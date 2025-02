Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

27.2.2025 klo 1.00

Aktia käynnistää muutosohjelman päivitetyn strategiansa ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa vauhdittamiseksi sekä päivittää osinkopolitiikkaansa

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian, uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja päivitetyn osinkopolitiikan. Strategisen suunnitelmansa vauhdittamiseksi yhtiö käynnistää muutosohjelman, joka keskittyy erityisesti varainhoidon orgaaniseen kasvuun.

Aktian kasvustrategian ytimessä on kiihdyttää matkaamme ainutlaatuiseksi, johtavaksi varainhoitajaksi, jolla on vahvat juuret pankkiliiketoiminnassa. Aktialla on vahva asiakaskunta ja korkea asiakastyytyväisyys ydinsegmenteissään Premiumissa ja Private Bankingissa. Tämä osoittaa henkilökohtaisen neuvonantomme ja korkealaatuisten tuotteidemme arvon.

Strategiakaudella 2025–2029 keskittyminen strategisiin asiakassegmentteihin Premiumiin ja Private Bankingiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (SME) sekä instituutioihin vahvistuu. Näissä asiakassegmenteissä tavoitteemme on kasvu ja huippuluokan asiakaskokemus. Varmistamme tehokkuuden ja erinomaiset prosessit muun muassa investoimalla jatkuvasti digitaaliseen kehitykseen. Aktia erottautuu korkealaatuisella, henkilökohtaisella ja saavutettavalla palvelulla sekä kokonaisvaltaisilla taloudellisilla ratkaisuilla, joita tarjotaan kasvavalle asiakaskunnalle.

Muutosohjelma vauhdittaa strategian toimeenpanoa

Strategisen suunnitelman ja prioriteettien toimeenpanoa vahvistetaan käynnistämällä muutosohjelma. Ohjelman tavoitteena on aikaansaada vuosittain toistuvia parannuksia vertailukelpoiseen liikevoiton tasoon (run rate) noin 7 miljoonaa euroa vuoden 2025 loppuun mennessä ja kumulatiivisesti noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman odotetaan tuottavan kertaluontoisia kustannuksia noin 6 miljoonan euron arvosta vuonna 2025. Nämä eivät vaikuta vertailukelpoiseen liikevoittoon. Kustannukset liittyvät pääasiassa ulkoisiin asiantuntijapalveluihin ja riippuvat ohjelman taloudellisesta tuloksesta.

”Kolme strategista prioriteettiamme ovat aktiivinen varainhoito, kasvu ydinsegmenteissämme sekä ensiluokkainen asiakaskokemus. Näitä tukevat investointimme digitaaliseen kehitykseen, liiketoimintaprosessiemme tehostaminen sekä Aktian sisäisten työtapojen kehittäminen. Tarkennetun strategisen suunnitelmamme kulmakivi on, että laajennamme henkilökohtaista palveluamme ja tarjoamaamme isommalle asiakaskunnalle. Tarkastelemme markkinoiden nykyisiä segmenttikuvauksia ja demokratisoimme yksityispankkipalveluita. Näin haluamme tarjota entistä useammille asiakkaille mahdollisuuden hyötyä palkitusta varainhoidostamme, varainhoidon kärkiosaamisestamme ja ainutlaatuisesta asiakaskokemuksestamme. Meillä on vahva taloudellinen perusta, ainutlaatuinen markkinapositio, osaava henkilöstö ja kunnianhimoinen johto. Ne antavat meille hyvän lähtökohdan tuloksen ja kannattavan kasvun aikaansaamiseksi. Uskon vahvasti kykyymme saavuttaa taloudelliset tavoitteemme erityisesti muutosohjelman avulla, joka on käynnistetty strategisen suunnitelmamme toimeenpanemiseksi”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen.





Aktian strategiset prioriteetit ovat:

1. Aktiivinen varainhoito

Kun varallisuus siirtyy sukupolvelta toiselle, asiakkaat tarvitsevat saavutettavia ja kestäviä taloudellisia ratkaisuja. Aktia auttaa asiakkaitaan kasvattamaan ja siirtämään varallisuutta selkeillä, pitkäaikaisilla suunnitelmilla ja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla.

2. Menestyminen strategisissa segmenteissä

Suomen kasvu perustuu rohkeisiin investointeihin, sukupolvien yli tehtyyn työhön ja kukoistaviin yhteisöihin. Aktia ottaa kasvun edistämisessä aktiivisen roolin varmistamalla menestyksen Premium- ja Private Banking-, pienten ja keskisuurten yritysten sekä instituutioiden segmenteissä.

3. The Aktia Experience

Aktia erottautuu henkilökohtaisella ja tavoitettavalla palvelulla, ja tarjoamme kasvavalle asiakaskunnallemme Aktia Experience -asiakaskokemuksen. Osaava ja sitoutunut henkilöstömme tekee ainutlaatuista yhteistyötä ymmärtääkseen asiakkaidemme tarpeet ja tavoitteet sekä vastatakseen niihin kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla.

Keskeinen mahdollistaja: data ja teknologia

Kehitämme Aktia IT:tä kasvun mahdollistamiseksi skaalautuvalla ja tehokkaalla tavalla.

Pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet vuodelle 2029:

vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia vuoden 2029 loppuun mennessä

hallinnoitavat asiakasvarat yli 25 miljardia euroa* vuoden 2029 loppuun mennessä

nettopalkkiotuottojen orgaaninen kasvu yli 5 prosenttia vuodessa

ydinpääomavaatimussuhde (CET1) 2–4 prosenttiyksikköä yli viranomaisvaateen.

*Bruttomääräiset hallinnoitavat asiakasvarat, jotka kuvaavat varainhoitoliiketoiminnan hallinnoitavia asiakasvaroja, joista saamme palkkiotuottoja. Jatkossa Aktia raportoi hallinnoitavat asiakasvarat sekä brutto- että nettomääräisenä aiemman nettomääräisen raportoinnin sijaan.

Päivitetty osinkopolitiikka:

Aktian tavoitteena on tarjota osakkeenomistajilleen kilpailukykyinen kokonaistuotto, sisältäen osingot, joiden määrä riippuu konsernin tuloskehityksestä sekä kasvu- ja investointitarpeista. Lisäksi Aktia haluaa varmistaa riittävän vakavaraisuuden tason myös muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Aktian pääoma- ja osinkopolitiikkaa on päivitetty.

Päivitetty osinkopolitiikka: Aktian aikomuksena on jakaa osakkeenomistajilleen noin 60 prosenttia tilikauden voitosta.

Lisäksi ylimääräinen pääoma voidaan jakaa osakkeenomistajille esimerkiksi ylimääräisten osinkojen tai osakkeiden takaisinostojen kautta.

(Aikaisempi voitonjakopolitiikka: Aktian aikomuksena on jakaa osakkeenomistajilleen noin 60 prosenttia tilikauden voitosta.)

Sijoittajatilaisuus 27.2.2025:

Aktia kutsuu sijoittajat, analyytikot sekä median edustajat sijoittajatilaisuuteen 27.2.2025 klo 12.30 alkaen. Sijoittajatilaisuuden aikana Aktian toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen, yhdessä muiden Aktian johtoryhmän jäsenten kanssa, esittelee yhtiön päivitetyt strategiset prioriteetit, muutosohjelman strategisen suunnitelman toteutuksen vauhdittamiseksi sekä uudet taloudelliset tavoitteet. Tilaisuus on englanninkielinen.

Sijoittajatilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai katsoa tapahtumatallenteen jälkikäteen osoitteessa https://aktia.events.inderes.com/2025-investor-event. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä Aktian johdolle. Esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden alkaessa Aktian verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com.

Aktia Pankki Oyj

Lisätiedot:

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315, ir (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2024 olivat 14,0 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.