ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 FEVRIER 2025

AMG informe ses actionnaires que le quorum requis par la loi et nos statuts pour la tenue de l’AG convoquée le 28 février 2025 ne sera très probablement pas atteint. Elle informe donc les actionnaires que l’AG ne pourra très probablement pas délibérer sur première convocation.

Une nouvelle date pour la tenue de l’AG sur deuxième convocation sera communiquée ultérieurement, dans les délais prévus par la réglementation.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions nos actionnaires pour leur compréhension et leur confiance continue.

Pièce jointe