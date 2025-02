Synchronoss Technologies annonce la date de la conférence téléphonique qui fera le point sur ses résultats du quatrième trimestre et son exercice 2024

BRIDGEWATER, New Jersey, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (NASDAQ : SNCR), un innovateur et leader mondial des plateformes de cloud personnel, organisera une conférence téléphonique le mardi 11 mars 2025 à 16 h 30, heure de l’Est (13 h 30, heure du Pacifique) pour faire le point sur ses résultats financiers du quatrième trimestre et sur l’ensemble de son exercice clos le 31 décembre 2024. Avant cette conférence téléphonique, les résultats financiers seront publiés dans un communiqué de presse.

La direction de Synchronoss animera la présentation, qui se poursuivra par une session de questions-réponses.

Date : mardi 11 mars 2025

Heure : 16 h 30, heure de l’Est (13 h 30, heure du Pacifique)

Numéro de téléphone : 877-451-6152 (national) ou 201-389-0879 (international)

Identifiant de la conférence : 13751475

La conférence téléphonique sera retransmise en direct ici et sur la page « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Synchronoss.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR), un leader mondial de solutions de cloud personnalisées, permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme SaaS Cloud simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ryan Gardella

ICR pour Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com