Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 27.2.2025 klo 17.30

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2024

Tilikausi 2024

Liikevaihto 202,7 Me (208,6 Me edellisenä vuonna), -2,8 % edelliseen vuoteen

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 2,6 Me (-0,9 Me), 383,3 % edelliseen vuoteen

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 1,3 % liikevaihdosta (-0,4 %)

Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 14,6 Me (11,2 Me), 30,6 % edelliseen vuoteen

Liikevoitto - 6,2 Me (-13,8 Me), 55,2 % edelliseen vuoteen

Liikevoitto -3,0 % liikevaihdosta (-6,6 %)

Käyttökate 13,7 Me (11,0 Me), 24,3 % edelliseen vuoteen

Tulos - 6,2 Me (-13,2 Me), 53,1 % edelliseen vuoteen

Tulos/osake -0,58 euroa (-1,30 euroa)

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta

Hallitus esittää myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2025 mennessä enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden.





Heinä-joulukuu 2024

Liikevaihto 100,0 Me (99,6 Me), 0,5 % edelliseen vuoteen

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 0,8 Me (-1,0 Me), 179,7 % edelliseen vuoteen

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 0,8 % liikevaihdosta (-1,0 %)

Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 7,4 Me (4,9 Me), 50,1 % edelliseen vuoteen

Liikevoitto -0,1 Me (-14,2 Me), 99,3 % edelliseen vuoteen

Liikevoitto -0,1 % (-14,2 %) liikevaihdosta

Käyttökate 6,9 Me (4,4 Me), 57,2 % edelliseen vuoteen

Tulos -0,2 Me (-13,9 Me)

Tulos/osake -0,02 euroa (-1,37 euroa)





Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Keskisuomalainen Oyj:n operatiivinen tulos selvästi voitollinen 2024

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto säilyi vuonna 2024 lähes edellisvuoden tasolla. Liikevaihto vuodelta 2024 oli 202,7 Me. Operatiivinen tuloksemme kääntyi selvästi voitolliseksi. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 Me ja käyttökate 14,6 Me. Operatiiviseen tulokseen sisältyi merkittäviä kertakustannuksia, joiden tulosvaikutus näkyy vasta tulevana vuonna. Toimintaympäristö oli edelleen erittäin haastava erityisesti mediamyynnin osalta. Vaimean mediamarkkinan seurauksena mediamyyntimme jäi 7,1 prosenttia miinukselle, joka on kuitenkin toimialan yleiseen kehitykseen verrattuna hyvä suoritus.

Kuluttajamyynnissä konsernimme myynti oli vuonna 2024 ennätyksellisellä tasolla. Myyntimme oli 94,4 Me. Konsernimme tuotteiden lukijamäärät kasvoivat voimakkaasti ja digitaalisten tuotteidemme kysyntä oli vahvaa. Vuonna 2024 käyttöön otetut mobiilisovellukset vahvistivat tuotteidemme kilpailukykyä merkittävästi. Uutismedia Karjalaisen oston ja kaupassa mukana tulleiden paikallis – ja kaupunkilehtien sekä radiotoiminnan myötä laajensimme toiminta-aluettamme Pohjois-Karjalaan huhtikuusta 2024 lukien. Saimme integroitua ostetun medialiiketoiminnan erinomaisesti kokonaisuuteemme. Karjalaisen ja samassa yhteydessä hankitun muun medialiiketoiminnan vaikutus tulee näkymään toiminnassamme kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan hankinnan jälkeen muutimme myös organisoitumistamme aluerakenteen osalta. Lokakuusta 2024 lähtien olemme toimineet medialiiketoiminnassa jakautuen kolmeen maantieteelliseen alueeseen. Juridisestikin jako astuu voimaan huhtikuusta 2025 lukien. Aiemmat neljä alueellista mediayhtiötä Keski-Suomen Media Oy, Savon Media Oy, Hämeen Media Oy sekä Kaakon Viestintä Oy muodostavat Päijänne Media Oy:n ja Savo-Karjalan Media Oy:n. Karjalainen muine medialiiketoimintoineen liitettiin Savo-Karjalan Mediaan. Lisäksi Etelä-Suomen Media Oy jatkaa omana yhtiönään. Alueorganisaatiouudistus on osa Keskisuomalainen-konsernissa läpivietyä tehostamisohjelmaa, jolla haemme vuodesta 2025 eteenpäin merkittäviä säästöjä sekä toiminnan tehostumista. Alueiden uudelleen järjestelyn seurauksena pystymme poistamaan turhia päällekkäisyyksiä ja virtaviivaistamaan toimintaamme monella tavoin. Tehostamisohjelmaan kuului myös asiakaspalvelumme ulkoistaminen. Tällä pystyimme nostamaan palvelumme tasoa ja digitaalista kyvykkyyttä sekä saimme merkittäviä kustannussäästöjä.

Vuoden 2024 aikana saimme Suomen Suoramainonta Oy:n tuloksen kääntymään selvästi parempaan suuntaan vaikka tulos jäikin edelleen tappiolliseksi. Vuodelle 2025 odotamme jakeluyhtiöltä merkittävää tuloksen parantumista ja tuloksen kääntymistä voitolliseksi. Suomen suorajakelumarkkinassa on ollut kaksi merkittävää valtakunnallista mainosjakelu-liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä. Vuoden 2025 alusta lukien Posti Oyj luopui osoitteettomasta suorajakeluliiketoiminnasta ja Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Suomen Suoramainonta jäi selväksi markkinajohtajaksi markkinaan. Tämän seurauksena uskomme suorajakeluliiketoimintamme kannattavuuden paranevan merkittävästi vuodesta 2025 lukien.

Olemme jatkaneet strategiamme mukaisesti digitaalisen ulkomainonnan liiketoimintamme kasvattamista ja kehittämistä. Verkosto laajenee kovaa vauhtia Helsingissä. Ulkomainonnan liikevaihtomme kasvoi 21,0 % vuonna 2024 ja kasvu jatkuu vahvana myös tulevina vuosina. Kasvun myötä liiketoiminnannan kannattavuus paranee. Hankimme vuoden 2025 alussa Mertsi Media Oy:n ulkomainontaliiketoiminnan Kaakkois-Suomesta ja aiomme kuluvan vuoden aikana lunastaa osakassopimuksen mukaisesti vähemmistöosakkaan pois Neonmedia Oy:stä, joka on Suomen johtava bussimedia.

Olemme rakentaneet järjestelmällisesti koko valtakunnan kattavaa aivan ainutlaatuista mediatuotteiden verkosta, jossa uutismediatuotteiden, digitaalisen ulkomainonnan ja suoramainonnan avulla tavoitamme valtaosan suomalaisista viikoittain.

Keskisuomalainen Oyj uudisti yhtiöjärjestystään edellisessä yhtiökokouksessa. Uskomme, että uudistukset olivat onnistuneita ja parantavat yhtiön mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa. Yhtiön osakkeen kurssikehitys on ollut mollivoittoisen pörssin myötä odotuksia huonompaa. Uskomme paranevan tuloksen myötä myös kurssimme kehittyvän vahvemmin tulevaisuudessa. Yhtiön hallitus ja johto ovat vahvasti sitoutuneet omistaja-arvon kasvattamiseen.

Tuloksemme ja taseemme sallii edelleen osakasmyönteisen osingon maksun. Hallitus esittää osingoksi 0,35 euroa osakkeelta sekä hallituksen erillisellä päätöksellä loppuvuodesta maksettavaa lisäosinkoa 0,20 euroa. Lisäosingosta hallitus tekee harkintansa perusteella erillisen päätöksen.

Etenemme uudistetun strategiamme pohjalta ja tehostamme koko ajan liiketoimintaamme tavoitteena parantaa tulosta ja kannattavuutta. Uskomme, että tuloksemme paranee selvästi vuonna 2025 ja mahdollistaa toimintamme kehittämisen myös tulevaisuudessa sekä mahdollistaa vahvan osinkopolitiikan jatkamisen”.

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Keskisuomalainen-konsernin kannattavuus parani vuoden 2024 aikana toiminnan tehostamisen seurauksena. Keskisuomalainen-konsernin operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto parani 3,5 Me ja oli 2,6 Me, kun edellisenä vuonna konsernin operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 Me tappiolla. Konsernin liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 202,7 Me (208,6 Me). Laskua edellisestä vuodesta oli 2,8 %. Vuoden 2024 liikevaihtoon sisältyy 1.4.2024 hankitun Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 11,6 Me. Lisäksi tammikuun 2024 lopussa toteutuneesta arkkipainoliiketoiminnan myynnistä aiheutui 4,0 Me liikevaihdon laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevaihto nämä muutokset huomioiden oli 191,1 Me ja siinä laskua edelliseen vuoteen 6,6 %.

Keskisuomalainen-konsernin mediatuotteiden kiinnostavuus on ollut katsauskauden aikana parempaa kuin koskaan aiemmin ja tilaustuotot ovat pysyneet hyvällä tasolla. Tilaustuotot kasvoivat 7,5 % ja olivat 94,4 Me (87,8 Me). Ilman hankitun Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan vaikutusta tilausmyynti pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 87,5 Me (87,8 Me). Vaisuna pysyneessä markkinatilanteessa konsernin mediamyynti laski 7,1 % ja oli 69,8 Me (75,1 Me). Ilman hankitun Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan vaikutusta mediamyynti olisi laskenut 13,3 %.

Ulkoinen painonmyynti laski arkkipainoliiketoiminnan myynnin myötä 37,5 % ja oli 7,2 Me (11,5 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto laski 10,6 % ja oli 21,4 Me (23,9 Me). Vuokratuottoja oli 1,8 Me (1,4 Me). Muuta liikevaihtoa oli 8,1 Me (8,8 Me) ja laskua siinä oli 7,5 %. Muun liikevaihdon merkittävin osa tulee tutkimusliiketoiminnasta ja aikakauslehtiliiketoiminnasta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 Me (0,7 Me).

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 Me (-0,9 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 1,3 % (-0,4 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 8,8 Me (12,9 Me), joista merkittävimmät olivat kustannustoimintaan kohdistunut 7,5 Me liikearvon arvonalentuminen sekä Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan hankintaan liittyvät 0,7 Me kertakulut. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kustannus- ja painotoimintaan kohdistuneet yhteensä 12,1 Me liikearvon arvonalentumiset.

Vuonna 2024 Keskisuomalainen-konsernin liikevoitto oli -6,2 Me eli -3,0 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli -13,8 Me ja liikevoittoprosentti oli -6,6 %. Katsauskauden liikevoittoa heikensi kustannustoimintasegmenttiin kohdistunut 7,5 Me liikearvojen arvonalentuminen.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2024 aikana 13,7 Me. Edellisenä vuonna käyttökatteen määrä oli 11,0 Me. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 14,6 Me (11,2 Me).

Nettorahoitustuotot olivat -1,5 Me (0,3 Me). Rahoitustuottoja kertyi 2,5 Me (2,7 Me). Rahoituskulut olivat 4,0 Me (2,4 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,2 Me (0,0 Me).

Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -6,2 Me (-13,2 Me).

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2024 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista, Keskisuomalainenkonsernin keskitetyistä hallintopalveluista ja kehitystoiminnoista sekä konsernin vuokratuotoista. Yhtiön liikevaihto oli 28,2 Me (27,8 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 3,7 Me (4,0 Me).

2024 2023 2022 Liikevaihto Me 202,7 208,6 221 Liikevoitto Me -6,2 -13,8 10 Liikevoitto % -3,0 -6,6 4,5 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 2,6 -0,9 3,7 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 1,3 -0,4 1,7 Käyttökate Me 13,7 11,0 30,7 Käyttökate % 6,8 5,3 13,9 Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate Me 14,6 11,2 17,1 Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate % 7,2 5,4 7,7 Tilikauden voitto/tappio Me -6,2 -13,2 7,4 Tulos/osake, Eur -0,58 -1,30 0,74 Oman pääoman tuotto % -11,8 -18,7 8,5 Omavaraisuusaste % 31,0 40,3 45,8

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto tilikauden toisella puolivuotiskaudella oli 100,0 Me (99,6 Me). Toisen puolivuotiskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,8 Me (-1,0 Me), +179,7 % edelliseen vuoteen. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 7,4 Me (4,9 Me), 50,1 % edelliseen vuoteen.

Keskisuomalainen-konsernin liikevoitto oli -0,1 Me, mikä on 14,1 Me edellistä vuotta parempi. Katsauskaudelle ei kirjattu liikearvon arvonalentumista. Edellisen vuoden tulosta heikentää kustannustoiminnan segmenttiin kohdistuva liikearvon arvonalentuminen 7,6 Me ja tuotanto- ja logistiikkapalvelun segmenttiin kohdistuva liikearvon arvonalentuminen 4,5 Me.

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui -0,2 Me (-13,9 Me).

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustansi tilikaudella 2024 seitsemäätoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 39 paikallislehteä sekä 21 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Sanomalehti Karjalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Itä-Häme, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Uusimaa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Karjalassa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Konserni suunnittelee, julkaisee ja kustantaa myös ammatti- ja asiakasmedioita. Ruoan, juoman ja tapahtumien ammattilehdet ovat Aromi, Evento ja Shaker sekä niiden yhteinen verkkomedia Avecmedia.fi. Näiden lisäksi suunnittelemme ja tuotamme monikanavaista asiakasmediaa noin 20 eri kumppanille painottuen erityisesti B2B-osaamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen mediaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto ammatti- ja asiakasmedialiiketoiminta-alueella vuonna 2024 oli 2,2 Me (2,6 Me).

Kustannustoiminta-segmentin liikevaihto vuonna 2024 oli 161,9 Me (161,3 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluihin kuului tilikauden aikana kolme sanomalehtipainoa, jotka sijaitsivat Tuusulassa, Kouvolassa ja Varkaudessa. Lisäksi Lahdessa oli arkkipaino, jonka liiketoiminta myytiin tammikuun 2024 lopussa PunaMusta Oy:lle.

Syksyllä 2024 Keskisuomalainen-konsernin painopalveluyhtiö Lehtisepät Oy päätti sulkea Tuusulan sanomalehtipainon Q2/2025 aikana ja rakentaa siihen mennessä Lahteen uuden, kevyempään kapearataiseen painoteknologiaan perustuvan painolaitoksen. Uusi Lahden painolaitos käynnistyy kevään 2025 aikana.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2024 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 26,7 % edellisvuotta pienempi ja oli 27,9 Me (38,1 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski 38,7 % ja oli 7,1 Me (11,5 Me).

Jakelu

Keskisuomalainen-konsernin jakeluliiketoiminta muodostuu valtakunnallista osoitteetonta suoramainosjakelua harjoittavasta Suomen Suoramainonta Oy:stä. Vuoden 2023 alkuvuoden ajan huhtikuun loppuun asti harjoitettiin myös osoitteellista kirje- ja pakettijakelua, jonka liikevaihto vuonna 2023 oli 3,3 Me. Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2024 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 25,9 Me (28,7 Me).

Osoitteettoman suoramainosjakelun vertailukelpoinen liikevaihto sisältäen sekä sisäisen että ulkoisen liikevaihdon pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 25,9 Me (25,4 Me).

Tutkimuspalvelut

Keskisuomalainen-konserniin kuuluvat tutkimusyhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2024 oli 2,8 Me (3,0 Me). IROReserch Oy Tutkimustoimiston liikevaihto oli 2,5 Me (2,7 Me). Tietoykkönen Oy:n liikevaihto oli 0,5 Me (0,5 Me).

Toimintaympäristö ja inflaation vaikutus

Toimintaympäristö tilikaudella jatkui haastavana. Ukrainan sodan syttymisestä lähtien markkinassa on ollut epävarmuutta ja alavireisyyttä. Vaikka inflaatio on helpottanut ja yleinen korkotaso laskenut, ei markkinassa vieläkään ole näkyvissä selviä elpymisen merkkejä. Tämä näkyy kuluttajien varovaisena ostokäyttäytymisenä ja yleisenä vaisuutena markkinassa ja mainonnassa. Talouskehityksen arvioidaan jatkuvan heikkona vielä vuonna 2025 ja Suomen talouden elpyvän hitaasti. Suomen BKT:n arvioidaan yleisesti kasvavan vuosina 2025 ja 2026 vajaan 2 % tahtia.

Vaikka inflaatio on laskenut viime vuosien korkeasta tasosta, ovat Keskisuomalainen-konsernin tärkeimpien tuotantotekijöiden hinnat jääneet korkeammalle tasolle. Erityisesti sanomalehtipaperin hintataso on jäänyt tasolle, joka on noin 50 % korkeampi kuin ennen Ukrainan sotaa. Myös muiden tuotantotekijöiden kustannustaso on noussut pysyvästi. Keskisuomalainen-konsernin on ollut vaikeaa viedä näitä kohonneita kustannuksia tuotteidensa hintoihin, mikä on heikentänyt konsernin taloudellista suoriutumista. Tämän johdosta Keskisuomalainen-konserni käynnisti syksyllä 2023 tehostamisohjelman, ja jatkaa sitä myös vuosille 2025 ja 2026. Tehostamisohjelman tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen digitalisoituvassa mediamarkkinassa ja toiminnan tehostaminen. Alkuperäisessä tehostamisohjelmassa haettiin 5,0 Me tehostamishyötyjä toteutuviksi vuosien 2023 ja 2024 aikana. Tehostamisohjelman jatkamisella tavoitellaan 7,0 Me vuosittaisia tehostamishyötyjä, jotka toteutuisivat vaiheittain vuosien 2025 ja 2026 aikana. Osana tehostamisohjelmaa Keskisuomalainen-konserni siirtyy uutismedialiiketoiminnassa viidestä alueyhtiöstä kolmeen alueyhtiöön. Uudella organisaatiorakenteella haetaan aiempaa tehokkaampia toimintamalleja ja kevyempää johtamisrakennetta.

Kantar Media Finland Oy:n tutkimuksen mukaan vuonna 2024 kotimainen mediamarkkina laski 1,3 %. Painetun sanoma- ja kaupunkilehtien mainonta laski 18,4 %, kun taas digitaalisen sanoma- ja kaupunkilehtien mainonta kasvoi 1,9 %. Ulko- ja liikennemainonta kasvoi 3,1 %. Sähköinen mainonta kasvoi 2,0 % edellisen vuoden tasosta. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan mainonta laski 6 %, autot -13 %, mediat -25 % ja elintarvikkeet pysyivät edellisen vuoden tasolla. Matkailun ja liikenteen mainonta laski 10 %.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 1.4.2024 Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekannat. Nämä kolme yhtiötä sulautuivat Savon Mediat Oy:öön 30.9.2024. Samalla yhtiön nimi muuttui Savo-Karjalan Media Oy:ksi.

Suomen Suoramainonta Oy:n tytäryhtiöt SSM Sisä-Suomi Oy, SSM Varsinais-Suomi Oy, SSM Itä-Suomi Oy, SSM Länsi-Suomi Oy, SSM Savo-Kainuu Oy, Helsingin Jakelu-Expert Oy, P-S Suorajakelu Oy ja Jakelujuniorit Oy sulautuivat emonyhtiöönsä Suomen Suoramainonta Oy:öön 31.5.2024. Omnipress Oy sulautui Kamua Oy:öön 31.10.2024 ja samalla yhtiön nimi muutettiin Kamua Helsinki Oy:ksi.

Konsernin osakkuusyhtiöt

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (45,20 %), Jyväskylän Messut Oy (26,47 %), Myyntimestarit Oy (31,63 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 47,22 %. Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %) sekä Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %).

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Digitaalisten media- ja liiketoimintaratkaisujen kehittäminen on merkittävä osa Keskisuomalainen-konsernin tuotekehitystoimintaa. Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti aktivoida.

Henkilöstö

Työsuhteita Keskisuomalainen-konsernissa oli vuoden 2024 lopussa 1 440 (1 519). Tämän lisäksi konsernissa oli 3 465 (3 083) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 4 905 (4 602) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1 333 henkilöä (1 391) Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana 2024 keskimäärin 3 430 (3 225).

Investoinnit

Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 15,3 Me ja 7,5 % liikevaihdosta (4,9 Me ja 2,3 %). Merkittävin investointi oli Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan osto, jonka investointi oli kohdeyhtiöiden rahavarat huomioiden yhteensä 6,3 Me. Muita merkittäviä investointeja olivat Helsingin digitaalisiin ulkomainosnäytöt ja Lahden painokone. Muutoin tilikauden investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalainen-konsernilla oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2024 lopussa 51,6 Me (48,1 Me).

Keskisuomalainen Oyj:llä on rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa ja rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2024 yhtiöllä oli 51,5 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Keskisuomalainen Oyj on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2024 lopussa oli 31,0 % (40,3 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli -8,1 Me (-8,6 Me) ja rahavarojen määrä oli 8,1 Me (16,2 Me). Keskisuomalaisen -konsernin maksuvalmius on säilynyt vakaana koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt 26.4.2024 asti

Leena Hautsalo, puheenjohtaja

Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

Mikko Paananen

Kalle Kautto

Pekka Haltia

Riitta Vesterinen-Virtanen

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt 26.4.2024 lähtien

Leena Hautsalo, puheenjohtaja

Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

Mikko Paananen

Kalle Kautto

Pekka Haltia

Maria Ristola

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala. Varsinaisena tilintarkastajana Ernst & Young Oy on toiminut osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös Keskisuomalainen Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajana, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KRT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on laatinut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti on käyty läpi Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksessa 26.4.2024. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä Keskisuomalainen-konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

Osakkeet

Osakkeet jakautuivat kahteen sarjaan 1.5.2024 saakka. K-osakkeet ja A-osakkeet erosivat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuotti oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja A-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokous päätti 26.4.2024 yhdistää osakesarjat osakepääomaa korottamatta siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Yhtiökokous päätti lisäksi 915 313 uuden A-osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-osakkeiden osakkeenomistajille siten, että jokaista K-osaketta kohden annettiin 0,2 uutta A-osaketta. Uusien osakkeiden ja osakesarjojen yhdistämisen rekisteröinnin jälkeen osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 osaketta.

Kestävyys

Keskisuomalainen Oyj:n kestävyysselvitys, hallituksen toimintakertomukseen sisältyvä kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernikestävyysraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2024, on laadittu konsernitasolla ja sen laajuus on sama kuin yhtiön tilinpäätöksessä. Keskisuomalainen Oyj:n kestävyysselvitys noudattaa EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) periaatteita sekä kirjanpitolain vaatimuksia. Keskisuomalainen Oyj:n kestävyysselvitys tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 julkaistaan osana hallituksen toimintakertomusta viikolla 13, mikä alkaa 24.3.2025.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kansainvälinen geopoliittinen tilanne on entisestään kiristynyt. Samalla myös talouspoliittisen tilanteen epävarmuus on lisääntynyt niin globaalisti kuin kotimaassakin. Nämä edetessään voivat heikentää Suomen talouden tulevaisuuden näkymiä ja kuluttajien ja mainostajien luottamusta. Pitkittyessään näillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia konsernin toimintaympäristöön.

Keskisuomalainen-konsernin tulee pystyä huomioimaan meneillään oleva nopea teknologinen murros ja sen vaikutukset mediatoimialaan. Nopeasti kehittyvä tekoäly ja sen kaupalliset sovellukset voivat merkittävästi vaikuttaa mediamarkkinaan ja kustantajien tekijänoikeussuojaan.

Konsernin tulee pystyä huolehtimaan perinteisen printin kilpailukyvystä samalla kun toiminnan painopistettä suunnataan entistä voimakkaammin digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme kustannustoiminnan digitalisoimisessa on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Samalla kun sanomalehtien merkitys mainosvälineenä trendinmukaisesti vähenee, tulee konsernin pystyä laajentamaan mediamyynnin tarjoamaansa. Globaalit toimijat, kuten Meta ja Alphabet kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset ovat kasvattaneet riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tulonmenetyksille.

Keskisuomalainen-konsernin merkittävimmän materiaalin sanomalehtipaperin saatavuus ja hintataso voivat pidemmällä aikavälillä muodostua riskiksi toimittajien alentaessa vähentyneen kysynnän takia valmistuskapasiteettiaan.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tegnologiaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen sekä kykyyn torjua kohonneet kyberriskit.

Näkymät vuodelle 2025

Uskomme tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuoden 2024 tasosta.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2024

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 69 568 397,73 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on yhteensä 10 957 781 kappaletta.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna Keskisuomalainen-konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 3 835 223,35 euroa. Hallitus esittää osingon täsmäytyspäiväksi 29.4.2025 ja osingon maksupäiväksi 7.5.2025.

Hallitus esittää myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin

mukaisesti päättämään 31.12.2025 mennessä enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Lisäksi hallitus esittää, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50 000,00 euroa.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä 25.4.2025. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2024 ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 27. päivä helmikuuta 2025

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen Oyj julkaisee tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13, mikä alkaa 24.3.2025, yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosiraportti vuodelta 2024, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen sisältäen kestävyysselvityksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin julkaistaan viikolla 13, mikä alkaa 24.3.2025.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2025 julkaistaan 28.8.2025.

Vuoden 2024 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 7-12/2024 7-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 (6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 100,0 99,6 202,7 208,6 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,4 0,7 Liiketoiminnan kulut -100,2 -114,0 -209,2 -223,1 LIIKEVOITTO -0,1 -14,2 -6,2 -13,8 Liikevoitto % liikevaihdosta -0,1 % -14,2 % -3,0 % -6,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -1,6 0,0 -1,5 0,3 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 -0,1 0,2 0,0 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -1,5 -14,2 -7,5 -13,5 Verot 1,4 0,3 1,3 0,3 VOITTO/TAPPIO -0,2 -13,9 -6,2 -13,2 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,2 -13,8 -6,2 -13,1 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 0,0 -0,1 Tulos/osake, laimentamaton (eur) -0,02 -1,37 -0,58 -1,30 Tulos/osake, laimennettu (eur) -0,02 -1,37 -0,58 -1,30





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 7-12/2024 7-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 (6 kk) (6 kk) (12 kk) (12 kk) Tilikauden voitto -0,2 -13,9 -6,2 -13,2 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)

uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,2 -0,1 0,2 -0,1 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1,1 -0,8 1,4 -2,1 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä

tulosvaikutteisiksi -0,2 0,1 -0,3 0,1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,1 -0,8 1,3 -2,0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,9 -14,7 -4,9 -15,2 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,9 -14,6 -4,9 -15,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 0,0 -0,1





SEGMENTTI-INFORMAATIO 7-12/2024 7-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 80,3 78,4 161,9 161,3 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 28,7 32,1 59,3 71,0 Kohdistamaton 18,9 17,9 37,6 36,8 Segmenttien välinen liikevaihto -27,9 -28,9 -56,2 -60,6 Tuloslaskelman liikevaihto 100,0 99,6 202,7 208,6 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 4,9 -2,9 2,8 2,2 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -0,8 -7,9 -0,9 -9,3 Kohdistamaton -3,8 -2,4 -7,0 -5,3 Segmenttien välinen liikevoitto -0,5 -0,9 -1,1 -1,4 Tuloslaskelman liikevoitto -0,1 -14,2 -6,2 -13,8





KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2024 31.12.2023 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 13,4 12,4 Liikearvo 55,0 54,7 Sijoituskiinteistöt 0,7 0,7 Aineelliset hyödykkeet 28,8 26,5 Käyttöoikeusomaisuuserät 18,2 5,1 Osuudet osakkuusyhtiöissä 3,9 4,0 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 20,1 19,4 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,1 1,2 Laskennalliset verosaamiset 2,3 1,6 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 1,9 1,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 24,3 16,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,7 0,2 Muut rahoitusvarat 0,1 6,3 Rahat ja pankkisaamiset 8,0 9,9 Varat yhteensä 178,5 160,1





31.12.2024 31.12.2023 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 47,4 57,8 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,2 -0,2 Oma pääoma yhteensä 47,2 57,6 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 2,2 2,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 60,6 44,5 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 1,5 1,7 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 9,8 8,7 Saadut ennakot 26,3 17,2 Ostovelat ja muut velat 30,7 28,2 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 178,5 160,1





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2024 1-12/2023 (12 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 202,0 211,8 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -188,4 -198,0 Maksetut korot -3,2 -2,1 Saadut korot 1,2 1,3 Maksetut verot -0,8 -2,7 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 10,7 10,3





INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -6,3 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8,4 -4,9 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 Liiketoimintojen myynti 0,8 0,5 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -0,1 -0,1 Luovutustulot muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista 0,1 0,0 Investoinnit osakkuusyrityksiin -0,5 Osakkuusyritysten myynti 0,2 Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys/vähennys 4,0 Saadut osingot 1,8 1,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -12,3 1,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Pitkäaikaisten lainojen nostot 10,0 Lainojen takaisinmaksut -6,5 -6,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,5 -4,2 Maksetut osingot -5,5 -10,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -6,6 -20,3 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -8,1 -8,6 Rahavarat tilikauden alussa 16,2 24,8 Rahavarat tilikauden lopussa 8,1 16,2

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Oman pääoman muutos 2023 Osake-

pääoma Muut sidotut

rahastot Muut

rahastot Kertyneet voitto-

varat Yhteensä Määräys-

vallattomien

omistajien Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 5 108 75 275 82 911 -85 82 825 Laaja tulos Tilikauden tulos -13 052 -13 052 -110 -13 162 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -42 -42 -42 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1 955 -1 955 -1 955 Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 955 -13 093 -15 048 -110 -15 158 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -10 042 -10 042 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -10 042 -10 042 0 -10 042 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 3 154 52 140 57 821 -196 57 625





Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Oman pääoman muutos 2024 Osake-

pääoma Muut sidotut

rahastot Muut

rahastot Kertyneet voitto-

varat Yhteensä Määräys- vallattomien omistajien

osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 3 154 52 140 57 821 -196 57 625 Laaja tulos Tilikauden tulos -6 210 -6 210 32 -6 177 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 158 158 158 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 115 1 115 1 115 Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 115 -6 052 -4 936 32 -4 904 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -5 523 -5 523 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -5 523 -5 523 0 -5 523 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Muutokset, jotka eivät johtaneet määräysvallan muutokseen 21 21 -44 -23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 4 269 40 585 47 382 -207 47 197

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen Oyj:n osti 31.1.2024 allekirjoitetulla kaupalla PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan. PunaMusta Media -konsernin medialiiketoimintaan kuuluivat PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiöiden Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekannat. Kaupan täytäntöönpano oli ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle, kauppa toteutettiin 1.4.2024. Osakkeiden kauppahinta oli 11,8 Me, joka on maksettu rahana. Katsauskauden tulokseen sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 11,6 Me. Hankitut yhtiöt on integroitu osaksi konsernin kustannustoimintaa ja yhtiöt sulautuivat Savo-Karjalan Media Oy:hyn 30.9.2024. Hankinnasta syntyi 7,9 Me liikearvo, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiahyödyt.

Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,3 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan kulut, hankinnalla ei ole olennaista merkitystä katsauskauden tulokseen.

Keskisuomalainen Oyj solmi kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen sekä yhdeksän kuukauden sivunvalmistusalihankintasopimuksen. Alihankintasopimusten arvo ilman indeksikorotuksia on enintään noin 5,5 Me.

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (Me) 2024 Aineettomat hyödykkeet 3,0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,4 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,0 Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 1,3 Rahavarat 5,6 Varat yhteensä 10,3 Laskennallinen verovelka 0,6 Ostovelat ja muut velat 5,8 Velat yhteensä 6,4 Nettovarat 4,0 Hankintamenot yhteensä 11,8 Liikearvo 7,9 Rahana maksettu kauppahinta 11,8 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 5,6 Rahavirtavaikutus 6,3





Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä Hankintameno 1.1.2024 17,6 1,8 19,4 Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0 0,0 Lisäykset 0,1 0,1 Vähennykset -0,4 -0,4 Siirrot erien välillä -0,1 -0,1 Käypään arvoon arvostaminen 1,1 0,1 1,2 Kirjanpitoarvo 31.12.2024 18,7 1,5 20,1





Korolliset velat 31.12.2024 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 44,5 42,8 Vuokrasopimusvelat 16,1 16,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 60,6 58,9 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 7,0 8,5 Rahoitusleasingvelat 2,8 2,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 9,8 11,3





TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2024 31.12.2023 Liikevaihto, Me 202,7 208,6 Liikevoitto, Me -6,2 -13,8 % liikevaihdosta -3,0 -6,6 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,6 -0,9 % liikevaihdosta 1,3 -0,4 Käyttökate Me 13,7 11,0 Käyttökate % 6,8 5,3 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -7,5 -13,5 % liikevaihdosta -3,7 -6,5 Tilikauden voitto/tappio -6,2 -13,2 % liikevaihdosta -3,0 -6,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % -11,8 -18,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,1 -8,7 Omavaraisuusaste, % 31,0 40,3 Bruttoinvestoinnit, Me 15,3 4,9 % liikevaihdosta 7,5 2,3 Taseen loppusumma 178,5 160,1 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä 1333 1391





OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2024 31.12.2023 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur -0,58 -1,30 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 4,45 5,76 Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2024osalta hallituksen esitys) 0,35 0,55 Osakekohtainen osinko, eur (mahdollinen lisäosinko mukana) 0,55 Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % -60,0 -42,3 Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % (mahdollinen lisäosinko) -94,4 Efektiivinen osinkotuotto, % 5,5 6,5 Efektiivinen osinkotuotto, % (mahdollinen lisäosinko mukana) 8,6 Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) -10,9 -6,5 Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys - alin, eur 6,16 8,22 - ylin, eur 10,40 16,25 - keskikurssi, eur 8,35 11,47 Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 69,7 46,2 Koko osakekannan markkina-arvo, Me 69,7 85,0 Osakkeiden vaihdon kehitys -osakkeiden lukumäärä 601.702 454.865 - % A-sarjan osakkeista 5,5 8,3 Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 652 10 042





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 2024 2023 Myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 5549 6589 Muu lähipiiri 6 0 Ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 1689 1858 Muu lähipiiri - -





Johdon työsuhde-etuudet (1000 eur) 2024 2023 Palkat ja palkkiot 2 679 2 594 Lakisääteinen Tyel-maksu 431 423 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 173 164 Johdon kompensaatiot yhteensä 3282 3181





Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto-% (ROE) (Tilikauden tulos) x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100 Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. Osinko/tulos, % (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 Tulos/osake Efektiivinen osinkotuotto-% (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi Käyttökate Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Liikevaihto Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liite