Synchronoss Technologies 宣佈 2024 年第四季度及全年盈利電話會議日期

新澤西州布里奇沃特, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的個人雲端平台創新公司 Synchronoss Technologies Inc. (「Synchronoss」或「公司」) (Nasdaq: SNCR) 將於美國東部時間 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 4:30 (太平洋時間下午 1:30) 舉行電話會議，以討論截至 2024 年 12 月 31 日的第四季度和全年財務表現。 財務業績將在電話會議召開前的新聞稿中發佈。

Synchronoss 管理層將主持簡報，隨後是問答環節。

日期：2025 年 3 月 11 日（星期二）

時間：美國東部時間下午 4:30 (太平洋時間下午 1:30)

撥入號碼：877-451-6152（美國國內）或 201-389-0879（國際）

會議 ID：13751475

電話會議將透過此處和 Synchronoss 網站的投資者關係部分進行現場直播。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球個人雲端解決方案的領導者，專門協助服務提供商與其訂購者建立安全而有意義的聯繫。 我們的 SaaS 雲端平台簡化了加入流程，促進訂購者的參與，從而增加收入流、降低成本和加快上市時間。 無數訂購者對 Synchronoss 保護他們最珍貴的回憶和重要的數碼內容深感信賴。 請瀏覽 www.synchronoss.com 探索我們以雲端為中心的解決方案，了解其如何重新定義您與數碼世界的聯繫。

傳媒聯絡人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡人：

Ryan Gardella

ICR for Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com