Ecully, le 27 février 2025 –18h30

Spineway marque son retour au salon Arab Health 2025

avec de nouveaux contrats de distribution

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a participé à l'édition 2025 du salon Arab Health, qui s'est tenu du 27 au 30 janvier 2025 au Dubaï World Trade Centre. Ce rendez-vous incontournable du secteur médical au Moyen-Orient a offert à Spineway l'opportunité de renforcer sa présence sur la région et d'étendre son réseau de distribution.

Une participation stratégique et des rencontres fructueuses

Durant ces quatre jours d'exposition, Spineway a organisé une vingtaine de réunions avec ses distributeurs actuels ainsi qu'avec des prospects issus d’une quinzaine de pays d’Asie et du Moyen-Orient.

Ces rencontres stratégiques ont permis de consolider les relations existantes, d'établir de nouveaux contacts et de discuter des opportunités commerciales pour l'année 2025. L'événement a également été l'occasion de présenter, pour la première fois au salon Arab Health, les produits de Distimp et Spine Innovations, renforçant ainsi le positionnement de Spineway comme un acteur incontournable dans le domaine des technologies innovantes pour la chirurgie du rachis.

Des produits phares et des perspectives prometteuses

Les professionnels présents sur le salon ont manifesté un intérêt particulier pour les solutions ESP (gamme de prothèses de disque viscoélastiques) et VEOS (gamme de fixation postérieure), confirmant ainsi la pertinence et la forte attractivité des technologies du Groupe.

Cette nouvelle participation a ainsi permis à Spineway de rencontrer les distributeurs du Moyen-Orient, de présenter ses nouvelles solutions permettant d’attirer de nouveaux marchés et d’engager des discussions avec de nouveaux distributeurs dans les pays où le Groupe n'est pas encore présent.

Des accords en cours et des opportunités commerciales à venir

Arab Health 2025 s'est avéré être un salon prometteur pour Spineway puisque deux nouveaux contrats avec des distributeurs aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite sont en cours de finalisation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance, une fois les homologations obtenues. Par ailleurs, des discussions avancées ont été engagées avec des prospects sur des nouveaux pays en Asie et en Afrique.

Avec un retour remarqué sur ce salon clé du Moyen-Orient et des opportunités commerciales prometteuses, Spineway confirme son engagement à développer des solutions innovantes afin de se positionner comme un acteur de référence dans la chirurgie du rachis.

24 mars 2025 – Résultats annuels 2024

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

