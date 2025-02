Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir와 독일 O2 텔레포니카 (O2 Telefónica Germany), 클라우드 네이티브 IMS 서비스 위한 다년 계약 연장 체결로 파트너십 강화

O2 Telefónica의 4G/5G 음성 서비스를 최신 클라우드 네이티브 기술로 전환하기 위해 Mavenir와 새로운 5년 계약 체결

February 27, 2025 08:11 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.