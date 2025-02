Nexity - Résultats annuels 2024

PLAN DE TRANSFORMATION FINALISÉ

CONFIRMATION DE LA REPRISE DES VENTES AU DÉTAIL

BILAN ALLÉGÉ ET LIQUIDITÉ ASSURÉE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL POSITIF

Plan de transformation finalisé à fin 2024 ; Nexity adapté à la nouvelle donne de marché

Recentrage : déploiement du plan de cession conformément au calendrier avec 3 cessions majeures : produits des cessions nets de 435 M€ , intégralement alloués au désendettement du Groupe ; gestion stricte du BFR ( -301 M€ ) Redimensionnement : réduction des charges d’exploitation intégrant la mise en œuvre du PSE ; économies totales attendues à horizon 2026 et confirmées à 95 M€ , 16% de la base de coûts du Groupe, dont 75% effectif dès 2025 Recalibrage : finalisation de l’adaptation de l’offre commerciale à la nouvelle donne de marché Baisse de l’offre commerciale (-27% vs. Déc 2023) et du délai d’écoulement (5 mois) et absence de logements achevés non vendus (~100 unités)

: déploiement du plan de cession conformément au calendrier avec 3 cessions majeures : produits des cessions nets de , intégralement alloués au désendettement du Groupe ; gestion stricte du BFR ( ) Redéploiement : lancement du « New Nexity » début janvier 2025 : organisation territoriale et multiproduits, axée sur le développement et la régénération urbaine et recentrée sur nos métiers d’aménageur, promoteur, exploitant





Accélération soutenue des ventes au détail sur 2024

Croissance des ventes au détail de +7% sur l’année (dans un marché en repli de -4% 1 ),

avec une accélération sur le second semestre (+14%)

(dans un marché en repli de -4% ), avec une accélération sur le second semestre (+14%) Forte dynamique des accédants (+48% sur le S2) portée par l’amélioration des conditions de financement (baisse des taux d’emprunt immobiliers de ~-100pb depuis janvier 2024, soit une amélioration du pouvoir d’achat de ~+10%) et des offres marketing/produits efficaces sur l’année

Bilan allégé et liquidité assurée

Désendettement très significatif de -44% (-369 M€) : dette financière nette à fin 2024 à 474 M€, inférieure au seuil cible annoncé en début d’année de 500 M€ à fin 2025

Niveau de liquidité à 1 Md€, très supérieur aux échéances à court et moyen terme

Un financement bancaire sécurisé à moyen terme, adapté aux besoins et au redimensionnement du Groupe ; et par voie de conséquence, revue des covenants intégrant le contexte de marché, et ce jusqu’à la maturité de la ligne de crédit en 2028





Résultats financiers 2024

Chiffre d’affaires à 3,5 Md€ Résultat opérationnel positif, en ligne avec la guidance, à +2 M€ : impacté comme attendu par le plan de transformation, intégralement compensé par les plus-values de cession



Perspectives 2025

Retour à la profitabilité : Résultat opérationnel courant 2 positif

: Résultat opérationnel courant positif Poursuite de la maitrise du bilan : Confirmation d’un endettement net IFRS inférieur à 380 M€ 3

: Confirmation d’un endettement net IFRS inférieur à 380 M€ Priorités mises sur un retour à la croissance rentable et à la génération de cash-flow

permettant d’envisager à moyen terme la reprise du versement de dividende4, sous réserve que le ratio de levier soit inférieur à 3,5x.





COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Les résultats annuels 2024 de Nexity sont conformes à la trajectoire que nous avions annoncée, et le scénario de la crise de notre secteur se déroule comme je le décris depuis plus d’un an. Notre capacité à anticiper cette crise et à prendre des décisions rapides nous ont permis d’engager avant nos concurrents les mesures d’adaptation nécessaires, et une transformation en profondeur de notre organisation.

L’allégement du bilan de Nexity, porté par une réduction très significative de son endettement et l’exécution de notre feuille de route pour redimensionner notre base de coûts et recalibrer notre offre, a été conduit avec succès. Notre capacité de réaction nous a permis dans le même temps de retrouver une très solide dynamique commerciale, avec en particulier au second semestre des ventes au détail en nette croissance de 14%, malgré un contexte marché qui reste en repli.

La transformation du Groupe est désormais opérationnelle, conformément au calendrier défini. Nexity est aujourd’hui profilé pour les nouvelles conditions de marché, désendetté et agile, dont l’offre multiproduits est désormais redéployée dans les territoires, et adossé à une organisation resserrée et simplifiée pour se concentrer sur le développement de l’activité.

Nexity est aujourd’hui le premier opérateur urbain en France, au service de la régénération urbaine et des territoires, et aborde l’année qui s’ouvre avec la même méthode et la même exigence, pour poursuivre la maîtrise de notre bilan, stimuler la qualité de notre offre commerciale et retrouver une croissance rentable dès 2025. »

CHIFFRES CLÉS 2024

Activité commerciale – France 2023 2024 Variation 2024 vs 2023 Réservations Immobilier résidentiel





Volume 14 602 lots 13 387 lots - 8 % Valeur 2 964 M€ 2 718 M€ - 8 % Backlog Promotion 5,4 Mds€ 4,4 Md€ -18% Résultats financiers (en M€) 2023 2024 Variation 2024 vs 2023 Chiffre d’affaires 4 273 3 535 -17%

-12% à périmètre constant Résultat opérationnel 246 2 Marge opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) 5,7% 0,1% Résultat net part du Groupe 19 (62) na Endettement net1

Endettement net IFRS 843

725 474

330 -369

-395

1 Endettement net avant obligations locatives et avant retraitement IFRS 5 à fin décembre 2023

Suite à la cession des activités d’Administration de biens et de Nexity Property Management, finalisées respectivement le 2 avril et le 31 octobre dernier, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel de ces activités sont isolés dans les tableaux suivants sur une ligne « activités cédées » en 2023 et en 2024. Cette ligne intègre également pour 2023 les indicateurs relatifs aux activités en Pologne et au Portugal, cédées en 2023.

I –PLAN DE TRANSFORMATION FINALISÉ À FIN 2024

Après avoir initié en 2023 le recentrage de ses activités, Nexity a déployé comme prévu un plan de transformation en profondeur autour des « 4R » et a ainsi accéléré la mise en œuvre de ses décisions volontaristes en matière de désendettement lié au recentrage, de réduction de charges d’exploitation pour redimensionner sa base de coûts, et d’adaptation de l’offre aux nouvelles donnes de marché.

Recentrage : Activation des leviers de désendettement

Après avoir finalisé sur le premier semestre 2024 la cession des activités d’ADB, Nexity a poursuivi le déploiement du plan de cession sur le second semestre avec les opérations suivantes :

NPM : Finalisation de la cession de NPM à Crédit Agricole Immobilier le 31 octobre

(plus-value de 14 M€).

(plus-value de 14 M€). Bien’ici : Cession de 50% des titres dans la plateforme d’annonces immobilières Bien’ici au groupe Arche pour un montant de 35 M€ (valeur d’entreprise de 70 M€ à 100%).

Ces 3 cessions ont été intégralement allouées au désendettement du Groupe pour un montant net de 435 M€. La plus-value totale s’élève à 216 M€.

Le Groupe a par ailleurs poursuivi tout au long de l’année une gestion saine et disciplinée de son bilan et de sa liquidité. Le montant des lignes de crédit confirmées et non tirées à fin décembre s’élève ainsi à 800 M€.

Ces mesures ont conduit à un désendettement très significatif de 369 M€, soit -44%. La dette financière nette à fin 2024 s’élève à 474 M€, inférieure au seuil cible attendu fin 2025 de 500 M€.

Nexity entend poursuivre en 2025 la maitrise de son bilan, via la gestion stricte du BFR d’une part et une approche opportuniste en matière de recentrage portant sur des actifs non core d’autre part.

Redimensionnement : Exécution du plan de réduction des charges d’exploitation en soutien à la transformation du Groupe

Le plan de départ dont la procédure d’information-consultation avait débuté en avril dernier a été approuvé sur le T3 par l’ensemble des représentants du personnel et par l’administration du travail. Sa mise en œuvre est effective depuis novembre 2024, conformément au planning envisagé et dans l’enveloppe budgétée.

500 postes, dont 227 départs contraints, après phase de reclassements internes et départs volontaires.

Les économies sur la base de coûts sont attendues dès 2025 et représenteront une économie totale en année pleine de 45 M€.

La réduction totale de la base de coûts attendue à horizon 2026 en année pleine est confirmée à 95 M€, soit une réduction de 16%, dont 75% effectif dès 2025.

Recalibrage : Adaptation de l’offre commerciale

Le Groupe a mené sur l’année l’adaptation de l’offre commerciale à la nouvelle donne de marché via des mesures volontaristes et assumées.

Pour l’offre en cours de travaux et conçue dans l’ancien cycle immobilier, les mesures ont principalement porté sur le réalignement des prix de sortie au pouvoir d’achat de nos clients, impacté par l’environnement de taux actuel, et aux coûts travaux, impactés notamment par des défaillances d’entreprises.

Pour l’offre en projet, le Groupe a notamment procédé à l’abandon de 103 opérations conçues dans l’ancien cycle, dont 39 sur le T4. Ces abandons d’opérations ont entrainé l’annulation de notre fait de 2 844 réservations qui avaient été enregistrées antérieurement au 1er janvier 2024

(451 au détail et 2 393 en bloc).

L’ensemble de ces mesures se reflète dans la baisse de l’offre commerciale (-27% vs. décembre 2023), la baisse de nos délais d’écoulement, ramenés au niveau de 2019 (5 mois), et l’absence de logements achevés non vendus à fin décembre (~100 lots).

Les coûts d’adaptation de l’offre commerciale se sont élevés à (172) M€ sur l’année :

(134) M€ comptabilisés en résultat opérationnel courant, principalement liés à un effet prix (réduction du prix de certains programmes et évolution du mix client) et à un effet prix de revient.

(38) M€ comptabilisés en résultat non courant, liés à des coûts d’abandon de projets et de dépréciation de terrains sans opération affectée.

Redéploiement : Vers une organisation territoriale, multiproduits, axée sur le développement et la régénération urbaine et recentrée sur nos métiers d’aménageur, promoteur, exploitant

La nouvelle organisation est opérationnelle depuis le 9 janvier 2025. Elle s’appuie sur le réseau et les compétences régionales ainsi que sur les expertises métiers en central.

Concernant l’accélération dans la régénération urbaine, plus de 400 comités d’engagements se sont notamment tenus sur 2024, portant sur l’étude de près de 28 000 logements, dont 17% sur des projets mixtes en régénération urbaine. Nos partenariats dont ceux avec Carrefour ou Mirabaud nous permettent de passer à l’échelle sur la régénération urbaine sans impacter le bilan du Groupe dans la phase de portage. Les dépôts de permis de construire dans le cadre du partenariat avec Carrefour ont démarré sur le T4 et vont se poursuivre sur 2025.

Le déploiement du plan de transformation, conformément au calendrier prévu, a été rendu possible grâce à l’engagement de l’ensemble des collaborateurs, mais aussi au soutien des actionnaires et de nos partenaires financiers. En effet, et pour rappel, le Groupe a obtenu sur le T1 2024, de ses porteurs obligataires EuroPP et de l’ensemble des partenaires bancaires, une exonération au titre des ratios financiers jusqu’à la clôture de l’exercice 2024. De plus, fort de l’exécution du plan de transformation, le Groupe a pu adapter le financement à moyen terme, en l’adaptant au redimensionnement du Groupe et en revoyant les niveaux de covenants.

II - PERFORMANCES PAR PÔLE

Aménagement et Promotion - Immobilier Résidentiel

Activité commerciale

Dans un marché du logement qui reste marqué par un recul des réservations, avec une baisse globale de -6%5 à fin 2024, Nexity a enregistré un total de 13 387 réservations sur la période, en baisse de -8%.

Les réservations au détail enregistrées sur 2024 s’élèvent à 5 235 lots, en hausse de 7%, dans un marché en repli de -4%, confirmant ainsi notre hypothèse d’un point bas commercial atteint en 2023 pour les ventes au détail.





A noter une accélération de la reprise sur le second semestre (+14%) portée par une forte dynamique des accédants (+21% sur 2024 et +48% sur le S2) :

Amélioration des conditions de financements (baisse des taux d’emprunt immobilier de 100 pb depuis janvier 2024, équivalent à un gain de pouvoir d’achat pour nos clients de près de 10%).

Efficacité des offres produits et des campagnes marketing mises en place sur 2024, et succès de l’offre commerciale lancée fin septembre en partenariat avec LCL pour favoriser l’accès au crédit et à la propriété pour les primo-accédants et les jeunes. La hausse du trafic sur nos plateformes de ventes de 30% et le triplement du nombre de prospects reflètent le regain d’appétit des investisseurs individuels et notamment des primo-accédants.

Les ventes en bloc ont représenté sur l’année 8 152 réservations (vs. 9 712 à 2023).





Si les ventes en bloc aux bailleurs sociaux sont restées quasi stables à un niveau significatif de 5 748 lots, la baisse des ventes en bloc aux investisseurs s’explique principalement par un recul des investisseurs LLI et un fléchage accru à nouveau vers les ventes au détail.

Par ailleurs, l’activité aménagement a représenté sur 2024 1 068 réservations de terrains à bâtir, en hausse de 2%.

L’offre commerciale en 2024 s’élève à 5 683 lots, une baisse de 27% par rapport à fin 2023, avec des délais d’écoulement en baisse de près de 2 mois depuis 2022 à 5,1 mois (même niveau qu’en 2019).

Ces tendances reflètent : La poursuite de la sélectivité accrue en matière de lancement d’opérations (avec un taux moyen de pré-commercialisation à 78% 6 sur les programmes lancés sur l’année), La capacité du Groupe à écouler la nouvelle offre, grâce notamment à des prix adaptés et en ligne avec le pouvoir d’achat de nos clients et l’environnement de taux actuel, Et l’effet de la décision d’abandonner 103 opérations conçues dans l’ancien cycle et dont la rentabilité n’est pas assurée (Ces abandons représentent 2 844 réservations enregistrées antérieurement au 1 er janvier 2024).

Le stock de lots achevés et invendus demeure non significatif à ~100 lots, soit un niveau inférieur à 2% de l’offre commerciale totale.

L’offre commerciale en cours de travaux représente 47% de l’offre totale, dont 88% des projets ont une date de livraison à plus de 6 mois.

Le backlog s’élève à 4,4 Mds€, soit l’équivalent de 1,5 année d’activité.

Le niveau sécurisé par des ventes actées est de 50%.

Ce volume n’intègre pas encore les premières contributions du partenariat Carrefour au backlog, dont les premiers permis de construire ont été déposés sur le T4 2024.

Pour rappel : Le partenariat Carrefour annoncé en 2023 et qui s’inscrit pleinement dans l’accélération de la régénération urbaine porte sur la revalorisation à terme de 747 sites Carrefour via des opérations de mixité urbaine sur l’ensemble du territoire français (dont 12 000 logements), et représente pour Nexity un chiffre d’affaires à terminaison de plus de 2 Mds€, sur une dizaine d’années d’activité à venir.





Performances financières de 2024

En millions d'euros 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires 2 924 2 585 -12% Résultat opérationnel courant 140 (144) na Marge (en % du CA) 4,8% na na

Le chiffre d’affaires est en baisse de 12% à 2 585 M€, reflétant principalement la baisse de l’activité embarquée.

est en baisse de 12% à 2 585 M€, reflétant principalement la baisse de l’activité embarquée. Le résultat opérationnel courant (-144 M€) tient compte de (134) M€ de coûts d’adaptation de l’offre.

Il n’intègre pas les coûts d’abandon de projets à hauteur de (38) M€ comptabilisés en résultat non courant.

Le résultat opérationnel n’intègre par ailleurs pas encore les effets positifs du redimensionnement de la base de coûts.

Aménagement et Promotion - Immobilier Tertiaire

Activité commerciale

Le Groupe a livré sur le second semestre près de 115 000 m² dont les deux opérations significatives suivantes :

Le programme Eco-campus de La Garenne-Colombes (92) : un ensemble de 4 bâtiments sur

95 000 m², livré en septembre à Swiss life.

(92) : un ensemble de 4 bâtiments sur 95 000 m², livré en septembre à Swiss life. La partie tertiaire du programme Carré Invalides (75), portant sur la restructuration de l’ancien siège du Conseil Régional d’IDF de 15 400 m² livrée le 30 septembre à AG2R La Mondiale.

Après la livraison sur le premier semestre de Reiwa, le futur siège social de Nexity, développant une surface de 25 000 m² à St-Ouen (93) ou encore du projet Lilo à Puteaux (92), développant près de

21 000 m² de coliving, ces livraisons portent à plus de 175 000 m² la surface totale livrée en tertiaire sur 2024, illustrant la capacité du Groupe de mener à bien et dans les temps des projets mixtes d’envergure.

Dans un contexte de marché toujours dégradé, reflété dans la baisse des investissements de 53% depuis 2022, Nexity a enregistré un montant de prises de commandes sur la période de 70 M€, un niveau supérieur au niveau annuel 2023 (39 M€) mais qui reste très inférieur au niveau d’avant crise.

Le carnet de commande reflète toutefois la poursuite de la dynamique en région et l’accélération de la diversification de l’activité tertiaire. Il intègre notamment :

32 M€ portant sur 8 000 m² d’enseignement supérieur vendu à un investisseur institutionnel de premier rang dans le cadre du projet Campus Confluence à Lyon (69),

11 M€ portant sur 5 000m² de locaux d’activité à Saint Priest (69).

Le Groupe continue également de capitaliser sur son expertise intégrée et son positionnement d’aménageur – promoteur pour proposer aux collectivités locales des produits intégrés à mixité d’usage intégrant du développement tertiaire diversifié. Nexity a notamment remporté sur le T1 l’appel d’offre pour l’aménagement de la ZAC d’activités industrielles Gruen à Sierentz (68). Cette opération mixte qui comprendra des activités industrielles, un hôtel d’entreprises, un pôle de services ainsi que des espaces publics, illustre parfaitement la dimension territoriale et multiproduits du New Nexity, en combinant la parfaite connaissance du territoire qu’ont les équipes régionales et les expertises spécifiques portées par les offres immobilières centralisées :

Performances financières de 2024

En millions d'euros 2023 2024 Variation 2024/2023 Chiffre d'affaires 459 369 -20% Résultat opérationnel courant 41 22 -47% Marge (en % du CA) 8,9% 5,9% -3,0 pts

À fin 2024 le chiffre d’affaires s’élève à 369 M€ et le résultat opérationnel atteint 22 M€, des indicateurs portés, comme en 2023, par la contribution de l’Eco-campus de La Garenne-Colombes.

Services

Le chiffre d’affaires des Services, hors activités cédées (ADB en avril 2024 et NPM en octobre 2024) s’élève à 471 M€ à fin décembre 2024, en retrait de 8%, toujours porté par l’exploitation mais impacté par le ralentissement de l’activité de distribution.

Performances financières de 2024

En millions d'euros (hors activités cédées) 2023 2024 Variation

2024 vs 2023 Chiffre d’affaires 512 471 -8% Exploitation 270 288 +7% Distribution 217 160 -26% Gestion 25 23 -8% Résultat opérationnel courant 44 23 -48% Exploitation 22 27 +23% Distribution 20 (3) na Gestion 1 (1) na Marge (en % du CA) 8,5% 4,8% -3,7 pts

Les activités d’exploitation (résidences gérées étudiantes, espaces de coworking) affichent un chiffre d’affaires en hausse de 7%, à 288 M€, porté notamment par la forte dynamique de croissance du parc des activités de coworking (+11 nouveaux sites sur 2024 pour un total de près de 150 000 m² gérés 8 ) et des taux d’occupation toujours élevés tant sur les espaces de coworking (87% 9 ) que sur les résidences étudiantes (97%).

(résidences gérées étudiantes, espaces de coworking) affichent un chiffre d’affaires en hausse de 7%, à 288 M€, porté notamment par la forte dynamique de croissance du parc des activités de coworking (+11 nouveaux sites sur 2024 pour un total de près de 150 000 m² gérés ) et des taux d’occupation toujours élevés tant sur les espaces de coworking (87% ) que sur les résidences étudiantes (97%). Le chiffre d’affaires des activités de distribution , en baisse de -26%, reflète la diminution des réservations en 2023 due à la dégradation du marché du logement neuf et au retrait des investisseurs particuliers. A noter toutefois une reprise commerciale en 2024 sur la partie vente en VEFA (+30% vs. 2023).

, en baisse de -26%, reflète la diminution des réservations en 2023 due à la dégradation du marché du logement neuf et au retrait des investisseurs particuliers. A noter toutefois une reprise commerciale en 2024 sur la partie vente en VEFA (+30% vs. 2023). À la suite des cessions finalisées sur 2024 de l’ADB, de NPM et de Bien’Ici, le chiffre d’affaires des activités de gestion s’élève à 23 M€.





Le résultat opérationnel courant des activités de Services, hors activités cédées s’élève à 23M€ (vs. 44 M€ en 2023) une baisse provenant principalement de la moindre rentabilité des activités de distribution, impactée par la dégradation du marché du logement neuf, et celle de la transaction.

Le taux de marge est tiré par les activités d’exploitation, dont le taux de marge ressort à 9,3%

(vs. 8 % en 2023), en hausse, tant sur les résidences étudiantes que sur le coworking.

III - RÉSULTATS CONSOLIDÉS - REPORTING OPÉRATIONNEL

Les indicateurs et données financières dans le présent communiqué sont issus du reporting opérationnel de Nexity, avec la présentation des coentreprises en intégration proportionnelle.

Dans un souci de simplification, le groupe alignera sa communication financière sur les comptes IFRS à compter du 1er janvier 2025.







En millions d'euros 2023 2024 Variation 2024/2023 Chiffre d'affaires consolidé 4 273 3 535 -17% Résultat opérationnel 246 2 na % du chiffre d'affaires 5,7% 0,1% Résultat financier (108) (137) -26% Impôts sur les bénéfices (51) 75 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence (49) (1) Résultat net 37 (61) x-1,7 Participations ne donnant pas le contrôle (18) (1) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 19 (62) x-3,3

Chiffre d’affaires

En millions d'euros 2023 2024 Variation

2024/2023 Aménagement et Promotion 3 383 2 954 - 13% Immobilier résidentiel 2 924 2 585 - 12% Immobilier tertiaire 459 369 - 20% Services 512 471 - 8% Exploitation 270 288 + 7% Distribution 217 160 - 26% Gestion 25 23 - 8% Autres activités - 1 ns Chiffre d'affaires hors activités cédées 3 895 3 426 - 12% Chiffre d'affaires activités cédées (1) 378 109 na Chiffre d'affaires 4 273 3 535 - 17%

(1 Activités cédées Pologne/Portugal en 2023 et l'ADB et NPM en 2024

Le chiffre d’affaires 2024 s’établit à 3 535 M€, en retrait de -17% par rapport à 2023 et de -12% à périmètre constant10.

Le chiffre d’affaires de la promotion est en baisse de 13%, sous l’effet principalement du ralentissement de l’activité résidentiel et tertiaire dans un environnement dégradé, ainsi que la moindre reconnaissance de chiffre d’affaires à l’avancement sur les projets d’envergure en immobilier tertiaire.

est en baisse de 13%, sous l’effet principalement du ralentissement de l’activité résidentiel et tertiaire dans un environnement dégradé, ainsi que la moindre reconnaissance de chiffre d’affaires à l’avancement sur les projets d’envergure en immobilier tertiaire. Le chiffre d’affaires des services, hors activités cédées est en baisse de 8%, la bonne tenue des activités d’exploitation (+7%) ne compensant pas le recul du chiffre d’affaires de la distribution, impacté par la dégradation du marché du logement neuf.

En normes IFRS, le chiffre d’affaires de 2024 s’établit à 3 333 M€, en baisse de -16% par rapport à 2023. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur comptabilisation par mise en équivalence, tandis qu’elles sont intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel.

Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités de promotion est reconnu selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

Résultat opérationnel

2023 2024 En millions d'euros Résultat opérationnel

Taux de

marge Résultat opérationnel

Taux de

marge Aménagement et Promotion 181 5,4% (122) -4,1% Immobilier résidentiel 140 4,8% (144) -5,6% Immobilier tertiaire 41 8,9% 22 5,9% Services 44 8,5% 23 4,8% Autres activités (48) ns (43) ns Résultat opérationnel courant hors activités cédées 176 - (142) - Activités cédées (1) 29 na 12 na Résultat opérationnel courant 206 (130) Résultat opérationnel non courant (2) 40 ns 132 ns Résultat opérationnel 246 5,7% 2 - (1) Activités cédées Pologne/Portugal en 2023 et l'ADB et NPM en 2024 (2) Yc plus-values de cession et ajustement des structures

2024 est une année de transition avec des indicateurs fortement impactés par le plan de transformation et d’adaptation de l’offre.

Le résultat opérationnel est impacté sur l’année par l’ajustement de l’offre et le plan de transformation pour un montant de (218) M€ composé comme suit : Coûts de l’adaptation de l’offre pour (172) M€, dont (134) M€ comptabilisés en résultat opérationnel courant et (38) M€ de coûts d’abandon comptabilisés en résultat non courant. Coûts de réorganisation à hauteur de (46) M€ (comptabilisés en résultat non courant).

Le résultat opérationnel intègre par ailleurs les plus-values relatives aux cessions réalisées sur 2024 pour un montant total de 216 M€ comptabilisé en résultat non courant.

Autres éléments du compte de résultat

Le résultat financier au 31 décembre 2024 intègre les éléments suivants : Un coût de l’endettement à 67 M€ (+6 M€). Il intègre sur l’exercice le coût des waivers, partiellement compensé par une baisse de la dette brute, grâce aux cessions et aux actions d’optimisation du BFR, et la rémunération des produits de cession. Le coût moyen de la dette ressort à 3,5% en 2024 vs. 3,8% en 2023. Des charges d’intérêt sur obligations locatives pour (32) M€, en augmentation de 6 M€ liée à la croissance du parc sur nos activités résidences étudiantes et coworking. Des autres produits et charges financières pour (38) M€, impactés en 2024 par des éléments non récurrents liés aux activités à l’international en cours de gestion extinctive.

au 31 décembre 2024 intègre les éléments suivants :

Le résultat financier ressort donc à fin 2024 à (137) M€ vs. (108) M€ à fin 2023.

Le produit d’impôt s’élève au 31 décembre à 75 M€ (contre une charge d’impôt de (51) M€ au 31 décembre 2023) compte tenu de la créance d’impôt constatée au titre du déficit sur l’exercice. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 25% vs. 35% à fin 2023. Le résultat des mises en équivalence intégrait en 2023 une dépréciation de la participation de 18% dans Aegide Domitys. Par ailleurs, Nexity a cédé par anticipation en date du 14 février 2025 l’intégralité de sa participation dans Aegide Domitys sans impact sur les résultats financiers 2024 ni sur ceux de 2025. Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2024 s’élève à (62) M€ vs. 19 M€ au 31 décembre 2023.





s’élève au 31 décembre à 75 M€ (contre une charge d’impôt de (51) M€ au 31 décembre 2023) compte tenu de la créance d’impôt constatée au titre du déficit sur l’exercice. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 25% vs. 35% à fin 2023.

IV - STRUCTURE FINANCIÈRE

Endettement et Liquidité

L’endettement net du Groupe avant obligations locatives s’élève à 474 M€ à fin décembre, en baisse significative de -369 M€ (-44%).11

A noter qu’en vision IFRS, l’endettement net s’élève à 330 M€ à fin décembre, à comparer avec 725 M€ à fin décembre avant IFRS 5, une baisse de 395 M€ (-54%).

Cette baisse reflète notamment :

Le déploiement du plan de cession, avec notamment 3 cessions majeures sur 2024 (ADB, NPM et 50% de la participation dans Bien’Ici), conformément au calendrier, représentant un produit de cession net de 435 M€.

La poursuite de la bonne maitrise du BFR (cf. section dédiée ci-dessous).

En millions d'euros 31-déc-23 31-déc-2024 Variation 2024/2023 Emprunts obligataires et autres 817 807 (10) Dettes bancaires et billets de trésorerie 841 340 (501) Dette brute 1 658 1 147 (511) Trésorerie nette et autres (882) (673) 209 Endettement financier net avant obligations locatives 776 474 (302) Reclassement IFRS 5 * (67) - (67) Endettement financier net avant IFRS 5 843 474 (369)

* Reclassement IFRS 5 : 31/12/2023 : dette ADB pour 67 M€

La dette à taux fixe ou bénéficiant d’une couverture de taux est de 90% de la dette brute, limitant ainsi l’exposition du Groupe à la hausse des taux d’intérêt.

Le coût moyen de la dette ressort au 31 décembre 2024 à 3,5% (vs. 3,8%en 2023).

Le groupe dispose d’une liquidité solide à fin décembre, à 1,0 Md€, dont un montant de 800 M€ de lignes de crédit confirmées et non tirées.

Pour rappel, le Groupe a obtenu sur le T1 2024, de l’ensemble de ses partenaires bancaires et de ses porteurs obligataires EuroPP une exonération au titre des ratios financiers jusqu’à la clôture de l’exercice 2024.

De plus, fort de l’exécution du plan de transformation, le Groupe a obtenu début 2025 un accord de principe sur son financement bancaire à moyen terme en l’adaptant aux besoins et au redimensionnement du Groupe, avec une ligne de crédit ajustée à 625 M€, et a revu le niveau de ratio de levier intégré dans les covenants comme suit : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027.

La prochaine période de test a été repoussée à fin 2025 avec une fréquence de revue annuelle jusqu’à la maturité de la ligne de crédit en février 2028. Par ailleurs, l’ICR (Interest Coverage Ratio) a été exclu des covenants. 12

Besoin en fonds de roulement

(En millions d'euros) 31-déc-23 31-déc-24 Variation 2024/2023 Aménagement et Promotion 1 316 1 058 (258) Immobilier résidentiel 1 240 1 054 (186) Immobilier tertiaire 76 4 (72) Services 61 21 (40) Exploitation (60) (65) (5) Distribution 97 80 (17) Gestion 24 6 (18) Autres activités (39) (39) (1) Total BFR hors impôt 1 340 1 039 (301) Impôts sur les sociétés 7 2 (4) Besoin en fonds de roulement (BFR) 1 346 1 042 (305)

Le BFR ressort à 1 039 M€, en baisse de -301 M€.

Cette variation reflète notamment une baisse de -186M€ sur la promotion résidentielle grâce à :

Une sélectivité accrue : achats terrains en baisse de -131 M€ vs. 2023,

Une optimisation de la durée entre l’acquisition des terrains et les premiers appels de fonds

(via la concomitance entre les achats terrain, les actes et les appels de fonds),

(via la concomitance entre les achats terrain, les actes et les appels de fonds), Une accélération du recouvrement, liée notamment à la mise en place d’une cellule centralisée de recouvrement depuis le 1er janvier 2024.





En vision IFRS, le BFR ressort à 832 M€, en baisse de 312 M€.

A noter, le BFR hors activités à l’international ressort à 940 M€ (730 M€ en vision IFRS) soit une amélioration potentielle significative à horizon de l’extinction définitive des projets et des filiales à l’international.

V – AMBITION RSE : DES RÉSULTATS TOUJOURS BIEN ORIENTÉS

Nexity a poursuivi au cours de l’année 2024 le déploiement de sa feuille de route ambitieuse en matière de bas carbone et accélère sur les enjeux de biodiversité, économie circulaire et adaptation au changement climatique.

Bas carbone : une anticipation de 2 années sur les règlementations en vigueur





L’ambition carbone du Groupe, certifiée SBTI alignée 1,5°C depuis juillet 2023, est de diminuer de 42% le poids carbone par m² des livraisons entre 2019 et 2030, soit un niveau 10% meilleur que la RE202013. Cela passe par un travail sur l’existant, notamment par des opérations de réhabilitation et de régénération urbaine, mais aussi par le développement d’un immobilier bas carbone qui s’appuie sur nos expertises techniques et notre capacité à recourir à des procédés constructifs à faible impact.

Les opérations du Groupe au stade du permis de construire au cours de l’année ont atteint en moyenne un niveau légèrement supérieur à 30% plus performant que la RE2020 seuil 2022 - ce qui représente l’équivalent d’un gain de près de 380.000 tonnes de CO2 - anticipant ainsi le nouveau palier du seuil 2025, ce qui confirme l’efficacité du pilotage de notre stratégie carbone. Le groupe a obtenu la note de B au CDP.

Accélération dans l’adaptation au changement climatique





Le Groupe contribue au développement d’un outil innovant de place d’analyse de l’exposition et de la vulnérabilité aux aléas climatiques des opérations immobilières et bâtiments. La prise en main de cet outil par les équipes opérationnelles permet d’optimiser la conception et de réduire encore la vulnérabilité de nos projets.

Biodiversité : des travaux qui englobent le sujet eau





Nexity a réalisé en 2024 une étude de dépendance à la biodiversité et a ainsi évalué ses interactions avec les services écosystémiques, notamment pour les matériaux de construction. Dans le cadre de sa politique biodiversité, l'entreprise intègre des espaces végétalisés dans ses projets et utilise des techniques naturelles pour la gestion des eaux pluviales. Un guide innovant sur la gestion de l’eau à destination des collectivités a été publié fin 2024.

La stratégie de transition environnementale RSE de Nexity est résolument un des fondamentaux clés du positionnement stratégique du Groupe autour de la régénération urbaine notamment et participe pleinement à la création de valeur pour toutes nos parties prenantes, collectivités locales, clients et investisseurs.

Conformément à la réglementation en vigueur, le DEU 2024 de Nexity intègrera un État de durabilité en application de la directive CSRD.

Par ailleurs, un rapport sur le plan de transition environnemental du groupe sera mis à disposition au second trimestre 2025.

VI – GOUVERNANCE

Comme indiqué dans le communiqué du 24 octobre dernier, Nexity a fait évoluer sa gouvernance sur l’exercice afin notamment d’accompagner le redéploiement vers sa nouvelle organisation, opérationnelle depuis début janvier, territoriale, multiproduits, axée sur le développement et la régénération urbaine et recentrée sur nos métiers d’aménageur–promoteur-exploitant.

Toutes les informations sont disponibles sur le site : https://nexity.group/presentation/notre-gouvernance

Par ailleurs, Benoit Courmont, Directeur général par intérim d’AG2R La Mondiale jusqu’au 25 février 2025 a été désigné pour succéder à Bruno Angles en qualité de représentant permanent de la Mondiale au conseil d’administration de Nexity.

VII – PERSPECTIVES

A l’issue de sa transformation, le groupe est désendetté et a la capacité de proposer une offre recalibrée et repositionnée à la nouvelle donne de marché, s’appuyant désormais sur une organisation axée sur le développement et la régénération urbaine et recentrée sur nos métiers d’aménageur – promoteur – exploitant.

Guidance 2025

Suite à la décision d’abandonner le reporting opérationnel à compter du 1er janvier 2025, et ce dans un souci de simplification, la communication financière, y compris la guidance 2025, sera basée sur le reporting IFRS.

Retour à la profitabilité avec un résultat opérationnel courant IFRS positif, hors activités cédées et hors activités à l’international 14 .

Poursuite de la maitrise du bilan avec la confirmation d’un endettement net IFRS inférieur à 380 M€15.

Perspectives et politique de dividende

Le Groupe a renégocié une trajectoire de ratio de levier avec ses partenaires bancaires, adaptée au nouveau cycle immobilier et à l’amélioration attendue de la profitabilité du New Nexity, lui laissant des marges de manœuvre.

Les management actions en place visent à :

Accélérer le retour à la croissance rentable via le développement du New Nexity et par voie de conséquence la génération de cash-flow, et

Poursuivre le désendettement via la maitrise du BFR, et le cas échéant, la réalisation opportuniste de cessions sur des actifs « non core »

Afin de permettre à moyen terme la reprise du versement de dividende16, sous réserve que le ratio de levier soit inférieur à 3,5x.

*****

CALENDRIER FINANCIER & INFORMATIONS PRATIQUES

Chiffre d’affaires et activité commerciale du T1 2025 Jeudi 24 avril 2025 (après Bourse)

(après Bourse) Assemblée générale Jeudi 22 mai 2025

Résultats semestriels 2025 Jeudi 24 juillet 2025 (après Bourse)

Chiffre d’affaires et activité commerciale du T3 2025 Jeudi 23 octobre 2025 (après Bourse)

Une présentation webcastée se tiendra aujourd’hui à 18h30 (heure de Paris)

en français avec traduction simultanée en anglais





Site du webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/nexityfr/20250227_1

Lien également accessible depuis la section Finance du site internet https://nexity.group/finance

Numéros d’accès (Code : Nexity FR / Nexity EN) :





Appel de France +33 (0) 1 70 37 71 66 Appel du reste de l'Europe +44 (0) 33 0551 0200 Appel des Etats-Unis +1 786 697 3501

La présentation accompagnant cette conférence sera disponible sur le site Internet du Groupe à partir de 18h15 (heure de Paris).

Possibilité de réécouter la conférence téléphonique sur www.nexity.group/finance à partir du lendemain.

Avertissement :

Les procédures d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation et le rapport y afférant sera émis prochainement.

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.24-0287 en date du 16 avril 2024 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Contact :

Anne-Sophie Lanaute – Directrice des relations investisseurs et de la communication financière

+33 (0)6 58 17 24 22 / investorrelations@nexity.fr

ANNEXE REPORTING OPÉRATIONNEL

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles

2022 2023 2024 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Logements neufs (France) 3 490 4 149 3 807 6 569 2 811 3 274 3 128 5 389 2 005 3 055 3 049 5 278 Total logements - neufs France 3 490 4 149 3 807 6 569 2 811 3 274 3 128 5 389 2 005 3 055 3 049 5 278 Terrains à bâtir 337 423 219 558 288 359 186 217 221 218 267 362 Total nombre de réservations France 3 827 4 572 4 026 7 127 3 099 3 633 3 314 5 606 2 226 3 273 3 316 5 640





2022 2023 2024 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Logements neufs (France) 764 992 805 1 363 575 685 605 1 099 446 614 630 1 028 Total montant logements neufs France 764 992 805 1 363 575 685 605 1 099 446 614 630 1 028 Terrains à bâtir 27 37 18 53 28 28 25 20 18 17 24 36 Total montant réservations France 790 1 029 824 1 416 604 713 630 1 119 464 631 654 1 064

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées

2022 2023 2024 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Logements neufs (France) 3 490 7 639 11 446 18 015 2 811 6 085 9 213 14 602 2 005 5 060 8 109 13 387 Total logements - neufs France 3 490 7 639 11 446 18 015 2 811 6 085 9 213 14 602 2 005 5 060 8 109 13 387 Terrains à bâtir 337 760 979 1 537 288 647 833 1 050 221 439 706 1 068 Total nombre de réservations France 3 827 8 399 12 425 19 552 3 099 6 732 10 046 15 652 2 226 5 499 8 815 14 455





2022 2023 2024 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Logements neufs (France) 764 1 756 2 561 3 924 575 1 260 1 865 2 964 446 1 060 1 690 2 718 Total montant logements neufs France 764 1 756 2 561 3 924 575 1 260 1 865 2 964 446 1 060 1 690 2 718 Terrains à bâtir 27 64 82 135 28 56 81 101 18 35 58 95 Total montant réservations France 790 1 819 2 643 4 059 604 1 316 1 946 3 065 464 1 095 1 748 2 812

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs par clients - France - nouveau périmètre 12M 2023 12M 2024 Clients accédants 1 783 12% 2 160 16% dont : - primo-accédants 1 456 10% 1 850 14% - autres accédants 327 2% 310 2% Investisseurs individuels 3 107 21% 3 075 23% Bailleurs professionnels 9 712 67% 8 152 61% dont : - investisseurs institutionnels 3 858 26% 2 404 18% - bailleurs sociaux 5 854 40% 5 748 43% Total 14 602 100% 13 387 100%

Backlog – Carnet de commandes

2022 2023 2024 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M Backlog Promotion Immobilier résidentiel France 5 230 5 219 5 168 5 321 5 225 5 168 5 041 5 019 4 845 4 699 4 411 4 356 Promotion Immobilier tertiaire 935 906 827 779 659 536 445 349 248 208 43 38 Total France 6 165 6 125 5 995 6 100 5 883 5 704 5 485 5 367 5 093 4 907 4 455 4 394

Services

Exploitation Décembre

2023 Décembre

2024 Variation Résidences étudiantes Nombre de résidences en exploitation 133 134 + 1 Taux d'occupation (12 mois glissants) 97,0% 97,3% + 0,3 pts Bureaux partagés Surfaces gérées (en m²) 133 040 148 852 + 15 812 Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) 92% 87% - 5,3 pts Distribution Décembre

2023 Décembre

2024 Variation Réservations totales 2 114 2 251 + 6% Dont réservations pour compte de tiers 1 332 1 305 - 2%

Chiffre d’affaires - Série trimestrielle

2022 2023 2024 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Aménagement et Promotion 675 842 774 1 356 700 921 695 1 067 593 805 754 802 Immobilier résidentiel 603 754 686 1 225 575 780 599 970 489 727 588 781 Immobilier tertiaire 72 89 89 131 125 140 97 97 103 78 167 21 Services 109 136 122 212 108 125 122 157 94 95 122 160 Exploitation 49 53 53 62 61 68 70 72 66 68 73 81 Distribution 54 77 64 144 40 52 46 79 22 22 44 72 Gestion 5 6 6 7 6 5 6 7 6 5 4 7 Autres activités 1 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 784 978 897 1 568 808 1 046 817 1 225 687 901 876 962 Chiffre d'affaires activités cédées (1) 111 91 94 182 87 102 98 91 83 13 14 (1) Chiffre d'affaires 895 1 069 991 1 750 895 1 148 915 1 315 770 914 890 961 Dont croissance externe Promotion résidentiel (Angelotti) 0 0 0 45 35 39 25 48 21 29 20 54 Dont NPM 12 13 13 13 12 13 14 14 12 12 14 -1 Dont l'ADB 75 78 80 76 74 76 80 77 71 0 0 0 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) 1 1 35 35 3 30 0 2 0 3 1 -1 (1) Activités cédées Pologne/Portugal en 2023 et l'ADB et NPM

en 2024

Chiffre d’affaires - Série semestrielle

2022 2023 2024 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 S2 12M Aménagement et Promotion 1 518 2 130 3 647 1 620 1 763 3 383 1 398 1 556 2 954 Immobilier résidentiel 1 357 1 910 3 267 1 355 1 569 2 924 1 216 1 369 2 585 Immobilier tertiaire 161 220 380 265 194 459 182 187 369 Services 244 335 579 258 254 512 189 282 471 Exploitation 102 115 217 129 141 270 134 154 288 Distribution 132 208 340 92 125 217 44 116 160 Gestion 10 12 23 37 -12 25 11 12 23 Autres activités 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 1 762 2 465 4 226 1 878 2 017 3 895 1 587 1 839 3 426 Chiffre d'affaires activités cédées (1) 202 276 478 190 189 378 96 13 109 Chiffre d'affaires 1 964 2 740 4 704 2 068 2 205 4 273 1 683 1 851 3 535 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) 0 45 45 74 73 147 50 74 123 Dont NPM 25 26 50 25 28 53 24 13 37 Dont l'ADB 153 156 309 150 157 307 72 0 72 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) 2 70 71 32 2 34 3 0 3 (1) Activités cédées Pologne/Portugal en 2023 et l'ADB et NPM

en 2024

Résultat opérationnel – Série semestrielle

2022 2023 2024 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 S2 12M Aménagement et Promotion 83 240 322 69 112 181 (57) (65) (122) Immobilier résidentiel 62 215 277 46 94 140 (66) (78) (144) Immobilier tertiaire 21 24 45 23 18 41 9 13 22 Services 23 39 63 12 32 44 (2) 24 23 Exploitation 11 8 19 10 12 22 7 19 27 Distribution 13 31 43 1 19 20 (10) 7 (3) Gestion (0) 3 0 1 3 1 1 (2) (1) Autres activités (12) (39) (51) (11) (37) (48) (5) (37) (43) Résultat opérationnel courant nouveau périmètre 94 240 334 70 106 176 (64) (78) (142) Résultat opérationnel activités cédées (1) 16 17 32 12 17 29 6 6 12 Résultat opérationnel courant 110 256 367 82 123 206 (58) (72) (130) Résultat opérationnel non courant (2) - - - - 40 40 113 19 132 Résultat opérationnel 110 256 367 82 163 246 55 (53) 2 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) - 9 9 8 10 18 (4) 6 2 Dont NPM (1) 3 2 1 3 4 0 2 2 Dont l'ADB 13 14 27 12 15 27 6 4 10 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) 2 6 8 (1) (2) (3) (16) (16) (32) (1) Activités cédées Pologne/Portugal en 2023 et l'ADB et NPM en 2024 (2) Yc plus-values de cession Pologne/Portugal en 2023 et l'ADB et NPM en 2024

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2024

(en millions d'euros) 31/12/2024

Reporting opérationnel Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Chiffre d'affaires 3 535 (202) 3 333 3 964 Charges opérationnelles (3 459) 191 (3 267) (3 580) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 23 23 26 EBITDA 76 12 89 411 Loyers (177) - (177) (143) EBITDA après loyers (101) 12 (89) 268 Retraitement des loyers 177 - 177 143 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (160) - (160) (156) Amortissement et dépréciation des immobilisations (42) 0 (42) (42) Dotations nettes aux provisions (4) 0 (3) (6) Paiements en actions (1) - (1) (2) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (23) (23) (26) Résultat opérationnel courant (130) (10) (140) 179 Résultat opérationnel non courant 132 - 132 40 Résultat opérationnel 2 (10) (8) 218 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 5 5 19 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 2 (5) (4) 237 Coût de l'endettement financier net (67) 7 (60) (53) Autres charges et produits financiers (38) 1 (37) (21) Charges d'intérêts sur obligations locatives (32) - (32) (26) Résultat financier (137) 7 (130) (100) Résultat des activités courantes avant impôts (135) 2 (133) 137 Impôts sur les bénéfices 75 (2) 73 (51) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (1) - (1) (49) Résultat net de l'ensemble consolidé (61) (0) (61) 37 dont participations ne donnant pas le contrôle 1 0 1 18 dont part des actionnaires de la société mère (62) (0) (62) 19 (en euros) Résultat net par action -1,12 -1,12 0,35

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2024

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2024

Reporting opérationnel Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Goodwills 1 152 - 1 152 1 172 Autres immobilisations 1 007 (0) 1 007 987 Titres mis en équivalence 59 64 123 133 Impôts différés nets 50 (1) 50 - Total actifs non courants 2 268 63 2 332 2 291 BFR net 1 042 (210) 832 1 144 Actifs nets destinés à la vente - - 146 Total de l'actif 3 310 (147) 3 163 3 581 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2024

Reporting opérationnel Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Capital et Réserves 1 873 - 1 873 1 858 Résultat de la période (62) - (62) 19 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 811 (0) 1 811 1 877 Participations ne donnant pas le contrôle 60 - 60 63 Capitaux propres de l'ensemble 1 871 (0) 1 871 1 941 Endettement net hors obligations locatives 474 (145) 330 657 Obligations locatives 886 886 849 Provisions 79 (2) 77 80 Impôts différés nets - - - 55 Total du passif 3 310 (147) 3 163 3 581

Endettement net au 31 décembre 2024



(en millions d'euros) 31/12/2024

Reporting

opérationnel Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 771,4 - 771,4 786,2 Options de ventes accordés à des minoritaires 24,4 - 24,4 31,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 350,8 (50,8) 300,0 743,9 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1 146,6 (50,8) 1 095,8 1 561,6 Autres dettes et autres créances financières (30,4) (199,5) (229,9) (253,9) Trésorerie et équivalents de trésorerie (786,3) 118,7 (667,6) (715,9) Banques créditrices (découverts bancaires) 144,4 (13,1) 131,3 65,4 Trésorerie nette et autres (641,9) 105,6 (536,3) (650,5) Total endettement financier net avant obligations locatives 474,3 (144,7) 329,6 657,2 Annulation reclassement IFRS 5 - - 67,4 Total endettement financier net avant obligations locatives et IFRS 5 474,3 (144,7) 329,6 724,7 Obligations locatives 885,5 - 885,5 848,5 Annulation reclassement IFRS 5 - - 46,8 Total obligations locatives 885,5 - 885,5 895,3 Total endettement net 1 359,8 (144,7) 1 215,1 1 505,7 Total endettement net avant IFRS 5 1 359,8 (144,7) 1 215,1 1 620,0

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2024

(en millions d'euros) 31/12/2024

Reporting

opérationnel Retraitement

des

co-entreprises 31/12/2024

IFRS

12 mois 31/12/2023

IFRS

12 mois Résultat net des sociétés intégrées ( 61,1) 0,0 ( 61,1) 36,7 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ( 35,2) ( 4,4) ( 39,6) 182,8 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts ( 96,3) ( 4,4) ( 100,8) 219,5 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 98,9 ( 6,5) 92,4 78,8 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) ( 76,5) 2,2 ( 74,3) 49,5 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts ( 73,9) ( 8,8) ( 82,7) 347,8 Remboursement des obligations locatives ( 177,4) - ( 177,4) ( 143,1) Capacité d'autofinancement aprés loyer avant coût du financement et impôts ( 251,3) ( 8,8) ( 260,1) - 204,7 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité 353,9 17,9 371,9 0,0 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 22,9 22,9 26,1 Intérêts versés ( 69,7) 6,6 ( 63,1) ( 44,2) Impôts payés ( 24,1) 6,5 ( 17,5) ( 91,1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 8,8 45,2 54,0 95,7 Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) ( 46,1) - ( 46,1) ( 59,1) Cash flow libre ( 37,2) 45,2 7,9 36,6 Acquisitions ou cessions de filiales et autres variations du périmètre 372,0 ( 0,0) 372,0 127,1 Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 - - - ( 14,9) Autres investissements financiers nets ( 9,6) ( 0,0) ( 9,6) ( 45,9) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 362,5 ( 0,0) 362,5 66,2 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 0,0 ( 0,0) 0,0 ( 139,2) Autres flux avec les actionnaires minoritaires ( 5,3) ( 0,0) ( 5,3) ( 15,9) Acquisition et cession d'actions propres ( 1,8) ( 1,8) ( 7,1) Variation des dettes et créances financières (nets) ( 466,3) ( 11,2) ( 477,4) ( 151,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement ( 473,4) ( 11,2) ( 484,6) ( 313,5) Incidence de la variation des taux de change ( 0,0) - ( 0,0) ( 0,1) Variation de trésorerie ( 148,2) 34,0 ( 114,2) ( 210,8)

Capitaux engagés



En Millions d'euros 2024 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Aménagement et Promotion 1 097 1 136 62 40 1 034 Services 112 767 91 656 20 Autres activités et non affectés 1 334 1 407 195 73 -13 1 152 Capitaux engagés Groupe 2 542 3 310 349 768 1 042 1 152







En Millions d'euros 2023 Total

hors droits d'utilisation des actifs Total

yc droits d'utilisation des actifs Actifs immobilisés Droits d'utilisation des actifs loués BFR Goodwill Aménagement et Promotion 1 371 1 421 69 49 1 302 Services 150 825 88 675 62 Autres activités et non affectés 1 227 1 251 72 24 -18 1 172 Capitaux engagés Groupe 2 748 3 497 230 748 1 346 1 172

ANNEXE NORMES IFRS

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2024

(en millions d'euros) 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Chiffre d'affaires 3 333 3 964 Charges opérationnelles (3 267) (3 580) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 23 26 EBITDA 89 411 Loyers (177) (143) EBITDA après loyers (89) 268 Retraitement des loyers* 177 143 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (159) (156) Amortissement et dépréciation des immobilisations (42) (42) Dotations nettes aux provisions (3) (6) Paiements en actions (1) (2) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (23) (26) Résultat opérationnel courant 140 179 Plus value sur cessions 132 40 Résultat opérationnel (8) 218 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 5 19 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence (4) 237 Coût de l'endettement financier net (60) (53) Autres charges et produits financiers (37) (21) Charges d'intérêts sur obligations locatives (32) (26) Résultat financier (130) (100) Résultat des activités courantes avant impôts (133) 137 Impôts sur les bénéfices 73 (51) Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence (1) (49) Résultat net de l'ensemble consolidé (61) 37 dont participations ne donnant pas le contrôle 1 18 dont part des actionnaires de la société mère (62) 19 (en euros) Résultat net par action -1,12 0,35

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2024

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Goodwills 1 152 1 172 Autres immobilisations 1 007 987 Titres mis en équivalence 123 133 Impôts différés nets 50 - Total actifs non courants 2 332 2 291 BFR net 832 1 144 Actifs nets destinés à la vente - 146 Total de l'actif 3 163 3 581 PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Capital et Réserves 1 873 1 858 Résultat de la période (62) 19 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 811 1 877 Participations ne donnant pas le contrôle 60 63 Capitaux propres de l'ensemble 1 871 1 941 Endettement net hors obligations locatives 330 657 Obligations locatives 886 849 Provisions 77 80 Impôts différés nets - 55 Total du passif 3 163 3 581

Endettement net consolidé au 31 décembre 2024



(En millions d'euros) 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 771,4 786,2 Options de ventes accordées à des minoritaires 24,4 31,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 300,0 743,9 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1 095,8 1 561,6 Autres dettes et autres créances financières (229,9) (253,9) Trésorerie et équivalents de trésorerie (667,6) (715,9) Banques créditrices (découverts bancaires) 131,3 65,4 Trésorerie nette et autres (536,3) (650,5) Total endettement financier net avant obligations locatives 329,6 657,2 Annulation reclassement IFRS 5 67,4 Total endettement financier net avant obligations locatives et IFRS 5 329,6 724,7 Obligations locatives 885,5 848,5 Annulation reclassement IFRS 5 - 46,8 Total obligations locatives avant IFRS 5 885,5 895,3 Total endettement net 1 215,1 1 505,7 Total endettement net avant IFRS 5 1 215,1 1 620,0

Tableau des flux de trésorerie simplifié au 31 décembre 2024

(En millions d'euros) 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS

12 mois Résultat net des sociétés intégrées ( 61,1) 36,7 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ( 39,6) 182,8 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts ( 100,8) 219,5 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 92,4 78,8 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) ( 74,3) 49,5 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts ( 82,7) 347,8 Remboursement des obligations locatives ( 177,4) ( 143,1) Capacité d'autofinancement aprés loyers avant coût du financement et impôts ( 260,1) 204,7 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité 371,9 0,0 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 22,9 26,1 Intérêts versés ( 63,1) ( 44,2) Impôts payés ( 17,5) ( 91,1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 54,0 95,7 Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) ( 46,1) ( 59,1) Cash-flow libre 7,9 36,6 Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre 372,0 127,1 Reclassement lié à l'application d'IFRS 5 - ( 14,9) Autres investissements financiers nets ( 9,6) ( 45,9) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 362,5 66,2 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 0,0 ( 139,2) Autres flux avec les actionnaires minoritaires ( 5,3) ( 15,9) Acquisition et cession d'actions propres ( 1,8) ( 7,1) Variation des dettes et créances financières (nets) ( 477,4) ( 151,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement ( 484,6) ( 313,5) Incidence de la variation des taux de change ( 0,0) ( 0,1) Variation de trésorerie ( 114,2) ( 210,8)

GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des coûts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier tertiaire, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier tertiaire : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier tertiaire, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 Données FPI publiées le 13/02/25

2 Base reporting IFRS - Hors activités cédées et activités à l’international en gestion extinctive

3 Equivalent à l’objectif de dette financière nette de 500 M€ en reporting opérationnel communiqué début 2024

4 Politique de dividende en ligne avec l’historique du Groupe. Compte tenu des résultats 2024 et de l’environnement qui reste incertain, le conseil d’administration ne proposera pas de distribution de dividende au titre de l’année 2024 (proposition soumise à l’approbation de l’assemblée générale du 22 mai 2025)

5 Données FPI du 13/02/2025

6 En incluant les ventes aux particuliers et aux institutionnels

7 Le nombre de site est passé de 76 à 74 suite à la préemption de 2 sites par les collectivités locales

8 Surface totale nette des entrées / sorties

9 Méthode de calcul du taux d’occupation actualisée au 1er janvier 2024 visant à intégrer l’environnement inflationniste et l’impact de l’indexation des loyers ; sur 12 mois glissants – Taux d’occupation sur les sites matures – ouverts depuis plus de 12 mois.

10 Hors activités ADB/ NPM cédées respectivement en avril et en octobre 2024 et hors activités Pologne et Portugal cédées sur le T3 2023

11 Vs. montant à fin 2023 avant IFRS 5 (843 M€).

12 Tous les détails sur les covenants seront précisés dans le DEU 2024

13 Réglementation définissant des seuils exigeants tous les 3 ans de décarbonation du cycle de vie d’une opération de promotion immobilière (matériaux et énergie).

14 Base reporting IFRS - Hors activités cédées et activités à l’international en gestion extinctive

15 Objectif de dette financière nette communiqué début 2024 : Equivalent à 500 M€ en reporting opérationnel

16 Politique de dividende en ligne avec l’historique du Groupe. Compte tenu des résultats 2024 et de l’environnement qui reste incertain, le conseil d’administration ne proposera pas de distribution de dividende au titre de l’année 2024 (proposition soumise à l’approbation de l’assemblée générale du 22 mai 2025)

Pièce jointe