27. februar 2025

Meddelelse nr. 03

Styrkelse af investorfokus – BioPorto indgår Market Maker-aftale med Danske Bank & udnævner ny chef for Investor Relations

KØBENHAVN, DANMARK, 27. februar 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S CVR-nr. 17500317 (BioPorto eller Company) (CPH:BIOPOR), en in vitro-diagnostikvirksomhed med fokus på at styrke tidlig opdagelse af akut nyreskade (AKI), meddelte i dag, at selskabet har indgået en Market Maker-aftale med Danske Bank og udnævner Hanne Søgaard til Head of Investor Relations.

Market Maker-aftale med Danske Bank

BioPorto har indgået en Market Maker-aftale med Danske Bank med virkning fra 1. marts 2025. Formålet med Market Maker-ordningen er at skabe likviditet på Nasdaq Copenhagen i den børsnoterede aktie og kan opsummeres således:

Danske Bank forpligter sig til løbende at facilitere handlen med BioPorto-aktien ved at notere kurser, inden for et interval, der anses for acceptabelt, på enten købs- eller salgssiden i markedet.

Danske Banks notering foretages uden BioPortos indblanding

Køb/salg sker for Danske Banks regning og risiko

Udnævnelse af Hanne Søgaard som chef for Investor Relations

Som en del af BioPortos fortsatte engagement i at styrke investorfokus og fremme Investor Relations-aktiviteter i det lokale investormiljø er selskabet glad for at kunne meddele, at Hanne Søgaard med virkning fra den 1. marts 2025 tiltræder som selskabets nye Head of Investor Relations.

Hanne kommer med stor erfaring inden for Investor Relations og finansiel kommunikation og har tidligere stået i spidsen for Nykredits Investor Relations- og ESG-initiativer. Med en stærk baggrund inden for finansiel analyse og kommunikation fra sine roller i Nykredit, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, Danske Markets, Skandia Pension og Alm. Brand Forsikring er Hanne velkvalificeret til at styrke vores Investor Relations-indsats omkring kommunikation og engagement med vores investorer om vores strategi og hjælpe med at drive vores strategiske mål fremad.

Niels Høy Nielsen, CFO i BioPorto, udtaler: "Jeg er meget glad for at byde Hanne velkommen i vores team. Hendes ekspertise og engagement vil styrke vores Investor Relations-funktion betydeligt, hvilket vil fremme større gennemsigtighed og en meget stærkere tilstedeværelse i vores nuværende investorfællesskab. Hanne vil være medvirkende til at styrke vores kommunikation med vores nuværende såvel som potentielle nye investorer. Denne strategiske tilføjelse er et bevis på vores engagement i løbende at øge fokus på vores investorer og opretholde en åben og effektiv dialog. Desuden vil vores Market Maker-aftale med Danske Bank øge likviditeten i vores aktier på Nasdaq Copenhagen og give vores investorer en forbedret handelsoplevelse."

For investorforespørgsler, kontakt venligst:

Niels Høy Nielsen, CFO, +45 4529 0000, investor@bioporto.com

