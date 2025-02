Résultats Financiers du T4 et de l’année 2024

Paris (France), 27 février 2025, diffusion à 17h45

2024: UNE ANNÉE DE SURPERFORMANCE

2025: EN BONNE VOIE POUR GÉNÉRER ENVIRON 100 MILLIONS DE DOLLARS DE FLUX DE TRÉSORERIE NET

Q4 FY1 Chiffre d’affaires2 339 M$ 1 117 M$ (-1%) EBITDA ajusté3 157 M$ 455 M$ (+14%) Cash-Flow Net 27 M$ 56 M$ (+73%)

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de Viridien, a déclaré :

« En 2024, nous avons atteint notre objectif de revenus, ou dépassé ceux de rentabilité et de génération de trésorerie grâce aux succès commerciaux de Geoscience, à une bonne performance d’Earth Data dans nos principaux bassins et régions prospectives, ainsi qu’à l’accent continu mis sur l’efficacité opérationnelle chez Sensing & Monitoring.

En 2025, Viridien continuera de renforcer son leadership technologique dans ses marchés principaux tout en développant davantage ses nouvelles activités. Nous prévoyons une poursuite de l’amélioration, grâce au carnet de commandes record de Geoscience, au solide portefeuille de projets et à la fin des frais de dédommagements de non-utilisation des navires de Earth Data, ainsi qu’aux progrès de Sensing & Monitoring dans leur plan de restructuration.

Dans ce contexte, nous confirmons avec confiance notre cible d’environ 100 millions de dollars de génération nette de trésorerie et de réduction de notre endettement. »

Faits marquants2 2024

Groupe 2 Comptes IFRS : chiffres d’affaires, EBITDA et résultat net : 1 211, 516 et 51 millions de dollars respectivement (427, 216 et 29 millions de dollars au quatrième trimestre). Chiffres d’affaire 2 stable à 1 117 millions de dollars. Forte croissance de Digital, Data & Environment (DDE) avec un chiffre d'affaires de 787 millions de dollars (+17 %). Dynamique solide pour Geoscience (GEO), portée par notre technologie avancée, et nombreux succès commerciaux chez Earth Data (EDA). Chiffre d’affaires Sensing & Monitoring (SMO) de 330 millions de dollars, en l’absence de « mega crew » Croissance de 33% du chiffres d’affaires des Nouveaux Business, dépassant notre objectif de +30%. EBITDA ajusté 3 du groupe de 455 millions de dollars. EBITDA ajusté de DDE de 458 millions de dollars, en hausse de 25 %, porté par les performances cumulées de GEO et d’EDA. EBITDA ajusté de SMO de 35 millions de dollars (contre 56 millions de dollars), profitant déjà de l’impact positif des efforts de restructuration. Cash-Flow Net de 56 millions de dollars, incluant 75 millions de dollars d’indemnités contractuelles des navires, dépassant notre objectif initial de qui visait « un niveau similaire à 2023 » (c.-à-d. 32 millions de dollars). Jalons clés de notre feuille de route financière atteints au cours de l’année : amélioration de la notation de crédit par Standard & Poor’s au T2, extension de la ligne de crédit renouvelable au T3, et mise en œuvre et augmentation du programme de rachat d’obligations au T3 et T4. Dette nette de 921 millions de dollars (contre 974 millions de dollars en décembre 2023) et liquidités de 392 millions de dollars (y compris 90 millions de dollars de ligne de crédit renouvelable non tirée).



Digital, Data and Energy Transition (DDE) À 787 millions de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 17 %, avec une forte croissance de GEO (+20 %) et d’EDA (+14 %). Chiffre d'affaires du T4 : 238 millions de dollars (+19 %). L’EBITDA ajusté a progressé de 25 %, à 458 millions de dollars. La rentabilité a été impactée par 54 millions de dollars de frais de dédommagements de non-utilisation des navires, contre 44 millions en 2023. EBITDA du T4 : 150 millions de dollars (+28 %), avec des frais de dédommagement de 12 millions contre 13 millions au T4 2023. Geoscience: Chiffre d'affaires de 404 millions de dollars (+20 %), dont 107 millions de dollars au T4 (+10 %). La performance de GEO continue d’être portée par la différenciation technologique. Les prise de commandes, en hausse de +89 % en 2024 et de +155 % au T4, ont bénéficié de notre technologie d’imagerie de pointe, essentielle à l’industrie pour résoudre les défis du sous-sol, de l’augmentation de l’activité au Moyen-Orient et du renouvellement de contrats à long terme pour les centres de traitement HPC dédiés (DPC). Les Nouveaux Business de GEO confirment leurs dynamiques positives dans le domaine du stockage de carbone, avec plusieurs projets en Norvège, dans le golfe du Mexique et en Asie-Pacifique, ainsi que dans les secteurs des minéraux et de l’exploitation minière, avec l’attribution de programmes en Australie et à Oman. Viridien a conclu une alliance avec Baker Hughes pour offrir aux clients des solutions de captage et de stockage de carbone de haute qualité et entièrement intégrées. Earth Data: Chiffre d'affaires de 383 millions de dollars (+14 %), dont 131 millions de dollars au T4 (+27 %). Les revenus de préfinancement ont augmenté à 205 millions de dollars (+6 %), couvrant 81 % des dépenses d’investissement (Capex). Les après-ventes ont progressé à 178 millions de dollars (+25 %) dans un marché stable. Les investissements se sont élevés à 252 millions de dollars, incluant quelques projets majeurs, dont Laconia (OBN) dans le golfe du Mexique, North Viking Graben en Norvège, et de nombreux projets de retraitement de données anciennes à l’échelle mondiale. Les Nouveaux Business ont vu la réalisation du projet minier dans le sud-est de l’Arizona et livré plusieurs projets pour le stockage de carbone en mer du Nord, dans le golfe du Mexique et en Asie.

Sensing and Monitoring (SMO) Chiffre d'affaires de 330 millions de dollars, en baisse de 27 %, après la livraison des systèmes « méga crew » en 2023. 100 millions de dollars au T4 (-16 %). EBITDA ajusté de 35 millions de dollars, en baisse de 37 %. 18 millions de dollars au T4 (+104%). Les performances de l'EBITDA au quatrième trimestre montrent que le plan de restructuration est en bonne voie pour atteindre les réductions de coûts et la flexibilité opérationnelle attendues.



Les Nouveaux Business de SMO ont représenté 17 % du chiffre d'affaires et ont connu une forte dynamique avec des livraisons pour les marchés de la géothermie et de du monitoring des infrastructures.

Tendances du marché Les dépenses d'investissement en Exploration/Production devraient se stabiliser en 2025, dans un cycle haussier durablement porteur pour le secteur de l'énergie. Évolution des tendances de l’industrie : L'exploration offshore gagne en dynamisme dans des régions clés comme le golfe du Mexique, le Brésil et la Norvège, ainsi que dans des zones frontières telles que le Guyana et la mer Méditerranée orientale. Une croissance est attendue au Moyen-Orient grâce à des investissements dans l'imagerie avancée et les solutions numériques.



Une demande forte est anticipée pour les technologies géophysiques haut de gamme, comme les nodes de fond de mer (OBN) et l'inversion de forme d'onde complète (FWI), qui permettent de réduire les risques et d'optimiser le développement des champs.

Nouveaux Business : Potentiel de croissance continue du marché de la séquestration du carbone (CSS) avec de nouveaux contrats d'imagerie et un pipeline de projets stimulés par les investissements de la plupart des opérateurs pétroliers et gaziers visant à réduire les émissions de carbone et à répondre aux pressions sociétales. Intérêt croissant du secteur des minéraux et de l'exploitation minière pour la caractérisation du sous-sol. Le marché monitoring des infrastructures connaît une croissance constante à deux chiffres chaque année dans divers secteurs (ponts, tunnels, voies ferrées...).



Les marchés des solutions numériques et du calcul haute performance (HPC) se développent rapidement, principalement alimentés par l'explosion des applications d'intelligence artificielle.

Nouveaux indicateurs clé de performance pour Earth Data À partir du premier trimestre 2025, nous modifierons les indicateurs clés de performance (KPIs) publiés chez Earth Data : Pour s'aligner sur les pratiques du marché, la répartition des revenus entre le préfinancement et les après-ventes ne sera plus publiée.



Le Cash EBITDA (c'est-à-dire l'EBITDA moins les investissements) sera publié afin de fournir une meilleure clarté sur nos performances financières. (97 millions de dollars en 2023 et 75 millions de dollars en 2024, hors frais de pénalité liés aux engagements des navires).

Objectifs financiers 2025 En 2025, dans un environnement de stabilité des investissements en exploration/production (E&P), la performance du groupe devrait être portée par : Geoscience : une croissance soutenue par notre avance technologique et un carnet de commandes solide. Earth Data : un Cash EBITDA en croissance, grâce à la fin de frais de dédommagements de non-utilisation des navires. Sensing & Monitoring : des économies supplémentaires attendues grâce au plan de restructuration.



Nouveaux Business : croissance du chiffre d'affaires et première contribution positive à la rentabilité du groupe.

Objectif financier : un flux de trésorerie net d'environ 100 millions de dollars.

Viridien continuera de se concentrer sur la génération de trésorerie et la réduction de l'endettement. Grâce aux performances financières de 2024 et à un marché de la dette favorable, le refinancement de nos obligations pourrait être réalisé en 2025, avant l'indication initiale du premier trimestre 2026.

Le Conseil d'administration s'est réuni le 27 février 2025 et a approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre 2024. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux comptes.

T4 et 12M 2024 – Résultats financiers

Chiffres clés du Compte de Résultat

(en millions $)



2023

T4



2024

T4



Var.

%



2023

12M



2024

12M



Var.

%



Taux de Change euro/dollar 1,07 1,09 2% 1,08 1,09 1% Chiffre d’affaires des activités 320 339 6% 1 125 1 117 (1%) DDE 201 238 19% 672 787 17% Geoscience 98 107 10% 335 404 20% Earth Data 103 131 27% 337 383 14% Prefunding 62 49 (20%) 194 205 6% After-Sales et autre 41 82 99% 143 178 25% SMO 119 100 (16%) 453 330 (27%) Land 42 55 32% 176 157 (10%) Marine 66 29 (56%) 230 117 (49%) Beyond the core SMO 11 16 45% 48 56 17% EBITDA des activités 122 128 5% 400 422 5% EBITDA des activités Ajusté* 121 157 30% 400 455 14% DDE 117 150 28% 367 458 25% SMO 9 18 - 56 35 (37%) Corporate et autres (5) (11) - (24) (38) (59%) Résultat opérationnel des activités 15 33 - 138 113 (18%) Résultat opérationnel des activités Ajusté* 14 89 - 138 173 25% DDE 21 89 - 140 206 47% SMO (1) 11 24 4 (83%) Corporate et autres (6) (11) - (26) (38) (44%) *Ajusté pour les charges/gains non récurrents

Autres indicateurs clés

(en millions $)



2023

T4



2024

T4



Var.

%



2023

12M



2024

12M



Var.

%



Geoscience Carnet de Commande 184 351 90% 184 351 90% Total Capex (42) (81) (92)% (232) (285) (23)% Industriel (8) (4) 51% (44) (17) 61% R&D (4) (5) (5)% (17) (16) 7% Earth Data (29) (72) - (171) (252) (47)% Earth Data taux de préfinancement 210% 68% 113% 81% EDA valeur nette comptable de la bibliothèque* 458 456 (0)% 458 456 (0)% Liquidité 422 392 422 392 Dont RCF non utilisé 95 90 95 90 Dette Brute* (1 301) (1 223) (1 301) (1 223) Intérêts encourus (20) (18) (19) (18) Dettes locatives (103) (125) (103) (125) Dette Nette* 974 921 974 921 Dette Nette*/ EBITDA des acti. ajusté x2.4 x2.0 *Après IFRS15/16





Compte de Résultat Consolidé IFRS

(en millions $)



2023

T4



2024

T4



Var.

%



2023

12M



2024

12M



Var.

%



Taux de Change euro/dollar 1,07 1,09 1,08 1,09 Chiffre d'affaires 265 427 61% 1 076 1 211 13% EBITDA 68 216 - 351 516 47% Résultat opérationnel (11) 49 - 119 143 21% Mise en équivalence (3) (1) 47% (2) (0) 77% Coût de l'endettement financier net (20) (24) (20%) (95) (97) (2%) Autres produits (charges) financiers (2) 5 - (4) 4 - Impôts 11 1 (94%) (14) (13) 3% Résultat net des activités poursuivies (25) 29 - 4 36 - Résultat net des activités abandonnées 10 0 (100%) 12 15 20% Résultat net (15) 29 - 16 51 - Résultat net part du Groupe (15) 29 - 13 50 - Résultat net par action en $ 0,00 0,00 1,81 6,97 Résultat dilué par action en € 0 0,00 1,80 6,93

Eléments de flux de trésorerie

(en millions $)



2023

T4



2024

T4



Var.

%



2023

12M



2024

12M



Var.

%



EBITDA des activités 122 128 5% 400 422 5% Charge (produit) d'impôt décaissée 9 (2) - 6 (12) - Variation du besoin en fonds de roulement et provisions 21 30 42% 3 48 - Autres flux de trésorerie 1 (0) - 1 (1) - Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 153 155 1% 410 457 11% Investissement en trésorerie dans les études Earth Data (29) (72) - (171) (252) (47%) Acquisition d'immobilisation Corporelles et incorporelles (hors études Earth Data) (13) (9) 32% (61) (33) 46% Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement 5 6 24% 3 7 - Charge d'interêts payés (37) (75) - (229) (278) -22% Paiement au titre des contrats de location (44) (43) 2% (91) (86) 6% Produits issus d'opération de financement d'actifs (19) (12) 36% (57) (56) 2% Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement 1 (0) - 22 (1) - Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (63) (56) 11% (126) (142) -13% CASH-FLOW NET (6) 3 - (23) 19 - Flux de trésorerie de financement 48 27 -43% 32 56 73% Devises et autres (2) (49) (6) (69) Variation de Cash-Flow 7 (12) 3 (11)

Comptes consolidés – 31 décembre 2024

6.1 Comptes consolidés 2023-2024 de Viridien

6.1.1 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

31 décembre En millions de dollars US Notes 2024 2023 Chiffre d’affaires total 18, 19 1 211,3 1 075,5 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,3 Total produits des activités ordinaires 1 211,4 1 075,8 Coût des ventes (871,2) (817,4) Marge brute 340,2 258,4 Coûts nets de recherche et développement 20 (17,8) (26,1) Frais commerciaux (37,1) (36,1) Frais généraux et administratifs (82,9) (75,8) Total autres produits (charges) – net 21 (58,9) (1,4) Résultat d’exploitation 19 143,5 119,0 Coût de l’endettement financier brut (109,4) (103,3) Produits financiers sur la trésorerie 12,3 8,0 Coût de l’endettement financier net 22 (97,2) (95,3) Autres produits financiers (charges) 23 3,7 (3,8) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 50,1 19,9 Impôts 24 (13,4) (14,0) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence 36,6 5,9 Résultat des sociétés mises en équivalence 8 (0,5) (2,0) Résultat net des activités poursuivies 36,1 3,9 Résultat net des activités abandonnées 5 14,7 12,3 Résultat net de l’ensemble consolidé 50,8 16,2 Attribué aux : Actionnaires de la société mère 49,8 12,9 Participations ne donnant pas le contrôle 1,0 3,3 Nombre moyen pondéré d’actions émises (a) 29 7 150 958 7 131 286 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (a) 29 7 184 713 7 171 894 Résultat net par action (en dollars US) - Base (a) 6,97 1,81 - Dilué (a) 6,93 1,80 Résultat net par action pour les activités poursuivies (en dollars US) - Base (a) 4,91 0,08 - Dilué (a) 4,89 0,08 Résultat net par action pour les activités abandonnées (en dollars US) - Base (a) 2,06 1,72 - Dilué (a) 2,05 1,72

(a) Le calcul du résultat net par action de base et dilué de 2023 a été ajusté suite au regroupement d’actions prenant effet le 31 juillet 2024, Le nombre d’actions ordinaires émises a été ajusté rétrospectivement.

État du résultat global consolidé

31 décembre En millions de dollars US 2024 (a) 2023 (a) Résultat net de l’ensemble consolidé 50,8 16,2 Éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net : Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie 0,4 2,0 Variation de l’écart de conversion (23,0) 14,2 Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net (1) (22,7) 16,2 Éléments non classés ultérieurement en résultat : Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite 3,6 (4,6) Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2) 3,6 (4,6) Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d’impôts (1) + (2) (19,1) 11,6 État du résultat global consolidé de la période 31,8 27,8 Attribué aux : Actionnaires de la société mère 31,3 25,1 Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 2,7 (a) Y compris les autres éléments du résultat global liés aux activités abandonnées qui ne sont pas significatifs.

6.1.2 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

En millions de dollars US Notes 31 déc. 2024 31 déc. 2023 Actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 301,7 327,0 Clients et comptes rattachés, nets 3, 18 339,9 310,9 Stocks et travaux en cours, nets 4 163,3 212,9 Créances d’impôt 24 22,9 30,8 Autres actifs courants, nets 4 74,0 92,1 Actifs détenus en vue de la vente, nets 5 24,5 - Total actif courant 926,2 973,7 Impôts différés actif 24 43,6 29,9 Autres actifs non courants, net 16 8,9 6,8 Participations et autres immobilisations financières, nettes 7 25,7 22,7 Participations dans des sociétés mises en équivalence 8 1,1 2,2 Immobilisations corporelles, nettes 9 22



0,6 206,1 Immobilisations incorporelles, nettes 10 535,4 579,7 Écarts d’acquisition des entités consolidées, nets 11 1 082,8 1 095,5 Total actif non-courant 1 918,1 1 942,9 TOTAL ACTIF 2 844,3 2 916,6 Passif et Capitaux propres Dettes financières – part court terme 13 56,9 58,0 Fournisseurs et comptes rattachés 3 120,9 86,4 Dettes sociales 84,5 89,1 Impôts sur les bénéfices à payer 24 20,4 12,5 Acomptes clients 19,2 24,0 Provisions – part court terme 16 19,7 8,7 Autres passifs financiers courants 14 0,5 21,3 Autres passifs courants 12 182,5 250,3 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 5 2,4 - Total passif courant 507,0 550,3 Impôts différés passifs 24 18,4 24,3 Provisions – part long terme 16 28,8 30,1 Dettes financières – part long terme 13 1 165,6 1 242,8 Autres passifs financiers non courants 14 - 0,5 Autres passifs non courants 12 1,7 4,3 Total dettes et provisions non-courantes 1 214,5 1 302,0 Actions ordinaires (a) 15 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 118,7 118,7 Réserves 1 036,5 980,4 Autres réserves 55,2 27,3 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,1) (1,4) Écarts de conversion (113,3) (90,8) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 084,7 1 022,8 Participations ne donnant pas le contrôle 38,1 41,5 Total capitaux propres 1 122,8 1 064,3 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 844,3 2 916,6 (a) Actions ordinaires : 11 215 501 actions autorisées et 7 165 465 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 31 décembre 2024.

6.1.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

31 décembre En millions de dollars US Notes 2024 2023 Exploitation Résultat net de l’ensemble consolidé 1, 19 50,8 16,2 Moins : Résultat net des activités abandonnées 5 (14,7) (12,3) Résultat net des activités poursuivies 36,1 3,9 Amortissements et dépréciations 1, 19, 28 124,7 91,5 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 1, 10, 28 261,4 153,1 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data 10 (16,6) (15,4) Augmentation (diminution) des provisions 14,3 (2,6) Coûts des paiements en actions 3,4 2,8 Plus ou moins-values de cessions d’actif (3,7) (1,7) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,5 2,0 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (0,3) 5,2 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 419,8 238,8 Moins : coût de la dette financière 97,2 95,3 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 13,4 14,0 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 530,4 348,1 Impôt décaissé net (a) (12,4) 5,5 Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 518,0 353,6 Variation du besoin en fonds de roulement (61,2) 54,7 – Variation des clients et comptes rattachés (128,4) 51,8 – Variation des stocks et travaux en cours 28,1 49,2 – Variation des autres actifs circulants 10,5 (9,9) – Variation des fournisseurs et comptes rattachés 26,8 (5,4) – Variation des autres passifs circulants 1,8 (31,0) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 456,7 408,3 Investissement Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data 9 (32,9) (60,9) Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie 10 (252,1) (171,1) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 28 6,8 0,4 Valeurs de cessions d'activités et d'actifs financiers 28 - 6,2 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,5 - Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise 28 - (1,9) Variation des autres actifs financiers non courants 28 (8,2) (5,2) Flux de trésorerie affectés aux investissements (286,0) (232,5) Financement Remboursement d'emprunts 13, 28 (59,4) (1,8) Nouveaux emprunts 13, 28 0,1 23,9 Paiement au titre des contrats de location 13, 28 (55,7) (57,0) Charges d’intérêt payées 13, 28 (85,6) (90,7) Augmentation de capital : – par les actionnaires de la société mère - 0,1 – par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Dividendes versés et remboursement de capital: - - – aux actionnaires de la société mère - - – aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,8) (0,9) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (204,4) (126,4) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (11,0) 2,6 Variation de trésorerie des activités abandonnées 5 19,3 (23,0) Variation de trésorerie (25,3) 29,0 Trésorerie à l'ouverture 327,0 298,0 Trésorerie à la clôture 301,7 327,0 (a) Inclut un encaissement de 6 millions de dollars US en 2024 et de 32 millions de dollars US en 2023 au titre du crédit d'impôt recherche en France.

6.1.4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Montants en millions de dollars US excepté pour les données par actions Nombre d’actions émises (a) Capital social Primes d’émission et d’apport Réserves Autres réserves Actions propres Résultats directement enregistrés en capitaux propres Écarts de conversion Viridien SA - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société-mère Participa-tion ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres Au 1er janvier 2023 7 123 573 8,7 118,6 967,9 50,0 (20,1) (3,4) (102,4) 1 019,3 39,5 1 058,8 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1) (4,6) (4,6) (4,6) Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2) 2,0 2,0 2,0 Variation de l’écart de conversion (3) 14,8 14,8 (0,6) 14,2 Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3) - - (4,6) - - 2,0 14,8 12,2 (0,6) 11,6 Résultat net (4) 12,9 12,9 3,3 16,2 État du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4) - - 8,3 - - 2,0 14,8 25,1 2,7 27,8 Exercice de bons de souscription 238 0,1 0,1 0,1 Dividendes - (1,0) (1,0) Paiements fondés sur des actions 12 951 2,6 2,6 2,6 Reconstitution des réserves de la maison mère - - Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère (22,7) (22,7) (22,7) Variation de périmètre et autres 1,6 (3,2) (1,6) 0,3 (1,3) Au 31 décembre 2023 7 136 763 8,7 118,7 980,4 27,3 (20,1) (1,4) (90,8) 1 022,8 41,5 1 064,3

(a) Pro forma après regroupement d'actions (voir la note 2 - Événements marquants, acquisitions et cessions).





Montants en millions de dollars US excepté pour les données par actions Nombre d’actions émises (b) Capital social Primes d’émission et d’apport Réserves Autres réserves Actions propres Résultats directement enregistrés en capitaux propres Écarts de conversion Viridien SA - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société-mère Participa-tion ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres Au 1er janvier 2024 7 136 763 8,7 118,7 980,4 27,3 (20,1) (1,4) (90,8) 1 022,8 41,5 1 064,3 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1) 3,6 3,6 3,6 Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2) 0,4 0,4 0,4 Variation de l’écart de conversion (3) (22,5) (22,5) (0,6) (23,0) Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3) - - 3,6 - - 0,4 (22,5) (18,5) (0,6) (19,1) Résultat net (4) 49,8 49,8 1,0 50,8 État du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4) - - 53,4 - - 0,4 (22,5) 31,3 0,5 31,8 Exercice de bons de souscription Dividendes - (3,8) (3,8) Paiements fondés sur des actions 24 703 2,7 2,7 2,7 Reconstitution des réserves de la maison mère - - Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère 28,0 28,0 28,0 Variation de périmètre et autres - - Au 31 décembre 2024 7 161 465 8,7 118,7 1 036,5 55,2 (20,1) (1,1) (113,3) 1 084,7 38,1 1 122,8

(b) Regroupement d'actions : Conformément à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 mai 2024, et à une sous-délégation du Conseil d'Administration tenue le même jour, un regroupement d'actions a été mis en oeuvre le 31 juillet 2024, sur la base de 1 nouvelle action d'une valeur nominale de 1,00 € pour 100 anciennes actions d'une valeur nominale de 0,01 €.

6.1.5 NOTES DES COMPTES CONSOLIDÉS

Note 1 Principes, règles et méthodes comptables 246 Note 2 Événements marquants, acquisitions et cessions 254 Note 3 Clients, fournisseurs et comptes rattachés 256 Note 4 Stocks, travaux en cours, créances d'impôts et autres actifs courants 258 Note 5 Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 259 Note 6 Provisions pour dépréciation d’actifs 261 Note 7 Participations, autres immobilisations financières non courantes et autres actifs financiers courants 262 Note 8 Participations dans des sociétés mises en équivalence 262 Note 9 Immobilisations corporelles 263 Note 10 Immobilisations incorporelles 265 Note 11 Écarts d’acquisition 266 Note 12 Autres passifs courants et non courants 270 Note 13 Dettes financières 271 Note 14 Passifs financiers courants et non courants 275 Note 15 Capital social et plans d’options 279 Note 16 Provisions 286 Note 17 Obligations contractuelles, engagements et risques 290 Note 18 Chiffre d’affaires 292 Note 19 Analyse par segment opérationnel 294 Note 20 Frais de recherche et de développement 298 Note 21 Autres produits (charges) 299 Note 22 Coût de la dette financière 300 Note 23 Autres produits (charges) financiers 300 Note 24 Impôts 301 Note 25 Effectif 304 Note 26 Rémunération des dirigeants 305 Note 27 Transactions avec les entreprises associées et coentreprises 306 Note 28 Informations complémentaires sur les flux de trésorerie 307 Note 29 Résultat net par action 309 Note 30 Événements postérieurs à la clôture 309 Note 31 Liste des principales filiales consolidées au 31 décembre 2024 310 Note 32 Honoraires des Commissaires aux Comptes 311





