Altospam présente son offre souveraine et globale de protection de messageries électroniques

Altospam, éditeur Saas, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, annonce une offre unique à destination des entreprises et des structures publiques pour les protéger efficacement contre le phishing, le spear phishing, les spams, les ransomwares et les virus connus et inconnus. Soucieux de proposer une offre complète à ses clients, l’éditeur innove en réunissant approche préventive et dispositifs de protection à très forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, 3 modules complémentaires permettent de répondre aux nombreux cas d’usages liés à la réception et à l’envoi de messages électroniques.

Présentation de l’offre globale d’ Altospam

Mailsafe

Filtre les emails entrants, protégeant l’entreprise contre les spams, phishing et autres cyberattaques. Les mails sont analysés par 6 antivirus, plus un système performant de détection de fichiers suspects pour bloquer virus connus et inconnus.

Mailout

Analyse tous les emails sortants avec les mêmes antivirus pour éviter la propagation de codes malveillants. Améliore la délivrabilité et la réputation grâce à une gestion avancée des serveurs et des protocoles d'authentification.

Training

Organise les campagnes de phishing simulées pour sensibiliser les collaborateurs. Différents modules de formation didactiques et rapides sont disponibles. Aucune configuration complexe n’est requise, le service est opérationnel immédiatement.