Aktia startar ett accelerationsprogram för att implementera sin reviderade strategiska plan med nya långsiktiga finansiella mål samt uppdaterar sin utdelningspolitik

Aktia Bank Abp:s styrelse har godkänt bolagets uppdaterade strategi med nya långsiktiga finansiella mål och uppdaterad utdelningspolitik. Ett accelerationsprogram startas för att driva implementeringen av den strategiska planen med fokus på organisk tillväxt inom förmögenhetsförvaltning.

Kärnan i Aktias tillväxtstrategi är att accelerera resan mot att bli en unik, ledande förmögenhetsförvaltare med starka rötter i bankverksamhet. Aktia har en stark kundbas och hög kundnöjdhet inom kärnsegmenten Premium och Private Banking, vilket bekräftar värdet av vår personliga rådgivning och höga produktkvalitet.

Under strategiperioden 2025–2029 förstärks fokus på de strategiska kundsegmenten Premium, Private Banking, små och medelstora bolag (SME) och institutioner. Inom dessa kundsegment eftersträvar vi tillväxt och en kundupplevelse på toppnivå. Effektivitet och utmärkta processer säkerställs bland annat genom satsningar inom digital utveckling. Aktia särskiljer sig genom högklassig personlig och tillgänglig service och heltäckande finansiella lösningar som erbjuds en växande kundbas.

Program för att accelerera implementeringen av strategin

Ett accelerationsprogram startas för att förstärka implementeringen av den reviderade strategiska planen och de strategiska prioriteringarna. Programmets mål är att generera en årligen återkommande positiv inverkan på det jämförbara rörelseresultatets nivå (run rate) på cirka 7 miljoner euro vid utgången av 2025, och totalt cirka 20 miljoner euro vid utgången av 2026 – i linje med Aktias nya långsiktiga finansiella mål. Programmet förväntas generera kostnader av engångskaraktär, vilka inte påverkar det jämförbara rörelseresultatet, om cirka 6 miljoner euro 2025. Kostnaderna hänför sig huvudsakligen till externa rådgivningstjänster och är avhängiga av de programmets finansiella resultat.

”Våra tre strategiska prioriteringar är aktiv förmögenhetsförvaltning, tillväxt inom våra kärnsegment och en förstklassig kundupplevelse – som understöds av satsningar inom digital utveckling, en effektivisering av våra affärsprocesser, samt utvecklandet av sättet vi arbetar på inom Aktia. En hörnsten i vår reviderade strategiska plan är att öka tillgängligheten av personlig service och förmögenhetsförvaltningslösningar för en större kundkrets. Vi avser att överskrida de etablerade segmentgränserna på marknaden med målet att demokratisera privatbanksservicen. På detta sätt vill vi ge fler kunder möjligheten att ta del av vår prisbelönta kapitalförvaltning, vår spetskompetens inom förmögenhetsförvaltning och vår unika kundupplevelse. Med en stark finansiell bas, en unik marknadsposition, kunniga medarbetare och en ambitiös ledningsgrupp är vi väl rustade för att leverera resultat och driva lönsam tillväxt. Jag tror starkt på vår förmåga att nå våra nya finansiella mål, särskilt med det accelerationsprogram som nu har startats för att implementera vår strategiska plan," säger Aktias verkställande direktör Aleksi Lehtonen.

Aktias strategiska prioriteringar är:

1. Aktiv förmögenhetsförvaltning

Då förmögenhet överförs över generationer behöver kunderna tillgängliga och hållbara finansiella lösningar. Aktia hjälper kunderna att öka och överföra förmögenhet med hjälp av tydliga, långsiktiga planer och heltäckande lösningar.

2. Vinna inom strategiska segment

Finlands tillväxt bygger på djärva investeringar, generationsöverskridande arv och arbete och livskraftiga samhällen. Aktia tar en aktiv roll genom att driva framgång inom segmenten Premium, Private Banking, små och medelstora företag (SME) och institutioner.

3. The Aktia Experience

Aktia särskiljer sig genom att erbjuda personlig och tillgänglig service för en växande kundgrupp – The Aktia Experience. Kunniga och engagerade medarbetare arbetar tillsammans på ett unikt sätt för att leverera helhetslösningar och uppfylla kundernas finansiella behov och mål.

Central möjliggörare: Driven av data och teknik

Förbättrat it-upplägg för att möjliggöra tillväxt på ett skalbart och effektivt sätt.

Långsiktiga finansiella mål för 2029:

jämförbar avkastning på eget kapital (ROE) på över 15 procent 2029

förvaltade kundtillgångar över 25 miljarder euro* 2029

organisk ökning av provisionsnetto på över 5 procent per år

kärnprimärkapitalrelation (CET1) på 2–4 procentenheter ovanför det minimikrav som fastställts av myndigheterna.

*Förvaltade kundtillgångar brutto, vilket motsvarar de kapitalförvaltningsverksamhetens kundtillgångar för vilka Aktia erhåller provisioner. Aktia kommer i fortsättningen att rapportera förvaltade kundtillgångar både brutto och netto, i stället för som tidigare endast netto.

Uppdaterad utdelningspolitik:

Aktias mål är att erbjuda sina ägare en konkurrenskraftig totalavkastning, inklusive utdelning, vars belopp är beroende av koncernens resultatutveckling samt tillväxt- och investeringsbehov. Därtill vill Aktia säkerställa en tillräcklig kapitaltäckning även i omväxlande marknadsförhållanden. Aktias kapital- och utdelningspolitik har uppdaterats.

Uppdaterad utdelningspolitik: Aktia har för avsikt att betala en utdelning på cirka 60 procent av räkenskapsperiodens vinst till sina aktieägare.

Därutöver kan överskottskapital delas ut till aktieägarna genom exempelvis extra utdelningar eller aktieåterköp.

(Tidigare utdelningspolitik: Aktia strävar efter att dela ut cirka 60 procent av räkenskapsperiodens vinst till aktieägarna.)

Investerarevenemang 27.2.2025:

Aktia bjuder in investerare, analytiker och representanter för media till ett investerarevenemang 27.2.2025 kl. 12.30. Under investerarevenemanget presenterar verkställande direktör Aleksi Lehtonen tillsammans med andra medlemmar av Aktias koncernledning bolagets uppdaterade strategiska prioriteringar samt en översikt av accelerationsplanen för implementeringen av den strategiska planen med nya finansiella mål. Evenemangets språk är engelska.

Man kan följa investerarevenemanget via en direkt webcast-sändning eller via en inspelning efter evenemanget på adressen https://aktia.events.inderes.com/2025-investor-event. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor till Aktias ledning under evenemanget. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com före evenemanget.

