Syensqo - Resultaten voor het Vierde Kwartaal en het Volledige Jaar 2024

SYENSQO VIERDE KWARTAAL EN VOLLEDIG JAAR 2024 RESULTATEN

5% JAAR-OP-JAAR EBITDA-GROEI IN KWARTAAL 4 & STERKE KASSTROOMOMZETTING IN EEN UITDAGENDE MARKTOMGEVING

Kw4 2024 Hoogtepunten

De netto-omzet van €1.6 miljard steeg organisch met 2% op jaarbasis, dankzij hogere volumes (+3%), gedeeltelijk tenietgedaan door lagere prijzen (-1%); op sequentiële basis stegen de prijzen met 1% ten opzichte van Q3 2024;

De brutowinst van €482 miljoen was ongeveer gelijk op jaarbasis, inclusief een netto prijseffect van €-26 miljoen, resulterend in een brutomarge van 30,2%;

De onderliggende EBITDA van € 298 miljoen steeg organisch met 5% op jaarbasis, dankzij groei in zowel de segmenten Materials als Consumer & Resources; de EBITDA-marge van 18,6% steeg organisch met ongeveer 60 basispunten;

Onderliggende nettowinst van €76 miljoen;

Operationele kasstroom van €345 miljoen steeg met 77% op jaarbasis; Vrije kasstroom van €159 miljoen

Aandeleninkoopprogramma: 843K aandelen ingekocht en vernietigd, oftewel €64 miljoen

2024 Hoogtepunten

De netto-omzet van €6,6 miljard daalde organisch met 3% op jaarbasis als gevolg van lagere prijzen (-4%), deels gecompenseerd door hogere volumes (+1%) met een verbeterde dynamiek van de netto-omzet in de tweede helft; dubbelcijferige groei in Composite Materials

Brutowinst van €2,2 miljard inclusief netto prijseffect van €-97 miljoen, resulterend in een brutomarge van 33,8%.

Onderliggende EBITDA van € 1,4 miljard, in lijn met verwachtingen; EBITDA-marge van 21,5%.

Onderliggende nettowinst van €553 miljoen

Operationele kasstroom van €841 miljoen, met een kasstroomomzetting van 82% 1 ; vrije kasstroom 1 van €390 miljoen

; vrije kasstroom van €390 miljoen Balans: nettoschuld van €1,9 miljard met een hefboomratio van 1,3x;

Verhoogd aandeelhoudersrendement: €300 miljoen aandeleninkoopprogramma aangekondigd aan het eind van het derde kwartaal; Dividend voor 2024 van €1,62 (uitbetalingsratio van 31%) zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 door de Raad van Bestuur.



Dr. Ilham Kadri, CEO

“2024 was een sleuteljaar voor Syensqo. Met onze scherpere focus en een beter begrip van de behoeften van onze klanten, zien we nu duidelijker hoe we onze innovatie zullen versnellen om beter te presteren dan onze markten en het rendement te verhogen. We hebben ook gebruik gemaakt va, onze sterke balans om het directe aandeelhoudersrendement te verhogen, door middel van de door de raad van bestuur voorgestelde dividenduitkering en het lopende aandeleninkoopprogramma.”

“Onze prestaties in het vierde kwartaal zagen ons terugkeren naar een jaar-op-jaar EBITDA-groei, gekoppeld aan een sterke kasstroomomzetting. Dit werd bereikt tegen de achtergrond van een zwakke macro-economische situatie en aanhoudende markt onzekerheden in onze sector. In deze context blijven we ons richten op het uitvoeren van initiatieven in 2025 waar we controle over hebben, het versnellen van kosten maatregelen om onze winstgevendheid te ondersteunen, het verder verfijnen van onze gedisciplineerde benadering van kapitaalallocatie en het nemen van stappen om waarde te ontsluiten. Ondersteund door onze sterke balans zullen we ook een evenwicht blijven zoeken tussen het genereren van kasstromen en aantrekkelijke groei-investeringen enerzijds en het rendement voor de aandeelhouder anderzijds.”

“In 2025 zullen we ook de opties blijven evalueren om waardecreatie te versnellen, onder andere door desinvesteringen, om een nog meer gefocust specialiteiten bedrijf te worden. We hebben al besloten om de Oil & Gas business af te stoten en zijn nu van plan om hetzelfde te doen met Aroma.”

“Amerika is de grootste regio van Syensqo en vertegenwoordigt meer dan 40% van onze inkomsten en mensen en meer dan de helft van onze industriële voetafdruk. Bovendien verwachten we dat een groot deel van onze toekomstige groei en investeringen in deze strategisch belangrijke regio zullen plaatsvinden. Ik ben dan ook verheugd te kunnen meedelen dat onze Raad van Bestuur de verkenning van een mogelijke dubbele beursnotering in de VS, naast Brussel, heeft goedgekeurd, wat als bijkomend voordeel kan hebben dat we onze investeerders basis uitbreiden en verbeteren.”

Vooruitzichten voor 2025

Voor 2025 verwachten we dat de macro-economische onzekerheid en de onzekerheid over de vraag in de meeste van onze eindmarkten zullen aanhouden. Gesteund door onze sterke balans zullen we ons richten op het versnellen van initiatieven die we zelf in de hand hebben, het verhogen van kostenbesparingen en het verder focussen van onze investeringen om beter te presteren dan onze markten.

De groei zal naar verwachting worden aangevoerd door Composite Materials, gesteund door de sterke onderliggende vraag en ons gevarieerde aanbod van klantenprogramma's en toepassingen. Voor Specialty Polymers verwachten we dat de netto-omzet ongeveer gelijk zal blijven ten opzichte van 2024, met groei die voornamelijk te danken is aan Gezondheidszorg en Voedsel Verpakking, gecompenseerd door de lagere netto-omzet in Elektronica.

Over het geheel genomen verwachten we vlakke volumes in 2025. Dit is inclusief de gecombineerde impact van ongeveer € 80 miljoen in Elektronica, als gevolg van een ontwerpwijziging in een programma van een klant, en in Lucht- en ruimtevaart, als gevolg van stakingen bij een belangrijke klant en de daarmee samenhangende impact op de vraag in de eerste helft van het jaar.

Om onze winstgevendheid in 2025 en daarna te verbeteren, zijn we ook van plan om de kostenbesparende initiatieven te versnellen. Dit zal naar verwachting zowel het inflatoire effect op de kosten gedurende het jaar compenseren als meer dan € 200 miljoen aan besparingen opleveren tegen het einde van 2026.

Voor het hele jaar zien onze vooruitzichten er als volgt uit2:

Onderliggende EBITDA van ten minste €1.4 miljard

Kapitaalinvesteringen van ongeveer €600 miljoen

Vrije kasstroom van ongeveer €400 miljoen

Het eerste kwartaal van 2025 zal naar verwachting de laagste driemaandelijkse EBITDA-prestatie van 2025 opleveren, gezien de hierboven vermelde impact en de lagere totale vraag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We verwachten daarom dat de EBITDA in het eerste kwartaal ongeveer op hetzelfde niveau zal liggen als in het vierde kwartaal van 2024.

Onderliggend (in € mln) Kw4 2024 Kw4 2023 Kw3 2024 JoJ verandering JoJ organisch KwoKw verandering

2024 2023 JoJ verandering JoJ organisch Netto-omzet 1,598 1,577 1,633 1.3% 1.6% -2.1%

6,563 6,834 -4.0% -2.8% Brutowinst 482 485 572 -0.6% - -15.7%

2,219 2,375 -6.6% - Brutomarge 30.2% 30.8% 35.0% -60 bps - -490 bps

33.8% 34.8% -90 bps - EBITDA 298 294 374 1.2% 5.1% -20.4%

1,412 1,618 -12.7% -10.0% EBITDA-marge 18.6% 18.7% 22.9% 0 bps 60 bps -430 bps

21.5% 23.7% -220 bps -170 bps Operationele kasstroom 345 195 210 77.1% - 64.5%

841 1,275 -34.0% - Op. kasstroom excl. €167mn betaling aan NJDEP 345 195 210 77.1% - 64.5%

1,008 1,275 -20.9% - Vrije kasstroom 159 -35 27 n.m. - n.m.

223 448 -50.2% - Vrije kasstroom excl. €167mn betaling aan NJDEP 159 -35 27 n.m. - n.m.

390 448 -12.9% - Kasstroomomzetting (LTM) 71% 85% 69% n.m. - n.m.

71% 85% n.m. - Kasstroomomzetting (LTM) excl. €167mn betaling aan NJDEP 82% 85% 81% -260 bps - 140 bps

82% 85% -260 bps - ROCE (LTM) 7.9% 10.6% 8.1% -280 bps - -20 bps

7.9% 10.6% -280 bps -

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Syensqo verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

2025 Kalender

6 mei 2025: Jaarlijkse Algemene Vergadering

15 mei 2025: Resultaten Kw1 2025

19 mei 2025: Voorgestelde dividend betalingsdatum

31 juli 2025: Resultaten Kw2 2025

6 november 2025: Resultaten Kw3 2025

