Mavenir y O2 Telefónica Alemania fortalecen su asociación con la extensión de contrato IMS a varios años para servicios IMS nativos en la nube

Nuevo contrato a cinco años con Mavenir que impulsa a O2 Telefónica a hacer la transición de sus servicios de voz 4G/5G a la última tecnología nativa en la nube

February 27, 2025 08:11 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.