Fynske Bank får næstbedste resultat nogensinde trods store forandringer

Fynske Bank kommer ud af 2024 med et overskud på 164 millioner kroner før skat. Det er det næstbedste resultat i bankens historie. Administrerende direktør Henning Dam kalder regnskabet tilfredsstillende og hæfter sig især ved, at banken har oplevet reel kundetilgang, har øget forretningsomfanget, vækster i de store byer og har fået forretningen op i et højere gear. – Vores fundament er stærkt, og vi er godt rustet til fremtiden, siger han.

Efter et år med mange og store forandringer står Fynske Bank nu langt stærkere i bestræbelserne på at vinde sin hjemmebane.

Det vurderer administrerende direktør Henning Dam i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2024, som viser et overskud på 164 millioner kroner før skat.

Det er det næstbedste resultat i bankens historie og er realiseret på trods af, at Fynske Bank i 2024 har investeret markante beløb i både organisation, systemer, lokaler og markedsføring for at kunne indfri bankens ambitioner om vækst.

Trods de mange forandringer er medarbejdertilfredsheden højere end nogensinde - og højere end branchegennemsnittet.

Medarbejderne bakker i høj grad op om vores vækstrejse, og 2024 har været et travlt, spændende og udviklende år, hvor vi er lykkedes med at indfri en række af vores delmål. Vores forretningsomfang er vokset for andet år i træk med mere end 1,3 mia. kroner og udgør nu i alt 20 mia. kr. Vi har formået at skabe en reel, positiv kundetilgang på cirka 1000 kunder. Det er markant og et udtryk for, at vi har fået forretningen op i et helt andet tempo. Dermed har vi indtjeningskomponenterne til også fremover at kunne levere gode resultater, siger Henning Dam.

Væksten er begyndt

Fynske Bank samlede i december 2023 en række stabsfunktioner, bankens finans- og formuecenter og et nyt kunde- og kompetencecenter i Cortex Park i Odense. Derudover er der kommet mange nye medarbejdere og kompetencer til i løbet af 2024, afdelingerne i Aarhus og Nyborg er flyttet i andre lokaler, og hovedsædet i Svendborg har været igennem en omfattende renovering, så lokalerne nu er langt mere tidssvarende.

Dertil kommer Finanstilsynets ordinære tilsyn, som har kostet mange ressourcer i organisationen.

Alt er kigget igennem, og vi har fået to påbud, som vi hurtigt kommer til at efterleve. Det viser, at vi har en robust og stærk bank. Vores fundament er blevet stærkere, og væksten er begyndt, siger Henning Dam.

Det viser resultatet for 2024 også, selv om det ikke når helt samme niveau som rekordresultatet fra 2023, hvor overskuddet før skat var på 202 millioner kroner.

Det er et tilfredsstillende regnskab, som vi kan være stolte af, men vi er samtidig bevidste om, at vi fortsat skal arbejde hårdt på at udvikle Fynske Bank for at kunne indfri vores ambitiøse mål, siger Henning Dam.

Omkostningerne til personale og administration er steget med 15,6 procent svarende til 43 millioner kroner i forhold til året før. Det skyldtes bevidste investeringer, der har været nødvendige for at udvikle Fynske Bank i den ønskede retning, og gevinsterne er begyndt at vise sig.

Vi har investeret massivt i Aarhus, Odense, Trekantområdet og Nyborg, og det er også der, vi går mest frem. Det viser, at vores investeringer har været rigtige, understreger Henning Dam.

Mere beskedne forventninger

Han forventer, at omkostningsniveauet vil flade ud og nærme sig et mere normalt leje i 2025.

Lavere markedsrenter og en hård konkurrencesituation betyder til gengæld, at forventningerne til 2025 er mere beskedne end de seneste år. Samtidig er der en vis usikkerhed forbundet med den nuværende geopolitiske uro, men den danske økonomi er fortsat stærk og robust.

Fynske Bank forventer derfor et overskud på 85-115 millioner kroner i 2025, og fokus kommer i høj grad til at ligge på at skabe endnu bedre kundeoplevelser.

En af nøglerne til at være en attraktiv bank er at kunne sætte kunderne i centrum, rådgive og formidle i øjenhøjde og være med til at skabe tryghed og råderum i kundernes økonomi. Derfor kommer kundetilfredshed og den gode kundeoplevelse til at være i højsædet for os, understreger Henning Dam.

