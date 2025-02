Ageas publie ses résultats pour l’exercice 2024

Finalisation réussie d’Impact24, qui a atteint tous ses objectifs financiers.

De solides performances commerciales accélérées sur l’ensemble des activités et des segments, se traduisant par une croissance des encaissements de 10%.

La progression continue de la rentabilité des activités a permis d’atteindre un résultat opérationnel net d’EUR 1,24 milliard, un chiffre qui se situe dans la moitié supérieure des prévisions pour l’exercice 2024.

Maintien d’une trésorerie supérieure à EUR 1,0 milliard.

Proposition de dividende total de EUR 3,50 par action. Dividende final de EUR 2,00 par action.





Chiffres clés 2024 Résultat Résultat opérationnel net : EUR 1.240 millions, ce qui représente un rendement des capitaux propres de 16,3 %. Résultat net : EUR 1.118 millions

Génération de capital opérationnel : EUR 2,2 milliards

Génération de capital opérationnel libre : EUR 1,5 milliard Encaissements

L'encaissement s'élève à EUR 18,5 milliards, ce qui représente une croissance soutenue de 10 %

Les encaissements Vie s'élèvent à EUR 11,7 milliards (+9 %), grâce à un retour à la croissance en Belgique et en Europe et à une performance qui reste solide en Asie

Les encaissements Non-Vie ont augmenté à EUR 6,8 milliards (+14 %), avec une croissance significative dans tous les segments et toutes les lignes de produits Performance opérationnelle Ratio combiné à 93,3 %

Marge des produits à taux garanti à 149 pb et marge des produits en unités de compte à 41 pb Bilan Les Capitaux propres élargis s'élèvent à EUR 16,1 milliards soit EUR 88,14 par action

Le ratio Solvabilité II du Pilier II s'est amélioré et a atteint 218 %, bien au-delà de l'appétence au risque neutre du Groupe

Le total des liquidités du Compte général au 31 décembre 2024 s'élevait à EUR 1.066 millions

Les Passifs Vie hors UG/L s'établissent à EUR 91,4 milliards





Réalisations non financières et en matière de durabilité

Au cours du cycle stratégique Impact24, les scores ESG d'Ageas obtenus auprès de six agences de notation se sont considérablement améliorés, atteignant le quartile supérieur avec une des agences.

29 % des primes brutes émises proviennent de produits durables, tandis que EUR 14,6 milliards ont été investis dans des actifs durables.

Six entités ont obtenu un score cNPS de premier quartile et cinq un score eNPS de premier quartile.

Des progrès significatifs ont été réalisés dans la diversification de la distribution, englobant à la fois les agences et les plateformes numériques.



Hans De Cuyper, CEO d’Ageas : « Je suis très heureux de vous annoncer une excellente performance pour l’année 2024. Nous avons considérablement augmenté nos encaissements, amélioré la rentabilité de nos activités et dégagé un résultat opérationnel net d’EUR 1,24 milliard, ce qui nous situe dans la moitié supérieure de nos prévisions, tout en conservant une trésorerie et une solvabilité solides. Cette remarquable performance nous permet d’annoncer un dividende brut total d'EUR 3,50 pour 2024, conformément à notre engagement d’Impact24. Je suis également fier du succès d’Impact24, qui a permis d’atteindre une croissance durable, de renforcer la rentabilité et de diversifier nos flux de trésorerie, tout en atteignant l’ensemble de nos objectifs financiers et la plupart de nos objectifs non financiers. Bien que nous ayons réalisé des progrès significatifs dans divers aspects de notre activité, je suis particulièrement heureux que les agences de notation aient reconnu nos efforts en matière d’ESG qui ont abouti à l’inclusion de l’action Ageas dans l’indice BEL®ESG. Sauf imprévu, nous tablons sur une trésorerie provenant des activités d’EUR 850 à 900 millions en 2025, ce qui nous donnera une bonne base de départ pour respecter notre engagement de dividende Elevate27. »

