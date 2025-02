CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27. HELMIKUUTA 2025 KLO 12.00

Cargotec julkaisee vuoden 2024 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen

Cargotec Oyj:n vuoden 2024 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2024 sisältää vuosikatsauksen ja taloudellisen katsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Taloudellinen katsaus koostuu kestävyysraportin sisältävästä hallituksen toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä sekä tilintarkastus- ja varmennuskertomuksista. Kestävyysraportti on koottu eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti.

Cargotec julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Kyseinen XHTML-dokumentti on virallinen ESEF-versio Cargotecin vuoden 2024 taloudellisesta katsauksesta. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Cargotecin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee englanninkielisen GRI-indeksin koskien vuotta 2024. Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

LIITTEET

Cargotecin vuosikertomus 2024

Cargotec GRI index 2024 (englanniksi)

5493002B0GOVF42KWX33-2024-12-31-fi.zip (XHTML-tiedosto, suomeksi)

Lisätietoja:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Tytti McVeigh, vastuullisuuspäällikkö, puh. 044 283 6013

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab-liiketoiminta on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Cargotecin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.cargotec.fi

