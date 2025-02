Valeo - résultats 2024***

PARIS

En 2024, Valeo atteint ses objectifs de rentabilité et de génération de cash

En 2025, Valeo vise une rentabilité et une génération de cash structurellement plus élevées, portées par le positionnement attractif de son offre et par la gestion rigoureuse de ses coûts

En 2024, Valeo atteint ses objectifs de rentabilité et de génération de cash :

Chiffre d’affaires de 21 492 millions d’euros, en baisse de 0,5 % à périmètre et taux de change constants

Marge d'EBITDA à 2 863 millions d’euros en hausse de 8 %, représentant 13,3 %, du chiffre d’affaires (+1,3 point par rapport à 2023) au dessus de la guidance

Marge opérationnelle à 919 millions d’euros en hausse de 9,7 %, représentant 4,3 % du chiffre d’affaires (+0,5 point par rapport à 2023) en ligne avec la guidance

Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels, de 551 millions d’euros, 51 millions d’euros au-dessus de la guidance

Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels, de 481 millions d’euros, au-dessus de la guidance

Endettement financier net de 3 813 millions d’euros en baisse de 215 millions d’euros et ratio de leverage à 1,3x

Dividende de 0,42 € par action soumis au vote de la prochaine Assemblée générale





En 2025, dans un marché qui demeure incertain, Valeo vise une nouvelle année d’amélioration de sa performance financière :

Chiffre d’affaires compris entre 21,5 milliards d’euros et 22,5 milliards d’euros

Amélioration de sa marge d’EBITDA comprise entre 13,5% et 14,5%

Amélioration de sa marge opérationnelle comprise entre 4,5% et 5,5%

Génération de cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels, comprise entre 700 et 800 millions d’euros

Génération de cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels, comprise entre 450 et 550 millions d’euros d’euros ce qui correspondrait à une génération de cash d’environ 1 milliard d’euros sur la période 2024/2025 après paiement de charges de restructuration exceptionnels de 300 millions d’euros sur 2 ans

« En 2024, Valeo poursuit son redressement, atteint ses objectifs de rentabilité et de génération de cash flow libre et réduit son endettement dans un environnement difficile de marché.

L’attractivité de nos technologies, la meilleure efficacité de notre R&D et la réduction de notre point mort grâce aux efforts de réorganisation, d’adaptation et de simplification nous ont permis d’améliorer de manière structurelle notre marge brute, notre EBITDA, notre marge opérationnelle et notre génération de cash.

Je tiens à remercier vivement les équipes de Valeo pour leur remarquable engagement. Tout au long de l’année, convaincues du potentiel de nos produits et de notre modèle, elles ont fait preuve de courage, de responsabilité et d’agilité.

2024 aura également été l'année de mise en œuvre de la CSRD. Notre premier rapport de durabilité s’inscrit dans une dynamique continue d’amélioration et de transparence. Il reflète l'intégration de la durabilité dans toutes les dimensions de notre stratégie et de nos opérations.

En 2025, nous poursuivons notre redressement et visons une nouvelle amélioration de notre performance financière. Nous ambitionnons en effet une surperformance de nos ventes première monte, l’amélioration de notre marge opérationnelle et de notre génération de cash flow libre. Sur la période 2024/2025, cela équivaudrait à une génération de cash flow libre d’environ un milliard d’euros qui reste la priorité du Groupe.

En 2025 s'achèvera notre plan stratégique MoveUp. Nous avons réduit nos coûts et amélioré de manière structurelle notre rentabilité et notre génération de cash. Nos clients nous témoignent leur confiance et leur intérêt croissant pour nos technologies. Nous avons depuis 2022 enregistré des commandes avec un niveau de rentabilité en nette amélioration. Nous donnerons les contours d’une nouvelle phase de croissance rentable et génératrice de cash pour Valeo lors d’une journée investisseurs le 20 novembre prochain. »

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Chiffres clés

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 27 février 2025.

Compte de résultats 2024 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 21 492 22 044 -3 % Frais de R&D



(en m€) -2 127 -2 029 +5 % (en % du CA) (9,9 %) (9,2 %) -0,7 pt Frais administratifs et commerciaux



(en m€) -1 035 -1 084 -5 % (en % du CA) (4,8 %) (4,9 %) +0,1 pt Marge opérationnelle*



(en m€) 919 838 +10 % (en % du CA) 4,3 % 3,8 % +0,5 pt Autres produits et charges (en m€) -313 -111 na Coût de l’endettement financier (en m€) -251 -243 +3 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 162 221 -27 % (en % du CA) 0,8 % 1,0 % -0,2 pt Résultat net de base par action (en €) 0,67 0,91 na Tableau des flux de trésorerie 2024 2023 Variation EBITDA*



(en m€) 2 863 2 647 +8 % (en % du CA) 13,3 % 12,0 % +1,3 pt Investissements en immobilisations corporelles (en m€) -1 138 -964 +18 % Investissements en immobilisations incorporelles (en m€) -1 086 -1 037 +5 % Y compris frais de développement immobilisés (en m€) -1 045 -995 +5 % Variation du besoin en fonds de roulement (en m€) 492 278 na Y compris variation de stocks (en m€) 251 -108 na Cash flow libre* avant coûts de restructuration exceptionnels (en m€) 551 379 +45 % Coûts de restructuration exceptionnels (en m€) -70 0 na Cash flow libre* après coûts de restructuration exceptionnels (en m€) 481 379 +27 % Structure financière et dividende 2024 Fin 2023 Variation Endettement financier net * (en m€) 3 813 4 028 -215 Ratio de “leverage” (endettement financier/EBITDA) na 1,3 1,5 na Dividende** (en €) 0,42 0,40 +5 %

* Cf. glossaire financier, page 17.

**Le dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 sera proposé au vote lors de l’Assemblée générale du 22 mai 2025.

En 2024, chiffre d’affaires de 21 492 millions d’euros, en baisse de 0,5 % à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA 2024 2023 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* Première monte 84 % 17 950 18 701 -4 % -1 % -1 % -2 % Remplacement 11 % 2 262 2 267 — % -2 % -3 % +4 % Divers 5 % 1 280 1 076 +19 % -1 % — % +19 % Total 100 % 21 492 22 044 -2,5 % -1 % -1 % -0,5 %

* A périmètre et taux de change constant (1)

La production automobile, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2023, montre une situation contrastée selon les régions :

hausse de 4 % de la production en Chine, portée essentiellement par la croissance des véhicules à énergie nouvelle et par l’exportation ;

baisse de 4 % de la production en Europe, marquée par le ralentissement du marché des véhicules électrifiés (véhicules électriques et véhicules à motorisation hybride rechargeable).

Le chiffre d’affaires total s’élève à 21 492 millions d’euros, en baisse de 2,5 % par rapport à 2023.

Les variations des taux de change ont un impact négatif (-1,0 %) en raison, principalement, de l’appréciation de l’euro face au yuan, au yen et au won.

Les changements de périmètre ont un impact négatif (-1,0 %) principalement lié à la cession intervenue en août 2024, de l’activité PIAA, société qui produit et vend des équipements pour le marché du remplacement et de l’activité Systèmes thermiques véhicules commerciaux intervenue au 30 juin 2024.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en baisse de 0,5 %.

Le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants. Il bénéficie du soutien de l’ensemble des activités du Groupe hors l’activité propulsion électrique haute tension qui est fortement pénalisée par la baisse de l’activité de certaines plateformes électriques en Europe.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 4 % à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile et de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de produits à valeur ajoutée (électrique, remanufacturing,...).

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en hausse de 19 % à périmètre et taux de change constants, confirmant les nombreux lancements de production, en particulier dans le domaine de l’éclairage.

En 2024, chiffre d’affaires première monte en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants, fortement affecté par la baisse d’activité de certaines plateformes électriques en Europe

Chiffre d’affaires

première monte***

(en millions d’euros) En % du CA 2024 2023 Variation Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 48 % 8 596 8 840 -3 % -3 % +1 pt Asie, Moyen-Orient et Océanie 31 % 5 559 5 911 -6 % -2 % -2 pts dont Asie hors Chine 16 % 2 907 3 026 -4 % +2 % +7 pts dont Chine 15 % 2 652 2 885 -8 % -6 % -10 pts Amérique du Nord 19 % 3 454 3 572 -3 % -3 % -1 pt Amérique du Sud 2 % 341 378 -10 % +5 % +3 pts Total 100 % 17 950 18 701 -4 % -2 % -1 pt

* A périmètre et taux de change constants.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 18 février 2025

*** Chiffre d’affaires première monte par région de destination.

En 2024, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 2 %, soit une performance de -1 point par rapport à la production automobile. Cette performance a été affectée par la baisse du chiffre d’affaires de l’activité propulsion électrique haute tension avec un impact de -3 points.

En Europe et Afrique, la surperformance atteint 1 point par rapport à la production automobile malgré le ralentissement prononcé de certaines plateformes électriques : au sein de la Division POWER, la surperformance de ses activités hors propulsion électrique haute tension (systèmes thermiques, systèmes de transmission et 48 volts) vient atténuer l’impact de la forte baisse de l’activité propulsion électrique ; la Division BRAIN affiche une forte surperformance de ses activités ADAS (notamment caméras frontales et caméras de vision) et Expérience Intérieure (en particulier écrans, Phone-As-A-Key et télématique) ; la Division LIGHT tire profit des nombreux lancements de production pour le compte de constructeurs européens ;

En Chine, la performance est de -10 points ; dans un contexte marqué par l’accélération de la croissance des véhicules à énergie nouvelle et des prises de parts de marché des constructeurs chinois, le Groupe poursuit le repositionnement de son portefeuille client (environ 50 % des ventes première monte et environ 60 % des prises de commandes sont enregistrées auprès de constructeurs en Chine hors JV en 2024) ; la Division LIGHT bénéficie, dans le domaine électrique, de la mise en production récente pour le compte d’un constructeur nord américain et de plusieurs constructeurs chinois ;

En Asie hors Chine, Valeo affiche une surperformance de 7 points par rapport à la production automobile grâce à l’excellente dynamique de la Division BRAIN dans le domaine de l’ADAS ;

En Amérique du Nord, la performance est de -1 point ; l’activité au second semestre a été affectée par la gestion des stocks de véhicules neufs de la part des clients constructeurs et par le report de démarrage en production de certains contrats ;

En Amérique du Sud, le Groupe affiche une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile.

Information sectorielle

En 2024, surperformance dans toutes les activités à l’exception de l’activité propulsion haute tension

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) 2024 2023 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 10 845 11 571 -6 % -6 % -5 pts Electrique haute tension 896 1 477 -39 % -42 % -41 pts Autres 9 949 10 094 -1 % — % +1 pt BRAIN*** 5 053 4 878 +4 % +3 % +4 pts ADAS 3 225 3 147 +2 % +2 % +3 pts Expérience Intérieure 1 828 1 711 +7 % +6 % +7 pts Autres 0 20 na na na LIGHT 5 554 5 541 — % — % +1 pt AUTRES 40 54 na na na GROUPE 21 492 22 044 -3 % -2 % -1 pt

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 18 février 2025 (production mondiale 2024 : -1%)

*** Y compris l’activité Commandes sous volant

La croissance du chiffre d’affaires des Divisions varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

En 2024, la Division POWER affiche une performance de -5 points. La performance de la Division a été affectée par l’activité électrique Propulsion Haute Tension à hauteur de -6 points (baisse d’activité significative de certaines plateformes électriques en Europe). La Division a également enregistré l’annulation de certains contrats dans l’électrique en Amérique du Nord. Les activités de la Division hors activité propulsion électrique haute tension (systèmes thermiques, systèmes de transmission et 48 volts) affichent une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile.

La Division BRAIN affiche une surperformance de 4 points, grâce à la surperformance de ses activités ADAS (caméra frontale et caméra de vision), notamment en Europe et en Asie hors Chine (+3 points) et Expérience Intérieure (écrans, Phone-As-A-Key et télématique) de +7 points. En raison du report de démarrages de production, une nouvelle étape de croissance de la Division BRAIN est attendue après 2025.

La Division LIGHT enregistre une surperformance de 1 point par rapport à celle de la production automobile. Elle tire profit de nombreux lancements de production en Europe auprès de constructeurs européens. En Chine, la Division bénéficie de mises en production récentes dans l’électrique, pour le compte d’un constructeur nord américain (également en Amérique du Nord pour le compte du même client) et de plusieurs constructeurs chinois.

Amélioration de la rentabilité des Divisions POWER (+1,5 point) et BRAIN (+2,3 points)

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Division) 2024 2023 Variation POWER



1 256 1 171 +7 % 11,6 % 10,1 % +1,5 pt BRAIN*



831 689 +21 % 16,4 % 14,1 % +2,3 pts LIGHT



732 736 -1 % 13,2 % 13,3 % -0,1 pt Autres 44 51 -14 % Groupe



2 863 2 647 +8 % 13,3 % 12,0 % +1,3 pt



* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

La Division POWER affiche une marge d’EBITDA de 11,6 %, en hausse de +1,5 point, grâce :

à la mise en œuvre du plan de fusion et de réorganisation des activités propulsion et thermiques au sein de la Division, y compris l’optimisation de son empreinte industrielle et R&D, principalement en Europe et ;

aux hausses de prix de certains contrats en ligne avec les nouvelles estimations de volumes.

La Division BRAIN enregistre une marge d’EBITDA de 16,4 % en hausse de +2,3 points. L’activité ADAS qui affiche une rentabilité de 17,3 % (+0,5 point), bénéficie de l’amélioration de son efficience opérationnelle. La rentabilité de l’activité Expérience Intérieure s’établit à 14,3 % (+4,8 points), bénéficiant des mesures de réduction de coûts ainsi que du lancement de nouveaux contrats à bonnes marges qui remplacent un portefeuille d’anciens produits moins rentables.

La Division LIGHT affiche une bonne résilience de sa rentabilité (marge d’EBITDA à 13,2 %) et de sa génération de cash dans un contexte de :

dépenses élevées nécessaires à la préparation des multiples lancements de production et ;

reports de nombreux démarrages de production.







En 2024, Valeo enregistre une marge opérationnelle de 4,3 % et une génération de cash (après coûts de restructuration exceptionnels) de 481 millions d’euros

La marge d’EBITDA et la marge opérationnelle s’établissent à respectivement 13,3 % et 4,3 % du chiffre d’affaires, en amélioration de respectivement 1,3 point et 0,5 point par rapport à 2023, alors même que le Groupe a dû faire face à la baisse importante de l’activité de certaines plateformes électriques en Europe et que les volumes de production restent inférieurs à leurs niveaux d’avant crise principalement en Europe.

2024 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 21 492 22 044 -3 % Marge brute



(en m€) 4 081 3 951 +3 % (en % du CA) 19,0 % 17,9 % +1,1 pt EBITDA



(en m€) 2 863 2 647 +8 % (en % du CA) 13,3 % 12,0 % +1,3 pt Marge opérationnelle**



(en m€) 919 838 +10 % (en % du CA) 4,3 % 3,8 % +0,5 pt Résultat net part du Groupe



(en m€) 162 221 -27 % (en % du CA) 0,8 % 1,0 % -0,2 pt

** Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

La marge brute atteint 19,0 % du chiffre d’affaires, en hausse de 1,1 point par rapport à 2023. Cette amélioration résulte des premiers effets des mesures de réduction de coûts, de la bonne efficience de nos opérations et de la défense de nos prix.

Le Groupe optimise ses efforts en matière de R&D dans un contexte d’augmentation significative de ses prises de commandes en 2022 et 2023 : l’effort brut de R&D est stable par rapport à 2023 à 2,6 milliards d’euros.

L’impact de l’effort en matière de R&D est ainsi contenu grâce à l’amélioration de l’efficience de la R&D rendue possible au travers :

des synergies résultant de la création de la Division POWER ;

du déploiement de la standardisation des développements des projets ;

de l’ajout de compétences essentiellement dans les pays à coûts compétitifs et ;

de l’application de l’intelligence artificielle.

L’impact IFRS (qui représente la différence, en points de pourcentage, entre les frais de développement immobilisés rapportés au chiffre d’affaires et les amortissements et pertes de valeurs rapportés au chiffre d’affaires) baisse de manière significative au second semestre (pour s’établir à +0,9 point) par rapport au premier semestre (+2,4 points) pour atteindre +1,6 point de pourcentage sur l’année 2024 (contre +2,4 points initialement attendus en 2024 et +2,1 points de pourcentage en 2023).

La baisse de l’impact IFRS résulte :

d’une part, de l’augmentation des frais de développements immobilisés à 4,9 % du chiffre d’affaires (4,5 % en 2023), dans un contexte de prises de commande élevées en 2022 et en 2023 et de l’amélioration significative des marges embarquées dans ces nouvelles commandes et ;

d’autre part, de la forte hausse des amortissements et des pertes de valeur des frais de développement immobilisés à 3,2 % du chiffre d’affaires (2,4 % en 2023) consécutive à l’annulation de commandes.

En conséquence, les frais de R&D au compte de résultat représentent 9,9 % du chiffre d’affaires en hausse de 0,7 points par rapport à 2023.

Les frais administratifs et commerciaux s’inscrivent en baisse de 49 millions d’euros par rapport à 2023. Ils représentent 4,8 % du chiffre d’affaires en baisse de 0,1 point par rapport à 2023. Cette baisse résulte de la simplification et de la réorganisation structurelle des fonctions support au sein du Groupe.

L’EBITDA s’établit à 2 863 millions d’euros soit 13,3 % du chiffre d’affaires, en hausse de 1,3 point par rapport à la même période en 2023, supérieure à la guidance 2024 (comprise entre 12,1 % et 13,1 % du chiffre d’affaires).

La marge opérationnelle s’élève à 919 millions d’euros, soit 4,3 % du chiffre d’affaires en hausse de 0,5 point par rapport à la même période en 2023, en ligne avec la guidance 2024 (comprise entre 4,0 % et 5,0 % du chiffre d’affaires).

Elle tient compte d’une baisse de 53 millions d’euros des reprises de provisions (nettes des dotations) pour contrats défavorables et déficitaires qui s’élèvent à 181 millions d’euros sur l’année 2024, y compris les reprises de provisions au titre des compensations et hausses de prix obtenues en ligne avec les nouvelles estimations de volumes.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 12 millions d’euros (17 millions en 2023).

La marge opérationnelle y compris la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 931 millions d’euros, soit 4,3 % du chiffre d’affaires, en hausse de 0,4 point par rapport à la même période en 2023.

Le résultat opérationnel s’élève à 618 millions d’euros (744 millions d’euros en 2023).

Ce dernier tient compte des autres produits et charges pour un montant global de -313 millions d’euros (-111 millions d’euros en 2023) qui tiennent compte :

des coûts de restructuration pour un montant total de 305 millions d’euros ;

de la plus-value de 91 millions d'euros relative à la cession de l'activité de Systèmes thermiques véhicules commerciaux intervenue au 30 juin 2024 ;

d’une perte de valeur de 48 millions d'euros sur un actif incorporel reconnu dans le cadre de la prise de contrôle de Valeo eAutomotive en 2022.





Le refinancement de la dette de Valeo (voir endettement page 11), dans un contexte de taux d’intérêt élevés, conduit à un coût de la dette de 251 millions d’euros (243 millions d’euros en 2023).

Les autres éléments financiers représentent une charge de -34 millions d’euros (-47 millions en 2023).

Le taux effectif d’impôt est de 31 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 162 millions d’euros, soit 0,8 % du chiffre d’affaires (221 millions d’euros soit 1,0 % du chiffre d’affaires en 2023) après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de -72 millions d’euros (-79 millions d’euros en 2023).

La rentabilité des capitaux employés (ROCE(2)) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA(2)) s’établissent respectivement à 15 % et 6 %.

Génération de cash flow libre au-dessus de la guidance

(En millions d’euros) 2024 2023 EBITDA 2 863 2 647 Investissement en immobilisations corporelles -1 138 -964 Investissement en immobilisations incorporelles -1 086 -1 037 Y compris frais de développement immobilisés -1 045 -995 Variation du besoin en fonds de roulement (a) 492 278 Y compris variation de stocks 251 -108 Impôts -227 -225 Autres (b) -353 -320 Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels 551 379 Coûts de restructuration exceptionnels -70 0 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels 481 379 Frais financiers nets -234 -209 Dividendes -139 -127 Autres éléments financiers 94 76 Cash flow net 202 119

(a) Dont 62 m€ de produit à recevoir enregistré en variation du besoin en fonds de roulement compensé par une reprise de provision d’un montant similaire présentée sur la ligne Autres

(b) Dont -135m€ de remboursements du principal locatif nets (impact IFRS 16) et -318m€ de variation de provisions hors restructurations (dont 62m€ de reprise de provision compensée par un produit à recevoir enregistré en Variation du besoin en fonds de roulement).

En 2024, le Groupe a généré un cash flow libre de 481 millions d’euros après coûts de restructuration exceptionnels, au-dessus de la guidance.

Il résulte principalement :

de la contribution de l’EBITDA à hauteur de 2 863 millions d’euros, en hausse de 216 millions d’euros par rapport à la même période en 2023 ;

du contrôle strict des flux d’investissements en immobilisations corporelles à 5,3 % du chiffre d’affaires dans un contexte de prises de commandes élevées sur la période 2022 / 2023 ;

de flux d’investissements en immobilisations incorporelles de 1 086 millions d’euros (dont 1 045 millions d’euros au titre des frais de développement immobilisés) dans un contexte de prises de commandes élevées en 2022 et 2023 dont la rentabilité est significativement supérieure à celle des commandes antérieures ;

de la baisse du besoin en fonds de roulement opérationnel à hauteur de 492 millions d’euros, grâce en particulier, à la baisse durable des stocks (-251 millions d’euros) notamment de semi-conducteurs dans un contexte de normalisation des chaînes d’approvisionnement suite à la crise des composants électroniques et de l’augmentation des contributions reçues des clients au titre du développement produit ;

des décaissements au titre des impôts pour un montant de 227 millions d’euros.





Le cash flow net(3) s’élève à 202 millions d’euros.

Il tient compte :

de 234 millions d’euros d’intérêts financiers nets versés ;

de 139 millions d’euros de dividendes (dividendes versés aux actionnaires de Valeo et dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe) ;

du produit en trésorerie aux cessions de l’activité systèmes thermiques véhicules commerciaux et PIAA Corporation.





Baisse de l’endettement financier net de 215 millions d’euros et du ratio de leverage à 1,3 fin 2024

L’endettement financier net s’établit ainsi à 3 813 millions d’euros au 31 décembre 2024, en baisse de 215 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023.

Au 31 décembre 2024, le ratio de leverage (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,3 fois le montant de l’EBITDA (1,5 fois à fin 2023) et le ratio de gearing (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) à 103 % des capitaux propres (113 % à fin 2023).

Valeo dispose d’une structure financière saine qui s’appuie sur un profil de la dette équilibré et d’une situation de liquidité solide :

le 22 janvier, Valeo a procédé au remboursement de son emprunt obligataire - coupon de 3,25% - pour un montant de 700 millions d’euros ;

le 4 avril, Valeo a procédé au placement de 850 millions d'euros de nouvelles obligations vertes, d’une durée de 6 ans avec un coupon de 4,50% ; Il s'agit de la seconde émission de Valeo conformément au cadre de financement vert et durable, les fonds étant destinés à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l’électrification du véhicule ;

le 19 avril, Valeo a procédé au remboursement d’un emprunt bancaire pour un montant de 50 millions d’euros et à la souscription d’un nouvel emprunt bancaire bilatéral pour un montant de 100 millions d’euros échéance avril 2025 ;

le 18 juin, Valeo a procédé au remboursement à hauteur de 50 millions d’euros, du prêt accordé par la Banque européenne d’investissement, échéance juin 2029 ;

au 31 décembre 2024, le programme de financement Euro Medium Term Note (EMTN) à moyen et à long terme d'un montant maximum de 5 milliards d'euros, est utilisé à hauteur de 4,1 milliards d’euros, en augmentation de 150 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2023 ;

l’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 2,8 ans au 31 décembre 2024 ;

au 31 décembre 2024, Valeo dispose d’une trésorerie disponible de 3,2 milliards d’euros et de lignes de crédits non tirées d’un montant total de 1,6 milliard d’euros.





Programme de cessions d’actifs non stratégiques

Valeo s’est fixé pour objectif de réaliser des cessions d’actifs non stratégiques pour un montant total de 500 millions d’euros.

En 2024, le Groupe a cédé l’activité Systèmes thermiques véhicules commerciaux. Les impacts de cette transaction dans les comptes consolidés de Valeo sont les suivants :

la comptabilisation d'une plus-value de 91 millions d'euros en autres produits et charges ;

une diminution de l'endettement financier net de 244 millions d'euros.

La contribution de ces activités au chiffre d'affaires du Groupe s'est élevée à 159 millions d'euros au premier semestre 2024 et de 303 millions d'euros sur l'exercice 2023.

Le Groupe continue sa stratégie de ventes d'actifs de manière ordonnée, sans précipitation, s'assurant de la bonne valorisation de ces actifs. Des discussions avancées portant sur les 100 derniers millions d’euros du programme de cessions (500 millions d’euros) sont en cours de finalisation.

Propositions soumises au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 22 mai 2025

Les mandats d'administrateur et de Directeur Général de Christophe Périllat arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale du 22 mai 2025, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise, a décidé (i) de proposer à l'Assemblée générale du 22 mai 2025 de renouveler le mandat d'administrateur de Christophe Périllat pour une durée de quatre ans et (ii) sous réserve du renouvellement de ce mandat par l'Assemblée générale, de proposer le renouvellement du mandat de Directeur Général de Christophe Périllat pour la durée de ses fonctions d'administrateur lors du Conseil d'administration qui se tiendra immédiatement à l'issue de l'Assemblée générale du 22 mai 2025.

Le Groupe soumettra au vote de ses actionnaires, lors de sa prochaine Assemblée Générale, un dividende de 0,42 euro par action, en hausse de 5 % par rapport à 2023, en ligne avec l’augmentation progressive du dividende de ces dernières années.

Des nouvelles commandes de 17,8 milliards d’euros en raison de reports significatifs de commandes de la part des clients constructeurs

Valeo bénéficie du positionnement et de la compétitivité de son portefeuille de technologies dans les tendances de fond de l’industrie automobile.

En 2024, Valeo enregistre des nouvelles commandes de 17,8 milliards d’euros, après deux années très dynamiques sur le plan commercial, en particulier dans les domaines de l’ADAS et du véhicule défini par le logiciel.

Les nouvelles commandes sont en repli par rapport à la même période en 2023 du fait de reports significatifs de la part de clients constructeurs qui reconsidèrent leur offre produits et reportent leurs prises de décision à 2025.

Par ailleurs, l’incertitude liée à l’environnement économique et technologique a conduit certains clients à annuler environ 10% des prises de commandes enregistrées en 2022 et 2023, pour un montant de 7,3 milliards d’euros.

Toutefois, les commandes, acquises depuis 2022 dans le respect d’une stricte discipline financière, affichent une rentabilité plus élevée que leurs niveaux historiques, ouvrant la voie à la continuation de l’amélioration des marges du Groupe.

Une reprise des commandes est attendue en 2025. A ce titre, les premières semaines de 2025 montrent une bonne dynamique commerciale.

En 2025, Valeo vise une profitabilité et une génération de cash structurellement plus élevées, portées par le positionnement attractif de son offre et par la gestion rigoureuse de ses coûts

2024 Objectifs 2025 (a) (b) Chiffre d’affaires en milliards d’euros 21,5 21,5 à 22,5



Surperformance ventes 1ère monte EBITDA en % du chiffre d'affaires 13,3 % 13,5 % à 14,5 % Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 4,3 % 4,5 % à 5,5 % Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels en millions d’euros 551 700 à 800 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels en millions d’euros 481 450 à 550 Cash flow libre cumulé d’environ 1 milliard d’euros sur la période 2024 - 2025 après prise en compte de charges de restructurations exceptionnelles de 300 millions d’euros.

(a) Sur la base des estimations S&P Global Mobility au 18 février 2025 et dans le contexte réglementaire fiscal et douanier en vigueur au 27 février 2025.

(b) Marges et génération de cash flow libre au S2 supérieures à celles du S1, portées par des volumes de production et des gains d’efficience plus élevés

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du premier trimestre : 29 avril 2025 après la clôture du marché

Journée investisseurs : 20 novembre 2025 à Paris

Faits marquants

ESG

Le 2 janvier 2024, Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo, a nommé Édouard de Pirey en tant que Directeur Financier de Valeo. Il succède ainsi à Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le Groupe, a fait valoir ses droits à la retraite. Cliquer ici

Le 27 mars 2024, Valeo a informé ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le 23 mai 2024. Cliquer ici

Le 3 avril 2024, Valeo a annoncé avoir mis à disposition le Document d’enregistrement universel 2023. Cliquer ici

Le 22 avril 2024, Valeo a franchi une nouvelle étape vers la mobilité électrique et a annoncé la création de sa nouvelle division Valeo POWER. Cliquer ici

Le 23 mai 2024, Valeo a annoncé la tenue de son Assemblée générale 2024 de Valeo. Cliquer ici

Partenariats industriels

Valeo a participé au CES 2024 du 8 au 12 janvier, durant lequel il a annoncé plusieurs partenariats :

Le 4 janvier 2024 , Valeo et Teledyne FLIR ont annoncé la signature d’un accord et d’un premier contrat d’imagerie thermique pour les systèmes de sécurité automobile. Cliquer ici

, Valeo et Teledyne FLIR ont annoncé la signature d’un accord et d’un premier contrat d’imagerie thermique pour les systèmes de sécurité automobile. Le 4 janvier 2024 , Valeo et Sennheiser ont présenté ImagIn : une expérience immersive de son et lumière dans votre voiture. Cliquer ici

, Valeo et Sennheiser ont présenté ImagIn : une expérience immersive de son et lumière dans votre voiture. Le 4 janvier 2024 , Valeo et Applied Intuition se sont associés pour développer des jumeaux numériques pour la simulation de systèmes d’aide à la conduite. Cliquer ici

, Valeo et Applied Intuition se sont associés pour développer des jumeaux numériques pour la simulation de systèmes d’aide à la conduite. Le 8 janvier 2024, ZutaCore® et Valeo ont annoncé leur premier contrat pour le refroidissement innovant des centres de données. Cliquer ici

Le 8 février 2024, Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA et Prosyst se sont unis pour créer Data4Industry-X, la solution d’échange de données de confiance pour l’industrie. Cliquer ici

Le 7 mai 2024, Valeo et ICAP GROUP, propriétaire de Tecnobus, ont annoncé la signature d’un accord pour préparer l’avenir de la mobilité à Ferentino. Cliquer ici

Le 23 mai 2024, Valeo et Smovengo se sont engagés dans la maintenance circulaire des moteurs et batteries des Vélibs électriques. Cliquer ici

Le 11 juin 2024, Valeo s’est associé à Dassault Systèmes pour accélérer la digitalisation de sa R&D. Cliquer ici

Le 8 juillet 2024, Valeo et Seeing Machines ont annoncé une collaboration stratégique pour offrir des solutions avancées de surveillance du conducteur et des passagers. Cliquer ici

Le 14 octobre 2024, Valeo et MAHLE ont annoncé l’extension de leur gamme de moteurs électriques sans aimant aux applications du segment supérieur grâce au développement conjoint de l’iBEE (Inner Brushless Electrical Excitation). Cliquer ici

Le 14 octobre 2024, Valeo et HERE Technologies ont présenté Valeo Smart Safety 360 avec Navigation on Pilot au Mondial de l’Automobile de Paris 2024. Cliquer ici

Le 18 octobre 2024, Valeo et TotalEnergie ont annoncé le renforcement de leur partenariat sur les véhicules électriques du futur Valeo. Cliquer ici

Le 6 novembre 2024, Valeo et NTT DATA ont présenté un nouveau cluster connecté au salon EICMA qui s’est tenu du 7 au 10 novembre 2024. Cl iquer ici

Le 12 novembre 2024, Valeo a annoncé être accompagné par o9 pour la transformation numérique de sa chaîne d’approvisionnement mondiale. Cliquer ici

Le 26 novembre 2024, Valeo et ROHM Semiconductor se sont associés pour développer la prochaine génération d’électronique de puissance. Cliquer ici

Le 9 décembre 2024, Valeo et le CEA ont renouvelé leur partenariat pour relever le défi d’une mobilité décarbonée, autonome et connectée. Cliquer ici

Le 12 décembre 2024, Valeo et ams OSRAM ont dévoilé leur partenariat pour transformer l’intérieur des véhicules en environnements dynamiques. Cliquer ici

Le 6 janvier 2025, Valeo et AWS ont annoncé, à l’occasion du CES2025, leur collaboration pour accélérer la révolution du véhicule défini par logiciel (SDV) grâce au Cloud. Cliquer ici

Le 4 février 2025, Valeo et Virta se sont associés pour offrir une solution de recharge intégrée. C liquer ici

Produits, technologies et brevets

Le 4 janvier 2024, Valeo a annoncé le déploiement de son offre et le renforcement de ses capacités logicielles en Amérique du Nord. Cliquer ici

Le 8 janvier 2024, Valeo a annoncé accélérer dans l’intelligence artificielle grâce aux outils Google Cloud. Cliquer ici

Valeo a participé, du 8 au 12 janvier 2024, au CES 2024 durant lequel il a présenté sur son stand et dans ses zones de démonstration, des innovations qui contribuent à une mobilité plus sûre, plus décarbonée, plus connectée et accessible à tous :

Le 4 janvier 2024 , Valeo a présenté au CES 2024 la dernière évolution de sa solution Valeo Cyclee™. Cliquer ici

, Valeo a présenté au CES 2024 la dernière évolution de sa solution Valeo Cyclee™. Le 4 janvier 2024, Valeo a présenté Ineez™ Air Charging sa solution de recharge sans fil pour véhicules électriques. Cliquer ici

Le 10 janvier 2024, Vsevolod Vovkushevsky de Valeo a annoncé être lauréat du prix MotorTrend pour l’Innovation en matière de véhicules définis par logiciel. Cliquer ici

Le 18 janvier 2024, Mister-Auto a intégré l’offre de balais d’essuie-glace à faible empreinte carbone Valeo Canopy. Cliquer ici

Le 23 janvier 2024, Valeo a annoncé avoir conservé la tête des déposants français de brevets dans le monde. Cliquer ici

Le 25 janvier 2024, la smart #3 équipée de Valeo Smart Safety 360 a reçu 5 étoiles à l’Euro NCAP. Cliquer ici

Le 1er février 2024, Valeo a reçu la certification ISO/SAE21434, référence en matière de cybersécurité dans le domaine automobile délivrée par UTAC. Cliquer ici

Le 21 février 2024, Valeo a annoncé sa participation au festival South By Southwest 2024. Cliquer ici

Le 26 février 2024, Valeo a annoncé participer au salon Taipei Cycle Show 2024. Cliquer ici

Le 4 mars 2024, Valeo a présenté, au festival South By Southwest 2024, Valeo Racer, une nouvelle expérience de jeu embarquée développée avec Unity. Cliquer ici

Le 6 mars 2024, Valeo a annoncé être partenaire du lancement de SDVerse, une nouvelle marketplace dédiée aux logiciels automobiles. Cliquer ici

Le 28 mars 2024, Valeo a annoncé accélérer dans l’IA générative avec Google Cloud. Cliquer ici

Le 29 mars 2024, Valeo a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine à Daegu (Corée) pour la production de systèmes avancés d’aide à la conduite. Cliquer ici

Le 17 avril 2024, Valeo a célébré ses 30 ans en Chine et a présenté à Pékin ses dernières technologies au salon Auto China 2024. Cliquer ici

Le 25 avril 2024, Valeo a été désigné le 1er déposant français de brevets en Europe et s’est classé 3ème déposant de brevets en France. Cliquer ici

Le 30 avril 2024, Valeo a remporté un prix automotive News PACE pour son LiDAR SCALA™ 3. Cliquer ici

Le 16 mai 2024, Valeo a annoncé motoriser, avec sa solution Valeo eAccess, les navettes électriques Toyota APM pour le grand événement sportif de l’été 2024. Cliquer ici

Le 24 juin 2024, Valeo a reçu le prix Frost & Sullivan “2024 Global Company of the Year” pour sa position de leader sur le marché du véhicule défini par logiciel (Software-Defined Vehicle). Cliquer ici

Le 26 juin 2024, Valeo a annoncé sa présence au salon Eurobike 2024 qui s’est tenu entre les 3 et 7 juillet 2024. Cliquer ici

Le 9 septembre 2024, Valeo a présenté ses technologies dédiées au transport des biens et des personnes au salon IAA Transportation 2024. Cliquer ici

Du 14 au 20 octobre 2024, Valeo a participé au Mondial de l’automobile 2024. Cliquer ici

Le 16 octobre 2024, Valeo a renforcé l’expertise des mécaniciens grâce au lancement de Valeo Tech Academy. Cliquer ici

Le 13 décembre 2024, Valeo a remporté les prix « Équipement de l’année » et « Révélation – Innovation Green » lors de la cérémonie des Automobile Awards. Cliquer ici

Le 18 décembre 2024, Valeo a annoncé participer au CES 2025 du 6 au 9 janvier 2025 durant lequel il a offert aux visiteurs, sur son stand et dans ses zones de démonstrations, un aperçu de la mobilité du futur. Cliquer ici

Le 7 janvier 2025, Valeo a lancé la production commerciale d’unités de réutilisation de la chaleur (HRU) compatibles avec le système de refroidissement liquide biphasé direct sur puce de ZutaCore. Cliquer ici

Le 9 janvier 2025, Jeffrey Shay, Valeo, est nommé lauréat du prix MotorTrend de l’innovation dans le domaine des véhicules définis par logiciel. Cliquer ici

Le 15 janvier 2025, L’usine Valeo de Shenzhen a été élue “Global Lighthouse Factory” (Usine Phare Mondiale) pour ses performances industrielles. Cliquer ici

Le 28 janvier 2025, Les fournisseurs de l’industrie automobile ont demandé à l’Union européenne de fixer des objectifs clairs en matière de contenu local. Cliquer ici

Opérations financières et notation financière

Le 11 mars 2024, Valeo a annoncé la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions. Cliquer ici

Le 22 mars 2024, l’agence de notation Moody’s a confirmé ses notes « Baa3 », perspective « négative » à la dette long terme et « P3 » de la dette court terme de Valeo. Cliquer ici

Le 3 avril 2024, l’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé la notation BB+ de la dette long terme de Valeo, modifiant sa perspective sur sa note de « stable » à « négative ». Cliquer ici

Le 4 avril 2024, Valeo a annoncé le lancement d’une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant de 850 millions d’euros à échéance avril 2030. Cliquer ici

Le 15 mai 2024, Valeo a annoncé la finalisation de son programme de rachat d’actions. Cliquer ici

Le 26 septembre 2024, l’agence Moody’s Ratings (Moody’s) a révisé sa note de la dette long terme de Valeo de « Baa3 » à « Ba1 » et du billet de trésorerie court terme de « Prime-3 » à « Non-Prime ». La perspective est négative. Cliquer ici

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en corrigeant le chiffre d’affaires par élimination (ou par addition en cas de changement de méthode de consolidation) afin d'avoir une période antérieure comparable à la période actuelle.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

Annexes

Informations relatives au 4 ème trimestre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires T4

(en millions d’euros) En % du CA T4 2024 T4 2023 Variation Var. à pcc* Change Périmètre Première monte 82 % 4 458 4 724 -6 % -5 % — % -1 % Remplacement 11 % 534 531 +1 % +5 % +1 % -6 % Divers 7 % 416 353 +18 % +15 % — % +2 % Total 100 % 5 408 5 608 -4 % -3 % — % -1 %

*A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) En % du CA T4 2024 T4 2023 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 47 % 2 079 2 183 -5 % +2 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 34 % 1 523 1 580 -2 % -6 pts dont Asie hors Chine 17 % 769 772 +2 % +5 pts dont Chine 17 % 754 808 -7 % -15 pts Amérique du Nord 17 % 776 870 -11 % -7 pts Amérique du Sud 2 % 80 91 +20 % +8 pts Total 100 % 4 458 4 724 -5 % -6 pts

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 18 février 2025

Performance de -6 points après impact de l’effet de l’activité propulsion électrique haute tension de -4 points et effet mix géographique de -1 point.

Chiffre d'affaires par Division

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) T4 2024 T4 2023 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 2 683 2 926 -8 % -9 % -10 pts Electrique haute tension 194 410 -53 % -53 % -54 pts Autres 2 489 2 516 -1 % -1 % -2 pts BRAIN*** 1 270 1 220 +4 % +1 % 0 pt ADAS 790 791 — % -4 % -5 pts Expérience Intérieure 480 427 +12 % +9 % +8 pts Autres 0 2 na na na LIGHT 1 431 1 445 -1 % -2 % -3 pts AUTRES 24 17 na na na GROUPE 5 408 5 608 -4 % -5 % -6 pts

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 18 février 2025 (production mondiale T4 2024 : 1%)

*** Y compris l’activité Commandes sous volant

Informations relatives au 2 ème semestre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires S2

(en millions d’euros) En % du CA S2 2024 S2 2023 Variation Var. à pcc* Change Périmètre Première monte 83 % 8 655 9 157 -5 % -4 % — % -1 % Remplacement 11 % 1 072 1 100 -3 % +4 % -1 % -5 % Divers 6 % 648 575 +13 % +11 % — % +2 % Total 100 % 10 375 10 832 -4 % -2 % -1 % -2 %

*A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) En % du CA S2 2024 S2 2023 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 46 % 3 995 4 149 -3 % +3 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 33 % 2 872 3 026 -3 % -2 pts dont Asie hors Chine 17 % 1 486 1 496 +3 % +9 pts dont Chine 16 % 1 386 1 530 -9 % -12 pts Amérique du Nord 19 % 1 620 1 788 -8 % -4 pts Amérique du Sud 2 % 168 194 +17 % +6 pts Total 100 % 8 655 9 157 -4 % -2 pts

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 18 février 2025

Performance de -2 points après impact de l’effet de l’activité propulsion électrique haute tension de -3 points.

Chiffre d'affaires par Division

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) S2 2024 S2 2023 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 5 153 5 620 -8 % -7 % -5 pts Electrique haute tension 383 630 -39 % -40 % -38 pts Autres 4 770 4 990 -4 % -2 % 0 pt BRAIN*** 2 484 2 430 +2 % +1 % +3 pts ADAS 1 566 1 584 -1 % -3 % -1 pt Expérience Intérieure 918 831 +10 % +8 % +10 pts Autres 0 15 na na na LIGHT 2 701 2 725 -1 % -1 % +1 pt AUTRES 37 57 na na na GROUPE 10 375 10 832 -4 % -4 % -2 pts

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 18 février 2025 (production mondiale S2 2024 : -2%)

*** Y compris l’activité Commandes sous volant

EBITDA par Division

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Division) S2 2024 S2 2023 Variation POWER



671 600 +12 % 13,0 % 10,7 % +2,3 pts BRAIN*



423 353 +20 % 17,0 % 14,5 % +2,5 pts LIGHT



370 360 +3 % 13,7 % 13,2 % +0,5 pt Autres 16 32 -50 % Groupe



1 480 1 345 +10 % 14,3 % 12,4 % +1,9 pts



* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

Recherche et développement

S2 2024 S2 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 375 10 832 -4 % Frais de développement immobilisés



(en m€) 480 534 -10 % (en % du CA) 4,6 % 4,9 % -0,3 pt Amortissements et pertes de valeur des frais de développement immobilisés*



(en m€) -389 -259 +50 % (en % du CA) -3,7 % -2,4 % -1,3 pts Impact IFRS



(en m€) 91 275 -67 % (en % du CA) 0,9 % 2,5 % -1,6 pt S2 2024 S2 2023 Variation Frais de Recherche et Développement bruts



(en m€) -1 185 -1 362 -13 % (en % du CA) -11,4 % -12,6 % +1,2 pts Impact IFRS



(en m€) 91 275 -67 % (en % du CA) 0,9 % 2,5 % -1,6 pt Subventions et autres produits (en m€) 46 58 -21 % Frais de Recherche et Développement



(en m€) -1 048 -1 029 +2 % (en % du CA) -10,1 % -9,5 % -0,6 pt

* Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

Cash flow

(En millions d’euros) S2 2024 S2 2023 EBITDA 1 480 1 345 Investissement en immobilisations corporelles -538 -508 Investissement en immobilisations incorporelles -494 -557 Y compris frais de développement immobilisés -480 -534 Variation du besoin en fonds de roulement 259 515 Y compris baisse de stocks 25 0 Impôts -104 -128 Autres -198 -132 Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels 405 535 Coûts de restructuration exceptionnels -45 0 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels 360 535 Frais financiers nets -85 -90 Dividendes -21 -13 Autres éléments financiers -9 94 Cash flow net 245 526

Compte de résultat S2 2024

S2 2024 S2 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 375 10 832 -4 % Marge brute



(en m€) 2 026 2 039 -1 % (en % du CA) 19,5 % 18,8 % +0,7 pt Frais de R&D



(en m€) -1 048 -1 029 +2 % (en % du CA) -10,1 % -9,5 % -0,6 pt Frais administratifs et commerciaux



(en m€) -504 -535 -6 % (en % du CA) -4,9 % -4,9 % 0,0 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 474 475 — % (en % du CA) 4,6 % 4,4 % +0,2 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 8 13 na (en % du CA) 0,1 % 0,1 % 0,0 pt Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 482 488 -1 % (en % du CA) 4,6 % 4,5 % +0,1 pt Autres produits et charges



(en m€) -263 -93 na (en % du CA) -2,5 % -0,9 % -1,6 pt Résultat opérationnel



(en m€) 219 395 -45 % (en % du CA) 2,1 % 3,6 % -1,5 pt Coût de l’endettement financier (en m€) -128 -135 -5 % Autres produits et charges financiers (en m€) -20 -23 na Impôts sur les résultats (en m€) -10 -90 na Intérêts minoritaires et autres (en m€) -40 -45 -11 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 21 102 na (en % du CA) 0,2 % 0,9 % -0,7 pt

Informations relatives à l’exercice 2024

Recherche et développement

2024 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 21 492 22 044 -3 % Frais de développement immobilisés



(en m€) 1 045 995 +5 % (en % du CA) 4,9 % 4,5 % +0,4 pt Amortissements et pertes de valeur des frais de développement immobilisés*



(en m€) -691 -531 +30 % (en % du CA) -3,2 % -2,4 % -0,8 pts Impact IFRS



(en m€) 354 464 -24 % (en % du CA) 1,6 % 2,1 % -0,5 pt 2024 2023 Variation Frais de Recherche et Développement bruts



(en m€) -2 590 -2 607 -1 % (en % du CA) -12,1 % -11,8 % -0,3 pts Impact IFRS



(en m€) 354 464 -24 % (en % du CA) 1,6 % 2,1 % -0,5 pt Subventions et autres produits (en m€) 109 114 -4 % Frais de Recherche et Développement



(en m€) -2 127 -2 029 +5 % (en % du CA) -9,9 % -9,2 % -0,7 pt

* Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

Compte de résultat 2024

2024 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 21 492 22 044 -3 % Marge brute



(en m€) 4 081 3 951 +3 % (en % du CA) 19,0 % 17,9 % +1,1 pt Frais de R&D



(en m€) -2 127 -2 029 +5 % (en % du CA) -9,9 % -9,2 % -0,7 pt Frais administratifs et commerciaux



(en m€) -1 035 -1 084 -5 % (en % du CA) -4,8 % -4,9 % +0,1 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 919 838 +10 % (en % du CA) 4,3 % 3,8 % +0,5 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 12 17 na (en % du CA) 0,1 % 0,1 % 0,0 pt Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 931 855 +9 % (en % du CA) 4,3 % 3,9 % +0,4 pt Autres produits et charges



(en m€) -313 -111 na (en % du CA) -1,5 % -0,5 % -1,0 pt Résultat opérationnel



(en m€) 618 744 -17 % (en % du CA) 2,9 % 3,4 % -0,5 pt Coût de l’endettement financier (en m€) -251 -243 +3 % Autres produits et charges financiers (en m€) -34 -47 na Impôts sur les résultats (en m€) -99 -154 na Intérêts minoritaires et autres (en m€) -72 -79 -9 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 162 221 -27 % (en % du CA) 0,8 % 1,0 % -0,2 pt

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2023 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2024 (sous le numéro D.24-0218).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 21,5 milliards d’euros de CA en 2024 | 109 600 collaborateurs, 28 pays, 155 sites de production, 46 centres de recherche et développement et 18 plateformes de distribution au 31 décembre 2024.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

