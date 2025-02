Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

26.2.2025 klo 23.30

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkäaikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja ns. bridge-järjestelmän sekä jatkaa yhtiön osakesäästöohjelmaa

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen pitkänaikavälin kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden edut yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, taloudellisia tavoitteita ja pitkän aikavälin menestystä. Lisäksi tavoitteena on tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden ansaintaan.

Järjestelmä koostuu yhdestä kolmen vuoden suoritusjaksosta, joka kattaa tilikaudet 2025–2027.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Aktia Pankki Oyj:n osakkeita suoritusperusteisesti. Järjestelmälle asetetut suoritusmittarit liittyvät absoluuttiseen ja suhteelliseen osakkeenomistajan kokonaistuottoon (TSR), oman pääoman tuottoon (ROE) ja ESG-kriteereihin. Tietyille varainhoitoliiketoiminnan avainhenkilöille osa palkkion ansainnasta perustuu hallinnoitavien varojen tuottoon. Kannustinjärjestelmän kohderyhmään voi kuulua enintään 50 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Mahdolliset palkkiot maksetaan suoritusjakson päätyttyä noin neljän (4) vuoden kuluessa viidessä (5) erässä, rahoitusalan sääntelyn mukaisesti. Ennen maksua palkkioita voidaan vähentää riskikorjausten perusteella. Kunkin palkkioerän maksua seuraa yhden (1) vuoden odostusaika, jonka aikana osallistuja ei voi luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa enintään 500 000 Aktia Pankki Oyj:n osaketta, mukaan lukien myös käteisosuus. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Aktia Pankki Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työsuhde tai johtajasopimus päättyy ennen suoritusjakson päättymistä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten on pidettävä 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes heidän kokonaisosakeomistuksensa yhtiössä vastaa heidän edellisen kalenterivuoden peruspalkkaansa. Tämä osakemäärä on pidettävä niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Bridge-järjestelmä

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa bridge-järjestelmän konsernin avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Järjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteutusta, kannustamalla avainhenkilöitä saavuttamaan konsernille asetetut taloudelliset ja strategiset tavoitteet. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on helpottaa siirtymistä edellisestä kannustinjärjestelmästä, jossa oli yhden vuoden suoritusjakso, uuteen järjestelmään, jossa on kolmen vuoden suoritusjakso.

Järjestelmässä on yhden vuoden suorituskausi (kalenterivuosi 2025). Suorituskauden 2025 aikana palkkio perustuu hallituksen asettamiin konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon liittyviin tavoitteisiin ja liikevoiton ns. run-rate-tavoitteisiin sekä yksilöllisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät kunkin osallistujan omaan vastuualueeseen ja strategian toteuttamiseen omalla vastuualueellaan.

Suorituskauden perusteella ansaitusta käteispalkkiosta puolet muunnetaan Aktian osakkeiksi suoritusjakson jälkeen ja maksetaan viidessä erässä vuosina 2026, 2027, 2028, 2029 ja 2030. Kunkin osakepalkkioerän maksua seuraa yhden (1) vuoden odostusaika, jonka aikana osallistuja ei voi luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita.

Tavoitetasolla palkkion enimmäisarvo suorituskauden perusteella on yhteensä 2 000 000 euroa suunnitelman käynnistämishetkellä. Suunnitelman lopulliset kustannukset riippuvat suoritusjakson suoritusperusteiden tavoitteiden saavuttamisesta ja osakkeen muuntokurssista suoritusjakson päätyttyä. Suoritusjakson 2025 aikana suunnitelman kohderyhmään kuuluu noin 20 avainhenkilöä.

Osakesäästöohjelma

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa Aktia-konsernin työntekijöiden pitkän aikavälin osakesäästöohjelmaa, AktiaUnaa, joka otettiin käyttöön vuonna 2018 tukemaan Aktian strategian toteuttamista.

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on kannustaa Aktian työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja omistamaan yhtiön osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää työntekijöiden ja johdon intressit ja sitoutuminen pitkäaikaiseen työskentelyyn hyvän arvonkehityksen ja kasvavan omistaja-arvon puolesta.

AktiaUna-osakesäästöohjelma antaa Aktian noin 850 työntekijälle mahdollisuuden säästää 2–6 prosenttia palkastaan (johtoryhmän jäsenet enintään 12 prosenttia ja valitut avainhenkilöt enintään 7 prosenttia) ja hankkia säästösummalla säännöllisesti Aktian osakkeita 10 prosentin alennuksella. Lisäksi osallistujia kannustetaan antamalla heille maksuttomia lisäosakkeita osakesäästöohjelmassa hankittujen osakkeiden perusteella noin kahden vuoden kuluttua. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä on säilyttänyt säästöillä hankitut osakkeet omistusjakson päättymiseen saakka ja että hänen työsuhteensa ei ole päättynyt ennen sitä.

Lisäosakkeiden arvo säästökaudella 2025–2026 on ohjelman käyttöönottohetkellä yhteensä enintään 3 500 000 euroa, mikä vastaa Aktia-osakkeen 10,16 euron kurssilla noin 345 000 Aktia-osakkeen arvoa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu osallistujien määrästä ja työntekijöiden ohjelmassa hankkimien osakkeiden määrästä.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315, ir (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2024 olivat 14,0 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.