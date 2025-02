Stella-Jones annonce ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'exercice

Ventes annuelles de 3 469 millions $ , en hausse de 5 % par rapport au dernier exercice

Résultat d'exploitation de 503 millions $

BAIIA 1 de 633 millions $ , ce qui représente une marge 1 de 18,2 %

RPA de 5,66 $, comparativement à 5,62 $ en 2023

Robustes flux de trésorerie d'exploitation de 408 millions $

Hausse de 11 % du dividende trimestriel à 0,31 $ par action

Réaffirmation des objectifs financiers pour la période allant de 2023 à 2025

MONTRÉAL, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2024.

« Nous avons conclu un autre exercice de croissance des ventes et du BAIIA, ce qui témoigne de la solidité de nos activités et de notre approche résolument axée sur le client » a déclaré Eric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Nous avons obtenu de très bons résultats dans nos catégories de produits d'infrastructures, malgré une baisse de la demande du marché de poteaux destinés aux sociétés de services publics. Nous avons acquis de nouveaux clients, maintenu notre marge du BAIIA élevée de plus de 18 % et généré de robustes flux de trésorerie d'exploitation. Convaincus des données fondamentales à long terme de notre entreprise, nous avons également augmenté le dividende trimestriel pour une 21e année consécutive. »

« Alors que nous entamons l'exercice 2025, nous demeurons confiants dans les perspectives de croissance de nos activités d'infrastructures actuelles qui profiteront du besoin pressant de renforcer le réseau électrique nord-américain vieillissant et des occasions d'accroître la rentabilité dans le secteur des traverses de chemin de fer. Nous cherchons également à renforcer davantage nos relations avec les clients en élargissant notre offre destinée à notre clientèle du secteur des infrastructures. En poursuivant sur notre lancée, nous continuerons à focaliser nos efforts afin d'optimiser notre modèle d'exploitation et générer une marge saine du BAIIA. Grâce aux robustes flux de trésorerie générés par nos activités et à notre stratégie rigoureuse d'affectation des capitaux, nous sommes convaincus que nos initiatives continueront d'accroître la valeur pour les actionnaires.»

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les ratios et les données par action)





Périodes de trois mois closes

les 31 décembre

Exercices clos

les 31 décembre

2024 2023 2024 2023 Ventes 730 688 3 469 3 319 Bénéfice brut1 138 137 724 688 Marge du bénéfice brut1 18,9 % 19,9 % 20,9 % 20,7 % Résultat d'exploitation 81 89 503 499 Marge d'exploitation1 11,1 % 12,9 % 14,5 % 15,0 % BAIIA1 115 120 633 608 Marge du BAIIA1 15,8 % 17,4 % 18,2 % 18,3 % Résultat net 52 56 319 326 Résultat par action (« RPA ») - de base et dilué 0,93 0,98 5,66 5,62 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 55 966 57 076 56 403 57 963 Dette nette sur le BAIIA1 2,6 x 2,6 x





1 Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières utilisées et présentées par la Société, ainsi que les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus directement comparables des PCGR.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes se sont élevées à 730 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2024, en hausse de 6 % par rapport aux ventes de 688 millions $ réalisées lors de la même période en 2023. Si on exclut l’effet de conversion des devises de 14 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 31 millions $, soit de 5 % en raison d'une hausse des ventes de traverses de chemin de fer auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1, ainsi qu’en raison d’une amélioration des ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel alors que les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont été relativement stables. Le recul des ventes de billots et de bois d’œuvre s’explique par une baisse des activités de vente de billots, par rapport au quatrième trimestre du précédent exercice.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (53 % des ventes au T4-24) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics se sont chiffrées à 385 millions $, par rapport à celles de 383 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes ont fléchi de 2 %, en raison d’une baisse des volumes générés par les activités non contractuelles, en grande partie contrebalancée par des ajustements favorables des prix de vente pour couvrir la hausse des coûts.

Traverses de chemin de fer (26 % des ventes au T4-24) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 193 millions $, comparativement à 165 millions $ un an plus tôt. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont enregistré une progression de 15 %, en raison principalement du calendrier des livraisons aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1. En 2024, les volumes des exploitants de chemins de fer de catégorie 1 ont augmenté modestement par rapport à 2023.

Bois d'œuvre à usage résidentiel (13 % des ventes au T4-24) : Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel se sont élevées à 93 millions $, en hausse par rapport à celles de 82 millions $ réalisées lors de la même période en 2023, soit une croissance interne de 12 %. L’augmentation des ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel résulte de prix de vente avantageux attribuable à la hausse des prix du bois d’œuvre sur le marché, de même que d’une augmentation des volumes de vente, par rapport à la même période l’an dernier.

Produits industriels (4 % des ventes au T4-24) : Les ventes de produits industriels ont atteint 31 millions $, en hausse par rapport à celles de 27 millions $ générées au trimestre correspondant l’an dernier. La croissance interne des ventes de 11 % est principalement attribuable à une augmentation des ventes de produits destinés aux ponts ferroviaires et aux passages à niveau.

Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (4 % des ventes au T4-24) : Les ventes de billots et de bois d’œuvre ont totalisé 28 millions $, en recul de 10 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le bénéfice brut s’est établi à 138 millions $ au quatrième trimestre de 2024, relativement inchangé par rapport à 137 millions $ au quatrième trimestre de 2023. Exprimé en pourcentage des ventes, le bénéfice brut a diminué de 19,9 % au quatrième trimestre de 2023 à 18,9 % au quatrième trimestre de 2024, en raison d’une composition des ventes moins avantageuse.

Le résultat net pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 s'est élevé à 52 millions $, soit 0,93 $ par action, comparativement à un résultat net de 56 millions $, soit 0,98 $ par action, lors de la période correspondante en 2023.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, les ventes ont atteint 3 469 millions $, en hausse de 5 % par rapport aux ventes de 3 319 millions $ réalisées en 2023. Si on exclut l’apport de l’acquisition des actifs de Baldwin de 25 millions $ ainsi que l’effet de conversion des devises de 36 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 110 millions $, soit 3 %. Les ventes générées par les activités d’infrastructures, à savoir les poteaux destinés aux sociétés de services publics, les traverses de chemin de fer et les produits industriels, ont augmenté de 144 millions $, soit 6 %, tandis que les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont reculé de 34 millions $. Des prix de vente avantageux dans l’ensemble des catégories de produits d’infrastructures et la hausse des volumes de traverses de chemin de fer ont été en partie contrebalancés par une baisse des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics et de bois d’œuvre à usage résidentiel. Le recul des ventes de billots et de bois d’œuvre par rapport à l’an dernier est en grande partie attribuable à une diminution des ventes de billots.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (49 % des ventes en 2024) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 1 705 millions $ en 2024, comparativement aux ventes de 1 571 millions $ réalisées en 2023. Si on exclut l’apport de l’acquisition des actifs de Baldwin en juillet 2023 ainsi que l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 88 millions $, soit 6 %, grâce à des ajustements des prix de vente visant à couvrir les hausses de coûts. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une baisse des volumes par rapport à l’exercice précédent. Des engagements pluriannuels supplémentaires ont été obtenus auprès de clients actuels et nouveaux, mais les volumes ont été touchés par le ralentissement du rythme des achats et par le report de la réalisation de certains projets de sociétés de services publics, largement influencés par des facteurs économiques, notamment l’inflation et les contraintes de chaîne d’approvisionnement des sociétés de services publics, de même que par le calendrier du financement des sociétés de services publics basé sur les tarifs.

Traverses de chemin de fer (26 % des ventes en 2024) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 890 millions $ en 2024, comparativement à des ventes de 828 millions $ en 2023. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont progressé de 51 millions $, soit 6 %. La progression est attribuable à un accroissement des volumes, principalement auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1 en raison de la reconstitution des stocks de traverses de chemin de fer, de même qu’à une amélioration des prix de vente par rapport au précédent exercice.

Bois d'œuvre à usage résidentiel (18 % des ventes en 2024) : Les ventes ont reculé pour s’établir à 614 millions $ en 2024, soit dans le bas de la fourchette cible de 600 à 650 millions $ de la Société pour cette catégorie de produits, comparativement à des ventes de 645 millions $ en 2023. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont fléchi de 34 millions $, soit 5 %. Ce recul s’explique par une baisse des volumes de vente découlant de l’affaiblissement de la demande des consommateurs. Le prix moyen du bois d’œuvre sur le marché est resté relativement stable en 2024, par rapport à 2023.

Produits industriels (4 % des ventes en 2024) : Les ventes de produits industriels se sont chiffrées à 154 millions $ en 2024, comparativement à des ventes de 148 millions $ en 2023. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de produits industriels ont augmenté de cinq millions $, soit 3 %, en raison principalement d’une hausse des ventes de produits destinés aux ponts ferroviaires et aux passages à niveau.

Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (3 % des ventes en 2024) : Les ventes de billots et de bois d'œuvre se sont élevées à 106 millions $ en 2024, en baisse par rapport à celles de 127 millions $ effectuées en 2023. Le recul des ventes s’explique par une baisse des activités de billots.

Le bénéfice brut a augmenté pour atteindre 724 millions $ en 2024, comparativement à 688 millions $ en 2023, ce qui représente des marges respectives de 20,9 % et 20,7 %. De même, le BAIIA a augmenté pour atteindre 633 millions $ en 2024, comparativement à 608 millions $ en 2023, notamment grâce à la croissance des ventes de produits d'infrastructures de la Société. La marge du BAIIA est restée relativement inchangée à 18,2 % en 2024, contre 18,3 % en 2023.

Le résultat net s'est chiffré à 319 millions $ en 2024, comparativement à un résultat net de 326 millions $ en 2023. En dépit d'un plus faible résultat net, le résultat par action est en hausse à 5,66 $ en 2024, contre 5,62 $ en 2023, en raison des rachats continus d'actions effectués par la Société dans le cadre des offres publiques de rachat dans le cours normal des activités.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, Stella-Jones a utilisé les liquidités générées par ses activités d’exploitation de 408 millions $ pour investir dans son réseau, en plus de remettre 153 millions $ aux actionnaires. En 2024, la Société a investi un montant net de 88 millions $ pour maintenir la qualité de ses actifs et accroître sa productivité, de même que 34 millions $ pour compléter ses investissements en soutien à la croissance de ses activités de poteaux destinés aux sociétés de services publics. Pour la période allant de 2022 à 2024, environ 130 millions $ de dépenses en immobilisations ont été investies pour soutenir sa croissance. Le dividende versé en 2024 s’est élevé à 1,12 $ par action, ce qui représente une hausse de 22 % par rapport à 2023. Au 31 décembre 2024, la Société avait remis aux actionnaires 348 millions $ sur son engagement de remettre 500 millions $ au cours de la période s'échelonnant de 2023 à 2025.

Au 31 décembre 2024, la Société maintenait une situation financière saine avec des liquidités disponibles de 802 millions $. Son ratio de la dette nette sur le BAIIA s'est établi à 2,6 x, soit légèrement supérieur à la fourchette cible, l’appréciation du taux de clôture du dollar américain par rapport au dollar canadien ayant entraîné une augmentation de la valeur de la dette nette de la Société libellée en dollars américains, après conversion en dollars canadiens.

Après la clôture du trimestre, la Société a modifié sa convention de crédit agricole américain dans le but de prolonger la durée de la facilité de crédit rotatif de 150 millions $ US du 3 mars 2028 au 4 février 2030.

RÉAFFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2023 À 2025

Le tableau qui suit présente un résumé des objectifs financiers de la Société pour les exercices 2023 à 2025 :

(en millions $, sauf les pourcentages et les ratios) Objectifs 2023-2025 Ventes env. 3 600 $ Marge du BAIIA > 17 % Remise de capital aux actionnaires : cumulatif > 500 $ Ratio de la dette nette sur le BAIIA 2,0 x à 2,5 x



La Société a supposé que le dollar canadien se négociera, en moyenne, à 1,36 $ CA pour 1,00 $ US en 2025.

HAUSSE DE 11 % DU DIVIDENDE TRIMESTRIEL À 0,31 $ PAR ACTION

Le 26 février 2025, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,31 $ par action ordinaire, payable le 18 avril 2025 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1er avril 2025. Il s’agit d’un dividende admissible.

TÉLÉCONFÉRENCE

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 27 février 2025 à 10 h, heure normale de l'Est, (« HNE ») pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-800 206-4400. La conférence téléphonique sera accessible via une webdiffusion audio à partir du site Web de la Société à la page d’accueil de la section Relations avec les investisseurs ou ici: https://meetings.lumiconnect.com/400-781-821-877 . L'enregistrement sera accessible à compter de 13 h HNE le jeudi 27 février 2025, jusqu'à 23 h 59 HNE, le jeudi 6 mars 2025.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit des poteaux en bois traité aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations des activités d’exploitation, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, la conformité réglementaire et environnementale, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d’information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers consolidés audités ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

Siège social

3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300

Saint-Laurent, Québec

H4R 2J8

Tél.: (514) 934-8666

Fax: (514) 934-5327 Cotation en Bourse

Bourse de Toronto

Symbole boursier : SJ



Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres

Services aux investisseurs Computershare inc. Relations avec les investisseurs

Silvana Travaglini

Première vice-présidente et chef des finances

Tél. : (514) 934-8660

Téléc. : (514) 934-5327

stravaglini@stella-jones.com







Stella-Jones Inc.

États consolidés du résultat net (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) Pour

les périodes de trois mois

closes les 31 décembre

Pour

les exercices

clos les 31 décembre

2024 2023 2024 2023 Ventes 730 688 3 469 3 319 Charges Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 30 $ (28 $ en 2023) et 12 mois - 115 $ (94 $ en 2023)) 592 551 2 745 2 631 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 4 $ (3 $ en 2023) et 12 mois - 15 $ (15 $ en 2023)) 50 44 206 181 Autres pertes, montant net 7 4 15 8 649 599 2 966 2 820 Résultat d'exploitation 81 89 503 499 Charges financières 23 21 88 68 Résultat avant impôts 58 68 415 431 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles 2 (12 ) 86 83 Différés 4 24 10 22 6 12 96 105 Résultat net 52 56 319 326 Résultat de base et dilué par action ordinaire 0,93 0,98 5,66 5,62







Stella-Jones Inc.

États consolidés de la situation financière (en millions de dollars canadiens) 2024 2023 Actif Actif courant Créances 277 308 Stocks 1 759 1 580 Impôts sur le résultat à recouvrer 11 11 Autres actifs courants 42 48 2 139 1 947 Actif non courant Immobilisations corporelles 1 048 906 Actifs au titre du droit d'utilisation 311 285 Immobilisations incorporelles 170 169 Goodwill 406 375 Instruments financiers dérivés 21 21 Autres actifs non courants 8 5 4 103 3 708 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 180 204 Revenus différés 17 — Partie courante de la dette à long terme 1 100 Partie courante des obligations locatives 64 54 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 24 26 286 384 Passif non courant Dette à long terme 1 379 1 216 Obligations locatives 259 240 Passifs d'impôt différé 197 175 Provisions et autres passifs non courants 37 31 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 4 10 2 162 2 056 Capitaux propres Capital-actions 188 189 Résultats non distribués 1 498 1 329 Cumul des autres éléments du résultat global 255 134 1 941 1 652 4 103 3 708







Stella-Jones Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en millions de dollars canadiens) 2024 2023 Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net 319 326 Ajustements pour Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 46 40 Dotation aux amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 66 53 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 18 16 Charges financières 88 68 Charge d’impôts sur le résultat 96 105 Autres 4 11 637 619 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances 56 (7 ) Stocks (82 ) (353 ) Impôts sur le résultat à recouvrer — (2 ) Autres actifs courants 9 8 Comptes créditeurs et charges à payer (40 ) 9 (57 ) (345 ) Intérêts versés (85 ) (68 ) Impôts sur le résultat payés (87 ) (99 ) 408 107 Activités de financement Variation nette des facilités de crédit rotatif (471 ) 362 Produit de la dette à long terme 568 33 Remboursement de la dette à long terme (103 ) (1 ) Remboursement des obligations locatives (62 ) (50 ) Dividendes sur les actions ordinaires (63 ) (53 ) Rachat d'actions ordinaires (90 ) (142 ) Autres — 2 (221 ) 151 Activités d'investissement Acquisition d’entreprises (4 ) (93 ) Acquisition d'immobilisations corporelles (132 ) (155 ) Produit de l’assurance des biens 10 — Acquisition d'immobilisations incorporelles (11 ) (10 ) (137 ) (258 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice 50 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l’exercice — — Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 50 —





MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Cette rubrique présente des informations requises par le Règlement 52-112 – Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard de « mesures financières déterminées » (telles qu’elles sont définies dans le Règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières décrits ci-après n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La méthode utilisée par la Société pour calculer ces mesures peut différer de celles utilisées par d’autres et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle de mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières ne doivent pas être considérées comme substitut aux informations financières établies conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent :

La croissance interne des ventes : les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change

: les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change Le bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes

: les ventes moins le coût des ventes Le BAIIA : le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) La dette nette : la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante) moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent :

Le pourcentage de croissance interne des ventes : la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante

: la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante La marge du bénéfice brut : le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

: le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante La marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante La dette nette sur le BAIIA : la dette nette divisée par le BAIIA des 12 derniers mois (DDM)

Les autres mesures financières comprennent :

La marge d’exploitation : le résultat d’exploitation divisé par les ventes de la période correspondante

La direction considère que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement aux résultats d'exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières pour faciliter la comparaison de sa performance opérationnelle et financière d’une période à l’autre, établir les budgets annuels, évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, à effectuer les dépenses en capital nécessaires et à combler ses besoins en fonds de roulement dans le futur, ainsi que pour évaluer le rendement de la haute direction. Plus précisément :

Bénéfice brut et marge du bénéfice brut : La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel.

: La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel. BAIIA et marge du BAIIA : La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction.

: La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction. Dette nette, dette nette sur le BAIIA et dette nette sur la capitalisation totale : La Société estime que ces mesures sont des indicateurs de l’effet de levier financier de la Société.

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus comparables des PCGR.

Rapprochement du résultat d’exploitation avec le BAIIA

(en millions $) Périodes de trois mois closes

les 31 décembre Exercices clos

les 31 décembre 2024 2023 2024 2023 Résultat d’exploitation 81 89 503 499 Dotation aux amortissements 34 31 130 109 BAIIA 115 120 633 608





Rapprochement de la dette à long terme avec la dette nette

(en millions $) Exercices clos les 31 décembre



2024 2023 Dette à long terme incluant la partie courante 1 380 1 316 Plus : Obligations locatives incluant la partie courante 323 294 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 — Dette nette 1 653 1 610 BAIIA (DDM) 633 608 Dette nette sur le BAIIA 2,6 x 2,6 x