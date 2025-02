Havila Kystruten AS: Regnskap for fjerde kvartal 2024

Sammendrag

Etter flere utfordrende år, der eksterne faktorer har påvirket både levering og finansiering av de nye, miljøvennlige kystruteskipene, markerer 2024 det første året med full drift for alle de fire skipene til Havila Kystruten AS langs norskekysten. Flåten har i sitt første driftsår hatt en meget god operasjonell oppetid, som var 100 % i fjerde kvartal og 98 % gjennom året. Dette reflekterer et godt forberedt mannskap, en effektiv landorganisasjon og et positivt samarbeid med kunder og partnere langs kysten. Samlet danner dette grunnlaget for selskapets verdiskaping for aksjonærer, reisende og de samfunnene vi berører.

Inntektene for fjerde kvartal beløp seg til MNOK 403, en betydelig økning fra MNOK 249 i samme periode i 2023. Totale inntekter for 2024 var MNOK 1 529, opp fra MNOK 764 året før. Kvartalets EBITDA endte på MNOK 50, en markant forbedring fra negativ MNOK 33 i Q4 2023. For året som helhet var EBITDA MNOK 219, betydelig opp fra negativ MNOK 180 i 2023.

De finansielle resultatene reflekterer at selskapet fortsatt er i en oppstartsfase. Sentrale KPI-er viste jevn forbedring gjennom året, justert for sesongvariasjoner. Beleggsprosenten steg til 78 % i fjerde kvartal 2024, opp fra 63 % i samme periode i 2023, med et gjennomsnitt på 73 % for året, sammenlignet med 65 % året før.

Snittinntekten per lugar (ACR) viser solid vekst, noe som reflekterer at tidligere lavprisbestillinger fra 2023 og før nå er gjennomført, og at selskapet evner å øke det underliggende prisnivået. Gjennomsnittlig lugarinntekt økte fra NOK 2 650 til NOK 3 800 i kvartalet, og fra NOK 3 300 til NOK 4 300 for hele året.

Ombordsalget per gjestedøgn fortsatte å øke. For hele året var snittsalget per passasjernatt NOK 710, en klar forbedring fra NOK 670 i 2023. Fjerde kvartal 2024 er noe påvirket av dårlig vær, med ett gjennomsnittlig salg per passasjernatt på NOK 640, fra NOK 650 i Q4 2023. Lugarfaktoren (antall passasjerer per lugar) økte også, med 1.85 i fjerde kvartal mot 1.75 året før, og 1.82 for året totalt sammenlignet med 1.74 i 2023.

Driftskostnadene i fjerde kvartal utgjorde MNOK 352, en økning fra MNOK 283 i samme periode året før. Totalt for 2024 var driftskostnadene MNOK 1 310, opp fra MNOK 944 i 2023. Driftskostnadene består i hovedsak av faste kostnader. Leveransen av de siste to skipene i Q3 2023 har hatt en direkte påvirkning på kostnadsnivået, samtidig som høyere belegg, økt aktivitet om bord og årets lønnsoppgjør har bidratt til den generelle kostnadsøkningen. Variable kostnader er hovedsakelig relatert til drivstoff (LNG). Per i dag har selskapet ingen egen sikring av LNG-priser, men har en innebygget årlig justeringsmekanisme i kontrakten med myndighetene.

Valutasvingninger, særlig mellom norske kroner og euro, påvirker både resultat og balanse, og resulterte i urealisert kurstap for kvartalet og året, som har en negativ innvirkning på egenkapitalen. Justert for skipsverdier, inkludert meglerverdier og estimert nybyggkostnad på i underkant av MEUR 700, er selskapets verdijusterte egenkapital fortsatt betydelig positiv, estimert til MNOK 3 751.

CO2-utslippene ble i fjerde kvartal redusert med 33 % sammenlignet med Kystrutens referansetall fra 2017, noe som også er bedre enn kravene i konsesjonen, som fastsetter en reduksjon på 25 %. Ved bruk av LNG som drivstoff eliminerer selskapet partikkelutslipp. Selskapet har videre opprettholdt målet om å redusere matavfall til under 75 gram per gjestedøgn, med et faktisk resultat på 70 gram i fjerde kvartal.

Fremtidig utvikling

Etterspørselen etter reiser til Norge er økende, og Havila Kystrutens moderne, miljøvennlige skip har fått bred anerkjennelse og vunnet flere internasjonale priser. Selskapets bærekraftige profil styrker vekstpotensialet, med muligheter for både videre prisøkninger og økt belegg. Havila Kystruten jobber aktivt mot å oppnå klimanøytral drift innen 2028, og utforsker muligheter for å innfase biogass på en lønnsom måte i de kommende årene.

Selskapet satser på å øke inntektene gjennom digitale salgsplattformer og direkte bestillinger via egne kanaler, som historisk har gitt høyere priser nær avreisetidspunkt. Denne strategien balanserer pris og belegg gjennom året for å maksimere marginene.

Per februar 2025 er 53 % av kapasiteten allerede solgt for året, og målet for 2025 er et belegg på over 75 %. Bestillingene mellom nordgående og sørgående ruter er per dags dato mer balansert enn i 2024, noe som muliggjør mer effektiv operativ planlegging og optimalisering av høysesongen, hvor den nordgående ruten er spesielt populær.

Gjennomsnittlig lugarinntekt forventes å øke med 20–30 % i 2025, drevet av prisjusteringer og utfasing av tidligere lavprisbestillinger. Prisjusteringene er mulig fordi man kommer fra et lavt nivå, der det var avgjørende å bygge belegg i en oppstartsfase. I tillegg ser vi økt betalingsvillighet for å reise med skip som leverer på bærekraftige operasjoner, med reduserte utslipp, stillheten som oppleves om bord, et unikt og prisvinnende matkonsept samt med romslige, store lugarer og den generelt store plassen om bord i fellesarealene.

Havila Kystrutens tilbud om kortere reiser, ofte kombinert med aktiviteter før og etter ombordstigning, tiltrekker seg et yngre klientell. Den gjennomsnittlige alderen på reisende i 2024 var 54 år, vesentlig lavere enn det historiske snittet for kystruten. Denne satsningen på kortere reiser åpner for nye kommersielle muligheter, da reisende i denne gruppen har høyere betalingsvillighet. Den yngre kundegruppen stiller også høyere krav til aktiviteter om bord, noe som gir selskapet muligheter til å implementere tiltak for å øke ombordsalget. Gjennom målrettede prisstrategier og produktforbedringer skal selskapet øke inntektene fra tjenester og opplevelser om bord.

Ansatte

Havila Kystruten hadde totalt 542 faste ansatte per 31.12.24, hvorav 488 sjøansatte og 54 i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114





Vedlegg