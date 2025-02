JCDecaux est à nouveau référencé dans la liste A du classement CDP et se maintient au niveau « Leadership » en 2024





Paris, le 27 février 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, est une nouvelle fois reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performance environnementale dans le cadre de la lutte contre le changement climatique par l’organisation internationale à but non lucratif CDP (Carbon Disclosure Project) et se maintient pour la deuxième année consécutive dans la liste A du classement annuel.

Sur la base des données fournies dans le questionnaire 2024 du CDP sur le changement climatique, JCDecaux SE fait partie d'un petit nombre d'entreprises ayant obtenu la note « A », sur plus de 24 800 entreprises évaluées. Grâce à des actions environnementales significatives et mesurables, JCDecaux est référencé pour la quatrième fois dans la liste A de ce classement, qui désigne les sociétés les plus avancées en matière de lutte contre le changement climatique.

Cette reconnaissance continue des actions du Groupe, visant à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone, est une réelle preuve de son engagement durable, de la solidité de sa politique et de la transparence de ses actions en matière environnementale.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises, en leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité de leur rapport, de l’identification et gestion des risques environnementaux et de la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Les entreprises qui ne divulguent aucune information ou insuffisamment se voient attribuer la note « F ».

La réduction de l'empreinte carbone du Groupe reste une priorité absolue pour JCDecaux qui a pour ambition d'atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, le Groupe s’est engagé dans l'initiative « Science-Based Targets » (SBTi), avec des objectifs de réduction de ses émissions à court et long termes en valeur absolue à l'échelle du Groupe :

D’ici 2030 : réduire ses émissions de scopes 1 et 2 d’au moins 72,8 % et ses émissions de scope 3 de 46,2 % en valeur absolue par rapport à 2019 (market- based).

D’ici 2050 : réduire d’au moins 90 % ses émissions de scopes 1, 2 et 3 en valeur absolue par rapport à 2019 (market-based).

En juin 2024, le SBTi a revu et validé les objectifs de réduction carbone de JCDecaux.

JCDecaux poursuit ses actions de réduction de son impact carbone autour de solutions concrètes telles que :

La réalisation d’analyses de cycle de vie de ses mobiliers pour identifier ses principaux impacts environnementaux, l’application des principes de l’écoconception et le renforcement de sa démarche avec « Eco Design Index », un outil pédagogique permettant d’évaluer et de communiquer sur la performance environnementale de ses mobiliers ;

Le reconditionnement à neuf des mobiliers en fin de contrat, s’inscrivant ainsi dans les principes de l’économie circulaire ;

La réduction de la consommation électrique de son mobilier urbain, via le remplacement d'anciens systèmes d'éclairage par des technologies plus récentes et plus respectueuses de l'environnement comme des LED, plus économes en énergie (rétrofit LED), des dispositifs d’optimisation et de modulation intelligente de l'intensité lumineuse (gradation ou « dimming ») ;

Être le premier groupe de communication extérieure à avoir rejoint en 2019 le RE100, coalition internationale regroupant les entreprises mobilisées en faveur d’une production d’électricité 100 % renouvelable. La couverture de 100 % de ses consommations électriques par de l’électricité d’origine renouvelable depuis 2022 ;

L'utilisation (autant que possible) de véhicules à faible émission de carbone pour les agents d’exploitation.





Confiant dans sa capacité à répondre aux défis environnementaux de demain, JCDecaux a pris des engagements forts en faveur du climat, comme en témoignent sa Stratégie RSE 2030 ambitieuse et sa Stratégie Climat volontariste à l'échelle du Groupe.

JCDecaux a également rejoint l’indice axé sur le climat Euronext Paris CAC® SBT 1,5°, qui vise à ouvrir la voie à une économie zéro carbone, à stimuler l'innovation et à favoriser la croissance durable en fixant des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de faire une nouvelle fois partie de la liste A du CDP. Alors que 2025 marque les 10 ans de l’Accord de Paris sur le climat, cette reconnaissance est le reflet de notre engagement historique constant et continu reposant sur un modèle économique durable, respectueux de l’environnement et de la société. Elle permet de faire valoir à l’ensemble de nos parties prenantes notre maturité et notre sens des responsabilités face à l’urgence climatique. Notre modèle économique vertueux fait écho à la Taxinomie Verte, sachant que près de 50 % de notre chiffre d’affaires est aligné avec ce règlement européen. En tant que numéro un mondial de notre secteur d’activité, nous souhaitons participer activement à l’action collective face au défi climatique et faire de la communication extérieure un accélérateur de la transition écologique. JCDecaux continuera à agir auprès de toutes ses parties prenantes et à accompagner les acteurs de la commande publique et privée pour qu’elle soit un levier massif et effectif du développement durable, dans une approche fondée sur la qualité ainsi que la prise en compte de critères environnementaux et sociaux ambitieux. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2023 : 3 570,0 millions d’euros(a) – Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros(a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

