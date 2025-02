Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir กับ O2 Telefónica Germany เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรร่วมกันโดยขยายสัญญา IMS เป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับบริการ Cloud-Native IMS

การทำสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปีนี้กับ Mavenir จะช่วยเพิ่มพลังศักยภาพให้กับ O2 Telefónica ในการเปลี่ยนผ่านจากบริการโทรด้วยเสียงบนเครือข่าย 4G/5G ของตนเข้าสู่เทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟล่าสุด

February 27, 2025 08:11 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.