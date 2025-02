Forte croissance du chiffre d'affaires, de la profitabilité et de la génération de trésorerie en 2024

Chiffre d'affaires 2024 à 183,4 millions d’euros, +17,4% à taux de change constants

EBITDA ajusté * à 64,6 millions d’euros, +23,7% par rapport à 2023, représentant 35,2% du chiffre d'affaires (+180bps)

* FCF ajusté * à 54,6 millions d’euros, +24,5% par rapport à 2023, représentant un taux de conversion en trésorerie disponible * de 84,5%

* * Dividende proposé représentant 50 % du résultat net, supérieur à la politique de distribution de la société

Objectifs 2025 : Croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants entre 15% et 20% Marge d’EBITDA ajusté * d’environ 35% Taux de conversion en trésorerie * d’environ 80%



Paris, France, 27 février 2025 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2024. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 183,4 millions d'euros, en hausse de +17,3% à taux de change courants, principalement porté par le succès continu de la plateforme SaaS du groupe, leader sur le marché. A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint +17,4% (+27,2 millions d'euros), en ligne avec l’objectif annuel de 17% à 18%. Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 162,7 millions d'euros (89% du chiffre d'affaires total), en hausse de +21,0% à taux de change constants.

L'EBITDA ajusté1 a atteint 64,6 millions d'euros (+23,7% par rapport à 2023), représentant 35,2% du chiffre d'affaires, supérieur à l'objectif annuel d'environ 34%. L'amélioration d'environ 180 points de base résulte de la croissance du chiffre d'affaires, d'un effet de mix positif et de nouveaux gains d'efficacité sur les coûts de personnel, en particulier pour les dépenses de R&D qui bénéficient de l'utilisation accrue des outils d'IA..

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 51,8 millions d'euros, en hausse de 20,8% par rapport à 2023 et le résultat net s'est élevé à 42,7 millions d'euros.

La génération de trésorerie a été particulièrement forte avec un flux de trésorerie disponible ajusté* atteignant 54,6 millions d'euros, en hausse de +24,5% par rapport à 2023. Cela représente un taux de conversion en trésorerie disponible* de 84,5%, supérieur à l’objectif de 80% pour 2024. La position de trésorerie nette* était de 176,1 millions d'euros le 31 décembre 2024, par rapport à 142,6 millions d'euros le 31 décembre 2023 et 156,4 millions d'euros le 30 juin 2024.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a commenté : « En 2024, Planisware a continué à délivrer une croissance durable et profitable. Malgré un contexte macroéconomique et géopolitique particulièrement incertain, nos clients ont continué à faire confiance à Planisware pour les accompagner dans leur transformation numérique et leurs démarches d'excellence opérationnelle. Cette étroite relation nous a permis de délivrer une croissance robuste de notre chiffre d'affaires.

Nous avons également enregistré une profitabilité et une génération de trésorerie supérieures aux objectifs annuels grâce à un mix d'activités toujours favorable et à des gains d'efficacité supplémentaires sur les coûts de personnel, notamment grâce à l'utilisation accrue d'outils d'intelligence artificielle pour notre R&D.

En parallèle, les efforts de Planisware en matière de RSE ont été récompensés par la médaille d'or Ecovadis, la certification Great Place to Work de tous nos bureaux et par le score satisfaisant de B pour notre première évaluation par le CDP. Ces distinctions illustrent les progrès rapides et l'engagement continu de Planisware en faveur d'une société plus responsable.

Pour 2025, compte tenu de la solidité de notre pipeline commercial, d'une part, et des incertitudes liées au calendrier de démarrage des contrats et à l'évolution de la durée du cycle de vente, d'autre part, nous nous sommes fixé l'objectif d'une croissance mid-to-high teens du chiffre d'affaires. Nous prévoyons également de maintenir une forte profitabilité et un taux de conversion en trésorerie de premier ordre. »

Chiffre d'affaires 2024 par typologie de services

Pour répondre aux besoins des clients stratégiques du secteur de la défense qui nécessitent que leurs solutions critiques soient opérées sur leurs propres infrastructures plutôt qu'en mode SaaS, Planisware a introduit un nouveau modèle de prestation qui inclut des licences annuelles. Ces contrats pluriannuels permettent à la solution d'être licenciée sur une base annuelle. Ce modèle innovant sera particulièrement pertinent pour les entreprises ayant des contraintes particulières en matière de sécurité et de souveraineté. Planisware présente cette ligne de chiffre d'affaires pour la première fois en 2024, au sein de son chiffre d'affaires récurrent (dans le modèle SaaS de Planisware), le premier contrat de ce type ayant été signé au quatrième trimestre 2024.

En millions d'euros 2024 2023 Variation Variation

à cc* Chiffre d’affaires récurrent 162,7 134,7 +20,8% +21,0% Contrats SaaS & hébergement 82,0 64,6 +27,1% +27,1% Licences annuelles 1,1 - N/A N/A Evolutive support 48,7 42,0 +16,0% +16,3% Subscription support 11,9 9,4 +26,5% +26,4% Maintenance 19,1 18,8 +1,8% +1,8% Chiffre d’affaires non récurrent 20,7 21,1 -1,7% -1,7% Licences perpétuelles 7,5 5,7 +30,8% +30,8% Implémentation & autres services non récurrents 13,3 15,4 -13,8% -13,8% Chiffre d’affaires avec les clients 183,4 155,7 +17,8% +17,9% Autres produits de l’activité - 0,7 Chiffre d’affaires total 183,4 156,4 +17,3% +17,4%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de 2023

Le chiffre d'affaires 2024 a atteint 183,4 millions d’euros, en hausse de +17,3% à taux de change courants et de +17,4% à taux de change constants. L'effet de change a été presque entièrement lié à l'appréciation de l'euro par rapport au yen japonais. Afin de refléter la performance sous-jacente de la société indépendamment des fluctuations des taux de change, l'analyse suivante se réfère à l'évolution du chiffre d'affaires à taux de change constants, en appliquant les taux de change moyens de 2023 aux chiffres 2024, sauf indication contraire.

Chiffre d’affaires récurrent

Représentant 89% du chiffre d'affaires 2024 (86% en 2023), le chiffre d'affaires récurrent a atteint 162,7 millions d'euros, en hausse de +21,0%.

La croissance a été portée par le modèle SaaS de Planisware (i.e. Contrats SaaS & hébergement, Evolutive & Subscription support et Licences annuelles) en hausse de +24,1%. La croissance du chiffre d’affaires a atteint +27,1% en « Contrats SaaS & hébergement » grâce à des contrats signés avec de nouveaux clients ainsi qu'à l'expansion chez les clients existants. Le chiffre d'affaires des activités de support (Evolutive & Subscription support), intrinsèquement liées à l'offre SaaS de Planisware, a progressé de +18,1%. Enfin, les licences annuelles ont contribué à hauteur de +1,1 million d'euros au quatrième trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires en Maintenance a crû de +1,8% dans un contexte de transition du Groupe de son ancien modèle de licence à un modèle SaaS.

Chiffre d’affaires non-récurrent

Le chiffre d'affaires non-récurrent a affiché une légère baisse de -1,7% sur l’année, avec une évolution contrastée entre les Licences perpétuelles en hausse de +30,8% et l’Implémentation en baisse de -13,8%.

Les licences perpétuelles ont bénéficié d'une forte demande d'extensions et d’upgrades de la part de clients existants ayant des besoins spécifiques sur site, principalement dans le secteur de la défense. Les efforts de Planisware pour raccourcir les délais d'implémentation et apporter plus rapidement de la valeur ajoutée à ses clients, couplés à des décalages dans le démarrage des projets, ont conduit à une baisse du chiffre d'affaires en Implémentation.

Chiffre d'affaires 2024 par géographie

En millions d'euros 2024 2023 Variation Variation

à cc* Europe 87,2 76,1 +14,7% +14,5% Amérique du Nord 80,3 68,5 +17,3% +17,3% APAC & reste du monde 15,9 11,2 +41,8% +44,0% Chiffre d’affaires avec les clients 183,4 155,7 +17,8% +17,9% Autres produits de l’activité - 0,7 Chiffre d’affaires total 183,4 156,4 +17,3% +17,4%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de 2023

En 2024, toutes les zones géographiques de Planisware ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe, mais de manière contrastée selon les semestres de l'année :

Représentant 44% du chiffre d'affaires total 2024, l'Amérique du Nord a fortement contribué à la croissance de fin d'année (+19,0% en S2 2024) après avoir été confrontée à l'allongement des processus de décision des clients s’étant traduit par une croissance moindre des activités non récurrentes et en Implémentation sur les premières périodes de l'année (+15,6% en S1 2024). Au total, grâce à un niveau significatif de ventes croisées et additionnelles auprès des clients existants et à la conquête de nouveaux clients, l'Amérique du Nord a crû de +17,3% sur l'année.

Inversement, après une croissance satisfaisante au premier semestre 2024 (+18,1%) portée notamment par une forte dynamique en Allemagne, la croissance du chiffre d'affaires en Europe a nettement ralenti au second semestre 2024 (+11,4%) en raison des incertitudes macroéconomiques et des préoccupations politiques en France, ainsi que des difficultés observées dans certains secteurs clés pour le Groupe, tels que l'automobile. Ainsi, le chiffre d'affaires en Europe a progressé de +14,5% en 2024.

La croissance de Planisware en APAC & reste du monde de +44,0% a résulté d’une forte dynamique commerciale au Japon, à Singapour et au Moyen-Orient, ainsi qu’à la consolidation d'IFT KK et, dans une moindre mesure, de Planisware MIS.





Chiffre d'affaires 2024 par pilier

En millions d'euros 2024 2023 Variation Variation

à cc* Product Development & Innovation 97,8 87,5 +11,8% +11,9% Project Controls & Engineering 37,2 27,4 +35,7% +35,6% IT Governance & Digital Transformation** 32,2 26,8 +20,2% +20,1% Project Business Automation 15,9 13,6 +16,5% +17,0% Autres 0,4 0,4 -5,7% -5,7% Chiffre d’affaires avec les clients 183,4 155,7 +17,8% +17,9% Autres produits de l’activité - 0,7 Chiffre d’affaires total 183,4 156,4 +17,3% +17,4%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de 2023

En 2024, tous les piliers de Planisware ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe, les plus récents s'imposant comme des relais de croissance :

Le pilier Product Development & Innovation (PD&I) se concentre sur le pilotage des équipes de R&D et de développement produits, notamment dans les entreprises des secteurs des sciences de la vie, des industries manufacturières et de l'ingénierie, de la conception automobile et du secteur en forte mutation des biens de consommation. En 2024, il est resté le principal pilier de Planisware, représentant 53% du chiffre d’affaires et a affiché une croissance de +11,9%, résultant à la fois de la conquête de nouveaux clients et de l'élargissement de l'offre aux clients existants.

Le pilier Project Controls & Engineering (PC&E) se concentre sur le soutien des équipes engineering et production au sein d'industries ayant des produits, des usines et des infrastructures sophistiqués tels que l'aérospatial et la défense, l'énergie et les services aux collectivités, les industries manufacturières et l'ingénierie, ainsi que les sciences de la vie. Bien qu'il s'agisse encore d'un pilier récent pour Planisware, il a représenté 20% du chiffre d’affaires 2024. Soutenu par le déploiement réussi des offres en Amérique du Nord, PC&E a cru de +35,6% en 2024.

Le pilier IT Governance & Digital Transformation (IT&DT) ** aide les équipes informatiques de tous les secteurs à développer des solutions complètes pour automatiser la gestion des portefeuilles informatiques, accélérer la transformation numérique et simplifier leur architecture informatique. IT&DT a représenté 18% du chiffre d’affaires 2024 et affiché une croissance de +20,1%, alimentée par la poursuite des ventes croisées aux clients de Planisware qui ont besoin d'accélérer leur transformation numérique.

aide les équipes informatiques de tous les secteurs à développer des solutions complètes pour automatiser la gestion des portefeuilles informatiques, accélérer la transformation numérique et simplifier leur architecture informatique. IT&DT a représenté 18% du chiffre d’affaires 2024 et affiché une croissance de +20,1%, alimentée par la poursuite des ventes croisées aux clients de Planisware qui ont besoin d'accélérer leur transformation numérique. Le pilier Project Business Automation (PBA) aide les entreprises de tous les secteurs qui cherchent à optimiser leurs projets et à améliorer leurs résultats d'exploitation grâce à des processus automatisés. En raison de l'entrée plus récente de Planisware sur le marché relatif à ce pilier, le PBA n'a représenté que 9% du chiffre d’affaires 2024, en hausse de +17,0% grâce à l'acquisition de nouveaux clients et de ventes croisées.

Dynamique commerciale

En 2024, malgré l'allongement des cycles de vente, Planisware a signé avec de nombreux nouveaux clients dans toute sorte de secteurs d’activité, diversifiant ainsi sa base de clientèle et consolidant sa position de partenaire de confiance pour les organisations de toutes tailles. La croissance du chiffre d’affaires est alimentée à la fois par des contrats avec de nouveaux clients et par l'expansion des solutions et services de Planisware au sein de sa base de clients existants.

En 2024, la fidélité des clients de Planisware est restée élevée, avec un taux de rétention net (Net Retention Rate, NRR*) de 121%, reflétant la capacité de Planisware à se développer au sein de sa base de clients existants. A 2,2%, le taux de résiliation* en 2024 est resté faible grâce à la capacité de Planisware à tirer parti des nombreuses fonctionnalités de ses produits et d'une forte reconnaissance au sein du secteur, conduisant à une fidélisation élevée de la clientèle.

Chiffres financiers clés 2024

En millions d'euros 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires total 183,4 156,4 +17,3% Coût des ventes -50,1 -45,1 +11,1% Marge brute 133,3 111,3 +19,8% Marge brute 72,7% 71,2% +150 bps Dépenses opérationnelles -81,5 -68,4 +19,1% Résultat opérationnel courant 51,8 42,9 +20,8% Autres produits et charges opérationnels -5,7 3,0 +0,0% Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence** - 0,3 -100,0% Résultat opérationnel 46,1 46,2 -0,1% Résultat net 42,7 41,8 +2,1% EBITDA ajusté* 64,6 52,2 +23,7% Marge d'EBITDA ajusté* 35,2% 33,4% +180 bps Flux de trésorerie disponible ajusté* 54,6 43,8 +24,5% Taux de conversion de trésorerie* 84,5% 84,0% +60 bps Position de trésorerie nette* 176,1 142,6 +23,5%

Marge brute

Le coût des ventes a augmenté de +5,0 millions d'euros (ou +11,1%) par rapport à 2023 pour atteindre 50,1 millions d'euros. En pourcentage du chiffre d'affaires, le coût des ventes a diminué de -150 points de base grâce à la poursuite d'un contrôle strict des coûts, en particulier en ce qui concerne le recrutement et à l’internalisation de services sous-traités.

Ceci a permis à Planisware de dégager une marge brute de 133,3 millions d'euros (+19,8% par rapport à 2023), soit 72,7% du chiffre d'affaires, une amélioration significative de +150 points de base par rapport à 71,2% en 2023.

Résultat opérationnel

Les dépenses de R&D, constituées principalement des dépenses de personnel directement associées aux équipes de R&D, de l'amortissement des frais de développement capitalisés et du crédit d'impôt recherche, ont atteint 22,2 millions d’euros et représenté 12% du chiffre d’affaires. Tandis que Planisware entend maintenir un niveau élevé de dépenses de R&D, l'efficacité de la R&D s'améliore grâce au déploiement d'outils d'IA. Ceci renforce la capacité du groupe à tirer parti de ses efforts en matière de R&D pour fournir des produits et solutions logicielles innovants, élargir son portefeuille d'offres et promouvoir ses offres sur le marché de la gestion de projet. En 2024, les coûts de développement capitalisés ont totalisé 2,5 millions d’euros, +21,9% par rapport à 2,0 millions d’euros en 2023.

Atteignant 33,3 millions d’euros en 2024 (18% du chiffre d'affaires), les dépenses commerciales et marketing ont augmenté de +23,1% par rapport à 2023, notamment en raison de l'augmentation des coûts liés de personnel de l’équipe commerciale et de l'équipe marketing. Les dépenses commerciales et de marketing devraient augmenter en valeur absolue à l'avenir, Planisware prévoyant de renforcer sa position de leader sur le marché.

Représentant 14% du chiffre d’affaires 2024 comme en 2023, les frais généraux et administratifs ont atteint 26,0 millions d'euros. Planisware a continué à renforcer ses fonctions support pour soutenir la croissance de l'activité et l'expansion internationale du Groupe. Planisware s'attend à ce que les frais généraux et administratifs diminuent légèrement en pourcentage du chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'expansion de la société.

Le résultat opérationnel courant a ainsi atteint 51,8 millions d'euros en 2024, en hausse de +20,8% par rapport à 2023.

Les autres produits et charges opérationnels ont représenté une charge nette de 5,7 millions d'euros liée aux coûts d'introduction en bourse.

En résultat des éléments ci-dessus, le résultat opérationnel a atteint 46,1 millions d'euros en 2024, stable par rapport à 46,2 millions d'euros en 2023 qui avait bénéficié de 7,5 millions d'euros de gains non imposables relatifs à la réévaluation à la juste valeur des titres détenus dans les entreprises associées.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté* a atteint 64,6 millions d'euros, en forte progression par rapport à 2023 (+12,4 millions d'euros, soit +23,7%). Cela a représenté 35,2% du chiffre d'affaires, soit +180 points de base par rapport à 33,4% en 2023. L'augmentation de l'EBITDA ajusté reflète la croissance du chiffre d'affaires, un effet mix positif et de nouveaux gains d'efficacité sur les coûts de personnel, en particulier en R&D grâce au déploiement d'outils d'IA.

Résultat net et dividende

Atteignant 5,4 millions d'euros en 2024, le résultat financier a significativement augmenté par rapport à 2,5 millions d'euros en 2023, principalement grâce aux revenus des dépôts à terme et des gains réalisés et non-réalisés sur les valeurs mobilières de placement ainsi qu’aux gains et pertes de change résultant de la réévaluation aux taux de clôture des postes de trésorerie et équivalents de trésorerie détenus en devises étrangères.

La charge d'impôt s’est élevée à 8,8 millions d'euros en 2024, en hausse de +27,8% par rapport à 6,9 millions d’euros en 2023, conformément à la hausse du résultat imposable.

En raison de ces éléments, le résultat net de la période a atteint 42,7 millions d'euros en 2024, en hausse de +2,1% par rapport à 2023.

Enfin, sous réserve de l'approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et de l'arrêté effectif des comptes consolidés 2024 par le Conseil d'administration, et conformément à sa distribution historique de dividendes, le Groupe versera un dividende représentant 50% de son résultat net. Cela représenterait 21,4 millions d'euros ou 0,31 euro par action.

Génération de trésorerie et position de trésorerie nette

Reflétant la croissance des contrats de souscription facturés à l'avance des services rendus, la variation du besoin en fonds de roulement a représenté +2,5 millions d'euros par rapport à +3,6 millions d'euros en 2023, qui avait bénéficié d'un effet de rattrapage suite à une variation négative en 2022. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 5,5 millions d’euros, soit 3,0% du chiffre d'affaires, contre 4,9 millions d'euros en 2023 (3,1 % du chiffre d'affaires), en ligne avec le niveau de 3% habituellement visé. L'impôt payé en 2024 a représenté 8,4 millions d’euros par rapport à 7,5 millions d’euros en 2023.

Le taux de conversion en trésorerie* a ainsi atteint 84,5%, supérieur au niveau de 80% que le Groupe considère comme le taux de conversion en trésorerie normatif pour les années à venir et le Flux de trésorerie disponible ajusté1 s’est élevé à 54,6 millions d'euros, en hausse de +24,5% par rapport à 43,8 millions d'euros en 2023.

Au 31 décembre, à l'exception des dettes locatives de bureaux et des datacenters qui se sont élevées à 17,0 millions d'euros (14,9 millions d'euros au 31 décembre 2023) et de faibles montants de découverts bancaires, Planisware ne détient pas de dette financière. En conséquence, la trésorerie nette du Groupe* au 31 décembre 2024 s’est élevé à 176,1 millions d'euros, contre 142,6 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Objectifs 2025

Compte tenu de la solidité de son pipeline commercial, d'une part, et des incertitudes liées au calendrier de démarrage des contrats et à l'évolution de la durée du cycle de vente, d'autre part, les objectifs de Planisware pour 2025 sont les suivants :

Croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants entre 15% et 20% (mid-to-high teens)

Marge d’EBITDA ajusté* d’environ 35%

Taux de conversion en trésorerie* d’environ 80% confirmé





Annexes

Chiffre d'affaires du T4 2024 par typologie de services

En millions d'euros T4 2024 T4 2023 Variation

annuelle Variation

à cc* Chiffre d’affaires récurrent 44,7 38,3 +16,7% +16,2% Contrats SaaS & hébergement 22,4 17,9 +25,3% +24,8% Licences annuelles 1,1 - N/A N/A Evolutive support 12,8 12,2 +5,0% +4,6% Subscription support 3,4 3,1 +9,8% +9,0% Maintenance 5,0 5,1 -2,5% -2,8% Chiffre d’affaires non récurrent 5,2 5,8 -11,2% -11,5% Licences perpétuelles 1,3 2,1 -36,4% -36,7% Implémentation & autres services non récurrents 3,8 3,7 +3,1% +2,8% Chiffre d’affaires total 49,9 44,1 +13,0% +12,5%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens du T4 2023

Réconciliation des mesures non-IFRS

En millions d'euros 2024 2023 Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des sociétés

mises en équivalence 51,8 43,2 Dépréciation et amortissement des actifs corporels, incorporels et des

droits d'utilisation 7,7 7,2 Paiements fondés sur des actions 5,1 1,9 EBITDA ajusté** 64,6 52,2





En millions d'euros 2024 2023 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 59,0 47,3 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -5,5 -4,9 Autres éléments sans impact sur la trésorerie -4,7 -2,8 Coûts payés au titre de l'introduction en bourse 5,7 4,2 Flux de trésorerie disponible ajusté** 54,6 43,8

* Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce document sont définis dans les avertissements à la fin de ce document

Conférence téléphonique

L'équipe de direction de Planisware organisera une conférence téléphonique (en anglais) le 27 février 2025 à 8h00 CET pour détailler la performance et les principales réalisations de 2024 à l’occasion d’une présentation suivie d'une session de questions-réponses. Le webcast et sa rediffusion seront disponibles sur planisware.com.

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 750 collaborateurs répartis dans 16 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

Avertissements

Les états financiers primaires relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 26 février 2025. Les procédures d'audit et les vérifications relatives aux informations contenues dans le rapport de durabilité sont en cours. Les états financiers consolidés complets seront publiés à l’issue de ces procédures.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Planisware. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur ou du conditionnel, ou par l'utilisation de termes prospectifs tels que « considère », « envisage », « croit », « vise », « s'attend », « a l'intention », « devrait », « anticipe », « estime », « pense », « souhaite » et « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires ou une terminologie similaire. Ces informations ne sont pas de nature historique et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance future. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations que Planisware considère comme raisonnables. Ces informations sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en fonction des incertitudes liées à l'environnement économique, financier, concurrentiel ou réglementaire.

Ces informations comprennent des déclarations relatives aux intentions, estimations et objectifs de Planisware concernant ses marchés, ses stratégies, sa croissance, ses résultats d'exploitation, sa situation financière et sa liquidité. Les déclarations prospectives de Planisware ne sont valables qu'à la date du présent document. En l'absence d'exigences légales ou réglementaires applicables, Planisware décline expressément toute obligation de publier des mises à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement d'événements, de conditions ou de circonstances, sur lesquels toute déclaration prospective contenue dans le présent document est fondée. Planisware opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la survenance d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux énoncés dans les déclarations prospectives, étant précisé que ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats réels.

Chiffres arrondis

Certains chiffres et données numériques présentés dans ce document (y compris les données financières présentées en millions ou en milliers et certains pourcentages) ont été arrondis et, par conséquent, les totaux correspondants dans ce document peuvent varier légèrement par rapport aux totaux arithmétiques réels de ces informations.

Variation à taux de change constants

Les variations en monnaies constantes représentent les chiffres basés sur des taux de change constants en prenant comme base ceux utilisés l'année précédente. Par conséquent, ces chiffres peuvent varier légèrement par rapport aux résultats réels basés sur les taux de change actuels.

Mesures non IFRS

Le présent document comprend certaines mesures et certains ratios non audités de la performance financière ou non financière du Groupe (les "mesures non IFRS"), tels que le "chiffre d'affaires récurrent", le "chiffre d'affaires non récurrent", la "marge brute", l'"EBITDA ajusté", la "marge d'EBITDA ajusté", le "flux de trésorerie disponible ajusté", le "taux de conversion de trésorerie", le "taux de désabonnement » et le « taux de rétention net » (ou "NRR"). Les informations financières non IFRS peuvent exclure certains éléments contenus dans la mesure financière IFRS la plus proche ou inclure certains éléments non IFRS. Les lecteurs ne doivent pas considérer les éléments qui ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS comme des alternatives aux mesures applicables en vertu des IFRS. Ces mesures ont des limites en tant qu'outils analytiques et les lecteurs ne doivent pas les considérer comme des substituts aux mesures IFRS. En particulier, les lecteurs ne doivent pas considérer ces mesures de la performance financière ou de la liquidité du groupe comme une alternative au bénéfice de la période, au résultat d'exploitation ou à d'autres mesures de performance dérivées conformément aux IFRS, ni comme une alternative aux flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation en tant que mesure de la liquidité du groupe. D'autres entreprises ayant des activités similaires ou différentes de celles du groupe pourraient calculer les mesures non IFRS différemment des calculs adoptés par le groupe.

Les mesures non-IFRS incluses dans le présent document sont définis comme suit :

L’EBITDA ajusté est calculé à partir du Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence plus l’amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles, corporelles et des droits d’utilisation, plus les éléments non récurrents ou les éléments non opérationnels.

La marge d’EBITDA ajusté correspond au rapport entre l’EBITDA le chiffre d’affaires total.

Le FTD ajusté (Flux de Trésorerie Disponible) est calculée comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, plus les frais d’introduction en bourse payés, le cas échéant, moins les autres produits et charges financiers classés comme activités d’exploitation dans le tableau des flux de trésorerie, et moins les flux nets de trésorerie liées aux dépenses d’investissement.

Le taux de conversion de trésorerie est défini comme le FTD ajusté divisé par l'EBITDA ajusté.

La position de trésorerie nette est définie comme les liquidités moins l'endettement, hors dettes locatives.

Le taux de rétention net (Net Retention Rate - NRR) est le pourcentage de chiffre d’affaires récurrent généré au cours d'une année donnée par rapport à l'année précédente par les clients existants au cours de l'année précédente, à l'exclusion des contrats résiliés, à taux de change constant.

Le taux de résiliation est défini comme le pourcentage de chiffre d’affaires récurrent généré au cours de l'année N-1 par les clients résiliant leur contrat au cours de l'année N, par rapport au chiffre d’affaires récurrent généré par les clients existant au début de l'année N, à taux de change constant.







1 Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce document sont définis dans les avertissements à la fin de ce document.

1 Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce document sont définis dans les avertissements à la fin de ce document.

