du 15 mai 2025, Il sera proposé aux actionnaires de renouveler pour un nouveau mandat de quatre ans Nicolas ver Hulst, Priscilla de Moustier, Bénédicte Coste et François de Mitry en tant que membres du Conseil de Surveillance. Si le renouvellement de leur mandat était approuvé, Nicolas ver Hulst resterait président du conseil de surveillance, Priscilla de Moustier et Bénédicte Coste continueraient leurs fonctions au sein du Comité de gouvernance et du développement durable et François de Mitry poursuivrait les siennes au Comité d'audit, des risques et de la conformité.

Agenda

Jeudi 24 avril 2025

Activité du T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

Jeudi 23 octobre 2025

Activité du T3 2025 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2025 (après bourse)

Mercredi 10 décembre 2025

Investor Day 2025

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé l’acquisition d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et annoncé l’acquisition de 75 % de Monroe Capital en octobre 2024. Proforma de l’acquisition de Monroe Capital, le Groupe gère plus de 33 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 7,4 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Annexe 1 : Chiffres d’affaires et résultats consolidés

Chiffre d’affaires consolidé

(en millions d’euros) 2023 2024 Δ Organique Δ Bureau Veritas 5 867,8 6,240,9 + 6,4 % + 10,2 % Stahl (1) 913,5 930,2 + 1,8 % -1,1% Scalian (2) 126,8 533,4 n.a. n.a. CPI 128,0 138,8 + 8,4 % + 8,4 % ACAMS (3) 91,6 93,7 + 2,4 % - 0,6 % IK Partners (4) n/a 126,5 n.a. n.a. Chiffre d’affaires consolidé 7 127,6 8 063,5 + 13,1 % + 8,4 %

(1) Incluant l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 89,7 M€ en 2024 vs. 89,1 M€ en 2023) et l’acquisition de Weilburger depuis septembre 2024 (contribution au chiffre d’affaires de 18,2 M€).

(2) Scalian avait une date de reporting différente de celle de Wendel (cf. comptes consolidés 2023 - Note 2 - 1. " Évolution du périmètre de consolidation en 2023 ") et a réaligné sa date de clôture sur celle du groupe Wendel. En conséquence, la contribution de Scalian correspond à 12 mois de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. La contribution de l’année dernière correspond à 3 mois de chiffres d’affaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 septembre 2023.

(3) Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour un montant de -0,6 M€ (vs -3.4 M€ sur les 12 mois 2023). En excluant ce retraitement, le chiffre d’affaires s’élève à 94,2 M€ contre 95,2 M€ en 2023. La croissance totale de +2,4 % inclut un effet PPA de + 3,3 %.

(4) Contribution de 8 mois de chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires consolidé 2024 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) 2023 2024 Δ Δ Organique Tarkett (5) 3 363,1 3 331,9 -0,9 % - 0,4 % Chiffre d’affaires (mise en équivalence)(6) 3 363,1 3 331,9 -0,9 % -0,4 %

(5) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

(6) En raison de l’acquisition récente de Globeducate, sa contribution n’est pas encore incluse dans le chiffre d’affaires.

Résultats consolidés 2024

(en millions d’euros) 2023 2024 Contribution de l’asset management - 42,3 Contribution des participations consolidées 826,3 774,4 Frais financiers, frais généraux et impôts -115,3 -63,0 Résultat net des activités (1) 711,0 753,7 Résultat net des activités, part du Groupe 246,9 232,7 Résultat non récurrent - 60,4 532,3 Effets liés aux écarts d’acquisition - 120,4 - 107,9 Impairment 0,7 -188,2 Résultat net total (2) 530,9 989,9 Résultat net part, du Groupe 142,4 293,9

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.

(2) -85,2 M€ de variation de la juste valeur d'IHS comptabilisée en OCI et 784 M€ de plus-value sur le bloc BVI comptabilisée en capitaux propres.

Résultat net des activités 2024

(en millions d’euros) 2023 2024 Var. Contribution totale de la gestion d’actifs: IK Partners n/a 42,3 n/a Bureau Veritas 594,0 643,3 + 8,3 % Stahl 90,3 100,2 + 11,0 % Constantia Flexibles 115,2 - n/a CPI 20,7 22,2 + 7,2 % ACAMS 0,0 - 0,7 n/a Scalian -2,8 -6,2 n/a Tarkett (mise en équivalence) 8,8 15,6 + 76,2 % Contribution totale des sociétés 826,3 774,4 - 6,3 % dont part du Groupe 362,1 274,1 - 24,3 % Frais généraux nets des managements fees - 72,5 - 72,2 - 0,4 % Impôts - 1,5 - 4,0 + 169,8 % Frais financiers - 15,9 35,6 n/a Eléments sans incidences sur la trésorerie - 25,3 - 22,4 - 11.4 % Résultat net des activités 711,0 753,7 + 6.0 % dont part du Groupe 246,9 232,7 -5.8%

Annexe 2: Évolution de l’Actif Net Réévalué fully diluted en 2024

Annexe 3: Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable

Voir tableau 7.1 des états financiers consolidés.

Annexe 4 : Glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement).





: Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement). FRE ( Fee-Related Earnings ) : Résultat généré par les revenus des frais récurrents (principalement les frais de gestion). Il exclut les revenus plus volatils liés à la performance.





: Résultat généré par les revenus des frais récurrents (principalement les frais de gestion). Il exclut les revenus plus volatils liés à la performance. GP (General Partner) : Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM)







1 L’ANR dilué (fully diluted) suppose que toutes les actions propres sont annulées et qu'un passif complémentaire est comptabilisé pour tenir compte de tous les titres liés au LTIP dans la monnaie à la date de valorisation.

2 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres.

3 En réintégrant le dividende de 4,0 euros par action payé en 2024.

4 Rendement du dividende calculé sur la base de l’ANR dilué à fin décembre 2024.

5 Calculé par rapport au cours de bourse de Wendel au 21 février 2025, soit 97,15€.

6 Incluant les engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (-500M€)

7 Incluant les engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (-500M€) et pro forma de la contrepartie différée de la transaction d'IK Partners (-131M€), de l’acquisition de 100% de Monroe Capital Partners (y compris le complément de prix estimé et put sur 25% de capital résiduel, i.e -1,6Md€), des capitaux qui seront investis par Wendel pour soutenir de nouvelles stratégies (c. -200M$ pour l'année 2025).

8 2,4 Mds€ de trésorerie au 31 décembre 2024, retraités des engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (-500M€), la contrepartie différée de la transaction d'IK Partners (-131M€), de l’acquisition de 100% de Monroe Capital Partners (y compris le complément de prix estimé et put sur 25% de capital résiduel, i.e -1,6Md€), des capitaux qui seront investis par Wendel pour soutenir de nouvelles stratégies (c.-200M$ pour l'année 2025).

9 Produit net de cession après intérêts de retard, dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes.

10 TRI brut de 28 %. TRI net de 26 %.

11 Incluant l'IFRS 16. Excluant les impacts d’IFRS 16, l'EV s'élève à environ 1,86 Mds€.

12 A fin décembre 2024

13 Engagements pas encore investis

14 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

15 EBITDA incluant les impacts IFRS 16. Excluant les impacts IFRS 16 l’EBITDA s’élève à 201,0 M€.

16 Incluant les impacts IFRS 16. La dette nette excluant les impacts d’IFRS 16 s’élève à 364,4 M€.

17 Levier financier selon la définition de la documentation de crédit

18 EBITDA récurrent incluant IFRS 16. Excluant IFRS 16 l’EBITDA s’élève à 72, 8M$.

19 Incluant IFRS 16. Dette nette excluant IFRS 16 s’élève à 375,2M$.

20 EBITDA incluant IFRS 16. EBITDA excluant IFRS16 s’élève à 24,0 M$.

21 Incluant IFRS 16. La dette nette hors IFRS 16 s’élève à 164,2 M$.

22 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 50,9 M€. L’acquisition de Mannarino est prise en compte sur 6 mois.

23 Dette nette après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 16, la dette nette s’élève à 314,9 M€

24 Levier d’après la documentation de crédit (avant IFRS 16)

25 Excluant le périmètre indien. Le chiffre d’affaires en Inde s’élève à 25 M€.

26 EBITDA après l’impact IFRS et excluant l’Inde. L’EBITDA en Inde estimé s’élève à 9,8 M€.

27 Définition selon la documentation de crédit.

28 Le chiffre d’affaires consolidé ne sera désormais publié qu’à l’occasion des résultats annuels et semestriels. Pour le T1 et le T3, les revenus continueront d’être commentés par société ou par activité sur une base individuelle.

Pièce jointe