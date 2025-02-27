Bitget 更新 2025 年 2 月的準備金證明，準備金比率增至 186%

維多利亞，塞舌爾, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布 2025 年 2 月的準備金證明報告。 根據最新的簡介，近期數據反映準備金比率從承諾的 100% 增加至 186%。 Bitget 最新的準備金證明強調其財務穩定性和透明度，展現出強勁的總準備金比率。

該交易所持有不同主要資產的大量準備金，確保用戶資金有充分支持。 細分數據顯示，比特幣的準備金比率為 322%，持有超過 19,393 BTC，相對而言，用戶負債為 6,030 BTC。 同樣，以太坊的準備金比率為 173%，持有 199,433 ETH，高於用戶資產當中的 115,051 ETH。 穩定幣準備金也非常充足，其中 USDT 的準備金比率為 138%，USDC 則為 121%，反映背後的有力後盾。

Merkle 根雜湊驗證更加增添額外一層透明度，方便用戶能夠獨立驗證他們在 Bitget 系統的資產。 3,500 萬條記錄納入 Merkle 樹，反映該交易所繼續重視問責性。 該報告突顯了 Bitget 在保護用戶資產及維持營運完整方面的承諾。 Bitget 持續將準備金維持在遠高於負債的水平，從而加強大眾對其財務健康的信任，並將自己定位為加密交易者和投資者的安全可靠平台。

最新的準備金證明展示 Bitget 致力維持領先於行業標準的 100% 準備金，有效保證用戶資產的安全。 即使所有用戶提取全部資產，平台亦有能力應付。

Bitget 除了維持高於行業標準的準備金證明之外，還擁有一個估值 3 億美元的保障基金，為用戶提供額外的保障；根據最新的保障基金報告，該基金目前估值超過 5.7 億美元， 這為平台增加了抵禦網絡安全威脅的額外保護。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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