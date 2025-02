CryoMass annonce la vente d’un CryoSift Separator™ et la concession d’une licence pour sa technologie de raffinage cryogénique sur le marché de l’Oklahoma

DENVER, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryoMass Technologies Inc. (la « Société » ou « CryoMass ») (OTCQB : CRYM), un pionnier des systèmes cryogéniques de raffinage des cultures riches en trichomes, a annoncé aujourd’hui avoir vendu un modèle de production supplémentaire de son CryoSift Separator™ (« Unité ») à Tribe Collective (« Tribe »), dans le cadre d’une transaction prévoyant une utilisation de l’Unité partagée avec Choctaw Processing (« Choctaw »). Cette vente a été réalisée parallèlement à la signature d’accords de licence non exclusive pour le procédé breveté de CryoMass avec Tribe et Choctaw, deux exploitants bien établis sur le marché du cannabis de l’Oklahoma.

Les accords prévoient des revenus uniques issus de la vente de l’Unité, ainsi que des revenus récurrents issus des frais de traitement calculés sur la base du volume de biomasse pendant toute la durée des licences de brevet, fixée à au moins cinq ans. Bien que les modalités précises restent confidentielles pour des raisons de concurrence, les revenus récurrents de CryoMass liés à cette transaction pourraient dépasser 1 000 000 $ par an, en fonction de certains facteurs. La vente a été rendue possible grâce à un financement tiers fourni par NEC Financial Services, LLC, une filiale de NEC Capital Solutions, Limited (« NEC ») détenue à 100 %. CryoMass est fier d’élargir son réseau de partenaires financiers en y accueillant une institution de crédit d’équipement traditionnelle de premier plan.

« Cette transaction innovante montre bien que notre technologie peut apporter une valeur immédiate à de multiples exploitants sur un marché concurrentiel », a déclaré Christian Noël, PDG de CryoMass. « En permettant d’importantes réductions de coûts et en améliorant l’efficacité de l’extraction, notre solution offre à Tribe et à Choctaw des avantages concurrentiels incontestables. Ce modèle d’utilisation partagée pourrait servir de référence pour des déploiements futurs sur d’autres marchés où les exploitants cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur position sur le marché ».

CryoMass établit un partenariat avec Tribe et Choctaw

« La technologie CryoSift Separator™ marque une avancée importante pour nos activités », a indiqué Ryan Medley, PDG de Tribe. Kenny Novotny, PDG de Choctaw, a ajouté : « Cette innovation dans le traitement sera un facteur de transformation pour notre entreprise. Nous sommes impatients de mettre à profit ces capacités pour renforcer notre position sur le marché ».

La conclusion de cette transaction à plusieurs parties dans l’Oklahoma témoigne de la capacité de CryoMass à structurer des modèles de déploiement innovants qui répondent aux besoins changeants des exploitants du secteur du cannabis. Alors que les entreprises de transformation et les cultivateurs font face à des pressions croissantes sur le marché, l’adoption de la technologie brevetée de CryoMass par des acteurs établis tels que Tribe et Choctaw atteste de son potentiel à transformer les opérations de récolte et d’après-récolte pour renforcer la compétitivité sur le marché. Cette transaction soutient la mission de CryoMass visant à révolutionner le raffinage de la biomasse tout en créant de la valeur à long terme pour les clients et en établissant un modèle de revenus récurrents qui favorise l’innovation et la croissance continues.

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. sont négociées sur le marché OTCQB et portent le symbole CRYM. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Société par courrier électronique à l’adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au 303-222-8092.

À propos de CryoMass

CryoMass Technologies Inc. met au point et octroie des licences pour des équipements et des procédés de pointe permettant de raffiner le cannabis, le chanvre et d’autres cultures de qualité supérieure. La technologie brevetée de la Société utilise l’azote liquide pour réduire la biomasse et isoler, collecter et préserver efficacement les glandes résineuses délicates (trichomes) qui contiennent des composés recherchés tels que les cannabinoïdes et les terpènes.

En se basant sur cette technologie, CryoMass a élaboré sa première unité de séparation des trichomes (CryoSift Separator™), optimisée grâce à des processus cryogéniques brevetés (CryoSift™) permettant de capturer rapidement des trichomes de cannabis de grande valeur tout en préservant leur intégrité. Comme pour le raffinage du sucre ou de la farine, le concentré CryoSift™ ainsi obtenu est un produit supérieur par rapport à la biomasse non transformée. Pour les cultivateurs, la réduction de la biomasse obtenue avec CryoSift™ permet de réduire le volume jusqu’à 80 %, ce qui diminue considérablement les coûts de stockage, de manutention et de transport. Quand il est correctement stocké, CryoSift™ préserve la puissance des composés et prévient la dégradation des terpènes, ce qui permet de préserver la valeur du produit. Pour les entreprises de transformation, la réduction du volume des matières premières permet également de réaliser des économies considérables et de bénéficier d’avantages logistiques. L’extraction avec CryoSift™ à l’aide de solvants, ainsi que la fabrication de produits sans solvant, permettent d’obtenir des rendements industriels qui seraient autrement impossibles à atteindre. CryoMass prévoit que ses gains d’efficacité entraîneront une transformation des méthodes de traitement post-récolte du cannabis et du chanvre à travers tout le secteur. Par ailleurs, cette technologie semble prometteuse pour le traitement de diverses plantes riches en trichomes.

À propos de Tribe

Tribe est une entreprise du secteur du cannabis à intégration verticale installée dans l’Oklahoma et spécialisée dans l’élaboration de produits innovants à base de cannabis. Elle a pour mission de fournir aux patients des produits d’origine unique, abordables, efficaces et originaux, conçus pour contribuer à leur bien-être. Tribe est un fournisseur à offre complète qui se distingue par la diversité de ses gammes de produits, tout en maintenant des normes rigoureuses de qualité et de régularité, sans pour autant sacrifier la créativité qui définit ses offres de produits uniques.

À propos de Choctaw

Choctaw Processing est un des premiers fournisseurs de services de fabrication de haute qualité sur le marché de la marijuana médicale de l’Oklahoma. Choctaw Processing se spécialise dans des solutions sur mesure, telles que la fabrication de produits de marque, l’emballage et les processus de production en masse, tout en garantissant une excellence et une précision sans faille. La Société a pour mission de permettre à ses partenaires de se développer en leur fournissant des services efficaces et fiables tout en respectant les normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité. Maintenant que la technologie CryoMass a été intégrée à ses activités, Choctaw Processing est prêt à fournir des produits de meilleure qualité et des services optimisés à ses partenaires de fabrication.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de titres, ni une sollicitation d’offre d’achat, d’abonnement ou de vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où cela serait interdit par la loi.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les facteurs de risque identifiés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, en raison desquels les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société pourraient à l’avenir différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les changements dans l’environnement réglementaire affectant la vente et l’utilisation de produits à base de cannabis ou de chanvre et d’autres secteurs d’activité potentiels dans lesquels la Société pourrait envisager de pénétrer à un moment donné, la demande pour les produits de la Société, le financement interne et la situation financière de la Société, le lancement de produits, la concurrence, notre dépendance à l’égard de nos partenaires commerciaux, les fluctuations des marchés mondiaux des matières premières et d’autres enjeux commerciaux pouvant impacter la Société, ses produits et les marchés dans lesquels la Société opère ou cherche à pénétrer, ainsi que la conjoncture économique générale. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été rédigées, et, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Avertissement concernant les activités liées au cannabis aux États-Unis

Les investisseurs doivent être conscients que le secteur du cannabis aux États-Unis est soumis à d’importantes restrictions et réglementations légales. La marijuana, telle qu’elle est définie dans la loi américaine « Controlled Substances Act », demeure classée parmi les substances de l’annexe I de cette loi, ce qui rend illégal, en vertu de la législation fédérale américaine, la culture, la distribution ou la possession de cannabis, ainsi que d’autres actes liés à cette substance. Les transactions financières impliquant des sommes issues d’activités commerciales en lien avec le cannabis aux États-Unis, ou visant à promouvoir de telles activités, peuvent être soumises à des poursuites en vertu des dispositions fédérales américaines applicables en matière de blanchiment d’argent. Veuillez examiner attentivement les documents concernant les facteurs de risque connexes déposés par la Société auprès de la SEC.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d19ee9e-949c-4212-a9d7-55ad4f377e3b