COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben Interactive HK Ltd. est fière d'annoncer un nouvel accord de licence avec BBC Studios pour l’adorable série animée Bluey.

Communiqué de presse – Lesquin, le 27 févier 2025

Bigben et Bluey : un réveil/veilleuse interactif pour plonger dans l'univers du phénomène mondial !

Bigben Interactive HK Ltd. est fière d'annoncer un nouvel accord de licence avec BBC Studios pour l’adorable série animée Bluey. Forte de son succès sur France Télévisions et en passe de gagner encore plus de cœurs en Europe, Bluey domine le segment des jeunes sur France 5 et a été l'émission n°1 sur le segment des 4-10 ans en 2024i, avec un pic de part d'audience à 49 % le 5 décembre 2024ii. Bluey a également été le programme n°1 sur les plateformes numériques France TV\/Okoo en 2024iii.

La popularité de Bluey continue de croître, soutenue par la formidable dynamique des différentes enseignes de jouets en France. Grâce à une visibilité accrue et à des initiatives fédératrices, le succès de Bluey continue son ascension et confirme que les produits sous licence deviennent incontournables pour les fans de la série télévisée à succès. Bluey a été la 3e licence la plus vendue dans la sous-classe « PS Figures\/Playsets & Accessories » en France en 2024iv.

Une dynamique portée par le phénomène Bluey

Bigben s’engage à proposer un produit à la fois innovant et interactif, intégrant un design attachant et fidèle à l’univers bienveillant de Bluey. Pensé pour accompagner les enfants au quotidien, ce réveil/veilleuse offrira des fonctionnalités immersives et une prise en main facile, répondant parfaitement aux attentes des familles.

Alain Falc, Président du Groupe Bigben, déclare :

‘‘Nous sommes ravis de collaborer avec BBC Studios sur ce projet. L’univers bienveillant et joyeux de Bluey et Bingo inspire nos équipes de designers pour créer un réveil/veilleuse interactif, ludique et attachant. Facile d’utilisation, il s’intégrera parfaitement à l’imaginaire des enfants, avec un design original fidèle à l’esprit de Bluey. »

Avec un lancement prévu au 2e semestre 2025, ce nouveau produit Bigben promet de devenir un incontournable pour les fans de Bluey et leurs familles.

A propos de Bigben

Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, Bigben exerce son savoir-faire au travers d'une synergie d'activités stratégiques déployée sur les secteurs du Mobile et de l'Audio. Pilier historique de l'activité du Groupe, le segment audio occupe une place particulière au sein du catalogue de Bigben dont les modèles sont parmi les plus appréciés de la grande distribution. Parallèlement, en 2019, le Groupe Bigben a créé la finale NACON, regroupant les activités liées au Gaming (Jeu vidéo/ accessoires gaming).

Informations : www.bigben-group.com





A propos de BLUEY™

La série suit Bluey, une adorable et inépuisable chienne bouvier australien, qui vit avec sa maman, son papa et sa petite sœur, Bingo. Bluey utilise son énergie illimitée pour jouer à des jeux qui se déroulent de manière imprévisible et hilarante, entraînant sa famille et tout le voisinage dans son monde d'amusement.

Bluey est produite par Ludo Studio pour ABC KIDS (Australie) et co-commandée par ABC Children's et BBC Studios Kids & Family. Financée en association avec Screen Australia, Bluey est fièrement créée, écrite, animée et post-produite à 100% à Brisbane, Queensland, Australie, avec le financement du gouvernement du Queensland par l'intermédiaire de Screen Queensland et du gouvernement australien. BBC Studios Kids & Family détiennent les droits de distribution et de commercialisation au niveau mondial.

En Australie, la série est diffusée sur ABC. La série est diffusée aux États-Unis et dans le monde entier (en dehors de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Chine) sur Disney Channel, Disney Jr. et Disney+ dans le cadre d'un accord de diffusion mondial entre BBC Studios Kids & Family et Disney Branded Television.

Website | Facebook | Instagram | TikTok | Twitter | YouTube

À propos de Ludo Studio

Ludo Studio est un studio australien primé par les BAFTA, plusieurs Emmy®, Logie et Peabody et l'une des entreprises les plus influentes de TIME en 2024. Il crée et produit des fictions scénarisées originales, des animations et des histoires numériques dont les auteurs sont d'incroyables talents locaux, qui sont distribuées dans le monde entier et aimées par le public partout dans le monde. ludostudio.com.au

À propos de BBC Studios Brands & Licensing

La division BBC Studios Brands & Licensing est la force motrice de l'extension de la propriété intellectuelle de BBC Studios par le biais d'extensions de marques innovantes, favorisant l'engagement des fans dans le monde entier. Le partenariat de nos marques emblématiques - dont Doctor Who et Bluey - avec les plus grandes marques, promoteurs et éditeurs du monde, enflamme l'imagination des fans et crée des moments mémorables de notoriété. Notre portefeuille diversifié couvre les produits de consommation, le divertissement en direct, les jeux et l'édition, tandis que BBC Studios Digital génère plus d'un milliard de vues par mois, offrant des opportunités de publicité et de contenu de marque. Soutenus par des équipes primées, nous nous attachons à trouver des opportunités visionnaires pour renforcer l'impact de la marque et la croissance numérique à l'échelle mondiale.

Informations :

Nathalie Lesne – Consultante PR Senior – NLICOM - nathalie@nlicom.fr – 06 65 15 64 37

Isabelle Houzet – Directrice Marketing Bigben – ihouzet@bigben.fr

i Source : Glance / Médiamétrie / Médiamat France

Visionnage en différé : Live + VOSDAL + 7 jours. 1er janvier - 31 décembre 2024. Programmes pour enfants uniquement, films exclus. Classés par meilleur épisode en fonction de l'audience (000) puis de la part de marché (%) sur les enfants de 4 à 10 ans. Toute la journée

ii Source: RestitTV Médiamat classique audiences veille

iii Source: Médiamétrie eStat

iv Source : Circana Retail Tracking Service, France, Jan-Dec 2024, Valeur des ventes €

Pièce jointe