Mavenir et O2 Telefónica Germany renforcent leur partenariat en prolongeant leur contrat IMS pluriannuel pour des services IMS cloud-native

MUNICH et BONN, Allemagne, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, annonce aujourd’hui avoir renforcé son partenariat à long terme avec Telefónica et ses sociétés d’exploitation mondiales. La signature d’un nouveau contrat de cinq ans permettra à O2 Telefónica Allemagne de passer de l’IMS virtualisé (vIMS) de Mavenir à la solution IMS cloud-native. L’extension du contrat pluriannuel concerne les réseaux IMS fixes et mobiles desservant l’ensemble des abonnés du réseau O2 Telefónica Germany.

La plateforme IMS cloud-native à l’échelle du Web de Mavenir offre une technologie essentielle pour les réseaux mobiles de la prochaine génération, prenant en charge la voix sur LTE (VoLTE) et la voix sur New Radio (VoNR) sur un noyau IMS commun et facilitant la continuité de la voix entre la 4G et la 5G. Les services IMS de Mavenir opèrent sur n’importe quel cloud – public ou privé – et sont déployés sous forme de microservices sans état dans des conteneurs, permettant ainsi aux opérateurs d’accélérer l’innovation et de lancer rapidement de nouveaux services.

Dans son récent test indépendant du réseau mobile 2025, la revue spécialisée connect a attribué à O2 Telefónica Germany la note « très bien », reflétant ainsi les performances et la qualité de service élevées obtenues grâce à la solution vIMS de Mavenir.

Matthias Sauder, directeur des réseaux chez O2 Telefónica en Allemagne, a déclaré : « La décision de prolonger notre partenariat technologique fructueux avec Mavenir s’est imposée naturellement. Ce partenariat nous a permis de fournir à nos clients la meilleure qualité de service jamais atteinte et d’optimiser notre investissement dans l’innovation agile du réseau. Le leadership évident de Mavenir dans le domaine de la virtualisation des fonctions de réseau a conduit à sa sélection initiale et a depuis permis de fournir de nouvelles capacités transformatrices dans nos opérations. Alors que le monde embrasse les opportunités créées par l’intelligence artificielle et l’automatisation pour ouvrir les interfaces à la transformation numérique, l’IMS cloud-native de Mavenir sera une plateforme essentielle pour l’évolution continue de notre réseau et permettra la création de plus de valeur pour notre entreprise et nos clients. »

Antonio Correa, vice-président principal pour l’Europe du Sud, les Caraïbes et l’Amérique latine chez Mavenir, a ajouté : « Dans le cadre de multiples déploiements en direct, notre partenariat durable avec Telefónica continue de donner le ton de l’évolution des réseaux à vitesse logicielle et du déploiement de technologies virtualisées avancées. En tant que leader reconnu de l’IMS cloud-native, nous voyons cette extension pluriannuelle de notre livraison à O2 Telefónica Germany comme une opportunité stimulante de faire avancer la performance de la prochaine génération et les améliorations de service que nous sommes les seuls à pouvoir réaliser, en collaboration avec un opérateur fortement engagé dans l’innovation, l’excellence et l’inclusion en matière de connectivité. »

Test de réseau 5G et mobile connect, édition 01/2025 : « Très bon » (909 points) pour O2 ; au total, deux notes « Très bien » (924 et 909 points) et une note « Exceptionnel » (970 points) ont été attribuées. Pour en savoir plus, consultez le site www.o2.de/netz



