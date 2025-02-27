Bitget 更新 2025 年 2 月储备金证明，储备金率增至 186%

塞舌尔维多利亚, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布 2025 年 2 月储备金证明报告。 最新快照显示，此次更新的数据凸显了平台储备金率的显著增长，从原来承诺的 100% 增至 186%。 Bitget 的最新储备金证明展示出强劲的综合储备金率，再次印证了其财务的稳定性和透明度。

该交易所主要资产的储备金水平充裕，全面保障用户资金安全。 明细显示，比特币 (BTC) 的平台储备量为 19,393 枚，用户资产为 6,030 枚，储备金率达 322%。 以太坊 (ETH) 的平台储备量为 199,433 枚，用户资产为 115,051 枚，储备金率达 173%。 稳定币的储备金率亦很强劲，其中泰达币 (USDT) 和 USDC 的储备金率分别为 138% 和 121%，足以提供强大保障。

Merkle 根哈希验证允许用户在 Bitget 系统内独立验证其资产，更添一层透明度保障。 该交易所已在 Merkle 树中存有 3500 万条记录，将继续以责任为先，护航交易安全。 这份报告强调了 Bitget 在保持运营完整性的同时，致力于捍卫用户资产安全。 Bitget 始终维持远高于用户存入资产价值的储备金，以此增强用户对其财务健康状况的信任，将自身打造成为加密货币交易者和投资者信赖的安全可靠平台。

更新后的储备金证明展示了 Bitget 在维持超过行业标准 100% 的储备金方面所做的努力，这有效保障了用户资产安全。 即使所有用户同时提取资产，平台也有能力支付。

除了维持高于行业标准的储备金证明外，Bitget 还通过 3 亿美元的保护基金为用户提供进一步保障，根据其最新保护基金报告，该基金目前价值已超过 5.7 亿美元。 这为平台抵御网络安全威胁增添了一层保障。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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