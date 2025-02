AMA : Signature d’un contrat de distribution exclusif entre AMA, Drone Act et Scopex

Signature d’un contrat de distribution exclusif entre AMA, Drone Act et Scopex

AMA et Drone Act sont heureux d’annoncer la signature d’un contrat de distribution exclusif avec la société Scopex pour leur nouveau produit, le SEEALL SURICATE, un dispositif de surveillance périmétrique de nouvelle génération. Spécialisée dans la distribution d’équipements de pointe en sécurité et défense, Scopex assurera la commercialisation de cette innovation.

Le SEEALL SURICATE est un dispositif mobile doté d’un mât télescopique, de radars de haute précision, de caméras PTZ puissantes. Il intègre les dernières avancées en intelligence artificielle embarquée ainsi que de drones déployables. Son architecture autonome permet une surveillance proactive et prédictive, capable d’anticiper, d’analyser et de réagir en temps réel aux menaces.

L’IA traite localement les données vidéo pour générer des alertes pertinentes tout en réduisant significativement les faux positifs. Les opérateurs ou les télésurveilleurs peuvent monitorer et interagir en temps réel depuis un PC, un smartphone ou une tablette, avec la possibilité de partager l’accès avec les responsables de site, les forces de l’ordre et les services d’intervention d’urgence.

Une solution d’avenir pour une surveillance prédictive

SEEALL SURICATE se distingue par ses avantages clés :

Souveraineté : Protection des données avec une technologie indépendante et maîtrisée.

: Protection des données avec une technologie indépendante et maîtrisée. Amélioration continue : L’IA embarquée permet de réduire systématiquement les faux positifs.

: L’IA embarquée permet de réduire systématiquement les faux positifs. Personnalisation : Une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque site.

: Une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque site. Surveillance prédictive : Analyse proactive pour anticiper les menaces.

: Analyse proactive pour anticiper les menaces. Sécurité 24/7 : Surveillance ininterrompue grâce à une infrastructure autonome et résiliente.

: Surveillance ininterrompue grâce à une infrastructure autonome et résiliente. Formation et support : Un accompagnement complet avec maintenance à distance et assistance technique.

Une collaboration stratégique

La signature du contrat de distribution exclusif entre AMA, Drone Act et Scopex marque une étape majeure dans la stratégie de déploiement de cette technologie innovante intégrant des algorithmes d’intelligence artificielle.

Le rôle clé des partenaires

AMA apporte son expertise dans le développement de solutions de productivité, de collaboration interactive et de communication sécurisée intégrant de l’IA. Son savoir-faire en collecte intelligente de données et en gestion d’informations critiques garantit une interopérabilité optimale entre SEEALL SURICATE et les systèmes en place sur les sites sécurisés.

Drone Act, spécialiste de la conception et fabrication de drones sur-mesure pour les professionnels, est à l’origine du concept du SEEALL SURICATE. L’entreprise a conçu une solution interconnectée, autonome et intelligente, parfaitement adaptée aux exigences de surveillance et de reconnaissance des secteurs de la défense et de la sécurité.

Grâce à cette alliance, AMA et Drone Act unissent leurs expertises pour offrir un dispositif de surveillance novateur, fiable et performant, dont Scopex assurera la distribution auprès des acteurs de la sécurité et de la défense.

À propos d’AMA

AMA est éditeur d'une application de productivité sécurisée, conçue pour propulser les travailleurs de terrain connectés. Nous utilisons des technologies de pointe telles que la réalité assistée (aR) et l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter la collaboration, simplifier la collecte de données pertinentes et renforcer le partage des connaissances.

Nous sommes fiers d’être certifiés B Corp, une reconnaissance de notre engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Notre engagement envers l’excellence est également attesté par notre certification ISO27001, garantissant un niveau de gestion de la sécurité des informations optimal. Notre présence mondiale nous permet d'accompagner nos clients sur tous les fuseaux horaires et dans toutes les régions du monde, offrant ainsi un soutien constant et une expertise sur mesure, où que vous soyez. AMA est cotée sur le marché d’Euronext Growth Paris (ISIN GB00BNKGZC51– mnémonique ALAMA).

À propos de Drone Act

Créée en 2015 par Vincent Muller, Drone Act est une entreprise bretonne spécialisée dans la conception et la fabrication de drones sur-mesure pour les secteurs civil et militaire.

L'entreprise bénéficie d'une expertise reconnue dans la défense et la sécurité, et collabore avec des acteurs majeurs tels que Thales, le ministère des Armées, le ministère de l’Intérieur….

Drone Act se distingue par sa capacité à répondre à des besoins spécifiques grâce à des drones adaptés aux missions de surveillance, de sécurité et d'interventions spécialisées. L'entreprise est également reconnue pour l'innovation de son drone grappin SkeyeHook, conçu en partenariat avec les commandos marines de la FORFUSCO de Lorient, un drone unique utilisé dans des opérations spéciales maritimes pour son système d’accroche rapide et sécurisé.

En 2025, Drone Act entre dans une nouvelle phase stratégique, en passant par l’industrialisation de ses produits pour la fabrication de petites et moyennes séries de drones, afin de répondre à la demande croissante et de renforcer sa présence sur le marché.

À propos de Scopex

Depuis plus de 30 ans, SCOPEX fournit des équipements de pointe dans les domaines suivants :

Opération sur engins explosifs (EOD, C-IED, déminage)

Intervention tactique (opérateurs SWAT, forces spéciales, etc…)

Protection périmétrique de sites contre des intrusions ou agressions d’origine terrestre, maritime ou aérien.





SCOPEX est partenaire de fabricants de renommée internationale avec lesquels elle entretient des relations basées sur la promotion de produits d’excellence et la satisfaction du client.

De par sa longue expérience et grâce à l’expertise de son personnel, SCOPEX possède les qualités requises pour proposer à ses clients :

Des produits adaptés aux exigences opérationnelles, grâce à la compréhension de vos besoins,

De nouveaux équipements innovants et de haute qualité grâce à notre veille technologique permanente,

Un accompagnement à l’utilisation et à la maintenance des produits que nous vendons,

Un service après-vente réactif et de qualité.

Contact Presse AMA

Marie-Anne Denis

Tel : 06.99.86.19.64

marieanne.denis@amaxperteye.com Contact Presse Drone Act

Estelle Tidu

Tel. 02 97 72 97 92

estelle.tidu@drone-act.com Contact Presse Scopex

Ophélie Juin

Tel. 02 57 94 00 60

Ophelie.juin@scopex.fr

