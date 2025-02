Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir dan O2 Telefónica Jerman Memperkuat Kemitraan dengan Perpanjangan Kontrak IMS Multitahun untuk Layanan Cloud-Native IMS

Kontrak baru selama lima tahun bersama Mavenir mendukung O2 Telefónica untuk mentransisikan layanan suara 4G/5G miliknya ke teknologi berbasis cloud terbaru

February 27, 2025 08:11 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.