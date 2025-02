Décarbonation de l’industrie sidérurgique : Eramet lance eraLow, sa marque d’alliages de manganèse à faible empreinte CO2

Paris, le 27 février 2025, 10h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Décarbonation de l’industrie sidérurgique : Eramet lance eraLow, sa marque d’alliages de manganèse à faible empreinte CO 2

Eramet dévoile eraLow, sa nouvelle marque dédiée aux alliages de manganèse à faible émission de CO 2 . Elle établit un nouveau standard pour les alliages de manganèse à faible empreinte carbone, offrant ainsi aux sidérurgistes une solution efficace et immédiatement disponible pour accélérer la décarbonation de leurs produits.

Avec eraLow, Eramet propose à l’industrie sidérurgique, confrontée à des défis majeurs en matière de réductions d’émissions, des alliages de manganèse parmi les plus durables disponibles sur le marché mondial :

Une empreinte CO 2 parmi les plus faibles du marché : les produits eraLow garantissent un niveau d’émission inférieur à 1,9 tonne de CO₂ par tonne d’alliage pour les émissions de scope 1 et 2, une performance nettement supérieure à la moyenne mondiale de l’industrie des alliages de manganèse, estimée à 3,9 tonnes de CO₂ par tonne d’alliage (étude CRU basée sur les données 2023). Ces résultats exceptionnels sont rendus possibles par l’utilisation d’une électricité décarbonée produite en Norvège et en France, combinée à des procédés de production de pointe.





Une intensité carbone vérifiée : eraLow garantit une intensité carbone dont la méthodologie a été validée par DNV , un organisme tiers internationalement reconnu.





eraLow garantit une intensité carbone dont la méthodologie a été validée par , un organisme tiers internationalement reconnu. Une transparence totale sur l’ensemble de la chaîne de valeur grâce à eraTrace : les produits eraLow sont tracés via eraTrace, le service exclusif de traçabilité d’Eramet basé sur la technologie blockchain. Ce service fournit un passeport numérique pour chaque commande, garantissant aux clients d’Eramet un accès à des données transparentes sur le processus de production (par exemple, les matières premières utilisées, l’origine des fournisseurs…), un calculateur d’émissions de CO₂ couvrant l’ensemble du cycle de production (cradle-to-gate), ainsi qu’une visibilité complète sur les indicateurs RSE des sites de production.





les produits eraLow sont tracés via eraTrace, le service exclusif de traçabilité d’Eramet basé sur la technologie blockchain. Ce service fournit un passeport numérique pour chaque commande, garantissant aux clients d’Eramet un accès à des données transparentes sur le processus de production (par exemple, les matières premières utilisées, l’origine des fournisseurs…), un calculateur d’émissions de CO₂ couvrant l’ensemble du cycle de production (cradle-to-gate), ainsi qu’une visibilité complète sur les indicateurs RSE des sites de production. Un processus de production conforme aux normes ESG les plus élevées de l’industrie : les usines de production d’alliages de manganèse d’Eramet sont certifiées ISO pour la gestion de l’énergie (ISO 50001) et la gestion environnementale (ISO 14001). Par ailleurs, la performance globale du Groupe en matière de durabilité a été classée Argent par Ecovadis, et évaluée A- pour le climat et B pour la sécurité de l’eau par le CDP.





les usines de production d’alliages de manganèse d’Eramet sont certifiées ISO pour la gestion de l’énergie (ISO 50001) et la gestion environnementale (ISO 14001). Par ailleurs, la performance globale du Groupe en matière de durabilité a été classée Argent par Ecovadis, et évaluée A- pour le climat et B pour la sécurité de l’eau par le CDP. Un premier pas vers la production d’alliages de manganèse zéro CO₂ : l’ambition ultime d’Eramet est de proposer à ses clients sidérurgistes des alliages de manganèse à zéro émission de CO₂, afin de les accompagner dans leur propre transition bas-carbone. Parmi ses initiatives, le Groupe construit actuellement une usine pilote inédite sur son site de Sauda, en Norvège, afin de tester des technologies innovantes permettant la capture et le stockage du CO₂ émis par les fours. Eramet expérimente également l’utilisation de bio-réducteurs en substitution partielle du coke dans ses fours.





Christel Bories, Présidente-Directrice générale d’Eramet :

Le lancement d’eraLow illustre notre engagement à fournir à nos clients une solution clairement identifiée pour contribuer à la décarbonation de l’industrie sidérurgique. Avec eraLow, nous leur offrons non seulement des alliages de manganèse parmi les moins émetteurs du marché, mais aussi la possibilité de renforcer la confiance et la transparence sur l’ensemble de leur chaîne de valeur.

A PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT SALES



Manganese Alloys Business Unit









T. +33 1 45 38 42 00.



manganesealloys@eramet.com





CONTACT PRESSE



Director of Group Communications



Laurent Cicolella



T. +33 1 45 38 41 38



laurent.cicolella@eramet.com





CONTACT INVESTISSEUR



Director of Investor Relations



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com







Pièce jointe